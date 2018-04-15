— На хоккейной карте ваша спортивная школа не очень заметна. До сих пор считается, что, занимаясь в не очень известной школе, игрок не может пробиться на профессиональный уровень.

— Из нашей школы вышли Алексей Яшин и Николай Хабибулин. Конечно, из Уральского региона «Трактор» - более значимая школа. Челябинцы играли в суперлиге, а в нашем городе долго не было команды. Было «Динамо-Энергия», но оно, фактически развалилось в 2001 году. Только в 2006-м воссоздали «Автомобилист».