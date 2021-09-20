Будни в Нижнем Тагиле: пожилые люди, фотовыставки и опера в кино

Друзья! На эти будни TagilCity.ru подготовил подборку мероприятий для самых наших близких людей. У всех есть бабушки и дедушки, у кого-то пожилые родители. И они тоже хотят участвовать в культурных событиях города. Подарите им праздник!



На этой неделе вас ждут открытие новых фотовыставок, лекции, экскурсии, опера в кино и многое другое. Также вы можете присоединится к всероссийской акции «На велосипеде на работу».



Для мальчишек и девчонок мы собрали самые интересные осенние мероприятия. Ярких вам будней!

