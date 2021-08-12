культобзор на tagilcity.ru
Гарри Поттер, рыжие фотоконкурсы и необычные столы
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Мы рады предложить вам новую подборку мероприятий на предстоящую неделю. Где черпать вдохновение для рабочих будней - читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Чудесной недели!
«Большое путешествие маленькой тучки»
С 18 по 20 августа в 18:00


Нижнетагильский театр кукол,
пр. Ленина, 14
Квест «Гарри Поттер»
19 августа в 17:30


Дворец культуры имени И.В.Окунева, пр. Вагоностроителей, 1

Фотоконкурсы к Фестивалю рыжих
До 1 сентября

В этом году Фестиваля рыжих состоится уже в шестой раз, однако вновь пройдет онлайн.
В этом году Центр туризма расширил количество номинаций фотоконкурса, а это значит, еще больше ярких фотографий и эмоций.
Мы ждем фотографии в номинациях:
Король и Королева рыжих; Рыжий питомец; Рыжий косплей; Рыжий ребенок (0-12 лет); Рыжий подросток (12-18 лет); «Пушистый» косплей (образ для домашнего питомца);
Самое яркое воспоминание с прошлых Фестивалей рыжих.

Фотографии отправлять на страницу Фестиваля.


Летняя программа чтения «Ключ от лета»
18 августа в 14.00
Техника покоряет океан: познавательная игра,
Библиотека № 11
18 августа в 15.00
Элементарно, Ватсон!: игровая программа, Библиотека № 5
18 августа в 15.00
Следы невиданных зверей: беседа,
Библиотека № 3
18 августа в 15.00
Загадочный Тагил: краеведческое путешествие,
Библиотека № 9
Выставки
«О столах»

Виртуальная выставка посвящена предметам, экспонирующимся в музеях и хранящимся в фондах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Каждый из них имеет свою историю создания и дальнейшего использования. Например, медный стол, отлитый из первой уральской меди и предположительно предназначавшийся в подарок Петру I, или изящный столик-шкатулка для хранения жалованной грамоты на дворянство рода Демидовых.


Больше об этих и некоторых других столах, их владельцах и том, как они попали в музей, вы сможете узнать здесь.

«Маленькие экраны»
Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
 «Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Западноевропейской искусство», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Пермский Нестор летописец», работает до 30 сентября
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
 «Многоликое творчество…»
НТМИИ, ул. Уральская 7
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Кино
«Главный герой»

С 16 августа

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Мульт в кино. Для героев и принцесс»

С 16 августа

«Красногвардеец»

«Босс-Молокосос 2»

С 16 августа


«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Не дыши 2»

С 16 августа


«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

Праздники и памятные даты
16 августа
День малинового варенья
19 августа
День рождения русской тельняшки
19 августа
Всемирный день фотографии
21 августа
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
21 августа
Всемирный день бездомных животных

22 агуста
День Государственного флага Российской Федерации
Текст и оформление: Нателла Николова
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