Храм-на-драме: как СМИ освещают протесты в Екатеринбурге?

Конфликт между сторонниками и противниками строительства Храма-на-драме в Екатеринбурге начался ещё в прошлом году. Изначально планировалось, что храм будет построен в акватории городского пруда, но позже его перенесли в сквер у Театра драмы. Спонсором проекта выступает Фонд Святой Екатерины, главные учредители – УГМК Андрея Козицына и РМК Игоря Алтушкина. Власти города и области поддержали идею, однако тысячи горожан сочли, что на месте планируемого строительства должен остаться парк: они подавали на мэрию в суд, проводили митинги, устраивали флешмобы. В ответ на это сторонники храма провели молебен с участием российских селебрити. Противостояние обострилось 13 мая, когда сквер огородили забором для начала строительных работ. Около двух тысяч горожан вышли на несанкционированный пикет и снесли ограждение. Позже на помощь охране объекта пришли спортсмены из клуба единоборств РМК, и произошла стычка. Ночь закончилась задержанием трех митингующих. На следующий вечер горожане снова пришли в сквер, и на этот раз им противостояла полиция. Из числа митингующих пострадали пять человек, 28 были задержаны. На следующий день новость об этом подхватили даже мировые СМИ. Редакция TagilCity.ru выяснила, как эти события освещались в российской прессе.

