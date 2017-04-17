Среди спорящих сторон, некоторые не исключают того, что религиозная атрибутика среди детей - это прежде всего амбиции их родителей. Родители демонстрируют свою религию, а ребенок выглядит, как «белая ворона» среди остальных учащихся.
Например, в образовательных учреждениях Чеченской Республики платок - это дресс-код, который усиленно насаждается с самого верха республиканской администрации. В такой ситуации у ребенка нет выбора.
Одни из сторонников закона о запрете отмечают, что данная норма позволит оградить ребенка от насмешек в школе. Девочка побоится ослушаться родителя, заставляющего носить ее платок. А с принятием закона у родителя не будет выбора. В данном случае государство решает семейный конфликт.