Культобзор на tagilcity.ru
Разговоры птиц, джаз и шафран
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Вот и закончились выходные, и чтобы ваши будни не были серыми, TagilCity.ru подготовило для вас подборку самых интересных событий.

На этой неделе выходит в прокат фильм-медитация «Шафрановое сердце», который позволит погрузиться в другую реальность, где духовное преобладает над материальным, а основными ориентирами служат любовь и сострадание, взаимопомощь и поддержка.
Для всех, кто интересуется жизнью птиц, в музее пройдет лекция о пернатых, любители джазовых ритмов смогут посетить концерт в филармонии – там будет звучать «осенний» джаз, спасающий от скуки. Куда сходить среди недели, читайте в нашем культобзоре.

Хорошего вам настроения!
Выставки
«Геометрия в природе», работает до 1 марта.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А/1
«Золото Балтики», работает до 1 декабря.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Тагильская обсерватория», работает до 20 октября.
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
«Техника на ладони», работает до 30 октября.
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1А
Выставка «Картина «Свадьба слепых» М. Берингова», работает до 17 ноября.
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», пр. Ленина, 1
Выставка «Трафарета затейливый узор», работает до середины октября.
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», пр. Ленина, 1
«Не будем изобретать велосипед», работает до 16 октября.
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1А
«Немцы в российской истории», работает до 29 октября.
НТГСПИ, ул. Красногвардейская, 57
Музеи
Лекция «Птичьи разговоры»
17 октября в 18:00

Среди хвойной чащи звонко кукует кукушка, а вот заливается свирелью маленький соловей, а вот в ветвях яблони стрекочет сорока. Вы их сразу узнаете, а сможете определить по голосам и других птиц? Если нет, то на лекции вы не только научитесь это делать, но и познакомитесь образом жизни пернатых.

Стоимость: дошкольник - 15 рублей, учащийся - 30 рублей, студент - 35 рублей, пенсионер - 45 рублей, взрослый - 45 рублей.

Музей природы и охраны окружающей среды,
пр. Ленина, 1а
Мастер-класс по керамике
17 октября в 18:00

Мастер-класс проведет Елена Прошко.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская 4
Лекция «Миры небесные и земные народа манси»
17 октября в 18:00

Лекция Елены Устиновой.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская 4
Разное
Бизнес-завтрак «Как делать бизнес в Нижнем Тагиле»
16 октября в 10:30

Мероприятие проведет Сергей Люфт, предприниматель, мастер делового администрирования (МВА), исполнительный директор ООО «Партнер» - предприятия по обеспечению социальной сферы города Нижнего Тагила продуктами питания.


Демидов Плаза, ул. Горошникова, 11
«Осенний джаз»
18 октября в18:30

Стоимость: 300 рублей

Камерный зал филармонии, пр. Ленина, 31
Занятие в студии «Разночтения»
14 октября в 18:00

Специально для тех, кто хочет стать видеоблогером, в Центральной городской библиотеке открывается видеостудия «Разночтения». Здесь вы будете учиться вести читательский блог, записывать видеообзоры, снимать и монтировать сюжеты.

Руководитель студии Татьяна Козяр.

Центральная городская библиотека
пр. Строителей, 1а
Театр детской книги
17 октября в 17:00

В программе:
- Живой звук.
- Мастер-класс по изготовлению театрального реквизита.
- Театральный грим.
- Мастер - класс по работе с куклами от профессионала.

Центральная детская городская библиотека
Карла Маркса, 11
Спектакль «Головлёвы. Маменька»
18 октября в 18:00



Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
Кино
«Матрица»
С 14 октября

DEPO
«Малефисента: Владычица тьмы»
С 17 октября

«Красногвардеец», DEPО, «Родина», «Россия»
«Шафрановое сердце»
С 17 октября

«Красногвардеец»
«Дрянь»
(рус. субтитры)
15 октября в 19:00

Флибэг (настоящее имя героини мы так и не узнаем) – 30-летняя жительница современного Лондона, изо всех сил пытающаяся удержать на плаву небольшое кафе, доставшееся ей в наследство от погибшей подруги вместе с морской свинкой по имени Хиллари. Её жизнь – трагикомическая чехарда событий с то приходящим, то уходящим нервным бойфрендом, беспорядочными сексуальными связями, постоянной выпивкой, склонностью к клептомании, депрессивной сестрой-анорексичкой, медоточивой гадюкой-мачехой, чередой странных друзей и затаённой непреходящей болью, шокирующую причину которой мы узнаем не сразу.

Стоимость: 450 рублей

DEPO
Праздники и памятные даты
14 октября
Всемирный день стандартов
14 октября
День работников заповедного дела в России
15 октября
Всемирный день мытья рук
15 октября
Международный день белой трости
16 октября
Всемирный день хлеба
16 октября
День Шефа (День Босса)
Текст и оформление: Нателла Николова