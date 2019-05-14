Храм-на-драме: как СМИ освещают протесты в Екатеринбурге?
С вечера 13 мая в Екатеринбурге развернулись протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у драматического театра. Редакция TagilCity.ru выяснила, как региональные и федеральные СМИ освещают конфликт.
Конфликт между сторонниками и противниками строительства Храма-на-драме в Екатеринбурге начался ещё в прошлом году. Изначально планировалось, что храм будет построен в акватории городского пруда, но позже его перенесли в сквер у Театра драмы. Спонсором проекта выступает Фонд Святой Екатерины, главные учредители – УГМК Андрея Козицына и РМК Игоря Алтушкина. Власти города и области поддержали идею, однако тысячи горожан сочли, что на месте планируемого строительства должен остаться парк: они подавали на мэрию в суд, проводили митинги, устраивали флешмобы. В ответ на это сторонники храма провели молебен с участием российских селебрити. Противостояние обострилось 13 мая, когда сквер огородили забором для начала строительных работ. Около двух тысяч горожан вышли на несанкционированный пикет и снесли ограждение. Позже на помощь охране объекта пришли спортсмены из клуба единоборств РМК, и произошла стычка. Ночь закончилась задержанием трех митингующих. На следующий вечер горожане снова пришли в сквер, и на этот раз им противостояла полиция. Из числа митингующих пострадали пять человек, 28 были задержаны. На следующий день новость об этом подхватили даже мировые СМИ. Редакция TagilCity.ru выяснила, как эти события освещались в российской прессе.
Больше всего материалов выпустили три топовых изданий Свердловской области*
71 публикация
43 публикации
31 публикация
Принадлежащие свердловским властям телеканал ОТВ и «Областная газета» посвятили протестам в Екатеринбурге на двоих всего 15 материалов.
6 публикаций, 1 сюжет в информационной программе «События. Итоги дня»
8 публикаций
Провластные журналисты расхваливают проект собора и акцентируют внимание, что инвесторы стройки действуют по закону, а их противники – нет. В частности в телесюжете ОТВ от 14 мая говорится, что губернатор Евгений Куйвашев призывает горожан к мирному диалогу, но те «никакие доводы слышать не хотят».
ЕАН
24 публикации
66.ru
15 публикаций
Накануне.ru
14 публикаций
JustMedia
10 публикаций
«Уралинформбюро
8 публикаций
«Вечерние ведомости»
7 публикаций
Тональность заметок интернет-СМИ Свердловской области во многом зависит от близости изданий к властям и «медным олигархам». Главред ИА «Уралинформбюро» Вадим Дынин пишет, например, что кровь во время протестов ещё не пролилась только благодаря «парням из Академии единоборств РМК», а главным провокатором называет директора сети городских порталов «Хёрст Шкулёв Медиа» Рината Низамова и опускается до откровенных оскорблений.
Издание выпустило 19 публикаций
Издание выпустило 19 публикаций
Издание выпустило 11 публикаций
«Эхо Москвы»
33 публикации
«Медуза»
31 публикация
«Дождь»
17 публикаций
РБК
17 публикаций
«Коммерсантъ»
17 публикаций
Regnum
17 публикаций
«Комсомольская правда»
13 публикаций
Lenta.ru
11 публикаций
«Московский комсомолец»
7 публикаций
Russia Today
7 публикаций
Федеральные информагентства и СМИ освещают конфликт в Екатеринбурге достаточно корректно. Государственный ТАСС делает акцент на несогласованности акций, корректных действиях силовиков и необходимости мирного разрешения конфликта. Больше всего материалов об Екатеринбурге предсказуемо сделали «Эхо Москвы», издание Meduza и телеканал «Дождь», которые выделяют на своих ресурсах новостям об уральских протестах основное место. Государственный телеканал Russia Today разместил на своем сайте об екатеринбургских протестах всего семь заметок, ограничившись публикацией заявлений местных властей, полиции, церкви и Кремля.