Друзья! Вот и закончились выходные, и чтобы ваши будни не были серыми, TagilCity.ru подготовило для вас подборку самых интересных событий.



На этой неделе выходит в прокат фильм-медитация «Шафрановое сердце», который позволит погрузиться в другую реальность, где духовное преобладает над материальным, а основными ориентирами служат любовь и сострадание, взаимопомощь и поддержка.

Для всех, кто интересуется жизнью птиц, в музее пройдет лекция о пернатых, любители джазовых ритмов смогут посетить концерт в филармонии – там будет звучать «осенний» джаз, спасающий от скуки. Куда сходить среди недели, читайте в нашем культобзоре.



Хорошего вам настроения!