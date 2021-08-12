Гарри Поттер, рыжие фотоконкурсы и необычные столы

Дворец культуры имени И.В.Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Виртуальная выставка посвящена предметам, экспонирующимся в музеях и хранящимся в фондах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Каждый из них имеет свою историю создания и дальнейшего использования. Например, медный стол, отлитый из первой уральской меди и предположительно предназначавшийся в подарок Петру I, или изящный столик-шкатулка для хранения жалованной грамоты на дворянство рода Демидовых.
Больше об этих и некоторых других столах, их владельцах и том, как они попали в музей, вы сможете узнать здесь.
«Босс-Молокосос 2»
С 16 августа
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Не дыши 2»
С 16 августа
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO