Лекция «Птичьи разговоры»
17 октября в 18:00
Среди хвойной чащи звонко кукует кукушка, а вот заливается свирелью маленький соловей, а вот в ветвях яблони стрекочет сорока. Вы их сразу узнаете, а сможете определить по голосам и других птиц? Если нет, то на лекции вы не только научитесь это делать, но и познакомитесь образом жизни пернатых.
Стоимость: дошкольник - 15 рублей, учащийся - 30 рублей, студент - 35 рублей, пенсионер - 45 рублей, взрослый - 45 рублей.
Музей природы и охраны окружающей среды,
пр. Ленина, 1а