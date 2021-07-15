культобзор на tagilcity.ru
Гитары, этнопроменад и ГТО
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! В эти выходные можно отправиться на прогулку по парку, где вас будут ждать русские народные игры и частушки. Любители иного музыкального жанра смогут насладиться песнями под гитару, а спортсменов от мала до велика приглашают пройти испытания в рамках комплекса ГТО.
Куда еще сходить в выходные, читайте в новом культобзоре TagilCity.ru.

Душевных выходных!
Музеи
Семейный праздник «Яркие краски Таиланда»
17 июля в 15:00

Для всех участников – в программе сразу два мероприятия:
Экскурсия-квест по выставке «В стране изумрудного Будды» и мастер-класс «Создаем символ чистоты – лотос». Участники МК создадут божественный символ под чарующие медитативные звуки. Этот небольшой сувенир станет прекрасным дополнением домашнего интерьера для благоприятной и гармоничной обстановки в доме.

Стоимость: 150 рублей – для взрослых, 100 рублей –для пенсионеров и детей.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Лекция «Выйский завод. История домовладения 1920-1950-е гг.»
17 июля в 14:00

С новыми исследованиями о Выйском медеплавильном заводе в советский период (1920-1950-е гг.) гостей познакомит научный сотрудник Мария Скочилова, которая расскажет о том, что стало с бывшим заводом, кому принадлежали здания и сооружения, расположенные на территории предприятия, и каково было их техническое состояние.

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», пр. Ленина, 1
«Этнопроменад»
17 июля в 14:00

Те, кто уже бывал на праздниках с участием ансамблей «Соловейка» - непременно захотят встретиться с ними снова. А для тех, кто не знаком с их творчеством – «Этнопроменад» - хороший повод погрузиться в мир народных песен, хороводов и игр.

В программе «Этнопроменада» - лирические, хороводные, плясовые песни, скоморошины и частушки, легенды, предания, байки. Вместе поводим хороводы и поиграем в народные игры, в те, в которые играли наши прабабушки и прадедушки на народных гуляньях.

«Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

Мастер-класс «Мастерская древнего человека»

17 июля в 14.00


Вы познакомитесь с миром древнего человека и древних животных. Сделаете своими руками сувенир-топорик или ожерелье.


Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А

Тематическая экскурсия в экспозиции «Династия Демидовых»

17 июля в 13.00


Подробный и интересный рассказ о знаменитых тагильских заводовладельцах, сыгравших огромную роль в развитии промышленности, науки и культуры России.


Историко-краеведческий музей, пр. Ленина,1

Тематическая экскурсия «Была гора Высокая»

18 июля в 13.00


Вы познакомитесь с минералогической историей Высокогорского железорудного месторождения: узнаете, что было на этой территории миллионы лет назад и какие минералы кроме железных руд там встречаются.


Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

Тематическая экскурсия «Господа управляющие»

18 июля в 12.00


Фотий Ильич Швецов и Дмитрий Васильевич Белов – управляющие Нижнетагильским горнозаводским округом, внесшие огромный вклад в развитие демидовских заводов. Вы познакомитесь с результатами их профессиональной деятельности, а также с их родословием.


Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

Разное
Концерт клуба «Зелёная Лампа»
17 июля в 14:00

Клуб авторской песни «Зелёная Лампа» приглашает встретиться.

«Атр-ковчег» на территории Гальянского рынка
Лето с ГТО
17 июля в 18:00

Лето – самая благодатная пора для занятий физической культурой и спортом. Горнолыжный курорт «Гора Белая» ждёт в гости всех, кто хочет проверить себя на силу и выносливость – выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».
Любителям активного образа жизни и спорта от 6 до 59 лет предстоит пройти порядка десяти видов испытаний.

«Гора Белая»
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На TagilCity.ru появился сюжет про склеп Демидовых, где можно прочитать главные новости об обнаруженных останках.
Кино
«Город тайн»

17 и 18 июля

«Россия», «Родина»
«Мульт в кино»

17 и 18 июля

«Красногвардеец»
«Космический джем: новое поколение»
17 и 18 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Чёрная Вдова»
17 и 18 июля

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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