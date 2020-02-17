Культобзор на tagilcity.ru
Креативные извилины, самиздат и киты
Где развлечься на неделе в Нижнем Тагиле?
Друзья, традиционно TagilCity.ru подготовило культобзор, в котором собраны самые интересные культурные события предстоящих будней. Нас ждут интеллектуальные игры, творческие встречи, концерты, спектакли и новинки кино. Куда отправиться за положительными эмоциями и новыми впечатлениями, решать вам.

Удачной недели!
Музыка

«От "До" до "До"»

18 февраля в 18:30

Стоимость: 300-700 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
«Труба зовёт!»

19 февраля в 14:30

Стоимость: 200 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31


Квартирник

19 февраля в 18:00

Стоимость: 100 рублей

Дом Окуджавы, ул. К. Маркса, 20а
Спектакли

«Ревизор»

19 февраля в 18:00

Стоимость: 230-270 рублей

Нижнетагильский драматический театр

«О любви»

21 февраля в 18:00

Стоимость: 230-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр

«Число Х»

21 февраля в 18:00

Стоимость: 250 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Зверушкины истории. Сон»

17 февраля в 15:00

Трогательная и смешная, необычная и глубокая история о животных, похожих на людей и людях, похожих на животных, о том, кто ты в этом мире.
Все вырученные средства пойдут на выздоровление детей, которые лечатся от рака.

Стоимость: 100 рублей

ГДДЮТ
«С широко закрытыми глазами»

21 февраля в 18:00

Стоимость: 250 рублей

Маленький театр, ул. Уральская, 4/1
Разное
Мастер-класс «Зарядка для креативных извилин»

18 февраля в 17:00

Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а

Культурные пятницы: «Вспоминая самиздат»

21 февраля в 17:00

Творческая встреча с членом клуба самодеятельной песни Александром Сысоевым.

Дом Окуджавы, ул. К. Маркса, 20а

Фото: pxhere
Фото: pxhere
Интерактивное мероприятие «Зубатый кит – касатка»
20 февраля в 18:00

На интерактивном мероприятии вы не только изготовите забавную игрушку морского гиганта, но и узнаете о необходимости защиты морских млекопитающих.

Стоимость: 50 - 80 рублей

Музей природы и охраны окружающей среды,
пр. Ленина, 1а
Квиз «Вспомнить все»

18 февраля в 19:00

Стоимость: 300 рублей

Гриль-бар «Маринад», ул. Победы, 47
Мозгобойня «День мужика»
19 февраля в 19:00

Стоимость: 300 рублей


Гриль-бар «Маринад», ул. Победы, 47
Кино
«Гойя – Образы из плоти и крови»
18 февраля в 19:00

Стоимость: 300 рублей

ТЦ DEPO
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
С 20 февраля

ТЦ DEPO, «Родина», «Россия», «Красногвардеец»
Праздники и памятные даты
17 февраля
День спонтанного проявления доброты
18 февраля
День транспортной полиции России

19 февраля
Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)

19 февраля
День орнитолога в России

20 февраля
Всемирный день социальной справедливости

21 февраля
Международный день родного языка

Текст и оформление: Нателла Николова