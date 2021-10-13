Рок-фестиваль, фестиваль кино и мастер-классы

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Куда пойти в выходные в Нижнем Тагиле?

Предстоящие выходные в Нижнем Тагиле точно можно назвать самыми насыщенными и творческими. Скорее изучайте мероприятия на ближайшие дни и выбирайте, какое из них вы точно посетите. Классных выходных!

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Центральная библиотека
С 15 по 20 октября в Нижнем Тагиле, одновременно с Екатеринбургом и другими городами Свердловской области, пройдет XXXII Открытый фестиваль документального кино «Россия».

В нашем городе фильмы демонстрируются на двух площадках – в кинотеатре «Красногвардеец» и Центральной городской библиотеке. В шорт-лист вошли ленты документалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Иркутска, Мурманска и других городов России и стран ближнего зарубежья. На площадке центральной библиотеки показы состоятся 15-16 октября и 18-19 октября.

Тагильчане не только будут смотреть фильмы, вошедшие в шорт-лист, но и примут участие в зрительском голосовании.

Еще одно интересное событие в рамках фестиваля на площадке библиотеки – встреча с режиссером Жанной Толстиковой. Она представит свой фильм «Достоевский межконтинентальный» 18 октября в 17-30. Всего на площадке центральной библиотеки за четыре дня можно посмотреть 17 документальных фильмов.

Вход бесплатный.
октябрь 2021
Нижнетагильская филармония

«Посвящение Вере Лотар-Шевченко»

Лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский, фортепиано (Москва)
15 октября / 18:30 — 20:30

В рамках проекта, посвящённого выдающейся пианистке и женщине невероятной силы духа, выступит первый победитель Первого международного конкурса им. Веры Лотар-Шевченко Филипп Копачевский. «С первых звуков, сыгранных им, ощущаешь мощную лирическую индивидуальность пианиста. Его рояль поёт — это очень редкое сегодня качество, характерное для романтического мироощущения; он сохраняет в игре ясность, его фраза красива и пластична…», — так пишут о Копачевском музыкальные критики.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.

«В стране Гармонии»

Солисты оркестра «Тагильские гармоники»
16 октября 2021 (суббота) в 11:00

Продолжение «Музыкознаек» — серии интерактивных концертов для самых маленьких слушателей, которые только начинают знакомиться с классической музыкой.

Музыка Л. Боэльмана, А. Вивальди, М. Мусоргского, А. Рыбникова, В. Золотарёва прозвучит в исполнении солистов оркестра «Тагильские гармоники». Ведущая — Ксения Шумакова.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.
октябрь 2021
Выходные в музее-заповеднике

«Дуэль»

Серия лекций «Лекторий 180»
16 октября в 14.00 в Историко-краеведческом музее пройдет лекция «Дуэль».

Практически каждый знает, что такое дуэль, но, порой, эти знания крайне противоречивы. Кроме того, мало кто знаком и с тем фактом, что дуэль были вне закона еще со времен Петра I.

Слушатели узнают, что такое дуэль, каков был ее правовой статус в нашей стране, как проходил поединок и каким образом регламентировался. В ходе лекции будут рассмотрены необычные и уникальные дуэли с неожиданным исходом.

О сатисфакции и дуэли расскажет научный сотрудник музея-заповедника Алексей Сергеевич Чеченин.

Вход свободный.

Телефон для справок и заявок: 8 (3435) 37-02-01 (доб. 330 или 331).
16 октября. 13:00.
«Брестская крепость — герой» – лекция в экспозиции 6+.

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1. Стоимость: 30 - 110 р.


Лекция о бессмертном подвиге защитников Брестской крепости, ставших одними из первых, кто встал на защиту границы СССР и встретил врага ранним утром 22 июня 1941 года.
16 октября. 13:00
«Земля минералов» – тематическая экскурсия 6+.

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а. Стоимость: 30 - 210 р.


Вы познакомитесь с богатством геологической коллекции музея заповедника. Увидите неповторимые и удивительные самоцветы и минералы со всего света. Узнаете их свойства и области применения.
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Музей изобразительных искусств

«История одной чашки»

Автор мероприятия: Ксения Чиркова
16 октября в 16.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдет беседа «История одной чашки».

Фарфоровая чашка, которая хранится в вашей семье – порой не просто утилитарная вещь, но самое настоящее произведение искусства, отблеск эпохи. К тому же фарфор – символ уюта, отражение семейных традиций.

Участники встречи в теплой дружеской беседе поговорят о фарфоре, поделятся историями, связанными с любимой фарфоровой чашкой, продемонстрируют свою семейную реликвию.

Стоимость участия: 100 руб. для взрослых и пенсионеров, 60 руб. для детей.

Сообщать о вашем посещении события нужно заранее, позвонив по номеру 8-3435-25-26-47 или написав личное сообщение в группу НТМИИ.

«С песней по жизни»

Автор мероприятия: Ксения Чиркова
17 октября в 16.00 Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает на концерт-квартирник Дмитрия Перова «С песней по жизни».

Дмитрий – лауреат множества фестивалей авторской песни, сподвижник современной поэзии, энергичный и обаятельный автор-исполнитель из Нижнего Тагила.

В программе «С песней по жизни» прозвучат произведения артиста и его любимых авторов, как уже полюбившиеся поклонникам , так и малоизвестные, написанные сравнительно недавно.

Дмитрий Перов является организатором и непосредственным участником таких творческих музыкальных проектов как: Клуб живой музыки «Труба», «Гора песен», «Концерт на набережной».

Стоимость посещения: 150 руб. для взрослых, 100 руб. для студентов и пенсионеров, 50 руб. для школьников.

Сообщать о вашем посещении события нужно заранее, позвонив по номеру 8-3435-25-26-47 или написав личное сообщение в группу НТМИИ.

«Очей Очарованье»

Выставки графических пленэрных работ
16 октября (суббота) в 11.00

На выставке вы увидите работы победителей V открытого территориального конкурса пленэрных работ «Очей Очарованье».

В конкурсе приняли участие 143 юных художника из 14 детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств из городов Нижний Тагил, Екатеринбург, Кировград, Нижняя Тура, Алапаевск, Верхняя Салда, поселков Верхняя Синячиха, Малышево, Цементный, Новоасбест и Черноисточинск, села Николо-Павловское.

Сообщать о вашем посещении события нужно заранее, позвонив по номеру 8-3435-25-26-47 или написав личное сообщение в группу НТМИИ.

«Как рубашка в поле выросла»

Занятие «Клуба любителей народной культуры»
16 октября (суббота) в 11.00 Музей быта и ремесел горнозаводского населения (ул. Тагильская, 26).

Гости узнают, как готовили нити для изготовления ткани, увидят настоящий ткацкий станок и сами попробуют на простейшем приспособлении освоить азы ткачества.

Стоимость билета:
Взрослый – 100 руб.
Детский – 50 руб.

Обязательна предварительная запись.
При себе иметь маску и бахилы. Справки и запись по тел.: 8 909 021 31 63
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Демидовская дача

«Во имя чего…»

Творческие встречи на Демидовской даче
Творческие встречи на Демидовской даче» продолжатся в октябре. Гостей приглашают на встречу с заслуженными артистами России 16 октября в 15.00 в музей «Демидовская дача».

Заслуженные артисты Российской Федерации Владимир Давыдович Вейде и Лариса Митрофановна Чехута прочтут для вас произведения великих классиков: С. Есенина, М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, А. Блока, Н. Гумелева, З. Гиппиус и др.

Стоимость участия: 100 руб.
Адрес: ул. Красногвардейская, 5а
Телефон для справок и заявок: 8(3435) 37-02-01 (доб. 330 или 331).
октябрь 2021
Спектакли Нижнетагильского Драматического Театра имени Мамина-Сибиряка
«Головлёвы. Маменька», 12+
15 октября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 230 до 270
р.
«Пегий пёс, бегущий краем моря», 12+
16 октября, 17:00 - 19:00
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 470 до 500
р.
«Волшебник Изумрудного города», 6+
17 октября, 12:00
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 170 до 200
р.
«Земля Эльзы», 6+
17 октября, 17:00 - 19:00
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 270 до 320
р.
сентябрь 2021
Спектакли Театра кукол
«Поющий кит: подводные истории» 0+

15 октября, 18:00. Билет 350 рублей
Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
«Аленький цветочек» 5+

16 октября, 17:00. Билет 300 рублей
Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
«Сказка о рыбаке и рыбке» 5+

17 октября, 17:00. Билет 300 рублей
Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
октябрь 2021
Спектакли Нового молодёжного театра
«Чиполлино», 12+

16 и 17 октября. ПРЕМЬЕРА!
Яркий, сочный, красочный, смешной и оооочень подвижный спектакль по мотивам сказки Джанни Родари согреет каждого ребёнка и взрослого в эти выходные.

Самая энергичная премьера прошлого сезона - «Чиполлино» ждёт вас на сцене нашего театра.

Билеты:
  • на сайте
  • по телефону +7 (3435) 92-83-87
  • в кассе театра с 12:00 до 19:00.
Действует "Пушкинская карта
«Большой театральный Stand Up "Говорит! Тагил"», 16+

24 сентября
Ответы на все вопросы по телефону +7 (3435) 92-83-87
октябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

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сентябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Семейка Адамс

с 23 сентября

«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Холодный расчёт

с 23 сентября,
ТЦ ДЕПО

«Разжимая кулаки»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

My Little Pony: Новое поколение»

с 23 сентября

ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Фикси Кино»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

Клаустрофобы 2

с 23 сентября

ТЦ DEPO

октябрь 2021
Праздники и памятные даты
Всемирный день мытья рук

15 октября
Международный день хлеба  

16 октября
День работников дорожного хозяйства

17 октября
октябрь 2021
Музыкальные вечера

«Рок-фестиваль SAMORO.doc»

Мероприятие обещает прогреметь в прямом и переносном смысле – 6 часов живого звука, настоящего драйва и рока в чистом виде. В качестве ведущих выступят ди-джей «ЭКО-радио» Евгений Шевченко и рок-звезда Вадим Самойлов.


Вход свободный, но с некоторыми ограничениями – максимум 50 человек на площадке одновременно, при себе обязательно следует иметь маску.


6 октября, Мира, 49/24, Нижний Тагил

Концерт группы Рыба Пила

Группа с прекрасным чувством юмора, качественным звучанием.


16 октября в 19.00


Стоимость билета - 500 рублей.



16 октября, 19:00

ДКЖ, ул. Хохрякова, 17.

«Двое, трое — не один»

Когда эти ребята собираются и поют, вечера всегда очень тёплые и уютные! Море ностальгии и улыбок!

Они работники Культуры, но ещё они «АДИДАС»!


Антон Серебренников

Сергей Шамонин

Фирхат!


Новые и горячо любимые песни в субботу у нас за углом.


16 октября, 20:00 г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2

октябрь 2021
Центр культуры и искусства НТМК
Фестиваль ВИА

16 октября в 18:00 в уютном Дансинг зале ДК НТМК!

Все подробности и заказ столиков 49-06-10
Возрастная категория: 18+
октябрь 2021
Воскресные мастер-классы
Художественная студия «Цветные сны» приглашает на воскресные мастер-классы по живописи гуашью и маслом:

  • В 11.00 – мастер-класс по живописи гуашью «Персиковое дерево» (7+). Стоимость 500 руб.
  • В 13.00 – мастер-класс по керамике «Солнышко». Стоимость 450 руб.
  • В 15.00 – мастер-класс по живописи маслом «Букет осени» (8+). Стоимость зависит от формата – от 950 до 1400 руб.

Адрес: пр. Уральский, 83. Телефон: 8 (922) 226-90-60.

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