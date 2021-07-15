Мастер-класс «Мастерская древнего человека»
17 июля в 14.00
Вы познакомитесь с миром древнего человека и древних животных. Сделаете своими руками сувенир-топорик или ожерелье.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А
Тематическая экскурсия в экспозиции «Династия Демидовых»
17 июля в 13.00
Подробный и интересный рассказ о знаменитых тагильских заводовладельцах, сыгравших огромную роль в развитии промышленности, науки и культуры России.
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина,1
Тематическая экскурсия «Была гора Высокая»
18 июля в 13.00
Вы познакомитесь с минералогической историей Высокогорского железорудного месторождения: узнаете, что было на этой территории миллионы лет назад и какие минералы кроме железных руд там встречаются.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
Тематическая экскурсия «Господа управляющие»
18 июля в 12.00
Фотий Ильич Швецов и Дмитрий Васильевич Белов – управляющие Нижнетагильским горнозаводским округом, внесшие огромный вклад в развитие демидовских заводов. Вы познакомитесь с результатами их профессиональной деятельности, а также с их родословием.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а