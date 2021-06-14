17 июня в 20:00, 18 июня в 18:00



Моноспектакль Игоря Макаревича в постановке Антона Бутакова.

Зрителя ожидает полное погружение в пограничное состояние между сном и действительностью, где единственным проводником по лабиринтам театра и человеческой души станет герой Игоря Макаревича. А атмосфера страха, ужаса и тревоги, неизбежно поставит каждого перед выбором между добром и злом, от которого будет зависеть развитие событий.



Стоимость: 300 рублей



Молодежный театр, ул. Ильича, 37