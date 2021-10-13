Рок-фестиваль, фестиваль кино и мастер-классы

Предстоящие выходные в Нижнем Тагиле точно можно назвать самыми насыщенными и творческими. Скорее изучайте мероприятия на ближайшие дни и выбирайте, какое из них вы точно посетите. Классных выходных!
«Посвящение Вере Лотар-Шевченко»
«В стране Гармонии»
«Дуэль»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1. Стоимость: 30 - 110 р.
Лекция о бессмертном подвиге защитников Брестской крепости, ставших одними из первых, кто встал на защиту границы СССР и встретил врага ранним утром 22 июня 1941 года.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а. Стоимость: 30 - 210 р.
Вы познакомитесь с богатством геологической коллекции музея заповедника. Увидите неповторимые и удивительные самоцветы и минералы со всего света. Узнаете их свойства и области применения.
«История одной чашки»
«С песней по жизни»
«Очей Очарованье»
«Как рубашка в поле выросла»
«Во имя чего…»
«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Металл в украшении дома», работает до ноября
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Семейка Адамс
с 23 сентября
«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО
«Титан»
в сентябре и октябре
«Красногвардеец»
Холодный расчёт
«Разжимая кулаки»
с 9 сентября
«Красногвардеец»
My Little Pony: Новое поколение»
с 23 сентября
ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Фикси Кино»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО
«Веном 2»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ DEPO
Клаустрофобы 2
с 23 сентября
ТЦ DEPO
«Рок-фестиваль SAMORO.doc»
Мероприятие обещает прогреметь в прямом и переносном смысле – 6 часов живого звука, настоящего драйва и рока в чистом виде. В качестве ведущих выступят ди-джей «ЭКО-радио» Евгений Шевченко и рок-звезда Вадим Самойлов.
Вход свободный, но с некоторыми ограничениями – максимум 50 человек на площадке одновременно, при себе обязательно следует иметь маску.
6 октября, Мира, 49/24, Нижний Тагил
Концерт группы Рыба Пила
Группа с прекрасным чувством юмора, качественным звучанием.
16 октября в 19.00
Стоимость билета - 500 рублей.
16 октября, 19:00
ДКЖ, ул. Хохрякова, 17.
«Двое, трое — не один»
Когда эти ребята собираются и поют, вечера всегда очень тёплые и уютные! Море ностальгии и улыбок!
Они работники Культуры, но ещё они «АДИДАС»!
Антон Серебренников
Сергей Шамонин
Фирхат!
Новые и горячо любимые песни в субботу у нас за углом.
16 октября, 20:00 г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2