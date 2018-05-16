Что делать при укусе клеща?

Всем тагильчанам, подвергшимся нападению, рекомендуют сразу прийти в ближайший травматологический пункт, так как удалять присосавшегося клеща лучше в медицинском учреждении. Тем, кто снял клеща самостоятельно, ни в коем случае не выбрасывать его, а доставить в день укуса в вирусологическую лабораторию на исследование. Если клещ не может быть доставлен на исследование, пострадавший должен обратиться как можно раньше в поликлинику по месту жительства для оценки степени риска инфицирования и необходимости проведения иммуноглобулинопрофилактики.