«Этнопроменад»

17 июля в 14:00



Те, кто уже бывал на праздниках с участием ансамблей «Соловейка» - непременно захотят встретиться с ними снова. А для тех, кто не знаком с их творчеством – «Этнопроменад» - хороший повод погрузиться в мир народных песен, хороводов и игр.



В программе «Этнопроменада» - лирические, хороводные, плясовые песни, скоморошины и частушки, легенды, предания, байки. Вместе поводим хороводы и поиграем в народные игры, в те, в которые играли наши прабабушки и прадедушки на народных гуляньях.



«Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а