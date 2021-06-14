культобзор tagilcity.ru
Изумрудный Будда, крысолов и пираты
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Нам вновь предстоит окунуться в рабочие будни. Но не будем забывать отдыхать и немного отвлекаться от насущных дел.
Как всегда, в культобзоре TagilCity.ru вы найдете наиболее интересные события предстоящей недели.

Концерт «Единство жизни»
16 июня в 18:00


Городской Дворец Молодежи, ул. Пархоменко, 37

Пиратский квест
17 июня в 17:30

ДК им. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Выставка «В стране изумрудного Будды»
18 июня

Выставка является стартом уникального академического трансконтинентального художественно-просветительского проекта, выставки которого пройдут в крупных городах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

На выставке «В стране изумрудного Будды» зрители могут увидеть произведения Президента Российской академии художеств Зураба Церетели, академиков Российской академии художеств Рустама Яушева, Николая Каразина, Георгия Поплавского, Владимира Анисимова, почётного академика Российской академии художеств Людмилы Юги, народного художника России Виталия Попова, заслуженных художников России Ирины Маковеевой, Николая Буртова, Ольги Яушевой, Елены Ненастиной, членов Союза художников Светланы Могутиной, Михаила Стоячко, Татьяны Обуховой, Ирины Макаровой, Анны Милосердовой и других.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

Спектакли

«Ревизор (версия 1.2)»
15, 16 и 17 июня в 18:00

Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Променад. Тагил»
15 июня в 14:00

Стоимость: 500 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Курочка Ряба»
18 июня в 16:00, 18:00

Стоимость: 350 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Остер-класс. Конфетоедение»

17 и 18 июня в 11:00


Стоимость: 150 рублей


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Крысолов»
17 июня в 20:00, 18 июня в 18:00

Моноспектакль Игоря Макаревича в постановке Антона Бутакова.
Зрителя ожидает полное погружение в пограничное состояние между сном и действительностью, где единственным проводником по лабиринтам театра и человеческой души станет герой Игоря Макаревича. А атмосфера страха, ужаса и тревоги, неизбежно поставит каждого перед выбором между добром и злом, от которого будет зависеть развитие событий.

Стоимость: 300 рублей

Молодежный театр, ул. Ильича, 37

Кино

«Лука»

с 17 июня


«Красногвардеец», «Россия», «Родина»

«Телохранитель жены киллера»

с 16 июня


ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»

«Сердце и как им пользоваться»

с 17 июня


«Россия», «Родина»

«Ограбление по-джентельменски»

с 15 по 18 июня


ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»

Праздники и памятные даты

15 июня
Всемирный день ветра
17 июня
Всемирный день мотоциклиста
18 июня
День устойчивой гастрономии
19 июня
Всемирный день жонглирования
20 июня
Всемирный день защиты слонов в зоопарках
20 июня
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

Текст и оформление: Нателла Николова
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