Дорожные ремонты в Нижнем Тагиле с 2010 года пережили несколько стадий: от работы подрядчиков в снег и дождь до щепетильных осмотров мэрий и конструктивного общения с общественниками.



Кто же занимается дорогами в Нижнем Тагиле? Сколько подрядчики получают по контрактам и почему работать в городе продолжают далеко не все? Сколько они зарабатывают на ремонтах и содержании дорог? И почему Тагил все ещё не без ям?