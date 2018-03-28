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расследование tagilcity.ru
Короли госзакупок.
Кто зарабатывает на дорожных ямах?
Дорожные контракты в Нижнем Тагиле
Сколько зарабатывают на дорожных ремонтах в Нижнем Тагиле?
Дорожные ремонты в Нижнем Тагиле с 2010 года пережили несколько стадий: от работы подрядчиков в снег и дождь до щепетильных осмотров мэрий и конструктивного общения с общественниками.

Кто же занимается дорогами в Нижнем Тагиле? Сколько подрядчики получают по контрактам и почему работать в городе продолжают далеко не все? Сколько они зарабатывают на ремонтах и содержании дорог? И почему Тагил все ещё не без ям?
ПОШАЛИЛИ
В Нижнем Тагиле за последние 10 лет отметились две организации, выигравшие на государственных закупках подряды на ремонты дорог на общую сумму свыше 2-х миллиардов рублей.
ООО «Шалинское СУ» и ООО «Уралдортехнологии»
В 2013 году ООО «Шалинское СУ» (учредитель Александр Кунгуров) выиграло конкурс на ремонт 24 автомобильных дорог в Нижнем Тагиле на общую сумму 640 млн рублей.

Самостоятельно генеральный подрядчик ремонты не выполнял: он нанял субподрядчиков и взял комиссию за посредничество, прибыль, по оценкам собеседников TagilCity.ru, составила 40 млн рублей.
Фактически, больший объем работы выполняла организация, подконтрольная бывшему министру транспорта Свердловской области Александру Сидоренко, - ООО «Уралдортехнологии».

В 2012 году ООО «Уралдортехнологии» выполняли ремонт двух проспектов, Вагоностроителей и Октябрьский.

В 2013
ООО «Уралдортехнологии» выполняли в Нижнем Тагиле ремонты дорог в качестве субподрядчиков «Шалинского СУ». Им отошли ремонты улиц Береговая-Ударная, Черноисточинское шоссе, Красногвардейская и Фестивальная.

На этих дорогах появились ямы уже весной 2014 года. ООО «Уралдортехнологии» отказались выполнять гарантийные обязательства в полном объёме.
Несмотря на опыт дорожного строительства, субподрядчик выполнил свою работу некачественно.

Общественники Нижнего Тагила жаловались на работу подрядчика в местные и региональные инстанции.

ООО «Уралдортехнологии» отказались выполнять гарантийные обязательства в полном объёме.
Администрация Нижнего Тагила направила заявление в суд. Опираясь на многочисленные экспертизы и фотографии дорожных дефектов, «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила потребовала от «Шалинского СУ» устранения дефектов на сумму 150 млн рублей.
Судебный процесс принял затяжной характер. Однако город не стал откладывать ремонт дороги и исправил дефекты за счет муниципального бюджета. В 2017 году суд встал на сторону заказчика и постановил выполнить гарантийный ремонт в полном объеме.
В процессе судебной тяжбы между администрацией Нижнего Тагила и ООО «Шалинское СУ» разгорелся скандал вокруг действующего на тот момент министра транспорта и связи, Александра Сидоренко. Следственный комитет СО вменял высокопоставленному чиновнику уголовную статью за незаконную предпринимательскую деятельность и контроль над ООО «Уралдортехнологии».

В следственном комитете полагали, что министр, обладая закрытой информацией о проведении торгов, предоставлял эту информацию учредителю ООО «Уралдортехнологии», Галине Иост, являющейся тещей Александра Сидоренко, чем нарушал закон. А также он непосредственно принимал участие в управлении двумя дорожными организациями - ООО «Уралдортехнологии» и ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которой являлся брат министра.

По итогам судебного разбирательства Александр Сидоренко был освобожден от уголовной ответственности на основании истечения срока давности по данной статье.
Вопреки запрету на предпринимательскую деятельность, установленному законом для государственных служащих, преследуя корыстный умысел, лично и через доверенных лиц он принимал участие в управлении указанными организациями. Он распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в проводимых муниципальными образованиями аукционах, о заключении контрактов с определенными хозяйствующими субъектами, о приобретении дорогостоящего имущества, об увольнении работников.

Генпрокуратура РФ по УрФО
В интервью 66.ru
МЕСТНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ
В Нижнем Тагиле в последние годы по дорожным контрактом в большинстве случаев работают 3 подрядчика — «Уралстроймонтаж», «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис».

МУП «Тагилдорстрой»
Халтурин Дмитрий Евгеньевич
- директор. Основные контракты подрядчик получает от муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского хозяйства». ПО данным системы СПАРК, 2016 год стал самым скромным по освоенным бюджетам. А вот в 2017 году цифра по контрактам минула рубеж в 1 миллиард.
542 895 419 рублей
2014 г.
725 908 222 рубля
2015 г.
482 406
рублей
2016 г.
1 028 715 785
рублей
2017 г.
2 223 490 841 рубль
получил «Тагилдорстрой» с 2014 по 2017 год на выполнении работ по эксплуатационному содержанию дорожно-уличной сети города Нижний Тагил.
В зимний период в эти работы входят уборка, вывоз снега, а также обработка дорог противогололедными материалами.

В летний сезон ведутся работы по аварийному, текущему ремонтам дорог, а также осуществляется очистка покрытий дорог и мостов от пыли и грязи, вывоз мусора и другие работы а городских объектах.
Другие контракты
По каким контрактам еще работал «Тагилдорстрой»?
10,4 млн за дороги к детским садам в 2014 году
За 2 проекта по ремонту проездов к детским садам в Дзержинском районе (ул.Калинина, 2 и мкр. «Свердловский») подрядчик получил 10,4 млн рублей.
15,6 млн рублей за реконструкцию стадиона «Юность» в 2015 году
За строительно-монтажные работы при реконструкции стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» (устройство футбольного поля) компания получила 15,6 млн рублей.
482,4 тыс рублей за работы в 2016 году
За выполнение работ по обустройству шахтных колодцев, в п. Евстюниха, с. Елизаветинское, п. Висимо-Уткинск подрядчик получил 482,4 тыс рублей.
34 млн рублей за устранение последствий урагана в 2017 году
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по санитарной очистке (обработке) территорий общего пользования местного значения  города Нижний Тагил, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, дало подрядчику 34 млн рублей.
На повышение
Несколько директоров «Тагилдорстроя» получили повышение и продолжили государственную службу на топовых должностях как города, так и региона.
Владимир Юрченко
Он возглавлял «Тагилдорстрой» более 12 лет.

С 2014 года Владимир Юрченко получил повышение. Сейчас он руководит в Нижнем Тагиле управлением городским хозяйством. Сети, ресурсы, дороги, капремонты и ЖКХ — все это под контролем экс-руководителя дорожного МУПа.
Владимир Тюменцев
Владимир Тюменцев проработал в «Тагилдорстрое» около двух лет. Его увольнение в 2016 году сопровождалось критикой со стороны главы города Сергея Носова. С того же года Тюменцев является генеральным директором областного представителя Росавтодора — АО «Свердловскавтодор».
ООО «УБТ-Сервис»
Частный подрядчик, входящий в структуру НПК «Уралвагонзавод». Рощупкин Александр Владимирович — директор.

Всего в 2015 году подрядчик работал по контрактам на 971,5 тыс рублей, в 2016 — на 528,2  тыс рублей, в 2017 — на 1,6 млн рублей.

Занимается строительством и эксплуатационным содержанием дорог. Муниципальные контракты в разные годы занимают примерно от 45% до 90% всех контрактов подрядчика. Является субподрядчиком «Тагилдорстроя». За последние 3 года получил дорожные подряды на суммы:
439 262 181 рубль
2015 г.
319 018 694 рубля
2016 г.
1 414 878 868 рублей
2017 г.
«УБТ-Сервис» с 2015 по 2017 год получил на выполнении работ по эксплуатационному содержанию:

-парки и скверы - 115 717 137 рублей,
-дороги - 889 575 542 рубля.
Другие контракты
Над какими проектами еще работал «УБТ-Сервис»?
1,6 млн за ремонт жилья инвалидов и участников ВОВ в 2015 году
За выполнение работ по ремонту жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Старшее поколение» подрядчик получил 1,6 млн рублей.
646,2 тысяч рублей за консервацию тоннеля у центральной проходной УВЗ в 2016 году
За выполнение строительно-монтажных работ по консервации тоннеля подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Ильича и Восточного шоссе фирма получила 646,2 рублей.
88,9 млн рублей за ремонт проспекта Ленина в 2017 году
За ремонт дороги по проспекту Ленина подрядчику отошли 88,9 млн рубля.
Еще одним крупным дорожным контрактом для дочерней компании «Уралвагонзавода», хоть и вне Нижнего Тагила, стал капитальный ремонт автомобильной дороги с. Николо-Павловское — с. Петрокаменское — г. Алапаевск. По нему компания получает 34 639 858 рублей.
Связи
Промышленно-хозяйственная династия Рощупкиных известна в Нижнем Тагиле еще со времен работы главы семьи Владимира Рощупкина на «Уралвагонзаводе». Двое из четырех сыновей в настоящее время работают с дорожными контрактами в Нижнем Тагиле.
Рощупкин Владимир Николаевич
С 2010 года — исполнительный директор УВЗ. С 2016 года — депутат Законодательного Собрания Свердловской области. Член комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Занимается также государственным регулированием и поддержкой хозяйственной деятельности в промышленности и обеспечением промышленной безопасности.
Сергей Владимирович Рощупкин
Заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Организация является муниципальным заказчиком в том числе по дорожным контрактам.
Рощупкин Александр Владимирович
Директор ООО «УБТ-Сервис». Компания получает контракты (среди прочих) на ремонт дорог в Нижнем Тагиле.
ООО «Уралстроймонтаж»
Голященко Алексей Сергеевич — директор.

За 3 года чистая прибыль компании, по данным системы СПАРК, составила 133,7 млн рублей:
26 162 000 рублей
2014 г.
21 501 000 рублей
2015 г.
86 009 000 рублей
2016 г.
В 2017 году контракт стоимостью в 784,1 млн рублей выиграла компания «Уралстроймонтаж».

Согласно муниципальному контракту, подрядчик обязан провести реконструкцию дорог по ул. Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова, Максима Горького.

К работам ООО «Уралстроймонтаж» приступил в середине июня 2017 года, на момент написания статьи предъявил к оплате выполненные объемы на  300 млн рублей.

Также в 2017 году ООО «Уралстроймонтаж» выиграл электронный аукцион на строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Мурьинский» на общую сумму в 551,1 млн рублей.
И общая сумма контрактов по ремонту и строительству дорог, заключенных ООО «УСМ», составила 1,3 млрд рублей.
За период существования ОД «Тагил без ям» наибольшее число замечаний было по работе компании «Уралстроймонтаж». За 2017-2018 годы нами были подготовлены 11 обращений и жалоб на работу ООО «Уралстроймонтаж». К сожалению, данная организация оказалась не готова к проведению строительства и реконструкции дорог. В СЗГХ и Сергею Носову было направлено по меньшей мере 230 замечаний на брак и нарушение технологии ремонта дорог. Также хочу отметить абсолютное игнорирование техники безопасности на объектах этого подрядчика. Подрядчик был неоднократно оштрафован сотрудниками ГИБДД, администрациями Ленинского и Тагилстроевского районов, СЗГХ.

Никита Чапурин
Общественник, председатель ОД «Тагил без ям»
СЕЗОН 2018
Дорожные ремонты в 2018 году будут проходить во всех районах города. В планах как ремонты тротуаров, так и улучшение дорожного покрытия. Крупным ремонтом станут работы на мосту по улице Циолковского в сторону Тагилстроя.
Дороги на Вые и Красном Камне
Мост на Циолковского
Расслабленное отношение к работе от подрядчиков мы не принимаем и не понимаем! Бюджетные средства в Нижнем Тагиле будут тратиться только на оплату качественной работы - это правило мы применяем при любых контрактах: во время дорожных ремонтов, при реконструкции Театрального сквера и так далее. Жители города платят налоги, и они достойны только грамотного расхода бюджета. Поэтому подрядчикам в Нижнем Тагиле придется или хорошо работать, или не работать вообще.
Сергей Носов
Глава Нижнего Тагила
Текст, оформление: Александра Логинова
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