Друзья! Мы подобрали для вас различные мероприятия выходного дня. Невозможно не отметить футбол - вся страна активно готовилась к Чемпионату мира-2018. Наверное, у вас есть знакомые футбольные фанаты. Представьте, как им приятно, что по улицам России будут гулять настоящие Месси, Роналду, Бэйл и другие легенды. Порадуйтесь за своих друзей.



Если же вы не футбольный фанат и устали от новостей об игре с мячом, то присмотритесь к другим событиям. Например, в Нижнем Тагиле 14 июня презентуют фильм «Лето». Картина рассказывает о творческом пути Виктора Цоя.



Для всезнаек в одном из музеев Нижнего Тагила бесплатно проведут лекцию о латыни. Не будем раскрывать всех секретов, читайте свеженький культобзор, будьте бодры и веселы!