расследование tagilcity.ru
Религия и школа
Как хиджабы влияют на учебный процесс?
Имеет ли школа отношение к борьбе с экстремизмом?
опрос
В некоторых регионах России мусульманским девочкам запретили приходить в школу в хиджабах.
Кому помешали хиджабы? Почему запрет коснулся только мусульманского головного убора? Чьи права нарушены данным запретом? Как платок может повлиять на учебный процесс, а школа - на борьбу с экстремизмом?

Журналист редакции TagilCity.ru изучил правовые источники и обратился к специалистам, а также опросил в социальных сетях 15 мусульманок из разных городов России, включая Нижний Тагил. Также редакция пообщалась с учителями Нижнетагильских школ и председателем мусульманской религиозной организации «Махаля» города Нижний Тагил.
С чего всё началось?
В 2015 году в Мордовии вышел республиканский закон о запрете ношения хиджабов в школах. Родители семи мусульманок пожаловались в Верховный суд, но суд признал данный запрет законным.

На заседании представители мусульманских семей настаивали на правах граждан России, закреплённых Конституцией РФ. В то время, как представители властей региона тоже ссылались на основы конституционного строя РФ.
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Статья 28, Конституция РФ
Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Статья 14, Конституция РФ
С одной стороны, Россия - светское государство, а с другой - многоконфессиональная страна
По данным статистического ежегодника за 2015 год
В Российской Федерации
27 496
Религиозных организаций
4 988
Мусульманских организаций
16 076
Организаций Русской православной церкви
Мнения
Если Конституция РФ разрешает, то почему нельзя? Мы в каком обществе живем? В Конституции прямо сказано: «свобода вероисповедания». Это значит, что я могу свободно исповедовать веру. Почему я должен отказываться от какой-то части веры, только потому, что это кому-то не нравится? Давайте тогда и бороды сбривать. Давайте тогда вообще не будет верующих в России. Нам на уровне Конституции разрешили исповедовать свою веру. Запрет - это нарушение закона.

Фанис Хазрат
Председатель мусульманской религиозной организации «Махаля» города Нижний Тагил
Татары такие же полноправные жители России, как и русские. Наш народ также вкладывает огромную лепту в развитии государства. У нас не так много девушек, которые придерживаются традициям. И если некоторые из них хотят чтить свою культуру, то как это может помешать другим? Как платочек девочки повлияет на успеваемость других детей? А в школе самое главное - это успеваемость.
Наиля, татарка
Нижний Тагил
Школа - светское учреждение
Государство: … обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях (Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» п.2 ст. 4).

В Законе Российской Федерации «Об образовании» также установлено, что государственная политика в области образования основывается, в частности, на принципе «светского характера образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях» (п.4 ст.2).



Если запрещать - то всё и всем?
Я согласна, давайте запретим хиджабы. Но тогда надо запретить и ношение крестиков. Это тоже доказательство принадлежности к определенной религии. А у нас совершенно свободно носят крестики в школе.

Людмила Алексеева
Глава Российской правозащитной организации МХГ
Они говорят, что у нас школа светская, это так, но ведь девочка в платке нигде и не кричит о том, что она мусульманка, нигде не пропагандирует это, как и христианка, которая приходит на урок с крестиком.
Альви Каримов
Российский журналист и писатель
Я много лет, как вы знаете, возглавляла кафедру государственных и межконфессиональных отношений, я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть. Это мое глубочайшее личное убеждение. Коллеги, я вас прошу, я хорошо знаю и отвечаю за то, что я говорю. Мне бы очень хотелось, чтобы вы правильно воспринимали то, что я говорю. Это мое личное убеждение, что вряд ли глубоко верующий человек будет очень сильно отдавать предпочтение атрибутике, а тем более в школе. У нас светский характер образования.

Ольга Васильева
Министр образования и науки РФ
Ладно бы еще ввели единую школьную форму. Но ведь и ее нет. Во всех школах дети ходят по-разному. Выдайте нам форму. У нас нет возможности шить дорогую форму, почему все должно свалиться на плечи родителей? Жили всю жизнь в одной стране, никто никому не мешал. А сейчас только хиджабы стали поперек? Создайте нам отдельные школы, как в Европе. У нас нет выбора в этом плане, так дайте нам возможность хотя бы в платках ходить.
Лилия
Мусульманка
Самое главное, это не внешность, а идеология. Почему не обращают внимание на девочек с синими или зелеными волосами? Панки, пирсинги. Чем больше человек прикрывается, тем хуже он становится для общества что ли? Наоборот, надо запретить одежду в школах, через которую нижнее белье видно.

Фанис Хазрат
Председатель мусульманской религиозной организации «Махаля» города Нижний Тагил
В тех школах, где запретили хиджабы, запрет коснулся также
одежды ярких цветов и оттенков, брюк, юбок с заниженной талией или высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежды с яркими надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок, одежды бельевого стиля, атрибутов одежды, закрывающих лицо, аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. Кроме того, под запрет попали вызывающие прически учеников, головные уборы, неестественные оттенки волос, яркий маникюр, татуировки, пирсинг и религиозные одеяния.
Среди мусульманок, опрошенных журналистом TagilCity.ru, оказалась жительница Великобритании. Ей, как и всем респондентам, были заданы следующие вопросы: нужно ли запретить хиджабы во всех школах РФ? Нужна ли единая школьная форма?

Считаю, что этот вопрос должен быть оставлен на усмотрение семьи, а не школы или каких-то других органов. Изначально запрета не должно было быть, так как свобода действовать (в т.ч. одеваться) в соответствии с вероисповеданием гарантирована Конституцией, которой не могут противоречить Закон об образовании или уставы учебных заведений.
Как лучше ребенку - тоже виднее родителям.

Я живу в Великобритании. Здесь каждая школа имеет собственную форму. Платки не запрещены, они вполне могут гармонично сочетаться с формой по цвету, например.
Дария
Мусульманка
Вот так сейчас выглядят ученики в Великобритании:
Почему в одних случаях платок - это нарушение светскости государства, а в других - право гражданина?
Мордовия - не единственный регион, где вопрос о религиозной атрибутике вызвал широкий резонанс. В 2013 году в Ставропольском крае подобный инцидент уже решался через Верховный суд РФ. Точно также - не в пользу хиджабов, с указанием на светскость учреждений. Однако в том же году, тот же Верховный суд разрешил мусульманкам фотографироваться для документов в платках.
в паспорте можно
В соответствии со ст. 25 Административного регламента ФМС РФ «До­пус­ка­ет­ся пред­став­ле­ние фо­тог­ра­фий в го­лов­ных убо­рах, не скры­ва­ющих овал ли­ца, граж­да­нами, ре­лиги­оз­ные убеж­де­ния ко­торых не поз­во­ля­ют по­казы­вать­ся пе­ред пос­то­рон­ни­ми ли­цами без го­лов­ных убо­ров».
«Мы объединяемся, а нас разъединяют»?
Казалось бы, цель новых поправок в законе «Об образовании» - обеспечить равенство среди учащихся разных конфессий. Но почему-то общество разделилось пополам.

50%
Россиян считают недопустимым внешние проявления конфессиональной принадлежности со стороны учеников и учителей.
37%
Граждан считают, что в этом нет ничего предосудительного
13%
Респондентов затруднились ответить
Опрос был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения 28-29 января 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью.
Спорят юристы, учителя, чиновники, родители и даже те, кто никакого отношения не имеет ни к религии, ни к школе.
А что чувствуют при этом дети? И те, для кого платок – это не просто атрибутика, и те, чьи религиозные убеждения еще не созрели, но уже кого-то задевают.
Ребенок, рожденный в мусульманской семье, впитывает все с раннего детства. Для них норма, когда женщина надевает длинное платье и платок, и ведет себя определенным образом. И для девочки снять платок - это ослушаться Того, кто ее сотворил. Для ребенка, впитавшего все это с детства, будет огромный стресс, если ей скажут снять платок. Она будет чувствовать буквально раздетой.
Айгуль, г. Нижнекамск
Ребенку вообще все равно, это родители напрягаются.
Лилия, г. Казань
Я считаю, что ребенку комфортно выглядеть, как все в его классе. Когда у детей есть какие-то явные отличия от остальных, они начинают группироваться. "Я не такой, я другой". У них должно быть общее дело - учеба. И потом, платок сковывает ребенка, он уже не может играть, как все остальные дети.
Вера Борисовна, преподаватель Гимназии №18, г. Нижний Тагил
А что плохого сделали эти дети? Девочки, которые знают свою религию, сами хотят носить платки. Их никто не заставляет. Не каждая девочка еще наденет платок. Попробуйте некоторых татарок заставить надеть платок? А ведь они тоже мусульманки. Надо иметь мужество, чтобы отстаивать свою веру. Таких девушек хвалить надо. Лучше, когда торчит нижнее белье? Главное, чтобы дети хорошо учились. Как это мешает учебе?
Имам-хатыб Фанис Хазрат, председатель мусульманской религиозной организации «Махаля» города Нижний Тагил
В моей школе учителя заставляли меня снимать хиджаб. Мне было неудобно. По улицам я ходила в хиджабе, а в школе приходилось снимать. Мне не навязывал никто платок. У меня мать русская по национальности. Я сама захотела надеть платок.
Аниса, выпускница школы №70, г. Нижний Тагил
Хиджаб - это не только платок
Почему головной убор вызвал столько споров?
Хиджаб – головной убор мусульманских женщин, покрывающий голову и плечи.
В Коране — Священном Писании, завершающем цикл Божественных Откровений человечеству, четко определены основополагающие требования к женской одежде. Необходимо, чтобы одежда прикрывала все части тела, кроме лица и кистей рук. Покрытая голова — это одно из обязательных положений религиозной практики мусульманок.

Шамиль Аляутдинов
Российский религиозный деятель, имам-хатыб московской Мемориальной мечети
Маленьким девочкам обязательно носить хиджаб?
Эльвира
В исламе нет обязательства носить хиджаб до момента полового созревания.
Шамиль Аляутдинов
Пророк Мухаммад сообщил: «Если девушка достигает совершеннолетия и у нее появляется менструация, ей недопустимо выставлять напоказ какие-либо части тела, кроме лица и кистей рук».
Дария
В одних семьях традиционно принято приучать к платку с малолетства, в других - хиджаб надевается по факту половозрелости.
Если хиджаб необязательно носить несовершеннолетним девочкам, то чьи права попираются принятым законом?
Среди спорящих сторон, некоторые не исключают того, что религиозная атрибутика среди детей - это прежде всего амбиции их родителей. Родители демонстрируют свою религию, а ребенок выглядит, как «белая ворона» среди остальных учащихся.

Например, в образовательных учреждениях Чеченской Республики платок - это дресс-код, который усиленно насаждается с самого верха республиканской администрации. В такой ситуации у ребенка нет выбора.

Одни из сторонников закона о запрете отмечают, что данная норма позволит оградить ребенка от насмешек в школе. Девочка побоится ослушаться родителя, заставляющего носить ее платок. А с принятием закона у родителя не будет выбора. В данном случае государство решает семейный конфликт.
Если закон придумали для того, чтобы оградить детей от насмешек, то как быть детям с другими отличительными чертами - другим цветом кожи, разрезом глаз или иными особенностями внешности?
Может быть, все дело в слове?
Существует мнение, что в связи с обострившейся ситуацией с терроризмом, слово «хиджаб» звучит как нечто чужеродное и даже зловещее. А слово «платок» близко и понятно всем жителям России, независимо от вероисповедания.
Вы же еврейские кипы, надеюсь, в школах не запретите? Это же абсурд. Запретите кипу - весь мир набросится. Холокост, оскорбление, антисемитизм. А с хиджабом можно делать всё что угодно?

Максим Шевченко
Российский журналист в интервью "Пятому каналу"
Если хиджаб — это просто платок, пусть носят, какая разница. Стоит помнить еще, что негативное отношение чаще не к религиозным символам вообще, а к манифестации магометанского. То есть если спросить про паранджу, а не про хиджаб, картина тоже будет совсем иной.
Вячеслав Смирнов
Директор Института политической социологии (Коммерсанту.ру)
Платок - это часть хиджаба, но он не считается хиджабом как таковым.

Для многих народов России платок - это многовековая традиция.
Наиболее популярные национальности России, традиции которых предполагают ношение головных уборов
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
по данным переписей населения 2010 г.
Татары
5 310 649 человек
Башкиры
1 673 389 человек
Азербайджанцы
603 070 человек
Казахи
674 732 человек
Узбеки
289 869 человек
Евреи
156 801 человек
Всемирный конгресс татар направил открытое письмо главе Мордовии Владимиру Волкову, в котором отмечалось, что женщины татарских сел издавна носят платки. Конгресс настаивал на том, что администрация Мордовии нарушает национальные права татар.

Носить платки принято и у православных христиан.
«Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая».

Библия, Коринфянам 11:5
Кому выгодно столь пристальное внимание к хиджабам?
Пока одни спорят о светскости и равноправии, другие делают на хиджабах деньги
Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст представил новую коллекцию одежды. На подиум одна из моделей вышла в хиджабе. Для Халимы Аден это первый опыт в модельном бизнессе.
В 2014 году DKNY запустила коллекцию Ramadan.
Крупный спортивный бренд Nike впервые разработал «высокотехнологичный хиджаб».
Впервые в рекламе H&M, второго по величине магазина одежды в мире, появилась девушка в хиджабе.
26-летняя мусульманская королева красоты, актриса и телеведущая Нилофа Мохд стала лицом модного бренда Naelofar Hijab, принадлежащего ее семье. Компания занимается продажей головных платков. Продажи в Naelofar, где за самый дорогой платок просят 100 ринггит (24 доллара), в 2015 году достигли 50 миллионов ринггит (11,8 миллионов долларов).
ШКОЛА И РЕЛИГИЯ
Если школа - это светское учреждение, то стоит ли запретить любую национальную или религиозную атрибутику?

Если, запрещая хиджабы в школах, государство хочет защитить ребенка от амбиций родителей, то надо ли учитывать желания самого ребенка? Ведь для одних детей запрет - это освобождение от насмешек, то для других - новый способ выделиться, создать касту, группировку.

Следует ли учитывать специфику и особенность регионов? Ведь у некоторых народов платок - это, прежде всего, традиция.
Разве школа не должна учить терпимости? Знакомясь с культурой и особенностью других национальностей, человек учится толерантности, уважению и пониманию. В многоконфессиональной и многонациональной стране подобные запреты не могли не привести к конфликтам.
Текст, оформление: Камила Мориак
Фото: TagilCity.ru
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