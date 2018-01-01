Патриотизм — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неё. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя с другими членами своего народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа, любовь к своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту жительства.