Друзья! Волшебный праздник Новый год становится все ближе и ближе. Уже где-то Дед Мороз складывает подарки в мешок и готовится к самой сказочной ночи в предстоящем году. А для того, чтобы новогоднее настроение никуда не пропало, TagilCity.ru подготовил для вас культобзор на выходные.



Когда зрители приходят в филармонию, то их всегда просят выключить мобильные телефоны, чтобы не мешать музыкантам. Но только не на том концерте! Здесь вас попросят их включить! И вы узнаете как связаны классические музыкальные произведения с современными рингтонами из мобильных.



Как сказал герой одного из мультфильмов: «Лучше гор могут быть только гоооры!». На сколько верно это утверждение юные тагильчане вместе с родителями смогут узнать на экологическом празднике «День гор». Вас ждут множество мастер-классов квестов и познавательных игр!



Также в эти выходные вы сможете всей семьей поучаствовать в фестивале ГТО, побывать на новогодней ярмарке, научится делать пряничный домик, открыть для себя что-то новое на фотовыставках и многое другое.



Хороших вам выходных!

