Друзья, снова наступают выходные! Мы подобрали для вас самые интересные события, которые пройдут в Нижнем Тагиле.



В ближайший уик-энд нас ждут концерты, акции, этнографический фестиваль и многое другое. Также в выходные пройдет масштабная акция «Ночь музеев» и соревнования по питбайкам.



Куда еще отправиться в выходные, читайте в новом культобзоре TagilCity.ru.



