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Будни в Нижнем Тагиле: органная музыка, Золушка и комсомол
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Вот и закончились выходные, и чтобы ваши будни не были серыми, TagilCity.ru подготовил для вас подборку самых интересных событий.

Чарующие звуки органа ждут вас на концерте, который пройдет на этой неделе. Недаром этот музыкальный инструмент называют «королем музыки». Органная музыка завораживает, вызывая ощущение бесконечности, безграничности Вселенной.

Встреча с любимой сказочной героиней детства ждет вас на балете «Золушка». Вы увидете яркий, искрящийся и невероятно волшебный спектакль, такой, каким и должна быть настоящая, добрая сказка, где справедливость обязательно восторжествует, а добро будет вознаграждено.

Кроме того, вас ждут мастер-классы, бизнес-форум, концерты, документальное кино про Дали и многое другое.
Хороших вам будней!
Концерт «Притяжение органа: книга странствий»
16 октября в 18:30
Павел Вробель, орган (Польша).
Стоимость: 650 рублей.
Органный зал, Музей изобразительных искусств ул. Уральская, 7.
Спектакль «Претерпевшие до конца»
17 октября в 18:00
Ольга Маликова, драматическая роль
Савелий Андреев, тенор
Андрей Тимошевский, тенор
Петр Захаров, баритон
Александр Башкатов, бас
Стоимость: 600 – 1200 рублей.
Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31,
Бизнес-форум «Персонал, продажи, прибыль»
23 октября в 9:30
Событие соберет предпринимателей, которые хотят наладить главные процессы в своем бизнесе – общение с клиентами, рост прибыли и работу с персоналом.
Бизнес-форум «Персонал, продажи, прибыль» состоит из четырух мастер-классов, каждый из которых будут проводить сертифицированные бизнес-тренеры из разных городов России.
Билеты на сайте «Билет96».

Demidov Plaza, ул. Горошникова,11
Мастер-класс «Пояс в русском быту»
18 октября в 17:00
Мероприятие в рамках программы «Традиции и промыслы горнозаводского населения», мастер-класс Пояс в традиционном костюме играет не только функциональную, но и декоративную, и сакральную роли, являясь украшением и оберегом. О тайнах пояса и секретах его изготовления вы узнаете на мастер-классе.
Стоимость: дошкольник – 60 руб., учащийся – 70 руб., студент – 70 руб., пенсионер – 70 руб., взрослый – 100 руб.

Музей быта и ремесел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 26.
Лекция «ГМО – спасение или гибель?»
18 октября в 18.00
Чем занимается наука селекция и кто такие генные инженеры, вы узнаете на научно-познавательной лекции.
Весь мир разделился на два лагеря: ЗА и ПРОТИВ ГМО, а на чьей стороне вы?

Стоимость: дошкольник – 15 руб., учащийся – 30 руб., студент – 35 руб., пенсионер – 45 руб., взрослый – 45 руб.

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а.
Благотворительный мастер-класс
18 октября в 19:00
Проведите правильно осенний вечер! И самое главное – вы напишете свою картину, которую сможете забрать домой. Все собранные средства будут направлены на помощь инвалидам и пожилым людям, живущим в домах престарелых.
Стоимость: пожертвование в пользу благотворительного фонда «Старость в радость» от 500 рублей.
Запись по телефону: 89126096998. Ул. Горошникова, 70-4.
Спектакли
Балет «Золушка»
16 октября в 18:00
В центре внимания композитора – Золушка, которой посвящены лучшие страницы балета. Чистотой и поэзией веет уже от краткого оркестрового вступления, где звучит несколько наивная тема героини и пленительно расцветает ее мечта о счастье. Музыка вступления проста по гармонизации и оркестровке, вполне соответствующим характеру мелодии. Это царство ясной романтической лирики, определяющей основной характер балета.
Стоимость: 1200 – 1400 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Моя жена – лгунья»
17 октября в 18:00
Очаровательная Кэтти Гаррисон солгала своему мужу по привычке - совершенно невинно и даже глупо. Подумаешь! Но эта её ложь переполнила чашу терпения Вильяма. Все! Он больше не верит жене. Надежды на счастливую семейную жизнь не осталось. Собрав чемоданы, Вильям уходит из дома.
Любовь разрушена? Нет, Кэтти не может с этим смириться! Поплакавшись Джимми и Мэджи - друзьям только что распавшейся семьи, она решает: Ребёнок – вот что может вернуть счастье в дом Гаррисонов!
Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Вишневый сад»
18 октября в 18:00
Хрестоматийный сюжет этой пьесы известен каждому, кто учился в школе. И ни для кого не будет неожиданностью, что сад всё-таки вырубят, все уедут, а в проданном имении останется всеми забытый старый Фирс.
Отчего же театры всего мира уже больше века ставят эту последнюю чеховскую пьесу, лукаво (а быть может и искренне) названную автором комедией? Да потому, что она – шедевр. Потому что она о людях, попавших в сети истории.
Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Конкурс видеороликов «Этот позитивный мир»
С 8 октября по 12 ноября
Посмотри на мир вокруг, откажись от серости будней.
Вспомни о том, что прекрасного тебя окружает в данный момент.
Покажи нашему городу, как можно поднять настроение, посмотрев один ролик, ролик, созданный тобой!
Подробнее в группе
Библиотечные мероприятия
11:00 – «Угроза современности»: беседа, МБУК «ЦГБ»
12:00«Береги платье снову, а честь смолоду»: правовой урок, библиотека №12
12:00 – «Посвящение в читатели»: акция, библиотека №15
16 октября
10:30 – «Вехи тагильской истории»: комплексное мероприятие, библиотека №1
13:00 – «Базаров и Фауст»: эвристический семинар, библиотека №15
17 октября
12:00 – «Тюбетейки на все случаи жизни»: беседа из цикла: «Национальный колорит», библиотека №12
14:30 – «Великие умы нашей планеты: Альфред Нобель»: час познаний и открытий, библиотека №3
18 октября
Документальный фильм «Сальвадор Дали
16 октября в 19:00
Фильм «Сальвадор Дали: в поисках бессмертия» – это путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы. Начинается оно в 1929 году, когда Сальвадор Дали присоединяется к движению сюрреалистов, и заканчивается смертью художника в 1989 году.
Фильм был снят по заказу испанского фонда «Гала-Сальвадор Дали», он даёт уникальный шанс послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой. Вы заглянете в знаменитую мастерскую художника в Порт-Льигате, посетите вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигерас.
Стоимость: 300 рублей
ТЦ DEPO
Концерт, посвященный 100-летию косомола
18 октября в 14:00
Тагильчан и гостей города ждет выступление фольклорного ансамбля «Соловейка» под руководством Марины Гагариной. Коллектив, сохраняющий песенные музыкальные традиции горнозаводского Урала, неоднократно становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.
Читальный зал Центральной библиотеки, пр. Строителей, 1А.
Праздники и памятные даты
15 октября
Международный день мытья рук
16 октября
Международный день хлеба
17 октября
День посиделок при свечах
18 октября
День сладкой патоки и восточных сладостей
19 октября
Всероссийский день лицеиста
20 октября
Международный день повара
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