Будни в Нижнем Тагиле: органная музыка, Золушка и комсомол

Мастер-класс «Пояс в русском быту»
18 октября в 17:00
Мероприятие в рамках программы «Традиции и промыслы горнозаводского населения», мастер-класс Пояс в традиционном костюме играет не только функциональную, но и декоративную, и сакральную роли, являясь украшением и оберегом. О тайнах пояса и секретах его изготовления вы узнаете на мастер-классе.
Стоимость: дошкольник – 60 руб., учащийся – 70 руб., студент – 70 руб., пенсионер – 70 руб., взрослый – 100 руб.
Музей быта и ремесел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 26.