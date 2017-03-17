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Happy end: финал КВН, последний звонок и конец весны
Где провести эти выходные в Нижнем Тагиле?
Впереди последние весенние выходные. Уже на днях мы перелистнем календарный лист и откроем лето! А пока, давайте наслаждаться изумрудной зеленью, белоснежными яблонями и бесконечной радугой после дождя.

Редакция TagilCity.ru поздравляет всех выпускников с последним звонком! Желаем вам ярких достижений, смелости, вдохновения и удачи!

ТЕПЛЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
Специализированная сельскохозяйственная ярмарка «С ярмарки на дачу»
Площадь у к/т «Современник»
24 мая - 26 мая, с 10:00 до 18:00

Ярмарка товаров для дачи.
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Первый открытый спортивный турнир «Тагильский характер»
Дворец культуры им. Окунева
Городской дворец молодежи,
Пархоменко, 37
28 мая, 13:00

Список номинаций:
- Индивидуальный фристайл (мужской, абсолютная категория);
- Индивидуальный фристайл (женский, абсолютная категория);
- Силовое троеборье (категория до 15 лет включительно);
- Силовое троеборье (категория от 16 лет включительно);
Впервые:
- Базовый комплекс «НОВИЧОК» (мужской, абсолютная категория);
- Базовый комплекс «НОВИЧОК» (женский, абсолютная категория).
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Екатерина Яшникова, «Сильный независимый тур»
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
28 мая, 20:00
«Это мой первый тур, я еду одна и, честно говоря, очень боюсь.
Боюсь, что никто не придёт, боюсь, что останусь ночевать на вокзале, боюсь, что что-то пойдёт не так.
В любом случае, надеюсь, что вы рады этому факту так же, как и я.
Ведь наконец-то со многими я могу увидеться вживую, узнать вас, тех, кто уже давно слушает мои песни.
Я обещаю привезти с собой чуточку тепла и уюта. Будут старые и новые песни и стихи. Приходите и рассказывайте своим друзьям, надеюсь, мы с вами встретимся».
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«Летающие коты»
Центральная библиотека,
Пр. Строителей, 1 «А»
29 мая, 17:00

Необычная выставка.
Обычно говорят, что любопытство убивает кошку, но потом также говорят, что у кошек девять жизней. Это популярная теория среди кайтингов о том, что часто фатальные последствия кошачьего любопытства побуждают кошек рисковать. Это дает им свободу, а также достаточное время для сна на чистых грудах белья.
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Народное гулянье, посвященное 70-летию парка «С любовью для любимых»
Парк им. Бондина
28 мая, 13:00

Песни, танцы, аттракционы, концерты и многое другое.
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Вечер кино
Кирова, 25
27 мая, 17:00

Организаторы обещают хорошее кино и чаепитие.
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27 мая в 18:00 на сцене Городского Дворца Молодежи столкнуться самые крутые ЗВЕЗДЫ/КОМАНДЫ Нижнего Тагила!

Борьба за звание ЧЕМПИОНА!

Внимательно следите за информацией в группе - получайте бесплатные билеты, подарки и бонусы!

ВАЖНО!!!
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ВЫСТАВКИ
Музей бронетанковой техники
ул. Восточное шоссе, 28
Часы работы: 8.30 до 17.00, выходные дни - понедельник и вторник.
Заявки на экскурсионное обслуживание по телефону (3435) 33-21-07.
«Пристальным веселым взглядом»
Мемориально-литературный музей А. П. Бондина,
ул. Красноармейская, 8
17 февраля - 8 декабря, 15:00
Время работы: Часы работы сегодня · 11–19
Телефон: 8 (343) 525-44-47
«Глиптика»
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»,
пр. Ленина, 1
02 марта - 08 июня,
с 15:30 до 18:30
Вход свободный.
Телефон: 8 (834) 341-64-01


«Пароходных дел мастер»
Историко-технический музей «Дом Черепановых»,
ул. Верхняя Черепановых, 1
15 марта - 31 декабря, с 09:00 до 18:00
Взрослые - 50 руб.
Дети - 20 руб.
Пенсионеры и студенты - 30 руб.
Телефон: 8 (343) 548-76-95
«Фототехника»
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»,
Тагильская ул., 26
15 марта - 11 июня, 09:00 до 18:00
Взрослые - 40 руб.
Дети - 15 руб.
Пенсионеры и студенты - 25 руб.
Телефон: 8 (343) 524-63-47
«Волшебный фонарь»
Историко-технический музей «Дом Черепановых»,
ул. Верхняя Черепановых, 1
15 марта - 30 июня, с 09:00 до 17:30
Взрослые - 50 руб.
Дети - 20 руб.
Пенсионеры - 30 руб.
Студенты - 30 руб.
Телефон: 8 (343) 548-76-95

«Доисторические насекомые в янтаре»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
29 марта - 05 июня, с 09:00 до 18:00
Телефон: 8 (343) 525-26-47

«Исконный свет Салафиила»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
01 апреля - 31 мая, с 09:00 до 18:00
Взрослый – 50 р.
Студенческий – 30 р.
Школьники – 20 р.
Телефон: 8 (343) 525-26-47

«50 книг»
Центральная библиотека,
пр. Строителей, 1 «А»
23 мая - 15 июня

За прошедшие полвека были изданы сотни тысяч книг. Однако популярными и востребованными стали лишь некоторые из них. В фойе Центральной библиотеки на выставке «50 лет – 50 книг» представлены издания, бывшие в свое время объектами повышенного спроса. По ним можно проследить, как менялись читательские предпочтения на протяжении последних 50 лет.
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ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
«Коломбина»
Молодежный театр,
ул. Ильича, д.37
Воскресенье, 28 мая, 18:00

«Коза-дереза»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол»,
пр. Ленина, 14
Воскресенье, 28 мая, 11:00, 13:00

«Кошкин дом»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол»,
пр. Ленина, 14
Суббота, 27 мая, 11:00, 13:00





ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
В Нижнем Тагиле театры завершают творческий сезон. Драматический театр прощается со зрителем премьерой, а Молодежный театр - двумя драмами.
Нижнетагильский драматический театр
28 мая, 18:00
«Поминальная молитва»
По мотивам повести Шолом-Алейхема "Тевье-Молочник".

МБУК «Молодежный театр»
26 мая, 18:00
«Вдовий пароход»
Военная драма по пьесе И. Грековой и П. Лунгина
27 мая, 17:00
«С широко закрытыми глазами»
Драма по пьесе А. Стриндберга

сКОРО! СОВСЕМ СКОРО ЛЕТО!
САМЫХ БУРНЫХ, САМЫХ ДОБРЫХ, САМЫХ
ЧУДЕСНЫХ ВАМ ВЫХОДНЫХ!
Текст, оформление: Камила Мориак

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