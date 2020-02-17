Друзья, традиционно TagilCity.ru подготовило культобзор, в котором собраны самые интересные культурные события предстоящих будней. Нас ждут интеллектуальные игры, творческие встречи, концерты, спектакли и новинки кино. Куда отправиться за положительными эмоциями и новыми впечатлениями, решать вам.
Удачной недели!
Музыка
«От "До" до "До"»
18 февраля в 18:30
Стоимость: 300-700 рублей
Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
«Труба зовёт!»
19 февраля в 14:30
Стоимость: 200 рублей
Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Квартирник
19 февраля в 18:00
Стоимость: 100 рублей
Дом Окуджавы, ул. К. Маркса, 20а
Спектакли
«Ревизор» 19 февраля в 18:00
Стоимость: 230-270 рублей
Нижнетагильский драматический театр
«О любви» 21 февраля в 18:00
Стоимость: 230-320 рублей
Нижнетагильский драматический театр
«Число Х»
21 февраля в 18:00
Стоимость: 250 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Зверушкины истории. Сон»
17 февраля в 15:00
Трогательная и смешная, необычная и глубокая история о животных, похожих на людей и людях, похожих на животных, о том, кто ты в этом мире. Все вырученные средства пойдут на выздоровление детей, которые лечатся от рака.
Стоимость: 100 рублей
ГДДЮТ
«С широко закрытыми глазами»
21 февраля в 18:00
Стоимость: 250 рублей
Маленький театр, ул. Уральская, 4/1
Разное
Мастер-класс «Зарядка для креативных извилин»
18 февраля в 17:00 Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
Культурные пятницы: «Вспоминая самиздат»
21 февраля в 17:00
Творческая встреча с членом клуба самодеятельной песни Александром Сысоевым.