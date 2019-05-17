Культобзор на tagilcity.ru
Ночь музеев, МамаХуана и питбайки
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья, снова наступают выходные! Мы подобрали для вас самые интересные события, которые пройдут в Нижнем Тагиле.

В ближайший уик-энд нас ждут концерты, акции, этнографический фестиваль и многое другое. Также в выходные пройдет масштабная акция «Ночь музеев» и соревнования по питбайкам.

Куда еще отправиться в выходные, читайте в новом культобзоре TagilCity.ru.


Этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп»

18 мая в 13:00

Народный фестиваль покажет культуру разных национальностей России и
мира. Также на фестивале будет
широко представлена исконная уральская культура.

Парк «Народный»

Акция «Ночь музеев»
«На сцене музей»

18 мая с 14:00 до 00:00

Девиз «Ночи музеев» в этом году – «На сцене музей», главная тема –театр.
На 13 площадках музея для вас пройдут мастер-классы, лекции и квесты, пешеходные экскурсии, музыкальные концерты и музейные эксперименты.

Стоимость: комплексный билет – 350 рублей, разовый билет – 100 рублей; школьники –
комплексный билет – 180 рублей,
разовый билет – 60 рублей; студенты – комплексный билет – 200 рублей, разовый билет – 80 рублей; пенсионеры –
комплексный билет – 200 рублей,
разовый билет – 80 рублей.


Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Смотреть программу

«Музей – театр... игра в ночи»

18 мая с 15:00 до 00:00

На нескольких площадках пройдут концерты, спектакли, мастер-классы, творческие вечера. Главные темы акции – театр, творчество Павла Бажова, «элемент».

Стоимость: взрослый – 300 рублей (при предварительной покупке – 200 рублей), студент, пенсионер – 150 рублей (при предварительной покупке – 100 рублей), дети школьного возраста – 100 рублей (при предварительной покупке – 50 рублей).

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7 и Уральская, 4

Смотреть программу
«Вечер молодой тагильской песенной поэзии»

18 мая в 17:00

На вечере вы услышите, как взаимодействуют слово и мелодия, познакомитесь с творчеством тагильских поэтов, которые пишут музыку к своим стихам и сами же исполняют поэтически-музыкальные произведения.

В вечере примут участие: Евгений Зверев, Светлана Ильина, Александр Кирт, Екатерина Малых, Лилия Мамаева, Светлана Павлова.


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7


Выставка «Про театр»

С 16 мая

Выставка «Про театр» рассказывает о театральной жизни Нижнего Тагила, акцентирует внимание на основных этапах становления и развития театрального искусства в нашем городе.


Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», пр. Ленина, 1
Концерты
Концерт «МамаХуана»

18 мая в 22:00

Стоимость: 250 рублей

Гастропаб «Ленинград», ул. Карла Маркса, 27
Концерт «Раздолье»

18 мая в 17:00

Сольная программа ансамбля «Славница» по народно-сценическому танцу.

ДК «Окунева», пр. Вагоностроителей, 1


Отчётный концерт школы уличного танца Seventeen

19 мая в 18:00

Вас ждут шоу номера от преподавателей и учеников Seventeen, танцевальные батлы среди учеников школы по стилям рopping и вreaking, выступления гостей.

Стоимость: 200 рублей

ДКЖ им.Гагарина, ул. Хохрякова, 17

Городской детский фестиваль-конкурс игры на народных инструментах «Играй, гармошечка»

18 мая в 12:00

МБУ «Дворец национальных культур»


Танцевальные мастер-классы по стилям рopping и вreaking

19 мая в 15:00

Мастер-классы рассчитаны как на начинающих, так и на повышающих уровень танцоров.

Мастер-класс по рopping проведет Origami (г. Екатеринбург), по вreaking - B-boy Mack (г. Нижний Тагил).

Стоимость мастер-класса по паппингу: 400 - 600 рублей.
Стоимость мастер-класса по брейкингу: 200-
400 рублей.

ДКЖ им.Гагарина, ул. Хохрякова, 17
Патриотическая акция «Звезда Героя»

19 мая в 14:40

В программе мероприятия – тематический квест, подведение итогов конкурса рисунков, выступление творческих коллективов, призы, подарки, сувениры, конкурсы, работа летнего кафе. Впервые в рамках мероприятия прозвучит гимн акции «Звезда героя» в исполнении автора Эдуарда Шакурова.

Парк «Народный»


Кубок города по волейболу

19 мая в 11:00 и 12:30


СОК СШОР «Юпитер», Тагилстроевская, 10
Первый этап Свердловской области по питбайкам


18 мая в 18:00

Классы: Юниоры до 15 лет,
Класс недомотоциклы М14 на колесах 17х14,
Класс Питбайк М12 на колесах 14х12.
Спектакль «Ханума»

18 и 19 мая в 18:00

Стоимость: 450 - 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Славянский праздник «Ярование»

19 мая в 13:00

В программе:
Обряд Ярования, мужские состязания и бои в Ярильнике, девичьи хороводы и песни в Лельнике, обряд «Вербохлест», парные танцы, чарующие ручейки, поцелуйные игры, нежные хороводы.

Муринские пруды


Всероссийский фестиваль игры 4D

18 мая в 11:00

 Цель фестиваля - отвлечь детей от гаджетов и заинтересовать их активными дворовыми играми.

На площадке детского сада №121 развернутся зоны активных ролевых, спортивных, хоровых и творческих игр. Футболисты ФК «Спартак» проведут свой мастер-класс.

Детский сад №121, ул. Газетная, 32
Кино
«Покемон. Детектив Пикачу»

18 и 19 мая

«Россия»: 11:15, 14:20, 15:50, 18:10, 21:10
«Родина»: 11:15, 14:20, 15:50,18:10, 21:10
«Красногвардеец»: 12:00,16:00, 21:00
ТЦ DEPO: 10:00, 11:00, 12:10, 13:10, 13:40, 14:20, 15:20, 16:30, 17:35, 18:40, 19:45, 20:50, 21:50, 23:55
«Кармен-сюита/ Петрушка»

19 мая

ТЦ DEPO: 20:00
«Джон Уик-3»
18 и 19 мая

«Россия»: 13:15, 20:10, 22:45
«Родина»: 13:15 20:10 22:45
ТЦ DEPO: 11:25, 14:05, 15:45, 16:50, 18:25, 19:30, 21:05, 22:10, 23:45
«Малыш Кид»
18 и 19 мая

ТЦ DEPO: 22:55
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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