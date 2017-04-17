Я много лет, как вы знаете, возглавляла кафедру государственных и межконфессиональных отношений, я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть. Это мое глубочайшее личное убеждение. Коллеги, я вас прошу, я хорошо знаю и отвечаю за то, что я говорю. Мне бы очень хотелось, чтобы вы правильно воспринимали то, что я говорю. Это мое личное убеждение, что вряд ли глубоко верующий человек будет очень сильно отдавать предпочтение атрибутике, а тем более в школе. У нас светский характер образования.