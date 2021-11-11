Культобзор на tagilcity.ru
Кубок мира, экодиктант и музыкальные концерты
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

В новом культобзоре от TagilCity.ru вы найдёте самые разные мероприятия — от международных спортивных до уютных городских. Желаем вам теплой и плодотворной недели! Зима близко!

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин

Международное спортивное событие
19-21 ноября на базе горнолыжного комплекса «Аист» под Нижним Тагилом стартует Кубок мира по прыжкам с трамплина среди мужчин. Подробнее в группе #hilltagil.

Уже в седьмой раз Нижний Тагил примет этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. По согласованию с Роспотребнадзором организаторы соревнований смогут допускать на трибуны не более 500 человек ежедневно.

Всероссийский экодиктант

Авторский фестиваль в этнопарке Ермаково городище
14–21 ноября

Экодиктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.

Это мероприятие проходит в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус, а также на офлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Федерации, а также лица, проживающие за рубежом.
ноябрь 2021
Нижнетагильская филармония

«На заре ты её не буди…»

К 200-летию со дня рождения композитора Александра Варламова
16 ноября / 18:30 — 20:00 400 ₽

В концерте принимает участие лауреат международного конкурса, выпускник УГК им. Мусоргского (класс народной артистки РСФСР С. В. Зализняк) Александр Терещук (баритон), лауреат международных конкурсов Зоя Кузнецова (скрипка), лауреат международных конкурсов Юлия Костюркина (фортепиано).

Программа концерта включает в себя жемчужины творчества композитора Варламова и его современников, творцов первой половины XIX века, а также романсы, написанные в нашем веке.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.

«Музыка старых кинолент»

Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд»
19 ноября / 18:30 — 20:30 300 ₽—600 ₽

Юбилеи великих, что писали музыку для кино (110 лет со дня рождения Нино Рота и 90 лет со дня рождения Мишеля Леграна) не останутся без нашего внимания. Любимые мелодии старого кино оживут благодаря эстрадно-духовому оркестру и солистам.

В программе произведения Н. Рота (музыка из фильма «Крестный отец»), М. Леграна (музыка из фильмов «Шербурские зонтики», «Мужчина и женщина», «Генералы песчаных карьеров»), В. Космы (музыка из фильмов «Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка»), Г. Миллера (музыка из «Серенады солнечной долины»), Э. Морриконе (музыка из фильма «Профессионал») и другие.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.

Иоганнес Крааль

При поддержке Генерального Консульства Германии в Екатеринбурге
20 ноября / 17:00 — 18:30 950 ₽

На нашем органе концерт даст Йоганнес Крааль — восходящая звезда органного исполнительского искусства, один из ведущих молодых органистов Германии.
К двадцати годам успел получить широкое признание, став победителем нескольких международных конкурсов. Среди них «По следам Баха» на II органном фестивале в Зангерхаузене (2014), им. Готфрида Зильбермана во Фрайберге (2017, самый молодой призёр в истории конкурса), конкурс Северной Ирландии в Арме (2018), конкурс им. И. С. Баха в Висбадене (2020).
В Нижнем Тагиле органист исполнит произведения И. С. Баха, К. Ф. Баха, П. Хиндемита, Ф. Мендельсона и др.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.
ноябрь 2021
Центральная городская библиотека

«В лабиринте фабричных дворов…». Абсолютный поэт Борис Рыжий

Литературная гостиная
18 ноября 14.00 Центральная библиотека. Отдел специализированной литературы. 18+

Приглашаем на очередную встречу в литературную гостиную, на которой будем читать и слушать стихи Бориса Рыжего. Кто он?
Борис Рыжий выбрал для себя жизнь короткую, но вместил в нее столько прекрасных стихов, сколько захотел. Он был красив, не по годам мудр, счастлив и трагически одинок. Что еще нужно, чтобы стать хорошим поэтом? Разве что родиться на Урале.

Знай свои права – от А до Я

Час информации
19 ноября 11.00 в Библиотека № 7, 0+, 6+.

Учащиеся узнают об истории возникновения права, о важном значении Всеобщей Декларации прав человека, открывшей целую эпоху по борьбе за права личности и её свободы и позволившей людям всего мира объединиться вместе в деле защиты и обеспечения прав человека на Земле. Дети познакомятся с основными правовыми документами, защищающими права несовершеннолетних.
Участники встречи закрепят материал загадками, пословицами, разбором ситуаций из жизни и выполнением весёлых заданий с персонажами из сказок.
Tagilcity.ru
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»


«Зооадаптация» 6+

20 ноября в 13:00
Нижний Тагил Выставочные залы, пр. Ленина,

Интерактивное мероприятие (1 час)
Обязательна предварительная заявка!

На мероприятии изучите способности животных приспосабливаться к условиям окружающей среды. А еще вы поможете маленьким инопланетянам адаптироваться к жизни в уральском лесу.

«Народный костюм» 6+
20 ноября в 14:00
Нижний Тагил Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский Дом», ул. Тагильская, 26

Лекция в экспозиции с дополнительными экспонатами (45 мин.)
Обязательна предварительная заявка!
﻿
Вы познакомитесь с традиционным русским костюмом, бытовавшим на Среднем Урале в 19 веке, узнаете историю его возникновения на примере подлинных образцов находящихся в коллекции Нижнетагильского музея-заповедника.
от 100
р.


«Мужчина самых честных правил» 6+

201 ноября в 14:00
Нижний Тагил «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

Тематическая экскурсия в экспозиции (45 мин.)
Обязательна предварительная заявка!

Новая выставка представляет экспонаты из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника, раскрывающие образы мужчин, представителей различных социальных слоев горнозаводского населения во второй половине XIX-начале ХХ вв.

«Историческая монополия» 12+
21 ноября в 14:00
Нижний Тагил Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

Лекция в экспозиции с дополнительными экспонатами (45 мин.)
Обязательна предварительная заявка!
﻿
Кто является первым представителем рода династии Демидовых? Как звали жену Никиты Демидовича Антюфеева? В каком году Черепановы закончили строительство первого макета русского паровоза? Приходите на игру «Историческая монополия» с семьей или друзьями и проверьте свои знания по истории рода Демидовых, Черепановых и Худояровых и придите к финишу первым!
от 100
р.
октябрь 2021
Спектакли Маленького театра
«С широко закрытыми глазами», 16+

19 ноября
Бронь билетов в группе Маленького театра в Нижнем Тагиле
«Трамвай "Желание"», 16+

20 ноября
Бронь билетов в группе Маленького театра в Нижнем Тагиле
октябрь 2021
Спектакли Театра кукол
Аленький цветочек, 16+
19, 20, 21 ноября, 16:00 и 18:00 (21 ноября)
Нижний Тагил Ленина, д.14
300
р.
ноябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

Проекты «Счастливый человек» и «Мадамы», работает до 30 ноября

Кинотеатр «Красногвардеец»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ЮВЕЛИРОВ
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 6 октября в 17:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное выставке произведений тагильских художников – участников пятого Всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства.

На Всероссийской биеннале авторского ювелирного и камнерезного искусства, которая проходит в Калининграде с 2012 года, представлены работы ювелиров из пятнадцати городов России.

От Нижнего Тагила в конкурсе приняли 15 художников, среди них мастера – В.С. Безбородов, Ю.П. Маточкин, И.Б. Толкачев, Н.А. Романов, А.П. Барахвостов, С.А. Кислицкий и молодые художники – К.В. Гузенко, С.А. Бондаренков, Н.А. Дудин, А.Д. Кравченко и др.

Посетителей приглашают познакомиться с творчеством тагильских художников, увидеть уникальные произведения тагильских мастеров, узнать о конкурсе и ювелирном искусстве из презентации куратора биеннале в Нижнем Тагиле – Надежды Гундыревой, заместителя директора музея искусств по основной деятельности и развитию.

Стоимость посещения мероприятия: 150 руб. для взрослых, 100 руб. для студентов и пенсионеров, 50 руб. для школьников.

Организаторы просят сообщать о желании принять участие в мероприятии заранее сообщением в Нижнетагильский музей изобразительных искусств группу музея или по телефону /3435/ 25-26-47.
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октябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Семейка Адамс

с 23 сентября

«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО

«Друг на продажу»

с 11 ноября

ТЦ DEPO

«Ряд 19»

с 11 ноября,
ТЦ ДЕПО

«Исчезнувший»

с 14 октября,

ТЦ ДЕПО

октябрь 2021
Праздники и памятные даты

Международный день терпимости

16 ноября
Международный день недоношенных детей

17 ноября
День рождения Деда Мороза

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