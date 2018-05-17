16.00 — 21.00 — «Синюшкин колодец» — музейный аттракцион, на котором вы сможете проверить свою старательскую удачу и добыть уральские самоцветы. 6+ (дополнительная плата).



14.00 — 19.00 — «Палеонтологическая песочница» — познавательная зона. Проведите свои первые палеонтологические раскопки, с помощью специальных кистей найдите фрагменты костей животных ледникового периода. 0+



14.00 — 16.00 — «До мамонтов» — мастер-класс, на котором вы сможете изготовить из соленого теста фигурки обитателей древнего уральского моря. 0+



19.00 — 20.00 — «Мамонт возвращается» — экскурсии по экспозиции музея с фонариками. 0+



14.00 — 20.00 — «Карьер» — интерактивная познавательная зона для самых маленьких, в которой они познакомятся с открытым способом добычи полезных ископаемых. 0+



14.00 — 20.00 — «Минералогия для всех» — интерактивная познавательная зона. При помощи макетов кристаллов маленькие посетители познакомятся с формами минералов — кубами, октаэдрами, призмами и др. 0+



14.00 — 16.00 — «Рождение медузы» — мастер-класс. Эта обитательница морей на 90% состоит из воды. Вы не только «изготовите» медузу, но и узнаете, как она живет и чем питается. 6+



15.00 — 16.00 — «В поисках подземных богатств» — минералогический квест. Совершите путешествие по сказу П. П. Бажова «Синюшкин колодец», выполните задания, 3 познакомьтесь с уральскими самоцветами, минералами и горными породами, и найдите богатства Синюшки. 6+



16.00 — 18.00 — «Чудесное превращение» — мастер-класс, на котором пластиковая трубочка, благодаря вам, превращается в двигающуюся гусеницу. 6+ 17.00 — 20.00 — «Минералогия под микроскопом». Взглянув в окуляр микроскопа, вы познакомитесь с волшебным микромиром! 6+



21.00 — 22.00 — «Молодежь вся не наша?» — Publicplace. Почему молодежь уезжает из Нижнего Тагила? Этот вопрос беспокоит многих жителей нашего города. Давайте вместе попытаемся на него ответить и найти пути решения проблемы. 16+



22.00 — 23.00 — «Встреча с главными по творчеству» — Publicplace. Вас ждёт встреча с главными по творчеству в нашем городе. Кто же они, какова их история, творческие планы и какие проекты увидит Нижний Тагил благодаря им? Вы узнаете в эту «Ночь». 16+



23.00 — 24.00 — Обзорная экскурсия по музею природы и охраны окружающей среды. 6+



14.00 — 15.00 — «Загадки уральского малахита» — минералогический квест. Почему этот уникальный минерал стал одним из самых известных брендов Нижнего Тагила? Вам откроются тайны рождения и использования малахита. 6+



16.00 — 18.00 — «Сувенир своими руками» — мастер-класс по созданию магнитов и браслетов из уральских самоцветов. 6+ (дополнительная плата)



18.00 — 19.00 — Экскурсия с Хозяйкой Медной горы по экспозиции Музея природы и охраны окружающей среды. 6+



19.00 — 23.00 — «Сувенир своими руками» — мастер-класс по созданию магнитов и браслетов из уральских самоцветов. 6+ (дополнительная плата)



18.00, 20.00, 22.00 — Экскурсия по ночной выставке с фонариками. В темноте, в луче фонарика сможете ли вы распознать истинность алмазного блеска? 12+



15.00 — 16.00 — «Морская фантазия» — мастер-класс. Животный мир морей и океанов удивителен и разнообразен. Вы познакомитесь с интересными фактами из жизни обитателей водного мира и изготовите панно на морскую тематику. 0+



17.00 — 17.40 — «Непохожие на нас» — лекция для детей. Порой мы не знаем и не замечаем всего многообразия жизни, которая кипит вокруг нас — под ногами, в траве, на деревьях, в воде… О вечных законах природы и разнообразии беспозвоночных животных эта увлекательная лекция. 6+



19.00 — 20.00 — «Мастерская живой природы — бионика» — интерактивное мероприятие- лекция. Что человек подсмотрел у животных и растений и что использовал в своих изобретениях? Это вы узнаете на практических опытах. 12+



16.00 — 18.00 — «Мыльный пузырь» — мастер-класс по выдуванию мыльных пузырей при помощи разных материалов. 0+

