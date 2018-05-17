17.00 — 17.40 — «Вечные ценности» — игра-квест, на которой, выполнив задания, вы сможете определить, насколько хорошо знаете историю Нижнего Тагила. 6+
18.00 — 19.00 — «Мансийский амулет» — мастер-класс по изготовлению традиционного амулета коренного населения Урала — народа манси. Из ткани, бисера и бусин вы сможете изготовить себе этническое украшение. 6+
19.00 — 20.00 — «Герои вне времени» — музейный эксперимент. В освоении уральских богатств, в экономическом, техническом и культурном развитии края приняло участие немало незаурядных личностей, известных всей России. В ходе музейного эксперимента посетители не только «встретятся» с историческими персонажами, но и услышат «из первых уст» рассказ о знаменательных событиях. 12+
20.00 — 20.40 — «Домашний мультфильм: как это было до смартфона» — лекция, на которой вы узнаете историю диафильмов. 12+
21.00 — 22.00 — «Экскурсовод. Новая версия» — музейный эксперимент. Каждый экскурсовод проводит экскурсии по-своему. В эту волшебную ночь вашими экскурсоводами станут тагильчане самых разных профессий — учитель, каменщик, юрист, риелтор и др. Вы сможете оценить как проявляются в их экскурсии профессиональные особенности. 12+
22.00 — 23.00 — «Поцелуев, Красный и другие» — лекция, на которой вы узнаете об истории демидовских мостов в Петербурге. Отлитые из тагильского металла, они стали одними из любимейших достопримечательностей северной столицы. 12+
23.00 — 24.00 — Обзорная экскурсия по стационарной экспозиции Историко- краеведческого музея. 6+
17.00 — 19.00 — «В революционном кумаче» — мастер-класс, где вы не только узнаете об особенностях открыток после революционного времени, но и сами сотворите и подпишите идеологически верную почтовую карточку. 6+
19.00 — 21.00 — «Календарь революционных имен» — мастер-класс, на котором вы узнаете, как изменились после революции традиции по выбору имен для детей, и как бы вас могли назвать, родись вы в первое десятилетие после революции 1917 года. 6+
23.00 — 24.00 — «1917. Надежды. Трагедии. Судьбы» — тематическая экскурсия по выставке, посвященной 100-летию Октябрьской революции 1917 года. 12+
21.00 — 22.00 — «Выйско-Никольская церковь» — лекция, где вы узнаете историю храма, где находилась фамильная усыпальница династии Демидовых. 12+
22.00 — 23.00 — «Медное литье XVIII—XIX вв.» — лекция. Меднолитые иконы являются уникальным культурологическим явлением. О старообрядцах, сохранивших традиции медного литья, а также о разнообразии его форм, иконографии и декоративного убранства — рассказ на этой лекции. 12+
23.00 — 24.00 — «Храмы Нижнего Тагила. История создания и разрушения» — лекция. Сто лет назад Нижний Тагил украшали великолепные храмы, поражающие архитектурным обликом и богатством убранства. Сейчас большинство из них мы можем увидеть только на фотографиях. 12+