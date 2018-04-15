Сообщить новость
Карточки на tagilcity.ru
Челябинский «Трактор» стал обладателем «Кубка ŠKODA 2018»
В Екатеринбурге прошли традиционные игры Международного Юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA 2018».

Его победителем стала челябинская команда «Трактор».

Трофей и медали ребята получили из рук Олимпийского чемпиона и капитана сборной России по хоккею Павла Дацюка.
6 лет подряд ŠKODA AUTO Россия проводит для молодых хоккеистов Юношеский турнир КУБОК ŠKODA, заручившись поддержкой Федерации хоккея РФ.

В 2018 году соревнования впервые приобрели международный статус – в играх наравне с российскими приняли участие и чешские спортсмены.

Состязания турнира проходили на арене культурно-развлекательного комплекса «Уралец» с 9 по 14 апреля.

В финале чемпионата на льду встретились 8 сильнейших команд.
Призовые места в итоге распределились таким образом:
1
Команда «Трактор»
г. Челябинск
2
Команда «Сибирь»
г. Новосибирск
3
Команда «Спартаковец»
г. Екатеринбург
Хоккеисты «Трактора» одержали уверенную победу в напряженной схватке, обыграв команду «Сибирь» со счетом 1:2
«Проведение подобных турниров – это огромная польза для ребят, поэтому я уже второй год подряд с удовольствием поддерживаю этот турнир. Здесь собрались ребята из разных регионов, и они получили возможность оценить свой уровень, приобрести большой опыт, который дает понимание, к чему нужно стремиться. И что очень важно, в этом году турнир стал международным, а поиграть с зарубежными сверстниками в 11-12 лет – дорогого стоит.

Для всех участников этот турнир – непередаваемые эмоции и мотивация любить хоккей, заниматься хоккеем. Хочется поблагодарить компанию ŠKODA, которая поддерживает детей и создает для них все условия»

Алексей Морозов
Легенда хоккея, чемпион мира
Легендарный хоккеист Алексей Морозов в последний день турнира провел для ребят мастер-класс, основанный на принципах Национальной программы подготовки хоккеистов. Эта программа, как пояснил хоккеист, является новой философией подготовки будущих чемпионов. При разработке этой системы Федерация хоккея использовала опыт российских специалистов, а также американских и европейских коллег.

Теперь тренеры будут учить ребят по новой программе, давать им знания и упражнения, необходимые в их возрасте.

«Национальная программа – крайне нужная вещь! Создатели проделали колоссальную работу. Она поможет, в первую очередь, молодым тренерам. Они приходят в профессию с большим желанием, но маленьким багажом тренерских знаний. И эта программа будет помогать им развиваться. Основы у молодых специалистов уже будут – они написаны. А дальше каждый тренер уже будет нарабатывать что-то свое. Уверен, что эти основы в Национальной программе написаны не зря. Тренеру не надо будет уходить от них далеко»

Никита Трямкин
Защитник ХК «Автомобилист» и сборной России
церемония закрытия турнира
Игроки ХК «Автомобилист» после финального матча провели для болельщиков впечатляющие мастер-шоу. Торжественная церемония закрытия проходила при участии представителей марки ŠKODA, Федерации хоккея России и Министерства спорта Свердловской области.
Ян Прохазка, руководитель ŠKODA AUTO Россия:

В этом году турнир КУБОК ŠKODA получил международный статус и объединил на одной арене команды из России и Чехии, родины бренда ŠKODA. Приверженность семейным ценностям и популяризация спорта являются чрезвычайно важными элементами философии марки, поэтому ŠKODA уделяет особое внимание воспитанию активной и целеустремлённой молодежи. Я рад, что уже шестой год подряд турнир КУБОК ŠKODA вносит большой вклад в развитие хоккейных традиций и помогает растить будущих чемпионов.

Я хотел бы от всей души поблагодарить участников соревнования за захватывающую борьбу, а болельщиков за горячую поддержку команд. Также отдельно хочется выразить признательность родителям юных спортсменов, которые с раннего возраста прививают детям любовь к хоккею и приобщают их к спорту.

Никита Трямкин, защитник ХК «Автомобилист» и сборной России, ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о развитии детского хоккея в родном Екатеринбурге и стране.

«Раньше у нас в Екатеринбурге было две хоккейные школы: «Спартаковец» и «Юность», - вспоминает Трямкин. - До попадания в молодежную команду я играл только в одной – «Спартаковце». Сейчас количество катков в городе увеличилось. Не то, что было раньше. В Екатеринбурге появилось еще 4-5 школ. Прибавляется количество занимающихся, люди заинтересованы в развитии хоккея»

— На хоккейной карте ваша спортивная школа не очень заметна. До сих пор считается, что, занимаясь в не очень известной школе, игрок не может пробиться на профессиональный уровень.
— Из нашей школы вышли Алексей Яшин и Николай Хабибулин. Конечно, из Уральского региона «Трактор» - более значимая школа. Челябинцы играли в суперлиге, а в нашем городе долго не было команды. Было «Динамо-Энергия», но оно, фактически развалилось в 2001 году. Только в 2006-м воссоздали «Автомобилист».
— Кто был вашим первым тренером?
— Сергей Павлович Деменьшин. Человек, который очень многое мне дал в хоккее. Верил в меня, что смогу заиграть на высоком уровне. Хотя многие не верили. Если бы не он и не мои родители, я не знаю, где бы сейчас был. Я могу назвать его вторым отцом.
— Тренер «Автомобилиста-2008» Александр Антропов постоянно выкладывает в сеть тренировки своей команды. Его игроки делают много разнообразных упражнений, направленных на катание и контроль шайбы. У вас в детстве были такие тренировки?
— Нет. У него очень сильные и развитые ребята. Но, на мой взгляд, в таком возрасте все-таки нельзя столько тренироваться, сколько тренируются они. Я не говорю, что они не получают удовольствие. Но они, на мой взгляд, очень загружены. Дай бог, чтобы у Александра все получилось. Его игроки – еще дети. Да, они подходят к 10 годам, начинают потихоньку формироваться, упорно трудятся, стараются, они все отлично и где-то даже не по годам развиты. Но что будет потом, в 14, в 16 лет?
— Существует два мнения специалистов. Одни говорят, что катание закладывается в раннем детстве, другие – что оно формируется всю игровую карьеру, в том числе может корректироваться и в зрелом по хоккейным меркам возрасте.
— С первым мнением не согласен. Люди переучиваются кататься и в 30 лет. Два года назад я тоже катался по-одному, сейчас – совершенно по-другому. Хорошо, если есть возможность заниматься с тренером по катанию. Я, например, занимался с таким специалистом в «Ванкувере». После тренировки минут по 10 учился новым элементам. Учиться никогда не поздно. Главное, чтобы было желание.
— В феврале Федерация хоккея России запустила Национальную программу подготовки хоккеистов. В ней есть целый раздел – «Философия». И один из постулатов гласит – специализация игроков в раннем возрасте вредит развитию.
— Лет в 11-12 тренер пробовал сделать из меня центрального нападающего. Мне так не нравилось! Все-таки этот игрок должен быть связующим звеном между обороной и атакой. Может быть, мне было тяжело, так как я постоянно рос. Легко мог вырасти за лето на 10 сантиметров. Каждый год после летних каникул мне было тяжеловато возвращаться на лед. Тренер заставлял садиться ниже. Так что правильное катание давалось тяжело
— Сейчас игроки «Автомобилиста» часто участвуют в мастер-классах для детских команд. Когда вы занимались хоккеем в детской школе, часто ли к вам приходили мастера?
— К нам приезжал Алексей Яшин. Он – друг нашего тренера. После одного из сезонов НХЛ Алексей приехал в нашу школу. Нам было лет по 9. Мы стояли на льду и смотрели на него с открытым ртом. «Это же сам Яшин!» Алексей привозил нам майки, экипировку, очень много помогал школе.
«В Екатеринбурге завершился турнир Skoda Cup. Это очень хороший опыт для детей. Играть международные матчи в таком возрасте – дорогого стоит. Это интерес и отличные эмоции. Когда я был ребенком, у нас даже речи не было о международных матчах. Недавно был на детском турнире, посмотрел состав участников. Играли 9 или 10-летние ребята. В соревнованиях же принимали участие 12 команд из самых разных регионов страны и ближнего зарубежья: «Амур», «Адмирал», «Барыс» приехал.

Считаю, это очень здорово, когда у ребят такого возраста есть возможность соревноваться на всероссийском уровне. Главное, чтобы они получали удовольствие от хоккея, каждый день с радостью шли на тренировку»

Никита Трямкин
Защитник ХК «Автомобилист» и сборной России
Made on
Tilda