Как жителю Нижнего Тагила бесплатно получить гектар на Дальнем Востоке по государственной программе?

Подумайте.

К выбору участка нужно подходить ответственно. Прежде, чем составлять договор, необходимо получить как можно больше информации об участке, соседях, условиях, особенностях местности.



Всё больше экспертов, да и сами авторы проекта склоняются к тому, что это закон для коллективного освоения. У кооперативов, общин или нескольких семей – больше возможностей грамотно использовать землю, создать бизнес, наладить сельскохозяйственную деятельность и обратить внимание властей на какие-либо трудности.



При коллективном освоении земель не лишним будет заранее набрать полезных специалистов, решить вопрос с техникой, с медицинским обслуживанием. Если в группе есть дети, то встает вопрос об образовании. Земли, всё-таки, не в центре города раздаются. Необходимо будет строить детские сады, школы. В данном случае, целесообразно вступить в существующие общественные движения и кооперативы.



Если удалось найти группу людей для совместного переезда и ведения хозяйства, лучше отправить одного или нескольких людей для выбора участков, находясь на самой местности.



Изучите форумы и сообщества. На данных ресурсах люди, желающие получить гектар и те, кто уже переехал, делятся опытом, мнениями, выбирают вместе участки. На этих сайтах дают рекомендации и местные жители. Часто жители Дальнего Востока предупреждают, с какими трудностями можно столкнуться. Там же ведутся дискуссии о том, что небольшой участок земли, можно приобрести за небольшие деньги, но уже с готовыми условиями.



Подумайте, для чего вам нужен целый гектар и чем вы будете на нем заниматься. Существует ряд программ, изучив которые, можно прийти к выводу, что есть способы получить участок за символическую плату в вашем регионе. Например, участие в торгах или аренда муниципального участка. Возможно, у вас есть льготы на получение земли в собственность от государства.



