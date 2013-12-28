Расследование tagilcity.ru
Поправки в пенсионном законодательстве
вызвали недоверие и возмущение
у пенсионеров Нижнего Тагила
Считаем пенсию вместе с TagilCity.ru
С 2017 года начал действовать ряд законодательных поправок в сфере пенсионного государственного обеспечения граждан РФ.

Некоторые поправки (например, об увеличении пенсионного возраста) вызвали недовольство со стороны пенсионеров, а некоторые (надбавка к пенсии) - недоверие.

О том, что такое «пенсия», кто имеет на нее право, какие новшества были в внесены в пенсионное законодательство в 2017 году и что думают об этом пенсионеры Нижнего Тагила - рассказывает TagilCity.ru.
Пенсия — регулярное ежемесячное материальное пособие, которое платят лицам:
- достигшим пенсионного возраста;
- имеющим инвалидность;
- потерявшим кормильца.

Различают страховую пенсию, пенсию по государственному обеспечению и накопительную пенсию.
Кто имеет право на страховую пенсию по старости?
  • достижение возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин. Отдельные категории граждан имеют право на назначение страховой пенсии по старости досрочно;
  • наличие страхового стажа не менее 15 лет (с 2024 года) с учетом переходных положений ст. 35 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ;- -
  • наличие минимальной суммы пенсионных баллов – не менее 30.
Важные изменения 2017 года в пенсионном законодательстве
С 1 апреля 2017 года социальные пенсии проиндексированы на 1,5 процента

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года повысились на 1,5%.
Пенсионный возраст для государственных и муниципальных служащих начал расти
Каждый год к пенсионному возрасту для государственных и муниципальных служащих будет прибавлять по полгода, пока не достигнет уровня 63 года для женщин и 65 для мужчин. В 2017 году мужчины из числа госслужащих пойдут на пенсию в 60 лет 6 месяцев (вместо 60 лет), а женщины, соответственно, в 55 лет 6 месяцев.
Упрощена процедура подтверждения стажа для получения страховой пенсии
Людям, ухаживающим за пожилыми людьми, за инвалидами и детьми-инвалидами, упростили процедуру подтверждения страховой пенсии. Теперь, чтобы получать выплаты и пенсионные баллы не придется собирать дополнительные документы. Периоды ухода за пожилыми людьми, за инвалидами и детьми-инвалидами будут автоматически включаться в стаж.
Страховые пенсии неработающих пенсионеров доиндексированы на 0,38%
С учетом индексации 1 февраля на 5,4 % общий объем индексации страховых пенсий в 2017 году составил 5,8%.
Работающих пенсионеров обделили?
Для работающих пенсионеров по-прежнему самым важным вопросом остается вопрос об индексации пенсионных начислений. Напомним, в 2016 году, ссылаясь на сложную ситуацию в экономике страны, власти отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Однако в 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил минтруду, минфину и минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом продумать, как и когда можно вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам с учетом инфляции. По словам премьера, вопрос должен быть решён до 24 мая.

Противники проекта индексации пенсий работающим пенсионерам подчеркивают, что на заморозке индексации пенсий в 2016 году государство сэкономило 46 млрд рублей.

Специалисты, выступающие против возврата индексации, настаивают на том, что у работающих пенсионеров доходы выше, чем у неработающих, более того, есть категории граждан, которые нуждаются в материальной поддержке со стороны государства больше, чем пенсионеры.
В итоге в 2017 году среднегодовой размер пенсии для разных категорий граждан составит:
8 724 р.
Среднегодовой размер социальной пенсии
13 241 р.
Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам с детства I группы
13 655 р.
Средний размер страховой пенсии по старости
В стратегии развития России до 2035 года бывший министр финансов Алексей Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в стране до 63 лет.
Как пенсионеры Нижнего Тагила отреагировали на новые изменения? С какими трудностями они сталкиваются?
ПФР убеждает нас, что средний размер пенсионных выплат увеличился на 3,8 %. Однако, если учесть уровень фактической инфляции, то, на самом деле, средний размер пенсии уменьшился в марте на 0,4%. Получается, что пенсии урезали.
У нас - у работающих пенсионеров убрали компенсацию, которую надбавляли раньше. Сказали, когда не будете работать, тогда и добавим вам. Разве это законно? Разве плохо, что я работаю? Я могу до «потом» и не дожить.
Каких-то существенных изменений я не заметила. В апреле мне надбавили, конечно, 42 рубля. На хлеб добавили, можно сказать. И на том спасибо.
Откуда я узнаю, что мне правильно пересчитали мою трудовую деятельность за время СССР? Я считаю, что с нами с каждым должен сидеть работник и объяснять, что посчитали, как посчитали. Придумали баллы какие-то, формулы, чтоб проще было обмануть?
В Пенсионном фонде все ушлые работают. Понимают всё в этих бумажках. А мы - нет. Нам ничего не понять в этих цифрах. Быстро подсунут какие-то бланки, толком не объяснят, а потом возмущаются, что всё не так оформил. С нами толком не разговаривают. Посылают к терминалу. Мы не умеем им пользоваться. Один специалист на всех, огромные очереди.
Я не заметила никаких изменений в выплате пенсии. А трудности? Их много. Бумажная волокита - вот наши трудности. У меня сердце больное, я инвалид. Чтобы стать иждивенцем на попечении мужа, я должна бегать каждый раз туда-сюда. До всего докапываются, даже до рецептов в аптеку. Не успеешь к одному сроку, снова весь месяц бегать собирать справки. Зачем такие издевательства? Чтобы мы от этих гонок не дожили до выплаты?
У меня мать родилась в 1941 году. Как раз во время войны. Но так как она родилась в деревне, ее родители не могли писать и читать толком, записали неправильно её отчество. Мы на протяжении года пытались доказать, что она ребёнок войны. Помучились год и бросили это дело. Обидно, что какие-то бюрократические преграды портят нашим старикам жизнь.
Над пенсионерами издеваются. Новые системы установили, новые законы. А мы люди другого времени. Мы ничего не понимаем: как талоны брать, как заявления заполнять. Мы сами по себе как-то справляемся.
Как рассчитывается страховая пенсия по старости?

Часть страховой пенсии теперь рассчитывается не в абсолютных цифрах, а в баллах - пенсионных коэффициентах, которые начисляются за каждый год работы, а затем суммируются и умножаются на стоимость балла.
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ВАШИХ ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ * СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА в году назначения пенсии + ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА

 или

СП = ИПК * СИПК + ФВ, где:

  • СП – страховая пенсия
  • ИПК – это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии
  • СИПК – стоимость пенсионного балла в году назначения страховой пенсии.
В 2017 году = 78,58 руб. Ежегодно индексируется государством.

  • ФВ – фиксированная выплата.
На 1 февраля 2017 года = 4805,11 руб. Ежегодно индексируется государством.

Таким образом, расчет страховой пенсии в 2017 году осуществляется по формуле:

СП = ИПК * 78,58 + 4805,11

4805,11
ФВ
(фиксированная выплата)
78,58
СИПК
(стоимость пенсионного балла в году назначения страховой пенсии)
?
ИПК
(сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии)
Как вычислить пенсионный балл?

ИПК = СВ / СВmax х 10
где:
СВ — страховые взносы, уплачиваемые работодателем по тарифу 16% или 10% (в зависимости от выбора гражданина формировать накопительную пенсию или нет).
СВmax — максимально возможный размер взносов, уплачиваемый со взносооблагаемой базы по тарифу 16%
    Итак, рассчитаем баллы
    При зарплате в 20 000 рублей, сумма годового дохода работника составит 240 000 рублей. Предельная сумма заработной платы, с которой удерживаются страховые взносы в ПФ в 2017 году, — 876 тысяч рублей. Процент отчислений страховых взносов с максимальной базы заработной платы — 16%.
    ((240*16/100)/(876*16/100))*10=2,74

    То есть за год с зарплатой в 20 000 рублей вы заработали 2,7 баллов.
    На сайте Пенсионного фонда РФ есть калькулятор, который автоматически рассчитывает пенсионные баллы.

    Страховая пенсия = ваш балл * ваш трудовой стаж * 78,58 + 4805,11
    итак
    Как новые поправки могут повлиять на экономику России и благополучие пенсионеров?

    1. Повышение пенсионного возраста.

    «За». Подъем пенсионной планки на 3 года (до 63 у мужчин и 58 у женщин) сократит количество пенсионеров в России на 3,9 млн человек, а, значит, позволит госбюджету снизить расходы на выплату пенсий в размере 638 млрд руб.
    «Против». По данным EMIGRANT, средняя продолжительность жизни в России по итогам 2016 года составляет 71,4 года. Однако при средней продолжительности жизни женщины в 76,7 лет получается, что она может находится на пенсии около 19 лет. Показатели продолжительности жизни мужчин иные - это 65, 92 лет. Откуда следует, что мужчины до пенсии могут и не дожить.


    2. Работающим пенсионерам заморозили индексацию пенсий.

    «За». Доход работающих пенсионеров выше, чем у неработающих. Для того, чтобы доиндексировать пенсии 9,6 млн работающих пенсионеров, понадобится 200 млрд рублей. Правительство отказалось от индексации пенсий работающим пенсионерам на фоне бюджетных проблем. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, в приоритете государства - неработающие пенсионеры.
    «Против». Экономя на индексации работающим пенсионерам, людей вынуждают менять официальной доход на «серую зарплату».
    Средний пенсионный возраст
    65
    США
    66
    Германия
    57,5
    КНР
    62,5
    Россия
    Средняя продолжительность жизни
    78,9
    США
    80,8
    Германия
    75,8
    КНР
    71,4
    Россия
    Проведя час в Пенсионном фонде Нижнего Тагила, опросив более десятка пенсионеров, журналист пришёл к выводу, что каких-то существенных изменений в размере пенсионных выплат тагильчане не ощутили. По словам пенсионеров, трудности, с которыми они чаще всего сталкиваются, заключаются в их юридической неграмотности и «нежелании или отсутствии времени» помогать им в заполнении документов со стороны специалистов и родственников.

    Помогите своему родственнику разобраться в справках и документах, запишите его на консультацию с помощью «личного кабинета» на сайте Пенсионного фонда.

    Помните, когда-то наши родители, дедушки и бабушки учили нас элементарным вещам: держать ложку, читать, писать? Теперь наша очередь помогать им в том, что нам кажется простым и очевидным.
    Важная информация от Управления Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе
    Напоминаем, чтобы пенсионер получил пенсию вовремя, Пенсионный фонд принимает на проверку документы за год до наступления пенсионного возраста.

    Заблаговременное обращение в ПФР позволяет тагильчанам получить профессиональную правовую помощь специалистов. При необходимости сотрудники: сделают запрос в архивные органы, которые не редко являются единственным источником, подтверждающим трудовую деятельность; окажут содействие в направлении запросов работодателям; проверят правильность оформления документов; оценят полноту и достоверность содержащихся в них сведений.

    Для оценки своих пенсионных прав необходимо заранее обратиться в Управление Пенсионного фонда с паспортом, трудовой книжкой и СНИЛС. Жители Ленинского, Тагилстроевского и Пригородного районов могут сделать это по адресу: ул. Красноармейская, 7а; жители Дзержинского района - ул. Окунева, 22.

    Предварительно записаться на прием на удобную дату и время можно, используя «Личный кабинет гражданина», или по телефонам:

    92-05-11
    8-952-141-22-42
    Текст, оформление: Камила Мориак
    Фото: TagilCity.ru
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