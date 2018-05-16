Сообщить новость
карточки на tagilcity.ru
Что делать при укусе клеща?
С приходом весны повышается вероятность получить укус клеща. Не только в лесу, но и в условиях города. Город готовится к весенне-летним прогулкам тагильчан: активно проходят субботники, благоустраиваются парки и скверы. С наступлением тепла горожане все чаще выезжают на природу, будь то дача или просто прогулки по лесу.
Опасность укуса клеща в том, что эти насекомые являются переносчиками таких серьезных заболеваний как клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическая лихорадка и прочие. Последствия укуса клеща у человека могут иметь самые фатальные последствия.
По состоянию на 10 мая от укусов клещей на территории Нижнего Тагила пострадали 79 человек. Это значительно ниже уровня аналогичного периода прошлого года и практически в два с половиной раза ниже средних по области показателей. Больше всего укушенных в Ленинском, а меньше – в Тагилстроевском районе.

Как защитить себя от укуса клеща?
Важно как можно скорее заметить паразита. Для этого дома нужно сразу же:

1. Принять душ.

2. Осмотреть себя и своих детей.

3. Убедиться, что клещи не прячутся на одежде. Осмотреть одежду, стряхнуть ее (только не в квартире!) и отправить ее в стирку.
Осматривать после прогулки необходимо и домашних животных. Они могут принести на своей шерсти паразита в дом.

Что делать при укусе клеща?
Насекомое может долго оставаться незамеченным, потом могут появиться следующие симптомы:
Первое, что можно заметить, - это изменение на кожном покрове. Место укуса выглядит как точечный след с покраснением. Это аллергическая реакция на слюну паразита. Обычно реакция на укус клеща у разных людей отличается. Повлиять на это могут различные факторы: вид насекомого, длительность его пребывания на теле, возраст и состояние здоровья человека. Самого укуса клеща человек не ощущает, так как он абсолютно безболезненный.
Медик
Извлечь присосавшегося паразита можно самостоятельно или в медучреждении.
Самостоятельное извлечение
Извлекать клеща самостоятельно следует медленно и осторожно, чтобы не повредить его и не спровоцировать заражение. При этом нельзя применять бензин, лак для ногтей и другие химические вещества. Не поможет и растительное масло или жир. Лучше воспользоваться эффективными и проверенными на практике способами.

Один из самых простых методов:
  1. Взять длинную и прочную нить
  2. Завязать петлю на границе кожи и тела паразита и осторожно затянуть ее.
  3. Вращательными, покачивающими и потягивающими движениями против часовой стрелки медленно извлечь клеща.
Обращение в больницу
Медицинские работники окажут первую помощь при укусе клеща: профессионально извлекут его и отправят на исследование, ранку продезинфицируют и расскажут, как вести себя дальше. Врач обязательно проинформирует, на какие симптомы следует обратить внимание в ближайший месяц.
Но лучше всего, как только вы обнаружили на теле насекомое, ехать в больницу. Если ребенка укусил клещ, не стоит вытаскивать его самостоятельно. Хирург или врач-инфекционист быстро и профессионально извлечет паразита. Это позволит избежать извлечения его по частям, что чревато заражением. Расскажите своему ребенку, что делать если укусил клещ, чтобы он не пытался достать его самостоятельно.
Медик
Извлеченного паразита необходимо отвезти в лабораторию для исследование на вирусы.
ВАЖНО!
Всем тагильчанам, подвергшимся нападению, рекомендуют сразу прийти в ближайший травматологический пункт, так как удалять присосавшегося клеща лучше в медицинском учреждении. Тем, кто снял клеща самостоятельно, ни в коем случае не выбрасывать его, а доставить в день укуса в вирусологическую лабораторию на исследование. Если клещ не может быть доставлен на исследование, пострадавший должен обратиться как можно раньше в поликлинику по месту жительства для оценки степени риска инфицирования и необходимости проведения иммуноглобулинопрофилактики.
Как правильно доставить извлеченного самостоятельно клеща в лабораторию:
поместите насекомое в контейнер либо в любую другую емкость с герметичной крышкой на ватный диск смоченный водой;
плотно закройте крышку;
в тот же день привезите контейнер с насекомым в лабораторию;
если приехать в тот же день не получается – поместите контейнер с насекомым в дверцу холодильника. Хранить клеща можно в течение трех суток в холодильнике при +4 С.
Медики предупреждают: у людей, предрасположенных к аллергиям, укус клеща может вызвать сильную ответную реакцию организма. Нередко развивается отек лица, появляется затрудненность дыхания и мышечные боли. В этом случае необходимо:

  • дать пострадавшему антигистаминное средство;
  • обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть одежду;
  • вызвать скорую помощь.
Все остальные диагностические и лечебные мероприятия проводятся только в условиях стационара.

Безопасных вам прогулок!

Текст, оформление: Ирина Анисимова, TagilCity.ru

Made on
Tilda