Работающих пенсионеров обделили?

Для работающих пенсионеров по-прежнему самым важным вопросом остается вопрос об индексации пенсионных начислений. Напомним, в 2016 году, ссылаясь на сложную ситуацию в экономике страны, власти отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам.



Однако в 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил минтруду, минфину и минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом продумать, как и когда можно вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам с учетом инфляции. По словам премьера, вопрос должен быть решён до 24 мая.



Противники проекта индексации пенсий работающим пенсионерам подчеркивают, что на заморозке индексации пенсий в 2016 году государство сэкономило 46 млрд рублей.



Специалисты, выступающие против возврата индексации, настаивают на том, что у работающих пенсионеров доходы выше, чем у неработающих, более того, есть категории граждан, которые нуждаются в материальной поддержке со стороны государства больше, чем пенсионеры.

