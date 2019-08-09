Торгово-развлекательный комплекс открылся по адресу Свердловское шоссе, 31Б. Проект реализовывался в течение двух лет. В 2019 году планируется благоустройство территории и установка колеса обозрения.



Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в интервью tagilcity.ru: «Бизнесмены готовы вложиться в большой развлекательный комплекс на берегу пруда со стороны Свердловского шоссе. Одно другое потянет. Когда на 2000 машин у DEPO парковку делали, все пальцем у виска крутили. А вы теперь в выходные попробуйте припарковаться там нормально! Смогли же реализовать проект. Я всегда за то, чтобы город делать привлекательным, чтобы в город люди поехали».



Градоначальник также обратил внимание, что после реализации проекта в Нижний Тагил поедут жители Серова, Верхней и Нижней Салды, Невьянска и Кировграда. Заработанные деньги люди будут вкладывать в местную экономику.

