Концерт для смартфона, новогодняя ярмарка и День гор
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Волшебный праздник Новый год становится все ближе и ближе. Уже где-то Дед Мороз складывает подарки в мешок и готовится к самой сказочной ночи в предстоящем году. А для того, чтобы новогоднее настроение никуда не пропало, TagilCity.ru подготовил для вас культобзор на выходные.
Когда зрители приходят в филармонию, то их всегда просят выключить мобильные телефоны, чтобы не мешать музыкантам. Но только не на том концерте! Здесь вас попросят их включить! И вы узнаете как связаны классические музыкальные произведения с современными рингтонами из мобильных.
Как сказал герой одного из мультфильмов: «Лучше гор могут быть только гоооры!». На сколько верно это утверждение юные тагильчане вместе с родителями смогут узнать на экологическом празднике «День гор». Вас ждут множество мастер-классов квестов и познавательных игр!
Также в эти выходные вы сможете всей семьей поучаствовать в фестивале ГТО, побывать на новогодней ярмарке, научится делать пряничный домик, открыть для себя что-то новое на фотовыставках и многое другое.
Хороших вам выходных!
«Концерт для смартфона с органом»
15 декабря в 15:00 Концерт начнется с таких неожиданных слов ведущей: — Просьба ВКЛЮЧИТЬ телефоны на время концерта, а также — диктофон, интернет и …ваше воображение! Современные зрители хорошо знакомы с мелодиями на мобильных телефонах — с рингтонами. Рингтоны классической музыки достаточно часто ставят на звонок мобильного телефона и будильника. На ассоциациях от прослушивания музыкального произведения и рингтонов классической музыки и строится интрига концертного «параграфа» органной науки. Стоимость: 350 рублей. Большой зал филармонии пр. Ленина, 31
Спектакли
«Дикое счастье»
15 декабря в 18:00 На Гордея Брагина – купца степенного и обстоятельного – обрушился немыслимый многотысячный долг, доставшийся ему в наследство от брата-каторжника Макарушки. Бежать от этой беды со всем семейством Гордей собрался на легендарные Белые озера – обетованную землю раскольников. И тут судьба открывает ему золотую жилу – ту, что нашёл когда-то умерший брат. Может, как знак раскаяния Макарушки. Может – во спасение Гордея. А может быть – в испытание ему. Ведь опасное это дело поединок человека с внезапно свалившимся на его голову счастьем. Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Поминальная молитва»
16 декабря в 18:00 Еще совсем недавно богатым человеком был Тевье. Была у него любимая жена, пять дочерей, две коровы и одна старая лошадь. Была у него мечта счастливо выдать дочек замуж. Была дорогая его сердцу деревенька Анатовка, построенный своими руками дом и дуб у забора. А еще была вера, Бог, с которым он вел ироничные разговоры, запросто беседовал по душам, советовался по самым пустяковым и самым важным вопросам. Но колесо истории закрутилось так, что, по признанию Тевье, «все это счастье хваленое в трубу вылетело! Да как ещё вылетело! С треском, Господи, спаси и помилуй». Стоимость: 250 – 300 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Ярмарка «НовогоднийFest»
16 декабря в 13:00 Впервые в Нижнем Тагиле состоится мероприятие, на котором Вы сможете позаботиться о подготовке к празднованию Вашего незабываемого Нового года и спланировать досуг в каникулы!
Отель «Демидов Плаза»
Выставки
«Глаза закрыть. Руками трогать»
С 14 декабря Выставка специально создана для незрячих или слабовидящих посетителей. Археология наука, где информацию несут вещи, которые можно «увидеть руками», прикоснувшись к ним. Археологические находки позволяют воссоздать образ древнего мира и научить детей и взрослых читать историю по найденным предметам, проводить самостоятельное исследование.
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
«Тагильская находка. А.С. Пушкин в письмах Карамзиных»
С 12 декабря На выставке представлены послания Андрею Карамзину от членов его семьи, в которых эмоционально, живо, достоверно и без искажений описываются события, происходившие в семье А.С. Пушкина накануне его последней дуэли с Дантесом и после нее. Выставка рассказывает о персонажах этой истории, раскрывает содержание наиболее значимых посланий и тайну их находки в далеком от столицы промышленном Нижнем Тагиле.
Музей «Демидовская дача», Красногвардейская, 5а
Фотовыставки
«исследование»
С 14 декабря От автора. Мне нравится неоднозначность в фотографии, она побуждает к исследованию и любознательности. Теперь перейдя от зрителя к манипулятору, я могу играть со стратегиями, которые ставят под сомнение, что мы видим и какими видят нас. Я не утверждаю, что у меня есть ответ, но думаю, что для этого здесь очень хорошее место.
Галерея УГОЛ, ул. Карла Маркса, 20а
«Не забудьте быть нежной»
С 15 декабря «Не забудьте быть нежной» (2018) это исследование того, как память действует через ткань обыденности. Детали жизни, которые часто упускаются из виду и не запоминаются, все же каким-то образом становятся единичными в нашем воспоминании об определенной периоде жизни. Каждая фотография - это также упражнение на внимательность, приписывание значения нормальности.
Галерея BUNKER, ул. Карла Маркса, 22
«Невозможные фигуры»
С 15 декабря От автора. Мои фотографии являются отражением того, что я вижу во сне. Театр моего блуждающего ума. Я создаю фотографии натюрморты, которые объединяют идеи, вопросы и озабоченность в моих мыслях с общими физическими артефактами и материалами в моей повседневной жизни.
Галерея BUNKER, ул. Карла Маркса, 22
Фотопроект «Детство с театром кукол»
Нижнетагильский театр кукол обращает ваше внимание на то, что для участия в фотопроекте принимаются снимки, сделанные в театре кукол до 2000 года. Сюжеты могут быть самыми разными: от хоровода у новогодней елки до позирования с куклой из спектакля или на фоне здания театра. Главное, чтобы театр был узнаваем! Финалом фотопроекта «Детство с театром кукол» будет выставка, которая откроется в мае в Нижнетагильском Музее изобразительных искусств. Ее можно будет посмотреть в течение месяца.
Торжественное открытие дворов после благоустройства состоялось на ВМЗ в Нижнем Тагиле
Торжественное открытие дворов на ВМЗ в Нижнем Тагиле состоялось после благоустройства. В мероприятии приняли участие творческие коллективы города, глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, Егор Копысов – начальник управления ЖКХ.
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«Кампус как предчувствие»: будет ли реализован опыт Китая в кампусе Нижнего Тагила?
В Нижнем Тагиле продолжается обсуждение создания проекта, который носит название «студенческий кампус». Члены рабочей группы представили обновлённую концепцию, а представители МУБ «Тагилгражданпроект» рассказали о китайском опыте на примере жизни двух вузов в Шанхае, где ранее побывали представители Нижнего Тагила.
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Благоустройство музейного квартала в Нижнем Тагиле пройдет по проекту «Старый город»
Работы по благоустройству исторической части Нижнего Тагила, расположенной на улицах Уральская, Ленина и Красноармейская, пройдут в рамках концепции «Старый город». Также в войдет здание заводоуправления Демидовых и парк им. Бондина.
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Мероприятия в музеях
Заседание литературной студии «Ступени»
15 декабря в 15:00 Повестка дня последнего в этом году собрания:
подведение итогов деятельности студии за прошедший год;
составление планов работы на будущий год;
чтение стихотворений новогодней тематики.
Приглашаются все желающие!! Погрузитесь с нами в волшебный мир новогодней поэзии!
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина
Лекция «100 лет государственным органам безопасности Нижнего Тагила»
15 декабря в 14:00 В июле 1918 года в Нижнетагильском заводском поселке большевиками была организована Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Тагильская ЧК возникла вопреки имевшимся указаниям и нормативно-правовым актам того времени. Почему так произошло и чем занимались тагильские чекисты? Ответы на эти вопросы даст Владимир Викторович Кашин, исследователь, член общества изучения истории отечественных спецслужб, автор нескольких монографий, в том числе «На службе государства» (2007) и «Белый Тагил. По трофейным документам Колчака» (2018).
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина,1
Экологический праздник «День гор»
15 декабря в 13:00 Что вы знаете про горы? А про Главный Уральский Хребет что-нибудь слышали? Приглашаем на экологический праздник «День гор», где вас ждут познавательные конкурсы, мастер-классы и большая игровая интеллектуальная программа! Стоимость: Дошкольник, учащийся, студент, пенсионер – 60 руб. Взрослый – 180 руб.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
На выставке «Мамонт возвращается» вас ждет:
13:00 – 16:00 «Волшебный узел» - мастер-класс. Получите ценный навык вязания узлов, необходимых каждому путешественнику. Мастер-класс проведут настоящие скалолазы. 6+ 13:00 – 16:00 «В ледниковом периоде» - квест. Выполняя задания, вы станете настоящим знатоком палеолита - древнекаменного века. 6+ 13:00 – 16:00 «На стоянке древнего человека» - интерактивная зона. Внимание, найдены следы стоянки древнего человека. Ваша задача – провести реконструкцию древнейшего памятника. 0+
На выставке «Манси» вы можете поучаствовать:
13:30 –15:00 «Мансийский амулет» - мастер-класс. Из ткани, бисера и бусин вы сделаете собственное этническое украшение – традиционный амулет коренных жителей Урала – народа манси. 6+ 13:00 – 16:00 «Магия древнего орнамента» - мастер-класс. Вы сможете не просто создать копию. Фрагмента посуды, но и нанесёте древний орнамент. Только вы решите, какое будет его значение. 6+ 13:00 – 16:00 «Песок исчезнувшего моря» - мастер-класс. Используя только свои тактильные ощущения, определите облик обитателя древнего Уральского моря и найдите его современных родственников. 6+ 13:00 – 16:00 Живая фотозона «Медведь и манси». 0+ 13:00 – 16:00 Фотозона «Йети» 0+
На выставке «Рифейские сокровища» не пропустите:
13:00 – 16:00 «Рифейские сокровища» квест. Пройдя тропою исследователей знаменитой Самоцветной полосы Урала и выполнив все задания, вы познакомитесь с подземным миром минералов и получите заслуженную награду. 6+
На выставке «Малахитовый зал» вас ждет:
13:00 – 16:00 «Минералы под микроскопом». Взглянув в окуляр микроскопа, вы окунетесь в волшебную микровселенную полезных ископаемых. 6+
В экологическом классе состоится:
13:00 – 13:30 «Из чего состоят горы» - лекция. Вы узнаете, как появился праздник «Международный день гор», как образуются горы и из чего они состоят. 6+
Мастер-классы
«Зимний пряничный домик»
15 декабря в 15:00 Новый год и Рождество – повод окунуться в мир сказки и детства. Многие европейские народы украшают долгожданные зимние праздники волшебным пряничным домиком. Медово-имбирный, покрытый сладкой белоснежной глазурью и разноцветным драже, пряничный домик отправляет нас в ароматную и добрую сказку. Запись по телефону: 25-26-47, Стоимость: 500 рублей Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
«Веселые закорючки»
15 декабря в 15:00 Владеете ли вы нотной грамотой? А знаете, что такое «партитура»? Сама запись музыки происходит особым способом – специальными «закорючками», нотами. Приглашаем всех посетить выставку «Да здравствует русский талант!», где вы увидите удивительные музыкальные инструменты и побываете в музыкальной творческой мастерской! Стоимость: дошкольник, учащийся, студент, пенсионер – 60 руб., взрослый – 100 руб. Выставочные залы, пр. Ленина, 1
«Деревенские игрушки»
15 декабря в 15:00 Клуб любителей народной культуры приглашает на мастер-класс, где в теплой компании и неповторимой атмосфере музея истории подносного промысла мы будем делать игрушки из щепы! Стоимость: Дети – 50 руб. Взрослые – 100 руб.
Музей быта и ремесел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 26
ГТО фестиваль для спортивных семейных команд
15 декабря в 09:00 Фестиваль Всероссийского физкльтурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди спортивных семейных команд
ГСК «Гора Белая»
Елка и ледовый городок на Вагонке в Нижнем Тагиле установлены в новом месте
Елка и ледовый городок на Вагонке в Нижнем Тагиле сменили местоположение. Главный символ Нового года установили в парке ДК имени И. В. Окунева, но не на площади перед Дворцом, а со стороны улицы Ильича, на месте бывших аттракционов.
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Тагильские трамваи могут появиться в приложении «Яндекс. Транспорт»
В Нижнем Тагиле ведутся переговоры с представителями сервиса «Яндекс. Транспорт» для отображения тагильских трамваев в приложении.
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Волонтеры Нижнего Тагила собирают новогодние подарки для детей с ОВЗ
Активисты студенческого совета и молодежного общественного объединения «Волонтеры Нижнего Тагила» приглашают всех желающих принять участие в поздравлении детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Детям
Спектакли в Драматическом театре
«Кошкин дом»
15 декабря в 12:00 Красавица Кошка пригласила друзей на светский раут. Курица и Петух, Коза и Козёл, свинья – кто только ни пришёл себя показать и на других посмотреть! Гости восхищаются богатым домом гламурной хозяйки, веселятся и поедают щедрые угощения. А за окном замерзают Котята. Им не нашлось места на этом празднике жизни. Но как они поступят, когда им выпадет жребий помочь Кошке, которая их обидела?
Стоимость: 150 – 180 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Снежная королева»
16 декабря в 12:00 «Снип-снап-снурре»! Начинается сказка! Эта сказка не про злую Снежную королеву, которая заколдовала мальчика Кая и превратила его сердце в ледышку. «Пурре-базелюрре»! Эта сказка про добрую и смелую девочку Герду. Она прошла все преграды и растопила сердце Кая. «Крибле-крабле-бумс»! А еще эта сказка про их Бабушку, Советника, Ворона и Ворону, Принца и Принцессу, про Маленькую разбойницу и других героев, которые мешали или помогали Герде спасти брата.
Стоимость: 150 – 180 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Сеансы 15 и 16 декабря «Россия»: 16:10 «Родина»: 16:10 ТЦ DEPO: 10:05, 11:55, 13:45
Мастер-классы
«Авторское украшение своими руками: браслеты и кулоны»
16 декабря в 14:00 Анастасия Емшанова: «Приглашаю Вас на мастер-класс для детей! Юный мастер создаст 2 браслета и 2 кулона! На занятии будет большой выбор подвесок и бусин. Рамок нет, только фантазия детей! Запись по телефону: 25-26-47, Стоимость: 300 рублей Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
«Волшебный фонарь»
15 декабря в 15:00 Мальчишки и девчонки, а так же все родители! Снимать кино и делать мультики хотите ли? Приглашаем на мастер-класс по созданию домашнего театра теней, где у каждого участника будет возможность стать режиссером своего собственного новогоднего кино! Стоимость: дошкольник, учащийся, студент, пенсионер – 60 руб., взрослый – 120 руб. Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1