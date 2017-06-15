Дальневосточный гектар
Как жителю Нижнего Тагила бесплатно получить гектар на Дальнем Востоке по государственной программе?
«Дальневосточный гектар» – федеральная программа, предоставляющая гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке. До недавнего времени заявку на бесплатный участок могли подать только жители Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года гектар могут получить все граждане России.

После выхода «Закона о дальневосточном гектаре» в обществе развернулась оживленная дискуссия о том, кто, как и зачем сможет осваивать Дальний Восток. По данным Федеральной информационной системы «На Дальний Восток» только за 5 дней более 1000 россиян подали заявки на получение бесплатной земли.


Общество разделилось
на энтузиастов и скептиков
Комментарии на форумах
«Дальневосточный гектар»
«Эльдорадо возможностей»
«Мошеннический план»
«Дикий запад»
«Патриотический трюк»
Каковы условия получения бесплатной земли? Как и где выбрать землю на Дальнем востоке самостоятельно, находясь в Нижнем Тагиле? Насколько перспективна земля на Дальнем Востоке? С какими трудностями могут столкнуться, желающие оформить землю и от кого ждать поддержку? На эти и многие другие вопросы о бесплатной земле попыталась ответить редакция TagilCity.ru.

Что нужно знать о программе
«Дальневосточный гектар»?
В программе «Экономического и социального развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» указаны следующие цели:

1. Формирование условий для ускоренного развития Дальнего Востока и превращения его в конкурентоспособный регион с диверсифицированной экономикой, в структуре которой преобладают высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью. Формируя условия для ускоренного развития Дальнего Востока, создать дополнительные возможности для развития экономики Российской Федерации.

2. Кардинальное улучшение социально-демографической ситуации на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, создание условий для сокращения оттока населения из макрорегиона и обеспечение миграционного прироста с преобладанием квалифицированных специалистов при обеспечении на территории макрорегиона среднеевропейского уровня жизни населения.

Существует и другая версия.

Малая заселенность Дальнего Востока и неосвоенность его земель препятствуют экономическому развитию региона и создают угрозы для национальной безопасности страны, так как пустующие земли неизбежно будут вызывать интерес соседних государств, прежде всего – перенаселенного Китая.


Однако некоторые специалисты утверждают, что Китай является нашим стратегическим партнером, нашим сторонником в экономике и геополитике.
В Минвостокразвития ожидают, что принятие такого закона позволит увеличить население Дальнего Востока в шесть раз
Данные опроса ВЦИОМ показали, что возможность получения «дальневосточного гектара» интересует около
30 000 000
россиян
Что важно знать о программе?
Получить гектар может только гражданин РФ
Использовать ее можно будет только по назначению
1 гектар дается на 5 лет
Освоил землю – забирай в собственность
На каждого члена семьи выделят по одному гектару
Бесплатный участок земли на Дальнем Востоке можно получить всего за 5 шагов
1. Пройти регистрацию на портале госуслуг;
2. войти в «личный кабинет» на сайте НаДальнийВосток.рф с помощью выданных логина и пароля;
3. выбрать границы будущего земельного участка на публичной кадастровой карте;
4. проверить сгенерированное электронное заявление, подтвердить отправку в Росимущество или его территориальные отделения;
5. подписать договор безвозмездного пользования земельным участком.**
* За семь дней госорган должен будет проверить, есть ли основания для отказа в предоставлении участка. Если нет, надел поставят на учет, выпустят распоряжение о его передаче в безвозмездное пользование и пришлют вам договор в «личный кабинет.»
** Всё оформление по законопроекту не более 30 дней.
Заявку на получение гектара
можно будет подать также:
МФЦ
В одном из многофункциональных центров
ОМС
В уполномоченном органе местного самоуправления

Что предлагает государство тем, кто решил переехать на Дальний Восток?
Для тех, кто решил переехать на Дальний Восток для получения гектара государством разрабатываются специальные меры поддержки.
Фонд развития Дальнего Востока готовит свои предложения по финансовой поддержке граждан, получающих «дальневосточный гектар». Были проанализированы уже существующие в регионах меры поддержки, отобрали из них наиболее востребованные людьми. Таких мер 35. Это гранты фермерам, субсидии по лизингу сельхозтехники, квоты на заготовку древесины для постройки жилья, микрозаймы, подъемные при переселении из других регионов на Дальний Восток и прочие.

Александр Галушко
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Каждый регион Дальнего Востока предлагает переселенцам квоты, гранты, субсидии, льготы и прочие меры поддержки на разных условиях. Редакция TagilCity.ru выбрала наиболее заманчивые предложения.
< 3 млн. руб.
Микрозайм на развитие малого и среднего предпринимательства предлагает Камчатский край
< 200 тыс. м³
Древесины раз в 20 лет предлагает Республика Саха (Якутия)
< 300 тыс. руб.
Готова выплатить Республика Саха (Якутия) начинающим предпринимателям в виде гранта
< 10, 6 %
Годовых - такую кредитную ставку предлагают почти все регионы для поддержки среднего и малого бизнеса
< 10 млн. руб.
Такую сумму предлагает Амурская область в виде гранта для развития семейного фермерского хозяйства
< до 1,5 млн. руб.
Выделит Магаданская область «начинающему фермеру» в качестве гранта
Еще о льготах и гарантиях
● Снижена процентная ставка налогообложения с 30 процентов до 13;

● отменена регистрационная госпошлина на местах прибытия переселенцев;

● проезд оплачивается государственными структурами, не делая различий в зависимости от транспорта, который выбран для переезда;

● если семья состоит из трех человек, то для перевозки объемного багажа бесплатно предоставляется контейнер вместимостью 5 тонн, если членов семьи больше – то 10 тонн;


● на местах прибытия при неустройстве на работу первое время положено пособие, которое выплачивается в течение полугода. Составляет оно половину прожиточного минимума граждан;

● переселенцы имеют право на получение земельных участков, на которых могут строить дома. Исключением будут являться только земли в крупных городах, которые являются административными центрами региона Дальний Восток;

● приняты упрощенные схемы по принятию российского гражданства для выходцев из соседних дружественных республик.

Бизнес-планы
Министерство по развитию Дальнего Востока предложило примерные варианты бизнес-планов для реализации их на выделенном гектаре земли. Среди них: растениеводство, фермерство, разведение кроликов, выращивание клубники в открытом грунте, производство разных товаров, малоэтажное жилищное строительство, охота и рыбоводство, организация туризма и досуга, постройка гостиницы, автосервиса, ресторана быстрого питания и многое другое. Разработанные планы находятся в открытом доступе. Некоторые из них:

Фермерское хозяйство по разведению кроликов
Бизнес-план разработан с учетом условий Хабаровского края.
Первоначальный объем инвестиций: 3 млн руб.
Срок окупаемости: 8 месяцев.
Рентабельность проекта - 54%.
Преимущества:
▪ быстрая окупаемость,
▪ высокая прибыль,
▪ небольшой стартовый капитал.

Выращивание клубники
Первоначальный объем инвестиций: 900 тыс. руб.
Срок окупаемости: 1 год (12 месяцев)
Преимущества:
▪ клубника – одна из наиболее неприхотливых культур,
▪ не требует глубоких профессиональных знаний,
▪ минимальный объем инвестиций,
▪ быстрая окупаемость.



Регионы, готовые раздавать бесплатно участки земли по программе «Дальний Восток»
Для заселения по программе выбрано 9 дальневосточных регионов:
Приморский край
Хабаровский край
Еврейская автономная область
Амурская область
Республика Саха (Якутия)
Магаданская область
Камчатский край
Сахалинская область
Чукотский автономный округ

616 млн. га
Общая протяженность площади Дальнего Востока
36%
Всей территории страны
2 млн. га
Находятся в собственности
140 млн. га
Раздают
Почти по 1 га на каждого жителя России
«Что делать с этой землей»? -
наиболее распространенный вопрос о раздаче дальневосточного гектара.
На сайте «На ДальнийВосток.рф» предложено несколько вариантов как можно воспользоваться участком. Среди них:
Ведение сельского хозяйства
Ведение охотничьего хозяйства
Создание бизнеса
Для любых целей, не запрещенных законом
Ведение лесного хозяйства
1 га (10 000 м²) - это сколько?
Для городского жителя трудно себе представить визуально участок 100 на 100 метров.
А ведь землю придется выбирать, не зная местности.
Для каких целей берут?
Наиболее распространенная цель — жилищное строительство. Такие заявки составляют 28% от общего числа. Второй по популярности вариант — ведение сельского хозяйства. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности желают в общей сложности 17,5% получателей гектара. На третьем месте — рекреационная деятельность и отдых, таких заявок 7%.

Александр Галушко
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Как уже используют участки?
25%
Индивидуальное жилищное строительство
17%
Личное подсобное хозяйство
15%
Сады, огороды, дачи
9%
Туризм и отдых
15%
Иные цели
16%
Сельское хозяйство
Что есть на этих землях?


На сайте федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» живописно изложена информация о ресурсах Дальнего Востока: «рассыпное золото», «перелески из белой березы и дуба», голубые реки, чистые озера, копытные и пушные животные, фазаны и прочие природные богатства.

В Дальневосточном федеральном округе сосредоточено огромное количество полезных ископаемых.
Более 3 млрд. тонн
Нефть
Свыше
31 млн. тонн
Медь
Более 6, 5 тыс. тонн
Золото
Действительно, запасы «рассыпного золота» впечатляют. По добыче золота ДФО занимает первое место в России.
Огромное значение в экономике Дальнего Востока имеют заготовка леса и использование лесных запасов. Общий запас древесины в ДФО равен 20,6 млрд кубометров, установленный объем расчетной лесосеки – 90,5 млн, а уровень освоения – лишь 18%.
Регион имеет все предпосылки для развития прибрежного рыболовства в водах Тихого океана. В рыбной отрасли работают более 150 тысяч человек (около 40% общего числа работающих в рыбном хозяйстве России. На Дальний Восток приходится 65% всего российского улова. Государство уделяет особое внимание развитию рыбной отрасли на Востоке России.
Для Дальнего Востока характерно разнообразие природных ресурсов. Природные ресурсы размещаются неравномерно
В Магаданской области потенциальным ресурсом являются нефть и газ. Суммарные извлекаемые запасы Северо-Охотского шельфа составляют 1,4-2,5 млрд тонн нефти и 2,7-4,5 трлн кубометров газоконденсата. По данным опроса ВЦИОМ в Магаданской области граждане хотят развивать туризм.
Магаданская область
В Якутии к настоящему времени выявлено около 1500 месторождений различных видов минерального сырья, обеспечивает более 90% добычи алмазов России, общий запас древесины на корню - 8934,1 млн.м3. По данным опроса ВЦИОМ в Якутии популярна охота.
Республика Саха (Якутия)
В Амурской области ведущим полезным ископаемым является золото. Запасы угля составляют 80 млрд. тонн., протекает 29 тысяч рек. По данным опроса ВЦИОМ В Амурской области берут земельные участки в основном для подсобного хозяйства.
Амурская область
Прикамчатские воды Охотского, Берингова морей и Тихого океана относятся к наиболее продуктивным рыбопромышленным зонам Мирового океана, здесь обеспечивается естественное воспроизводство свыше 2 млн. тонн биологических ресурсов морей. В центральной Камчатке климат позволяет заниматься сельским хозяйством, сбором грибов и ягод, а также охотой, а на севере – оленеводством.
Камчатский край
Морское побережье Хабаровского края - это прежде всего порты: Ванино и Николаевск-на-Амуре, Де-Кастри и Мыс Лазарев, Охотск и Маго. Через эти порты Хабаровский край и Россия связаны практически со всеми странами мира. В крупнейших реках области ведется промысловый лов 17 видов рыб. Наибольшую промысловую ценность представляют осетровые и кета.
Хабаровский край
Еврейская автономная область изначально обладает высоким природно-ресурсным потенциалом, по которому занимает 39-е место в России. Помимо биологических ресурсов моря, по которым Сахалин находится на первом месте в России, главным ресурсом является углеводородное топливо.
Еврейская автономная область
В Чукотском автономном крае наиболее ценными в промысловом отношении являются такие животные, как лось, дикий северный олень, соболь, песец, красная лисица.
Чукотский автономный округ
Какие аргументы приводят эксперты и участники форума «Дальневосточный гектар» против программы?
«Одного га для сельскохозяйственной деятельности мало»
«Перелет для всей семьи слишком дорого обойдется»
«На выбранной земле не будет самых необходимых для проживания условий. Газ, электричество, вода»
«Незнание местности. Невозможно выбрать место на интерактивной карте без знания местности»
«Чтобы оформить землю, надо будет обойти 22 ведомства»
«Брошенной земли сейчас много по всей стране, деревни продолжают вымирать. Желающие заняться сельским хозяйством могут сравнительно недорого купить участки и в Центральной России».
В первый же день запуска программы ДГ заявители столкнулись с проблемами.
«Выбрали участок. Отправили заявление. Время для рассмотрения заявки составляет 30 календарных дней. Спустя 20 рабочих дней выяснилось, что на заявленной территории не оказалось свободных участков»

«Многие объекты не занесены в Федеральную информационную систему (ФИС)»

«После долгих ожиданий пришел отказ»

В противовес возможностям, льготам и богатствам в СМИ появилось много критики. Одни эксперты пытаются доказать несостоятельность бизнес-планов, проводя математические расчеты, другие предупреждают о бюрократических препонах, а третьи сомневаются в готовности россиян заниматься нелегким трудом.
Программа выглядит как популистская, не экономическая: «даем га в руки бесплатно». Для какой цели? Почему га, а не 50, чтобы вести фермерское хозяйство? Почему не на границе с существующим населенным пунктом для того, чтобы не строить лишних коммуникаций? Вопросов — уйма!
Шагайда Наталья Ивановна
Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС
Земля, к которой не подведены дороги и коммуникации, откуда невозможно выбраться за покупками и отправить детей в школу на общественном транспорте, — в современном мире актив практически бессмысленный
Валерий Федотов
Председатель общественного движения «Демократическая платформа»
Ввод заброшенных сельхозземель в оборот потребует серьезных капитальных вложений, прежде всего, для восстановления осушительных систем и освобождения от кустарника и прочей растительности
Александр Сухаренко
Директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ
По мнению экспертов, опрошенных EastRussia, как раз полная свобода в некоторой степени и является ограничительным фактором для граждан. Просмотреть на карте все участки земли в нужном масштабе нереально. Люди не знают местности и будут искать свои участки, ориентируясь на географические «маяки» — острова, сопки, реки, береговая линия и прочие.

Кроме того, с проблемами столкнулись и сами регионы Дальнего Востока
Мы, общественники, настаиваем на том, чтобы Якутия была выведена из-под третьего этапа. Во-вторых, необходимо передвинуть сроки начала третьего этапа на один год, то есть на 1 февраля 2018 года. Закон сырой, недоработанный, и местные органы самоуправления физически не могут к нему подготовиться на 100%.

Иван Шамаев

Депутат Ил Тумэн, общественный деятель

Как получить больше земли?
По закону гражданин РФ может получить бесплатно участок не больше 1га. Для тех, кто хочет разработать участок с большей площадью, есть два варианта:

1. оформить по одному гектару на каждого члена семьи или подключить других родственников;

2. оформить коллективную заявку.
Коллективное освоение земель
В одиночку обрабатывать землю для ведения сельского хозяйства – сложно. Если объединиться, например, несколькими группами более десяти человек, выбрать общий вид деятельности, то можно идти к общей цели, распределив обязанности. Одни строят дома, другие обрабатывают землю, третьи, разводят животных и т.д.
«Можно набрать людей самых разных, необходимых для данных условий, профессий. Строителя, механика, пчеловода, врача» - рассуждает участник одного из форумов «Дальний Восток».
Однако найти самостоятельно хороших и полезных соседей, да еще и в большом количестве не так просто. По данным ФИС «На Дальний Восток» коллективных заявок всего 10% от общего числа.
Общественные движения и кооперативы
Там, где — и закон это предусматривает — люди берут несколько участков (это могут быть семьи или просто люди, объединяющиеся в кооператив), туда, естественно, власти на принципах частно-государственного партнерства будут проводить и дороги и другую инфраструктуру. Потому что просто так, в чистом поле этот участок не разовьешь.

Владимир Миклушевский

Губернатор Приморского края
Подобный путь совместного переселения граждан предлагает общественное движение «Дальневосточный гектар»
На данный момент в движении состоит более 80 тыс. человек.
ОД «Дальневосточный гектар» предлагает следующие меры поддержки:

1. Выбрать участок земли исходя из ваших пожеланий и требований.

2. Юридически грамотно оформить документы.

3. Составить инвестиционное предложение, ТЭО, или бизнес-план.

4. Организовать бизнес-партнерство.

5. Минимизировать риски и правильно рассчитать прибыль.

6. Получить льготные кредиты, либо необходимые инвестиции для развития бизнеса в рамках государственной программы для ТОР.

На сайте ОД «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» сообщается, что его представители разъезжают по регионам Дальнего Востока, осматривают земли, изучают местность и его особенность, «имеют чёткое представление о географических и экономических особенностях территорий региона (что крайне важно при выборе земельного участка и реализации бизнес-идеи), обладают поддержкой представителей администрации и силовых структур Дальневосточного региона».
57 000
Заявок подано в Потребительский кооператив «Дальневосточный гектар»
В чем преимущества Кооператива:

● Скоординированное распределение участков для надлежащего использования. Есть люди, которым не нужны земли и они отдают их кооперативам. И есть фермеры, которым мало одного гектара.

● Инвесторы охотнее реагируют на проекты, созданные большими группами переселенцев. Государство неоднократно отмечало, что на тех участках, где поселятся несколько групп граждан, кооперативы, общины вопрос о коммуникациях и инфраструктуре будет решен незамедлительно.

В рамках эксперимента «Как получить гектар?» редакция TagilCity.ru связалась по телефону с предстателем Общественного Движения «Дальневосточный гектар». Журналистом были заданы несколько вопросов.
— Какую помощь вы оказываете при оформлении гектара?
— Мы выезжаем на местности и осматриваем участок, который Вы выбрали. Помогаем с оформлением документов.
— Обязательно ли вступать в ваш кооператив?
— В кооператив вступать нужно будет обязательно. Или Вы можете воспользоваться другим нашим договором. Наш кооператив подразумевает совместное ведение хозяйства. Вы можете работать и самостоятельно, для этого у нас есть другие договоры.
— Могут ли Вы сообщить нам координаты участков, на которых они предлагают реализовать, разработанные ими проекты, такие как «Кедровый дар» или «Петербургская слобода»?
— Понимаете, когда мы выбираем территорию, мы сами выезжаем на место, и всем людям, которые у нас работают, мы платим деньги. Соответственно, любая информационная поддержка – платная
— Что станет с землей в дальнейшем, в чью собственность она перейдет?
— Если у Вас что-то не сложится или Вы передумаете, мы либо вернем вам деньги, либо выберем любой другой участок.
Членский взнос кооператива составляет 5 тысяч рублей.
Как и где оформить заявку в Нижнем Тагиле?
Редакция TagilCity.ru провела эксперимент по оформлению дальневосточного гектара. В рамках эксперимента журналист TagilCity.ru шаг за шагом описывает процедуру оформления бесплатного гектара.

На веб-сайте федеральной программы «Дальневосточный гектар» говорится о том, что выбрать и оформить участок на Дальнем Востоке можно не выходя из дома.

Также на сайте указано, что любую информацию и помощь в оформлении участка можно получить в любом Многофункциональном центре по всей России.

Редакция обратилась в Многофункциональный центр в Дзержинском районе. Выяснилось, что на оборудовании, распределяющем электронную очередь среди различных услуг, оказываемых данным центром, пункта «Дальневосточный гектар» не существует. «Нам еще не настроили» - сообщал журналисту сотрудник центра. Специалист МФЦ с помощью комбинаций, известных только внутри компании, запросил в электронной системе талон с номером очередности к консультантам. После 40 минут ожидания своей очереди, журналист обратился к консультанту у входной группы центра. Сначала консультант сказал, что «Ваша очередь была, Вы просто не заметили», потом предложил собственную консультацию, а после заявил, что сотрудника, которого обучали по вопросам «Дальневосточного гектара» пока нет на месте. «Вы можете оставить свой номер, и мы Вам перезвоним». Но нам так и не перезвонили.
В одном из тагильских МФЦ пункта «Дальневосточный гектар» не существует.
На сайте Росреестра указывается, что уральцы смогут подать заявку на получение гектара в пунктах приема-выдачи документов Кадастровой палаты по Свердловской области г. Нижний Тагил, ул. Горошникова 56 (тел: 295-07-00 доб.4564).

Такого номера в Нижнем Тагиле не существует.
Тогда, журналист попробовал оформить участок самостоятельно.
Вот так нам удалось прогрузить карту.

На карте тонкими красными линиями обозначены ранее учтенные участки. Серым цветом обозначены защитные леса, объекты культуры, озера, реки, заповедники - это все не подлежит распределению. «Зоны с особыми условиями использования» обозначены темно-зеленым цветом. Остальные территории свободны.
Возникает один единственный вопрос, как понять, что участок не окажется в тайге или в бескрайнем поле, где нет никаких условий для проживания?
Подумайте.
К выбору участка нужно подходить ответственно. Прежде, чем составлять договор, необходимо получить как можно больше информации об участке, соседях, условиях, особенностях местности.

Всё больше экспертов, да и сами авторы проекта склоняются к тому, что это закон для коллективного освоения. У кооперативов, общин или нескольких семей – больше возможностей грамотно использовать землю, создать бизнес, наладить сельскохозяйственную деятельность и обратить внимание властей на какие-либо трудности.

При коллективном освоении земель не лишним будет заранее набрать полезных специалистов, решить вопрос с техникой, с медицинским обслуживанием. Если в группе есть дети, то встает вопрос об образовании. Земли, всё-таки, не в центре города раздаются. Необходимо будет строить детские сады, школы. В данном случае, целесообразно вступить в существующие общественные движения и кооперативы.

Если удалось найти группу людей для совместного переезда и ведения хозяйства, лучше отправить одного или нескольких людей для выбора участков, находясь на самой местности.

Изучите форумы и сообщества. На данных ресурсах люди, желающие получить гектар и те, кто уже переехал, делятся опытом, мнениями, выбирают вместе участки. На этих сайтах дают рекомендации и местные жители. Часто жители Дальнего Востока предупреждают, с какими трудностями можно столкнуться. Там же ведутся дискуссии о том, что небольшой участок земли, можно приобрести за небольшие деньги, но уже с готовыми условиями.

Подумайте, для чего вам нужен целый гектар и чем вы будете на нем заниматься. Существует ряд программ, изучив которые, можно прийти к выводу, что есть способы получить участок за символическую плату в вашем регионе. Например, участие в торгах или аренда муниципального участка. Возможно, у вас есть льготы на получение земли в собственность от государства.

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Текст, оформление: Камила Мориак
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