Выставка «В стране изумрудного Будды»
18 июня
Выставка является стартом уникального академического трансконтинентального художественно-просветительского проекта, выставки которого пройдут в крупных городах Урала, Сибири и Дальнего Востока.
На выставке «В стране изумрудного Будды» зрители могут увидеть произведения Президента Российской академии художеств Зураба Церетели, академиков Российской академии художеств Рустама Яушева, Николая Каразина, Георгия Поплавского, Владимира Анисимова, почётного академика Российской академии художеств Людмилы Юги, народного художника России Виталия Попова, заслуженных художников России Ирины Маковеевой, Николая Буртова, Ольги Яушевой, Елены Ненастиной, членов Союза художников Светланы Могутиной, Михаила Стоячко, Татьяны Обуховой, Ирины Макаровой, Анны Милосердовой и других.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7