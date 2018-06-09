Друзья! Мы подобрали для вас различные мероприятия выходного дня. Невозможно не отметить футбол - вся страна активно готовилась к Чемпионату мира-2018. Наверное, у вас есть знакомые футбольные фанаты. Представьте, как им приятно, что по улицам России будут гулять настоящие Месси, Роналду, Бэйл и другие легенды. Порадуйтесь за своих друзей.
Если же вы не футбольный фанат и устали от новостей об игре с мячом, то присмотритесь к другим событиям. Например, в Нижнем Тагиле 14 июня презентуют фильм «Лето». Картина рассказывает о творческом пути Виктора Цоя.
Для всезнаек в одном из музеев Нижнего Тагила бесплатно проведут лекцию о латыни. Не будем раскрывать всех секретов, читайте свеженький культобзор, будьте бодры и веселы!
Футбол
Друзья!
14 июня сборная России по футболу проведет свой первый матч в групповом этапе Чемпионата мира-2018. Наши игроки встретятся с командой Саудовской Аравии. Давайте пожелаем российским футболистам победы. Голосуйте за нашу сборную, следите за расписанием матчей и узнавайте новости футбола первыми в группе TagilCity.ru.
Разное
Выезд на плэнер
Пос. Уралец 16 июня, 10:00 Художники, студенты и ученики ИЗО студий соберутся в Уральце, чтобы вместе запечатлеть уральскую природу на холстах.
Афиша
Открытый урок «Латынь жива поныне»
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина 1а 16 июня, 14:00