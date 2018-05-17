Сообщить новость
Все площадки
По хронологии событий
Детские мастер-классы и квесты
ВСЕ ПЛОЩАДКИ
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
8 площадок с 15:00 до 24:00

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдет «Европейская ночь музеев — 2018». Ее тема — «Музей в пространстве города».

Нажми на плюсик и блок с площадкой раскроется!
Площадка 1, «Возвышенно-прекрасная»
с 16.00 Выставка «В поисках МАДОННЫ РАФАЭЛЯ». У Вас появится возможность познакомиться со всеми известными репликами «Тагильской Мадонны» и определить для себя ее ценность. В зале работает экскурсовод
Площадка 2, «Искусствоведческая»
19.00 «Тайное становится явным…» Самые интересные результаты технико-технологической экспертизы предстанут перед зрителями. А в 17.00 и в 19.00 вы сможете присоединиться к «Путешествию в мир науки» с Е. В. Ильиной

с 16.30 Работа интерактивных зон. В главном музейном зале будут открыты творческие уголки.

16.30, 19.30, 20.30 Экскурсии в фондохранилища музея (дополнительный билет, количество мест ограничено). Для желающих покажут свои «владения» главный хранитель Л. Смирных и хранитель графики М.Комарова. Группы 3−4- человека!

20.50 Открывает аукцион Нижнетагильский городской клуб Кендо «Яматокан» и познакомит с искусством иайдо.

21.00 традиционный аукцион УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ и ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЯПОНИИ

Площадка 3, «Историческая»
ВЫСТАВКА Ф. МОСКВИТИНА «РОССИЯ НЕБЕСНАЯ» Уральская, 7, 2 этаж

17.30 На выставке, посвященной Святителям русской церкви, а также последнему Императору и его семье прозвучат письма Николая II и императрицы Александры Федоровны

18.00 Концерт академического вокала. В программе концерта композиции в исполнении Кытмановой Вероники, Яковлевой Анны, Евгения Фролова.

18.30 — 19.30 Историческая викторина

19.00−19.30 Поэтическая композиция в исполнении студентов Отделения сценических искусств НТГПИ. Руководитель А. В. Миронов. Для вас работает Ярмарка мастеров.

19.30−20.20 Александра Пресняк и ученики студии «Серебряные струны». Вас ждет выступление учеников и преподавателей студии «Серебряные струны» с программой «Pro100Rock».

20.30 Народные танцы из классических балетов в исполнении студентов факультета художественного образования отделения хореографии.

в 20.45 Нижнетагильский городской клуб Кендо «Яматокан» познакомит с искусством Кендо.

Ваш портрет! На «Ночи музеев» будут работать художники -живописец Игорь Грищенко и шаржист Наталья Таланкина, которые.
Площадка 4, «Эмоциональная»
Уральская, 7, 1 этаж

с 16.00 Работает выставка «Объятия в искусстве». На этой выставке можно не только потрогать, но и обнять, понравившейся экспонат.

с 16.00 Работает выставка «Милые пушистики. Котики и зайцы в японской культуре». В 17.30, 18.00, 20.00 приглашаем всех интересующихся присоединиться к экскурсии

Площадка 5, «Мечтательная»
Уральская, 4 1 этаж

Представляем выставочный проект «Музей в перспективе». Каким был музей, каким стал, каким мог бы стать и каким, возможно, станет!

Площадка 6, «Поэтическая»
Уральская, 4, 1 этаж

18.30 — 20.00 Вечер молодой тагильской поэзии. В этот вечер на одной площадке прочитают свои стихи очень разные, но невероятно талантливые и самобытные молодые тагильские поэты.

Анастасия Журавлева, Женя Нестерова, Камила Мориак, Елизавета Дымова, Виктор Зилов, Евгений Дидык.

20.00−20.15 В завершении «Вечера молодой тагильской поэзии» свое творчество представят юные музыканты Дуэт «Сигнал мира».

Площадка 7, «Музыкальная»
Уральская, 4, 2 этаж

20.30 — 21.20 группа «ТРЕТЬЯ ЦИФРА» порадует нас своей качественной музыкой! Не пропустите!

Состав:
Кузьма Телков — гитары, голоса, музыка, слова
Тимофей Лапин — гитары, комус, вокал, голоса, музыка
Яков Спиридонов- барабаны, голоса
Иван Карабанов — бас, голоса

21.30 — 22.30 группа «Женитьба ХрюШи» порадует нас своей озорной музыкой и отличным чувством юмора!

Площадка 8, «Творческая»
Уральская, 4, 2 этаж

МАСТЕР-КЛАССЫ для детей и взрослых

16.30, 17.30 Мастер-класс «Оригами» (котики, зайцы)

17.00 Лекция Евгения Комухина «Абстрактный импрессионизм»

С 17.00 до 19.00 путешествие в удивительный художественно-научный мир «КАМЕРА-ОБСКУРА». Совершите его вместе с учениками Гимназии 18 и фотостудией под руководством Ираиды Арсовой.

18.00 Игровая экскурсия-путешествие по выставке детских работ студии «Майа»

18.30 Мастер-класс от руководителя студии «Майа» Светланы Бачуриной

17.00 и 19.30 мастер-класс «Рисунок-иллюзия. 3D»

20.00, 21.00 Мастер-класс по изготовлению открытки «Подари улыбку»

Выбор редакции
Путешествие в удивительный художественно-научный мир «КАМЕРА-ОБСКУРА»
17.00 — 19.00
Совершите его вместе с учениками Гимназии 18 и фотостудией под руководством Ираиды Арсовой.
Выставка «В поисках МАДОННЫ РАФАЭЛЯ«
с 16.00
У Вас появится возможность познакомиться со всеми известными репликами «Тагильской Мадонны» и определить для себя ее ценность. В зале работает экскурсовод.
Вечер молодой тагильской поэзии
18.30 — 20.00
В этот вечер на одной площадке прочитают свои стихи очень разные, но невероятно талантливые и самобытные молодые тагильские поэты.
Экскурсии в фондохранилища музея
13.00 — 14.00
Для желающих покажут свои «владения» главный хранитель Л. Смирных и хранитель графики М.Комарова. Группы 3−4- человека!
«Серебряные струны» ждут вас на Уральской, 7 с музыкальной программой Pro100Rock!
МКУК Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал»
13 площадок

«Музей в перспективе. Шедевры из запасников»

19 мая с 14.00 до 24.00 часов на 13 площадках музея-заповедника состоятся многочисленные мастер-классы и театрализованные мероприятия, интересные лекции и увлекательные квесты, пешеходные экскурсии, концерты и музейные эксперименты.


Историко-Краеведческий музей
ВСЯ ПРОГРАММА
17.00 — 17.40 — «Вечные ценности» — игра-квест, на которой, выполнив задания, вы сможете определить, насколько хорошо знаете историю Нижнего Тагила. 6+

18.00 — 19.00 — «Мансийский амулет» — мастер-класс по изготовлению традиционного амулета коренного населения Урала — народа манси. Из ткани, бисера и бусин вы сможете изготовить себе этническое украшение. 6+

19.00 — 20.00 — «Герои вне времени» — музейный эксперимент. В освоении уральских богатств, в экономическом, техническом и культурном развитии края приняло участие немало незаурядных личностей, известных всей России. В ходе музейного эксперимента посетители не только «встретятся» с историческими персонажами, но и услышат «из первых уст» рассказ о знаменательных событиях. 12+

20.00 — 20.40 — «Домашний мультфильм: как это было до смартфона» — лекция, на которой вы узнаете историю диафильмов. 12+

21.00 — 22.00 — «Экскурсовод. Новая версия» — музейный эксперимент. Каждый экскурсовод проводит экскурсии по-своему. В эту волшебную ночь вашими экскурсоводами станут тагильчане самых разных профессий — учитель, каменщик, юрист, риелтор и др. Вы сможете оценить как проявляются в их экскурсии профессиональные особенности. 12+

22.00 — 23.00 — «Поцелуев, Красный и другие» — лекция, на которой вы узнаете об истории демидовских мостов в Петербурге. Отлитые из тагильского металла, они стали одними из любимейших достопримечательностей северной столицы. 12+

23.00 — 24.00 — Обзорная экскурсия по стационарной экспозиции Историко- краеведческого музея. 6+

17.00 — 19.00 — «В революционном кумаче» — мастер-класс, где вы не только узнаете об особенностях открыток после революционного времени, но и сами сотворите и подпишите идеологически верную почтовую карточку. 6+

19.00 — 21.00 — «Календарь революционных имен» — мастер-класс, на котором вы узнаете, как изменились после революции традиции по выбору имен для детей, и как бы вас могли назвать, родись вы в первое десятилетие после революции 1917 года. 6+

23.00 — 24.00 — «1917. Надежды. Трагедии. Судьбы» — тематическая экскурсия по выставке, посвященной 100-летию Октябрьской революции 1917 года. 12+

21.00 — 22.00 — «Выйско-Никольская церковь» — лекция, где вы узнаете историю храма, где находилась фамильная усыпальница династии Демидовых. 12+

22.00 — 23.00 — «Медное литье XVIII—XIX вв.» — лекция. Меднолитые иконы являются уникальным культурологическим явлением. О старообрядцах, сохранивших традиции медного литья, а также о разнообразии его форм, иконографии и декоративного убранства — рассказ на этой лекции. 12+

23.00 — 24.00 — «Храмы Нижнего Тагила. История создания и разрушения» — лекция. Сто лет назад Нижний Тагил украшали великолепные храмы, поражающие архитектурным обликом и богатством убранства. Сейчас большинство из них мы можем увидеть только на фотографиях. 12+
Выбор редакции
Игра-квест «Вечные ценности»
17.00 — 17.40
Игра-квест, на которой, выполнив задания, вы сможете определить, насколько хорошо знаете историю Нижнего Тагила
Музейный эксперимент «Герои вне времени»
19.00 — 20.00
В ходе музейного эксперимента посетители не только «встретятся» с историческими персонажами, но и услышат «из первых уст» рассказ о знаменательных событиях
«Домашний мультфильм: как это было до смартфона»
20.00 — 20.40
Лекция, на которой вы узнаете историю диафильмов
23.00 — 24.00 — «Храмы Нижнего Тагила. История создания и разрушения» — лекция.
Сто лет назад Нижний Тагил украшали великолепные храмы, поражающие архитектурным обликом и богатством убранства. Сейчас большинство из них мы можем увидеть только на фотографиях. 12+
Музей природы и охраны окружающей среды
ВСЯ ПРОГРАММА
16.00 — 21.00 — «Синюшкин колодец» — музейный аттракцион, на котором вы сможете проверить свою старательскую удачу и добыть уральские самоцветы. 6+ (дополнительная плата).

14.00 — 19.00 — «Палеонтологическая песочница» — познавательная зона. Проведите свои первые палеонтологические раскопки, с помощью специальных кистей найдите фрагменты костей животных ледникового периода. 0+

14.00 — 16.00 — «До мамонтов» — мастер-класс, на котором вы сможете изготовить из соленого теста фигурки обитателей древнего уральского моря. 0+

19.00 — 20.00 — «Мамонт возвращается» — экскурсии по экспозиции музея с фонариками. 0+

14.00 — 20.00 — «Карьер» — интерактивная познавательная зона для самых маленьких, в которой они познакомятся с открытым способом добычи полезных ископаемых. 0+

14.00 — 20.00 — «Минералогия для всех» — интерактивная познавательная зона. При помощи макетов кристаллов маленькие посетители познакомятся с формами минералов — кубами, октаэдрами, призмами и др. 0+

14.00 — 16.00 — «Рождение медузы» — мастер-класс. Эта обитательница морей на 90% состоит из воды. Вы не только «изготовите» медузу, но и узнаете, как она живет и чем питается. 6+

15.00 — 16.00 — «В поисках подземных богатств» — минералогический квест. Совершите путешествие по сказу П. П. Бажова «Синюшкин колодец», выполните задания, 3 познакомьтесь с уральскими самоцветами, минералами и горными породами, и найдите богатства Синюшки. 6+

16.00 — 18.00 — «Чудесное превращение» — мастер-класс, на котором пластиковая трубочка, благодаря вам, превращается в двигающуюся гусеницу. 6+ 17.00 — 20.00 — «Минералогия под микроскопом». Взглянув в окуляр микроскопа, вы познакомитесь с волшебным микромиром! 6+

21.00 — 22.00 — «Молодежь вся не наша?» — Publicplace. Почему молодежь уезжает из Нижнего Тагила? Этот вопрос беспокоит многих жителей нашего города. Давайте вместе попытаемся на него ответить и найти пути решения проблемы. 16+

22.00 — 23.00 — «Встреча с главными по творчеству» — Publicplace. Вас ждёт встреча с главными по творчеству в нашем городе. Кто же они, какова их история, творческие планы и какие проекты увидит Нижний Тагил благодаря им? Вы узнаете в эту «Ночь». 16+

23.00 — 24.00 — Обзорная экскурсия по музею природы и охраны окружающей среды. 6+

14.00 — 15.00 — «Загадки уральского малахита» — минералогический квест. Почему этот уникальный минерал стал одним из самых известных брендов Нижнего Тагила? Вам откроются тайны рождения и использования малахита. 6+

16.00 — 18.00 — «Сувенир своими руками» — мастер-класс по созданию магнитов и браслетов из уральских самоцветов. 6+ (дополнительная плата)

18.00 — 19.00 — Экскурсия с Хозяйкой Медной горы по экспозиции Музея природы и охраны окружающей среды. 6+

19.00 — 23.00 — «Сувенир своими руками» — мастер-класс по созданию магнитов и браслетов из уральских самоцветов. 6+ (дополнительная плата)

18.00, 20.00, 22.00 — Экскурсия по ночной выставке с фонариками. В темноте, в луче фонарика сможете ли вы распознать истинность алмазного блеска? 12+

15.00 — 16.00 — «Морская фантазия» — мастер-класс. Животный мир морей и океанов удивителен и разнообразен. Вы познакомитесь с интересными фактами из жизни обитателей водного мира и изготовите панно на морскую тематику. 0+

17.00 — 17.40 — «Непохожие на нас» — лекция для детей. Порой мы не знаем и не замечаем всего многообразия жизни, которая кипит вокруг нас — под ногами, в траве, на деревьях, в воде… О вечных законах природы и разнообразии беспозвоночных животных эта увлекательная лекция. 6+

19.00 — 20.00 — «Мастерская живой природы — бионика» — интерактивное мероприятие- лекция. Что человек подсмотрел у животных и растений и что использовал в своих изобретениях? Это вы узнаете на практических опытах. 12+

16.00 — 18.00 — «Мыльный пузырь» — мастер-класс по выдуванию мыльных пузырей при помощи разных материалов. 0+
Выбор редакции
Экскурсия по ночной выставке с фонариками
18.00, 20.00, 22.00
В темноте, в луче фонарика сможете ли вы распознать истинность алмазного блеска?
«Рождение медузы»
14.00 — 16.00
Мастер-класс. Эта обитательница морей на 90% состоит из воды. Вы не только «изготовите» медузу, но и узнаете, как она живет и чем питается
«Молодежь вся не наша?»
21.00 — 22.00
Publicplace. Почему молодежь уезжает из Нижнего Тагила? Этот вопрос беспокоит многих жителей нашего города. Давайте вместе попытаемся на него ответить и найти пути решения проблемы
22.00 – 23.00 – «Встреча с главными по творчеству» - Publicplace.
Вас ждёт встреча с главными по творчеству в нашем городе. Кто же они, какова их история, творческие планы и какие проекты увидит Нижний Тагил благодаря им? Вы узнаете в эту «Ночь». 16+
Выставочные залы (пр. Ленина, 1)
и нижние провиантские склады
Пешеходные экскурсии

15.00 — «На Лисью гору» — пешеходная экскурсия от Выставочных залов музея- заповедника до музея «Лисьегорская башня». 0+

16.00, 19.30 — «Сердце Тагила» — пешеходная экскурсия по административно-усадебному ансамблю главного управления Нижнетагильского горнозаводского округа Демидовых. 0+

ВСЯ ПРОГРАММА
14.00 — 22.00 — «Любознательный зоолог» — фотозона, где представленный реквизит позволит вам предстать в образе ученого-зоолога. 0+

14.00 — 15.30 — «Есть контакт!» — игра. Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в пространстве при помощи своего зрения, слуха, обоняния и осязания. Также вы узнаете, как развиты органы чувств у различных животных. 6+

15.30 — 17.00 — «Окружающий мир глазами ребенка» — творческая мастерская по созданию художественной композиции из природных материалов. 0+ 16.00 — 17.00 — «Такие близкие животные» — мини-экскурсии по одноименной выставке музея-заповедника. 0+

17.00 — 19.00 — «Четвероногий друг» — творческая мастерская. Из самых разнообразных материалов: от бумаги до ниток и пряжи для вязания вы сможете сделать питомца выбранной породы. Каким будет ваш новый маленький любимец, которого вы сделаете собственными руками? 6+

19.00 — 20.00 — «Такие близкие животные» — мини-экскурсии по одноименной выставке музея-заповедника. 0+

20.00 — 22.00 — «Есть контакт!» — игра. Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в пространстве при помощи своего зрения, слуха, обоняния и осязания. Также вы узнаете, как развиты органы чувств у различных животных. 6+

20.00 — 22.00 — «Четвероногий друг» — творческая мастерская. Из самых разнообразных материалов: от бумаги до ниток и пряжи для вязания вы сможете сделать питомца выбранной породы. Каким будет ваш новый маленький любимец, которого вы сделаете собственными руками? 6+

14.00 — 22.00 — «Капсула времени» — не упустите возможность оставить послание себе или своим потомкам в далекий 2068 год, которое будет торжественно упаковано и останется в музее на ближайшие 50 лет. Если вы это сделаете, у Вас будет прекрасный повод сходить в музей в 2068 году! 0+

14.00, 15.00 — «Музейные истории» — интерактивное мероприятие. На этой выставке экспонаты, которые очень редко видят посетители, рассказывают истории о своем создании, владельце и использовании. Вы сможете не только послушать музейную историю, но и сочинить свою! 6+

16.00 — 17.00 — Графика или акварель? Елена Белова, художник из Верхней Салды на ваших глазах создаст графические произведения при помощи акварели. 6+ 5 17.00 -18.00 — «Веселый декупаж» — мастер-класс, где вы сможете познакомиться с техникой «декупаж» и превратить обыкновенную стеклянную баночку в оригинальный подсвечник. 6+

18.00 — 19.00 — «Секретики-конвертики» — мастер-класс. Как в детстве создайте свой волшебный конверт с секретом, а также познакомьтесь с историей дневника дружбы — знаменитого атрибута школьной поры. 6+

19.00 — 21.00 — «Леттеринг от Петра I до наших дней» — творческая мастерская, где вы познакомитесь с искусством графического начертания букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему. 12+

14.00 — 23.00 — «Живая механика Да Винчи» — экскурсии по выставке, которая раскрывает тайны гениальных изобретений Леонардо да Винчи в области механики. 6+ (дополнительная плата)

С 18.00 — «Послание об искусстве» — площадка современного искусства от Евгения Комухина, художника, куратора галереи современного искусства «Space Place». На ваших глазах на белом полотне будет создано произведение в стиле абстрактного экспрессионизма, внутри которого содержится послание о развитии искусства с 1940-го по 1998 год. 0+

С 14.00 до 22.00 — «Керамика народов мира» — экскурсия по выставке открытого хранения, представляющей коллекцию керамики министра культуры РФ Ю. С. Мелентьева. 6+
Выбор редакции
Игра «Есть контакт!»
14.00 – 15.30
Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в пространстве при помощи своего зрения, слуха, обоняния и осязания. Также вы узнаете, как развиты органы чувств у различных животных.
«Леттеринг от Петра I до наших дней»
19.00 – 21.00
Творческая мастерская, где вы познакомитесь с искусством графического начертания букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему.
«Капсула времени»
14.00 – 22.00
Не упустите возможность оставить послание себе или своим потомкам в далекий 2068 год, которое будет торжественно упаковано и останется в музее на ближайшие 50 лет. Если вы это сделаете, у Вас будет прекрасный повод сходить в музей в 2068 году!
«Послание об искусстве»
с 18.00
Площадка современного искусства от Евгения Комухина, художника, куратора галереи современного искусства «Space Place». На ваших глазах на белом полотне будет создано произведение в стиле абстрактного экспрессионизма, внутри которого содержится послание о развитии искусства с 1940-го по 1998 год
Музей истории подносного промысла
Вся программа
14.00 — «По улице Тагильской» — пешеходная экскурсия по одной из самых старых улиц Нижнего Тагила. 0+

15.00 — 15.45 — Концерт Лауреата Международных конкурсов ансамбля народных инструментов «Рябинка» им. О. Д. Попова. 0+

16.00, 17.00 — «Метаморфозы тагильской розы» — интерактивная театральная постановка. Мастер-класс по созданию настольного театра. 6+

18.30 — 19.00 — «Лаковая сказка» — интерактивная лекция для детей. Юные посетители познакомятся с древнейшим промыслом Нижнего Тагила — росписью подносов. 6+

19.00 — Обзорная экскурсия по музею истории подносного промысла. 6+

20.00 — 21.00 — «Народные игры» — интерактивное мероприятие, на котором Вы узнаете, какие игры были популярны в XVIII—XX вв.еке в заводском поселке и как они трансформировались в современные. И, конечно, поиграете! 0+

21.00 — 22.00 — Концерт Лауреата Международных конкурсов ансамбля народных инструментов «Рябинка» им. О. Д. Попова. 0+
Выбор редакции
«Метаморфозы тагильской розы»
16.00 – 17.00
Интерактивная театральная постановка. Мастер-класс по созданию настольного театра.
«Народные игры»
20.00 – 21.00
Интерактивное мероприятие, на котором Вы узнаете, какие игры были популярны в XVIII—XX вв.еке в заводском поселке и как они трансформировались в современные. И, конечно, поиграете!
Концерт
15.00, 21.00
Концерт Лауреата Международных конкурсов ансамбля народных инструментов «Рябинка» им. О. Д. Попова. 0+
Музей быта и ремесел Горнозаводского населения Урала
Вся программа
14.00 — 15.00 — «Наша свадьба» — театрализованное мероприятие. Вы станете участником самого красивого обряда — свадьбы 2-й половины XIX века. Переходя из зала в зал, вы проживете весь этот волнующий день с невестой и женихом и их родней. Пройдете все этапы, начиная со сватовства и сборов невесты, заканчивая самой свадьбой и наставлениями молодым. 16+ (предварительная запись)

16.00 — 17.30 — «Подорожница, пеленашка и другие» — мастер-класс по изготовлению традиционных народных кукол, которые использовались как игрушки и обереги. 0+

17.00 — 18.00 — «Русский самовар» — мастер-класс. «Поставить"самовар — это целая наука. Как его разжечь, какое топливо лучше использовать, и зачем нужен сапог? Ответы на эти вопросы вы найдете на мастер-классе. 6+

18.00 — 18.40 — «Путешествие в мир ремесел» — игра-квест. Познакомьтесь с предметами быта и орудиями труда, которые использовали тагильчанки более ста лет назад. 6+

20.00 — 20.40 — «По одежке встречают…» — лекция о народном русском костюме. 12+

15.00, 19.00, 21.00 — Проведение обзорных экскурсий по музею быта и ремесел горнозаводского населения. 6+
Выбор редакции
«Наша свадьба»
14.00 – 15.00
Театрализованное мероприятие. Вы станете участником самого красивого обряда — свадьбы 2-й половины XIX века. Переходя из зала в зал, вы проживете весь этот волнующий день с невестой и женихом и их родней. Пройдете все этапы, начиная со сватовства и сборов невесты, заканчивая самой свадьбой и наставлениями молодым
Мастер-класс «Русский самовар»
17.00 – 18.00
«Поставить"самовар — это целая наука. Как его разжечь, какое топливо лучше использовать, и зачем нужен сапог? Ответы на эти вопросы вы найдете на мастер-классе
Игра-квест «Путешествие в мир ремесел»
18.00 – 18.40
Познакомьтесь с предметами быта и орудиями труда, которые использовали тагильчанки более ста лет назад.
Историко-технический музей
«Дом Черепановых»
Вся программа
15.00 — Обзорная экскурсия по историко-техническому музею «Дом Черепановых». 6+ 16.00 — 16.30 — «Легенда об Артамонове» — лекция для детей об истории изобретения велосипеда. 6+

16.30 — 17.30 — «Построим железную дорогу» — мастер-класс. Создайте и запустите свою миниатюрную железную дорогу с эксклюзивным именным составом. 6+

17.30 — 18.30 — «Сделано в России» — игра-квест, на которой вы познакомитесь с изобретениями, которые прославили нашу страну на весь мир, узнаете историю их создания, пройдите интеллектуальный лабиринт и покажите лучший результат! 12+

18.30 — 19.10 — «Музыкальный автомат» — лекция по истории звукозаписывающей техники от шарманки до магнитофона. Вы не только увидите фонограф, полифон, граммофон, но и услышите звучание многих из них. 12+

19.10 — 20.30 — «Театр теней» — мастер-класс. Вы узнаете историю мультипликации и кинематографа и поучаствуете в создании настоящего театра теней. 6+

20.30 — 22.00 — «IQ-аукцион: Тагильский пароход» — интеллектуальная игра. Результатом успешного прохождение каждого этапа станет маленькая деталь вашего будущего изобретения. А каким оно будет, вы узнаете только в финале аукциона. 16+

22.00 — 23.00 — «Летний кинотеатр» — просмотр старых фильмов под открытым небом. 12+
Выбор редакции
Мастер-класс «Театр теней»
19.10 – 20.30
Вы узнаете историю мультипликации и кинематографа и поучаствуете в создании настоящего театра теней
«IQ-аукцион: Тагильский пароход»
20.30 – 22.00
Интеллектуальная игра. Результатом успешного прохождения каждого этапа станет маленькая деталь вашего будущего изобретения. А каким оно будет, вы узнаете только в финале аукциона
«Летний кинотеатр»
22.00 – 23.00
Просмотр старых фильмов под открытым небом.
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина
Вся программа
14.00 — 15.00 — Развлекательная программа для самых маленьких. 0+

15.00 — 15.30 — «Д.Н. Мамин-Сибиряк — детям» — лекция для детей, знакомящая с биографией певца Урала и с историей создания его знаменитых детских «Аленушкиных сказок». 6+

15.30 — 16.30 — «У самовара я и моя Маша» — детская литературная гостиная в садике музея. 6+ 16.00 — 18.00 — Сеанс одновременной игры в шахматы. 6+

16.30 — 17.30 — «Графология. Напиши — и я скажу, кто ты» — интерактивное мероприятие, на котором вы научитесь азам графологии — анализу характера человека по его почерку. 12+

17.00 — 18.00 — Выступление тагильских поэтов. 6+

17.00 — 19.00 — «Метаморфозы жизни А. П. Бондина. Или один час в мире прозаической фантазии» — культурно-досуговая программа от студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 1. 12+

19.00 — 20.00 — Игра «Литературная монополия» — проверь свои знания в области литературы, приди к финишу первым и стань «министром культуры». 12+

20.00 — 21.00 — «Графология. Напиши — и я скажу, кто ты» — интерактивное мероприятие, на котором вы научитесь азам графологии — анализу характера человека по его почерку. 12+

20.30 — 22.00 — «Сегодня танцы у девчат» — ретро танцплощадка. 16+

21.00 — 22.00 — «В кругу друзей А.П. Бондина» — экскурсия по выставке расскажет о дружбе Алексея Петровича с уральскими писателями XX в. 6+
Выбор редакции
Сеанс одновременной игры в шахматы
16.00 — 18.00
«Графология. Напиши — и я скажу, кто ты»
16.30 — 17.30
Интерактивное мероприятие, на котором вы научитесь азам графологии — анализу характера человека по его почерку
Игра «Литературная монополия»
22.00 — 23.00
Проверь свои знания в области литературы, приди к финишу первым и стань «министром культуры».
Музей «Демидовская дача»
Вся программа
15.00 — 18.00 — «Хранители наследия» — велосипедный и пешеходный квест по объектам музея-заповедника (старт от Демидовской дачи). 16+

21.30 — «Прогулка вдоль набережной тагильского пруда» — пешеходная экскурсия от Демидовской дачи до Историко-краеведческого музея. 0+

15.00 — Обзорные экскурсии по экспозиции музея «Демидовская дача». 6+

15.00 — 16.00 — Концерт творческих коллективов ГДДЮТ. 0+

16.00 — 16.40 — «Памятники Демидовым: задуманное, созданное, утраченное, восстановленное» — лекция. 12+

16.00 — 17.00 — «Историческое ориентирование» — квест-ориентирование по парку музея «Демидовская дача». 6+

17.00 — 17.30 — «Урал в сказах Бажова» — лекция для детей. 6+

17.30 — 18.30 — «Пишу Вам, милостивый государь» — квест. Раскройте секреты писем и тайных посланий нескольких поколений горнозаводчиков Демидовых. 6+

19.00 — 20.00 — «Весенний топиарий» — мастер-класс по созданию цветочной скульптуры. 12+

20.00 — 21.30 — «Эти свободные бабочки» — театральная постановка от студентов НТГСПИ (ф) РГППУ. 16+

21.30 — 23.00 — «Есть ли жизнь на Марсе?» — лекция. Обзорная площадка, телескопы и звезды. Вы не только понаблюдаете за небесными светилами, но и узнаете, как развивалась астрономия в Нижнем Тагиле. 12+
Выбор редакции
Квест «Пишу Вам, милостивый государь»
17.30 – 18.30
Раскройте секреты писем и тайных посланий нескольких поколений горнозаводчиков Демидовых.
«Эти свободные бабочки»
20.00 – 21.30
Театральная постановка от студентов НТГСПИ (ф) РГППУ
«Есть ли жизнь на Марсе?»
21.30 – 23.00
Обзорная площадка, телескопы и звезды. Вы не только понаблюдаете за небесными светилами, но и узнаете, как развивалась астрономия в Нижнем Тагиле.
Музей-завод истории развития техники черной металлургии
Вся программа
17.00, 18.00 — «Новая плотина — новая жизнь завода» — пешеходная экскурсия. Почему плотина была первым сооружением, которое строилось при строительстве завода? Как и кем она возводилась, как менялась на протяжении своей почти 300-летней жизни? Обо всем этом на пешеходной экскурсии в Ночь музеев. 16+

16.00 — 20.30 — «Прогулка по музею-заводу» — экскурсия по уникальному памятнику индустриального наследия — единственному в России музею-заводу — познакомит вас с историей завода, благодаря которому и появился город Нижний Тагил. 12+ (экскурсии стартуют каждые полчаса)

16.00 — 20.30 — «Построим плотину вместе» — мастер-класс, где дети и их родители смогут собрать пазл «Плотина Нижнетагильского завода». 0+

21.30 — 22.30- Publicplace «Память индустриального ландшафта». 16+ (предварительная регистрация)

23.00 — «Новая плотина — новая жизнь завода» — пешеходная экскурсия. Почему плотина была первым сооружением, которое строилось при строительстве завода? Как и кем она возводилась, как менялась на протяжении своей почти 300-летней жизни? Обо всем этом на пешеходной экскурсии в Ночь музеев. 16+ (предварительная регистрация)
Выбор редакции
«Прогулка по музею-заводу»
16.00 – 20.30
Экскурсия по уникальному памятнику индустриального наследия — единственному в России музею-заводу — познакомит вас с историей завода, благодаря которому и появился город Нижний Тагил.
Publicplace «Память индустриального ландшафта»
21.30 — 22.30
Площадь перед историко-краеведческим музеем
«Босиком по росе»
19.00 – 20.00
Спектакль по мотивам стихов тагильской поэтессы Евгении Нестеровой. 12+
Концерт кавер-группы «Контрабанда»
22.00 – 24.00
Музыкальный концерт — ярким завершением этой яркой ночи станет концерт кавер-группы «Контрабанда». 12+
Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка
Вся программа
12.00 — 13.00 — Мастер-классы: пишем пером, угадываем сказки, читаем и рисуем вместе со всей семьей. Маленькие посетители, их родители и бабушки с дедушками смогут проявить свои таланты. 6+

13.00 — 14.00 — Экскурсия и квест по экспозиции музея «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» откроют вам секреты творческой мастерской «певца Урала». 6+

14.00 — 14.40 — «А наш Висим все-таки лучше» — приглашаем прогуляться по улице имени писателя и послушать интересные истории о Висиме. 0+

14.40 — 15.00 — «Милый Висим», воспоминания писателя о родном посёлке. Читаем вместе и обсуждаем. Легкое литературное общение. 6+

15.00 — 16.00 — «Путешествие в мир детства», старинные детские игры для больших и маленьких. 6+ 16.00 — 16.40 — Киногостиная «О Висиме». 0+

17.00 — 18.00 — «Вылетала моя Голубинушка», музыкальное мероприятие на основе оригинального висимского фольклора. Программа фольклорного ансамбля «Соловейко» в экспозиции Дома Маминых и во дворе усадьбы. 6+

18.00 — 18.30 — Музейная игра в воскресной школе: трежеринг — для тех, кто не знал — это поиск сокровищ. 0+

18.30 — 19.00 — Чаепитие на Мамином подворье. 0+

19.00 — 21.00 — Просмотр фильма «Во власти золота». Завершение Ночи. 0+
Выбор редакции
«Вылетала моя Голубинушка»
17.00 – 18.00
Музыкальное мероприятие на основе оригинального висимского фольклора. Программа фольклорного ансамбля «Соловейко» в экспозиции Дома Маминых и во дворе усадьбы.
«Путешествие в мир детства»
15.00 – 16.00
Старинные детские игры для больших и маленьких
Экскурсия и квест по экспозиции музея «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка»
13.00 — 14.00
Экскурсия и квест по экспозиции музея откроют вам секреты творческой мастерской «певца Урала»
По хронологии события
С 14:00 по 16:00
14.00 — 16.00 — «До мамонтов» — мастер-класс, на котором вы сможете изготовить из соленого теста фигурки обитателей древнего уральского моря. 0+, Музей природы и охраны окружающей среды
14.00 — 16.00 — «Рождение медузы» — мастер-класс. Эта обитательница морей на 90% состоит из воды. Вы не только «изготовите» медузу, но и узнаете, как она живет и чем питается. 6+, Музей природы и охраны окружающей среды
15.00 — 16.00 — «В поисках подземных богатств» — минералогический квест. Совершите путешествие по сказу П. П. Бажова «Синюшкин колодец», выполните задания, 3 познакомьтесь с уральскими самоцветами, минералами и горными породами, и найдите богатства Синюшки. 6+, Музей природы и охраны окружающей среды
14.00 — 15.00 — «Загадки уральского малахита» — минералогический квест. Почему этот уникальный минерал стал одним из самых известных брендов Нижнего Тагила? Вам откроются тайны рождения и использования малахита. 6+, Музей природы и охраны окружающей среды
14.00 — 15.30 — «Есть контакт!» — игра. Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в пространстве при помощи своего зрения, слуха, обоняния и осязания. Также вы узнаете, как развиты органы чувств у различных животных. 6+, Выставочные залы (пр. Ленина, 1) и нижние провиантские склады
14.00, 15.00 — «Музейные истории» — интерактивное мероприятие. На этой выставке экспонаты, которые очень редко видят посетители, рассказывают истории о своем создании, владельце и использовании. Вы сможете не только послушать музейную историю, но и сочинить свою! 6+, Выставочные залы (пр. Ленина, 1)
и нижние провиантские склады
14.00 — «По улице Тагильской» — пешеходная экскурсия по одной из самых старых улиц Нижнего Тагила. 0+
Музей истории подносного промысла
15.00 — 15.45 — Концерт Лауреата Международных конкурсов ансамбля народных инструментов «Рябинка» им. О. Д. Попова. 0+, Музей истории подносного промысла
14.00 — 15.00 — «Наша свадьба» — театрализованное мероприятие. Вы станете участником самого красивого обряда — свадьбы 2-й половины XIX века. Переходя из зала в зал, вы проживете весь этот волнующий день с невестой и женихом и их родней. Пройдете все этапы, начиная со сватовства и сборов невесты, заканчивая самой свадьбой и наставлениями молодым. 16+ (предварительная запись), Музей быта и ремесел Горнозаводского населения Урала
15.00 — Обзорная экскурсия по историко-техническому музею «Дом Черепановых». 6+ 16.00 — 16.30 — «Легенда об Артамонове» — лекция для детей об истории изобретения велосипеда. 6+, Историко-технический музей
«Дом Черепановых»
14.00 — 15.00 — Развлекательная программа для самых маленьких. 0+

15.00 — 15.30 — «Д.Н. Мамин-Сибиряк — детям» — лекция для детей, знакомящая с биографией певца Урала и с историей создания его знаменитых детских «Аленушкиных сказок». 6+
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина
15.30 — 16.30 — «У самовара я и моя Маша» — детская литературная гостиная в садике музея. 6+ 16.00 — 18.00 — Сеанс одновременной игры в шахматы. 6+, Мемориально-литературный музей А.П. Бондина
15.00 — Обзорные экскурсии по экспозиции музея «Демидовская дача». 6+, Музей «Демидовская дача»
15.00 — 16.00 — Концерт творческих коллективов ГДДЮТ. 0+, Музей «Демидовская дача»

С 16:00 по 18:00
с 16.00 Выставка «В поисках МАДОННЫ РАФАЭЛЯ». У Вас появится возможность познакомиться со всеми известными репликами «Тагильской Мадонны» и определить для себя ее ценность. В зале работает экскурсовод, Нижнетагильский музей изобразительных искусств
с 16.30 Работа интерактивных зон. В главном музейном зале будут открыты творческие уголки. Нижнетагильский музей изобразительных искусств
17.30 На выставке, посвященной Святителям русской церкви, а также последнему Императору и его семье прозвучат письма Николая II и императрицы Александры Федоровны, Нижнетагильский музей изобразительных искусств
16.00, 17.00 — «Метаморфозы тагильской розы» — интерактивная театральная постановка. Мастер-класс по созданию настольного театра. 6+Музей природы и охраны окружающей среды
16.30 — 17.30 — «Построим железную дорогу» — мастер-класс. Создайте и запустите свою миниатюрную железную дорогу с эксклюзивным именным составом. 6+, Историко-технический музей
«Дом Черепановых»
17.00 — 18.00 — Выступление тагильских поэтов. 6+, Мемориально-литературный музей А.П. Бондина
с 16.00 Работает выставка «Объятия в искусстве». На этой выставке можно не только потрогать, но и обнять, понравившейся экспонат. Нижнетагильский музей изобразительных искусств
с 16.00 Работает выставка «Милые пушистики. Котики и зайцы в японской культуре». В 17.30, 18.00, 20.00 приглашаем всех интересующихся присоединиться к экскурсии, Нижнетагильский музей изобразительных искусств
16.30, 17.30 Мастер-класс «Оригами» (котики, зайцы), Нижнетагильский музей изобразительных искусств
17.00 — 17.40 — «Вечные ценности» — игра-квест, на которой, выполнив задания, вы сможете определить, насколько хорошо знаете историю Нижнего Тагила. 6+, Историко-Краеведческий музей
16.00 — 17.30 — «Подорожница, пеленашка и другие» — мастер-класс по изготовлению традиционных народных кукол, которые использовались как игрушки и обереги. 0+, Музей быта и ремесел Горнозаводского населения Урала
16.30 — 17.30 — «Графология. Напиши — и я скажу, кто ты» — интерактивное мероприятие, на котором вы научитесь азам графологии — анализу характера человека по его почерку. 12+, Историко-технический музей
«Дом Черепановых»
16.00 — 21.00 — «Синюшкин колодец» — музейный аттракцион, на котором вы сможете проверить свою старательскую удачу и добыть уральские самоцветы. 6+ (дополнительная плата).Музей природы и охраны окружающей среды
16.00 — 18.00 — «Чудесное превращение» — мастер-класс, на котором пластиковая трубочка, благодаря вам, превращается в двигающуюся гусеницу. 6+ 17.00 — 20.00 — «Минералогия под микроскопом». Взглянув в окуляр микроскопа, вы познакомитесь с волшебным микромиром! 6+,Музей природы и охраны окружающей среды
16.00 — 18.00 — «Чудесное превращение» — мастер-класс, на котором пластиковая трубочка, благодаря вам, превращается в двигающуюся гусеницу. 6+ 17.00 — 20.00 — «Минералогия под микроскопом». Взглянув в окуляр микроскопа, вы познакомитесь с волшебным микромиром! 6+, Музей природы и охраны окружающей среды
15.00, 19.00, 21.00 — Проведение обзорных экскурсий по музею быта и ремесел горнозаводского населения. 6+, Музей быта и ремесел Горнозаводского населения Урала
15.00 — 18.00 — «Хранители наследия» — велосипедный и пешеходный квест по объектам музея-заповедника (старт от Демидовской дачи). 16+, Музей «Демидовская дача»
16.00 — 18.00 — «Сувенир своими руками» — мастер-класс по созданию магнитов и браслетов из уральских самоцветов. 6+ (дополнительная плата), Музей природы и охраны окружающей среды
17.00 — 17.40 — «Непохожие на нас» — лекция для детей. Порой мы не знаем и не замечаем всего многообразия жизни, которая кипит вокруг нас — под ногами, в траве, на деревьях, в воде… О вечных законах природы и разнообразии беспозвоночных животных эта увлекательная лекция. 6+,Музей природы и охраны окружающей среды
16.00 — 18.00 — «Мыльный пузырь» — мастер-класс по выдуванию мыльных пузырей при помощи разных материалов. 0+, Музей природы и охраны окружающей среды
16.00 — 17.00 — Графика или акварель? Елена Белова, художник из Верхней Салды на ваших глазах создаст графические произведения при помощи акварели. 6+ 5 17.00 -18.00 — «Веселый декупаж» — мастер-класс, где вы сможете познакомиться с техникой «декупаж» и превратить обыкновенную стеклянную баночку в оригинальный подсвечник. 6+,Музей природы и охраны окружающей среды
17.00, 18.00 — «Новая плотина — новая жизнь завода» — пешеходная экскурсия. Почему плотина была первым сооружением, которое строилось при строительстве завода? Как и кем она возводилась, как менялась на протяжении своей почти 300-летней жизни? Обо всем этом на пешеходной экскурсии в Ночь музеев. 16+, Музей-завод истории развития техники черной металлургии
С 18:00 по 20:00
19.00 «Тайное становится явным…» Самые интересные результаты технико-технологической экспертизы предстанут перед зрителями. А в 17.00 и в 19.00 вы сможете присоединиться к «Путешествию в мир науки» с Е. В. Ильиной, Музей ИЗО
19.30, 20.30 Экскурсии в фондохранилища музея (дополнительный билет, количество мест ограничено). Для желающих покажут свои «владения» главный хранитель Л. Смирных и хранитель графики М.Комарова. Группы 3−4- человека! Музей ИЗО
18.00 Концерт академического вокала. В программе концерта композиции в исполнении Кытмановой Вероники, Яковлевой Анны, Евгения Фролова. Музей ИЗО
18.30 — 19.30 Историческая викторина, Музей ИЗО
19.00−19.30 Поэтическая композиция в исполнении студентов Отделения сценических искусств НТГПИ. Руководитель А. В. Миронов. Для вас работает Ярмарка мастеров. Музей ИЗО
18.30 — 20.00 Вечер молодой тагильской поэзии. В этот вечер на одной площадке прочитают свои стихи очень разные, но невероятно талантливые и самобытные молодые тагильские поэты. Музей ИЗО
18.00 Игровая экскурсия-путешествие по выставке детских работ студии «Майа», Музей ИЗО
18.30 Мастер-класс от руководителя студии «Майа» Светланы Бачуриной, Музей ИЗО
17.00 и 19.30 мастер-класс «Рисунок-иллюзия. 3D», Музей ИЗО
18.00 — 19.00 — «Мансийский амулет» — мастер-класс по изготовлению традиционного амулета коренного населения Урала — народа манси. Из ткани, бисера и бусин вы сможете изготовить себе этническое украшение. 6+, Историко-Краеведческий музей
18.00 — 19.00 — Экскурсия с Хозяйкой Медной горы по экспозиции Музея природы и охраны окружающей среды. 6+, Музей природы и охраны окружающей среды
19.00 — 20.00 — «Мастерская живой природы — бионика» — интерактивное мероприятие- лекция. Что человек подсмотрел у животных и растений и что использовал в своих изобретениях? Это вы узнаете на практических опытах. 12+
19.00 — 20.00 — «Такие близкие животные» — мини-экскурсии по одноименной выставке музея-заповедника. 0+, Выставочные залы (пр. Ленина, 1)
и нижние провиантские склады
18.00 — 19.00 — «Секретики-конвертики» — мастер-класс. Как в детстве создайте свой волшебный конверт с секретом, а также познакомьтесь с историей дневника дружбы — знаменитого атрибута школьной поры. 6+ Выставочные залы (пр. Ленина, 1)
и нижние провиантские склады
С 18.00 — «Послание об искусстве» — площадка современного искусства от Евгения Комухина, художника, куратора галереи современного искусства «Space Place». На ваших глазах на белом полотне будет создано произведение в стиле абстрактного экспрессионизма, внутри которого содержится послание о развитии искусства с 1940-го по 1998 год. 0+ Выставочные залы (пр. Ленина, 1) и нижние провиантские склады
17.00 — 19.00 — «Метаморфозы жизни А. П. Бондина. Или один час в мире прозаической фантазии» — культурно-досуговая программа от студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 1. 12+, Мемориально-литературный музей А.П. Бондина
19.00 — 20.00 — Игра «Литературная монополия» — проверь свои знания в области литературы, приди к финишу первым и стань «министром культуры». 12+, Мемориально-литературный музей А.П. Бондина
18.30 — 19.00 — «Лаковая сказка» — интерактивная лекция для детей. Юные посетители познакомятся с древнейшим промыслом Нижнего Тагила — росписью подносов. 6+, Музей истории подносного промысла
19.00 — Обзорная экскурсия по музею истории подносного промысла. 6+, Музей истории подносного промысла
18.00 — 18.40 — «Путешествие в мир ремесел» — игра-квест. Познакомьтесь с предметами быта и орудиями труда, которые использовали тагильчанки более ста лет назад. 6+, Музей быта и ремесел Горнозаводского населения Урала
18.30 — 19.10 — «Музыкальный автомат» — лекция по истории звукозаписывающей техники от шарманки до магнитофона. Вы не только увидите фонограф, полифон, граммофон, но и услышите звучание многих из них. 12+, Историко-технический музей
«Дом Черепановых»
19.10 — 20.30 — «Театр теней» — мастер-класс. Вы узнаете историю мультипликации и кинематографа и поучаствуете в создании настоящего театра теней. 6+, Историко-технический музей
«Дом Черепановых»
19.00 — 20.00 — «Весенний топиарий» — мастер-класс по созданию цветочной скульптуры. 12+, Музей «Демидовская дача»
18.00 — 18.30 — Музейная игра в воскресной школе: трежеринг — для тех, кто не знал — это поиск сокровищ. 0+, Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка
18.30 — 19.00 — Чаепитие на Мамином подворье. 0+, Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка
19.00 — 21.00 — Просмотр фильма «Во власти золота». Завершение Ночи. 0+, Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка
С 20:00 по 22:00
20.50 Открывает аукцион Нижнетагильский городской клуб Кендо «Яматокан» и познакомит с искусством иайдо. Музей ИЗО
21.00 традиционный аукцион УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ и ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЯПОНИИ. Музей ИЗО
20.30 Народные танцы из классических балетов в исполнении студентов факультета художественного образования отделения хореографии. Музей ИЗО
в 20.45 Нижнетагильский городской клуб Кендо «Яматокан» познакомит с искусством Кендо. Музей ИЗО
20.00−20.15 В завершении «Вечера молодой тагильской поэзии» свое творчество представят юные музыканты Дуэт «Сигнал мира».Музей ИЗО
20.30 — 21.20 группа «ТРЕТЬЯ ЦИФРА» порадует нас своей качественной музыкой! Не пропустите! Музей ИЗО
21.30 — 22.30 группа «Женитьба ХрюШи» порадует нас своей озорной музыкой и отличным чувством юмора! Музей ИЗО
20.00, 21.00 Мастер-класс по изготовлению открытки «Подари улыбку», Музей ИЗО
20.00 — 20.40 — «Домашний мультфильм: как это было до смартфона» — лекция, на которой вы узнаете историю диафильмов. 12+ Историко-Краеведческий музей
21.00 — 22.00 — «Экскурсовод. Новая версия» — музейный эксперимент. Каждый экскурсовод проводит экскурсии по-своему. Историко-Краеведческий музей
21.00 — 22.00 — «Выйско-Никольская церковь» — лекция, где вы узнаете историю храма, где находилась фамильная усыпальница династии Демидовых. 12+ Историко-Краеведческий музей
21.00 — 22.00 — «Молодежь вся не наша?» — Publicplace. Почему молодежь уезжает из Нижнего Тагила? Этот вопрос беспокоит многих жителей нашего города. Давайте вместе попытаемся на него ответить и найти пути решения проблемы. 16+ Музей природы и охраны окружающей среды
20.00 — 22.00 — «Есть контакт!» — игра. Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в пространстве при помощи своего зрения, слуха, обоняния и осязания. Также вы узнаете, как развиты органы чувств у различных животных. 6+
20.00 — 22.00 — «Четвероногий друг» — творческая мастерская. Из самых разнообразных материалов: от бумаги до ниток и пряжи для вязания вы сможете сделать питомца выбранной породы.
20.00 — 21.30 — «Эти свободные бабочки» — театральная постановка от студентов НТГСПИ (ф) РГППУ. 16+ Музей «Демидовская дача»
21.30 — 23.00 — «Есть ли жизнь на Марсе?» — лекция. Обзорная площадка, телескопы и звезды. Вы не только понаблюдаете за небесными светилами, но и узнаете, как развивалась астрономия в Нижнем Тагиле. 12+ Музей «Демидовская дача»
20.00 — 21.00 — «Народные игры» — интерактивное мероприятие, на котором Вы узнаете, какие игры были популярны в XVIII—XX вв.еке в заводском поселке и как они трансформировались в современные. И, конечно, поиграете! 0+ Музей истории подносного промысла
20.00 — 20.40 — «По одежке встречают…» — лекция о народном русском костюме. 12+ Музей быта и ремесел Горнозаводского населения Урала
20.30 — 22.00 — «IQ-аукцион: Тагильский пароход» — интеллектуальная игра. Результатом успешного прохождение каждого этапа станет маленькая деталь вашего будущего изобретения. А каким оно будет, вы узнаете только в финале аукциона. 16+ Историко-технический музей «Дом Черепановых»
20.30 — 22.00 — «Сегодня танцы у девчат» — ретро танцплощадка. 16+
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина
21.30 — 22.30- Publicplace «Память индустриального ландшафта». 16+ (предварительная регистрация), Музей-завод истории развития техники черной металлургии
С 22:00 по 24:00
22.00 — 23.00 — «Медное литье XVIII—XIX вв.» — лекция. Меднолитые иконы являются уникальным культурологическим явлением. О старообрядцах, сохранивших традиции медного литья, а также о разнообразии его форм, иконографии и декоративного убранства — рассказ на этой лекции. 12+ Историко-Краеведческий музей
23.00 — 24.00 — «Храмы Нижнего Тагила. История создания и разрушения» — лекция. Сто лет назад Нижний Тагил украшали великолепные храмы, поражающие архитектурным обликом и богатством убранства. Сейчас большинство из них мы можем увидеть только на фотографиях. 12+ Историко-Краеведческий музей
22.00 — 23.00 — «Поцелуев, Красный и другие» — лекция, на которой вы узнаете об истории демидовских мостов в Петербурге. Отлитые из тагильского металла, они стали одними из любимейших достопримечательностей северной столицы. 12+ Историко-Краеведческий музей
23.00 — 24.00 — Обзорная экскурсия по стационарной экспозиции Историко- краеведческого музея. 6+ Историко-Краеведческий музей
22.00 — 23.00 — «Встреча с главными по творчеству» — Publicplace. Вас ждёт встреча с главными по творчеству в нашем городе. Кто же они, какова их история, творческие планы и какие проекты увидит Нижний Тагил благодаря им? Вы узнаете в эту «Ночь». 16+ Музей природы и охраны окружающей среды
22.00 — 23.00 — «Летний кинотеатр» — просмотр старых фильмов под открытым небом. 12+ Историко-технический музей
«Дом Черепановых»
21.30 — 23.00 — «Есть ли жизнь на Марсе?» — лекция. Обзорная площадка, телескопы и звезды. Вы не только понаблюдаете за небесными светилами, но и узнаете, как развивалась астрономия в Нижнем Тагиле. 12+ Музей «Демидовская дача»
22.00 — 24.00 Концерт кавер-группы «Контрабанда»
Музыкальный концерт — ярким завершением этой яркой ночи станет концерт кавер-группы «Контрабанда». 12+ Площадь перед историко-краеведческим музеем
23.00 — 24.00 — Обзорная экскурсия по музею природы и охраны окружающей среды. 6+ Музей природы и охраны окружающей среды
23.00 — «Новая плотина — новая жизнь завода» — пешеходная экскурсия. Почему плотина была первым сооружением, которое строилось при строительстве завода? Как и кем она возводилась, как менялась на протяжении своей почти 300-летней жизни? Обо всем этом на пешеходной экскурсии в Ночь музеев. 16+ (предварительная регистрация)
Детские мастер-классы
12.00 — 13.00 — Мастер-классы: пишем пером, угадываем сказки, читаем и рисуем вместе со всей семьей. Маленькие посетители, их родители и бабушки с дедушками смогут проявить свои таланты. Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка.

14.00 — 16.00 — «До мамонтов» мастер-класс, на котором вы сможете изготовить из соленого теста фигурки обитателей древнего уральского моря. Музей природы и охраны окружающей среды.

14.00 — 16.00 — «Рождение медузы» — мастер-класс. Эта обитательница морей на 90% состоит из воды. Вы не только «изготовите» медузу, но и узнаете, как она живет и чем питается. Музей природы и охраны окружающей среды.

15.00 — 16.00 — «Морская фантазия» — мастер-класс. Животный мир морей и океанов удивителен и разнообразен. Вы познакомитесь с интересными фактами из жизни обитателей водного мира и изготовите панно на морскую тематику. Музей природы и охраны окружающей среды.

15.30 — 17.00 — «Окружающий мир глазами ребенка» — творческая мастерская по созданию художественной композиции из природных материалов. Выставочные залы (пр. Ленина, 1).

16.00 — 18.00 — «Чудесное превращение» — мастер-класс, на котором пластиковая трубочка, благодаря вам, превращается в двигающуюся гусеницу. Музей природы и охраны окружающей среды.

16.00 — 18.00 — «Мыльный пузырь» — мастер-класс по выдуванию мыльных пузырей при помощи разных материалов. Музей природы и охраны окружающей среды.

16.00 — 17.30 — «Подорожница, пеленашка и другие» — мастер-класс по изготовлению традиционных народных кукол, которые использовались как игрушки и обереги. Музей быта и ремесел Горнозаводского населения Урала.

16.00 — 20.30 — «Построим плотину вместе» — мастер-класс, где дети и их родители смогут собрать пазл «Плотина Нижнетагильского завода». Музей-завод истории развития техники черной металлургии.

16.30, 17.30 Мастер-класс «Оригами» (котики, зайцы) в музее изобразительных искусств, площадка 8.

16.30 — 17.30 — «Построим железную дорогу» — мастер-класс. Создайте и запустите свою миниатюрную железную дорогу с эксклюзивным именным составом. Историко-технический музей «Дом Черепановых».

17.00 — 19.00 — «В революционном кумаче» мастер-класс, где вы не только узнаете об особенностях открыток после революционного времени, но и сами сотворите и подпишите идеологически верную почтовую карточку. Историко-краеведческий музей.

17.00 — 19.00 — «Четвероногий друг» — творческая мастерская. Из самых разнообразных материалов: от бумаги до ниток и пряжи для вязания вы сможете сделать питомца выбранной породы. Каким будет ваш новый маленький любимец, которого вы сделаете собственными руками? Выставочные залы (пр. Ленина, 1).

17.00 -18.00 — «Веселый декупаж» — мастер-класс, где вы сможете познакомиться с техникой «декупаж» и превратить обыкновенную стеклянную баночку в оригинальный подсвечник. Выставочные залы (пр. Ленина, 1).

18.00 — 18.40 — «Путешествие в мир ремесел» — игра-квест. Познакомьтесь с предметами быта и орудиями труда, которые использовали тагильчанки более ста лет назад. Музей быта и ремесел Горнозаводского населения Урала

19.10 — 20.30 — «Театр теней» — мастер-класс. Вы узнаете историю мультипликации и кинематографа и поучаствуете в создании настоящего театра теней. Историко-технический музей «Дом Черепановых».

20.00, 21.00 Мастер-класс по изготовлению открытки «Подари улыбку» в музее изобразительных искусств, площадка 8.
Детские квесты

14.00 — 20.00 — «Карьер» интерактивная познавательная зона для самых маленьких, в которой они познакомятся с открытым способом добычи полезных ископаемых. Музей природы и охраны окружающей среды.

14.00 — 20.00 — «Минералогия для всех» — интерактивная познавательная зона. При помощи макетов кристаллов маленькие посетители познакомятся с формами минералов — кубами, октаэдрами, призмами и др. Музей природы и охраны окружающей среды.

14.00 — 15.00 — «Загадки уральского малахита» — минералогический квест. Почему этот уникальный минерал стал одним из самых известных брендов Нижнего Тагила? Вам откроются тайны рождения и использования малахита. Музей природы и охраны окружающей среды.

14.00 — 15.30 — «Есть контакт!» — игра. Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в пространстве при помощи своего зрения, слуха, обоняния и осязания. Также вы узнаете, как развиты органы чувств у различных животных. Выставочные залы (пр. Ленина, 1).

14.00, 15.00 — «Музейные истории» — интерактивное мероприятие. На этой выставке экспонаты, которые очень редко видят посетители, рассказывают истории о своем создании, владельце и использовании. Вы сможете не только послушать музейную историю, но и сочинить свою! Выставочные залы (пр. Ленина, 1).

14.00 — 19.00 — «Палеонтологическая песочница» — познавательная зона. Проведите свои первые палеонтологические раскопки, с помощью специальных кистей найдите фрагменты костей животных ледникового периода. Музей природы и охраны окружающей среды.

15.00 — 16.00 — «В поисках подземных богатств» — минералогический квест. Совершите путешествие по сказу П. П. Бажова «Синюшкин колодец», выполните задания, 3 познакомьтесь с уральскими самоцветами, минералами и горными породами, и найдите богатства Синюшки. Музей природы и охраны окружающей среды.

16.00 — 21.00 — «Синюшкин колодец» музейный аттракцион, на котором вы сможете проверить свою старательскую удачу и добыть уральские самоцветы. Музей природы и охраны окружающей среды.

16.00 — 17.00 — «Историческое ориентирование» — квест-ориентирование по парку музея «Демидовская дача». Музей «Демидовская дача».

17.00 — 17.40 — «Вечные ценности» — игра-квест, на которой, выполнив задания, вы сможете определить, насколько хорошо знаете историю Нижнего Тагила. Историко-краеведческий музей.

17.00 и 19.30 мастер-класс «Рисунок-иллюзия. 3D» в музее изобразительных искусств, площадка 8.

18.00 Игровая экскурсия-путешествие по выставке детских работ студии «Майа» в музее изобразительных искусств, площадка 8.

18.00 — 18.30 — Музейная игра в воскресной школе — трежеринг — для тех, кто не знал — это поиск сокровищ. Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Оформление: Камила Мориак
Made on
Tilda