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культобзор tagilcity.ru
Футбол, латынь, День медика
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Друзья! Мы подобрали для вас различные мероприятия выходного дня. Невозможно не отметить футбол - вся страна активно готовилась к Чемпионату мира-2018. Наверное, у вас есть знакомые футбольные фанаты. Представьте, как им приятно, что по улицам России будут гулять настоящие Месси, Роналду, Бэйл и другие легенды. Порадуйтесь за своих друзей.

Если же вы не футбольный фанат и устали от новостей об игре с мячом, то присмотритесь к другим событиям. Например, в Нижнем Тагиле 14 июня презентуют фильм «Лето». Картина рассказывает о творческом пути Виктора Цоя.

Для всезнаек в одном из музеев Нижнего Тагила бесплатно проведут лекцию о латыни. Не будем раскрывать всех секретов, читайте свеженький культобзор, будьте бодры и веселы!
Футбол

Друзья!

14 июня сборная России по футболу проведет свой первый матч в групповом этапе Чемпионата мира-2018. Наши игроки встретятся с командой Саудовской Аравии. Давайте пожелаем российским футболистам победы. Голосуйте за нашу сборную, следите за расписанием матчей и узнавайте новости футбола первыми в группе TagilCity.ru.
Разное
Выезд на плэнер
Пос. Уралец
16 июня, 10:00
Художники, студенты и ученики ИЗО студий соберутся в Уральце, чтобы вместе запечатлеть уральскую природу на холстах.

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Открытый урок «Латынь жива поныне»
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина 1а
16 июня, 14:00
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Театральная неделя в музее ИЗО
Музей изобразительных искусств14 июня, 18:00
17 июня, 15:00
19 июня, 18:00

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Вечер русской поэзии 1960-х годов
Гора Бар, ул. Огаркова
17 июня, 17:00



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Детям
Смешарики. Дежавю
Кинотеатр «Красногвардеец»
15, 16, 17 июня, 15:00, 17:00, 19:00




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Суперсемейка 2
Кинотеатр «Россия»
15, 16, 17 июня 9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 18:30, 20:25
Кинотеатр «Родина»
15, 16, 17 июня, 10:00, 12:25, 14:50, 17:15, 19:40
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68-й городской слет юных туристов
Место п. Антоновск
12 июня - 15 июня



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Молот, паровоз или рельс: каким будет въездной знак в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

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День, когда началась война: 22 июня в Нижнем Тагиле раздадутся сирены

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Кино
Фото на память
Кинотеатр «Родина»
15 июня — 16 июня, 22:50
16 июня, 16:30
16 июня — 17 июня, 22:50
17 июня, 16:30
Кинотеатр «Россия»
15, 16, 17 июня, 18:55, 23:15
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Искренне ваш...
Кинотеатр «Красногвардеец»
15, 16, 17 июня, 13:00





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Лето
Кинотеатр «Родина»
15, 16, 17 июня, 20:00





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Выставки в Нижнем Тагиле
Выставка «Также могут быть чудеса»
Галерея Space Place
15 июня, 17:00
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Выставка «Под белым парусом пера»
Место Мемориально-литературный музей А.П.Бондина, ул.Красноармейская, 8
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Всемирный день ветра
15 июня
День защиты детей Африки
16 июня
День медицинского работника
17 июня

День отца
17 июня
Всемирный день мотоциклиста
18 июня
Всемирный день беженцев
20 июня
Счастливых
выходных!
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