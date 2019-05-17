«Музей – театр... игра в ночи»
18 мая с 15:00 до 00:00
На нескольких площадках пройдут концерты, спектакли, мастер-классы, творческие вечера. Главные темы акции – театр, творчество Павла Бажова, «элемент».
Стоимость: взрослый – 300 рублей (при предварительной покупке – 200 рублей), студент, пенсионер – 150 рублей (при предварительной покупке – 100 рублей), дети школьного возраста – 100 рублей (при предварительной покупке – 50 рублей).
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7 и Уральская, 4