Будни в Нижнем Тагиле: органная музыка, Золушка и комсомол

«Вишневый сад»

18 октября в 18:00

Хрестоматийный сюжет этой пьесы известен каждому, кто учился в школе. И ни для кого не будет неожиданностью, что сад всё-таки вырубят, все уедут, а в проданном имении останется всеми забытый старый Фирс.

Отчего же театры всего мира уже больше века ставят эту последнюю чеховскую пьесу, лукаво (а быть может и искренне) названную автором комедией? Да потому, что она – шедевр. Потому что она о людях, попавших в сети истории.

Стоимость: 200 – 250 рублей



Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

