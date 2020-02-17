«Зверушкины истории. Сон»



17 февраля в 15:00



Трогательная и смешная, необычная и глубокая история о животных, похожих на людей и людях, похожих на животных, о том, кто ты в этом мире.

Все вырученные средства пойдут на выздоровление детей, которые лечатся от рака.



Стоимость: 100 рублей



ГДДЮТ

