Будни в Нижнем Тагиле: пожилые люди, фотовыставки и опера в кино
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! На эти будни TagilCity.ru подготовил подборку мероприятий для самых наших близких людей. У всех есть бабушки и дедушки, у кого-то пожилые родители. И они тоже хотят участвовать в культурных событиях города. Подарите им праздник!
На этой неделе вас ждут открытие новых фотовыставок, лекции, экскурсии, опера в кино и многое другое. Также вы можете присоединится к всероссийской акции «На велосипеде на работу».
Для мальчишек и девчонок мы собрали самые интересные осенние мероприятия. Ярких вам будней!
Мероприятия для пожилых людей
Музыкальный час «Отдохнуть настало время»
18 сентября в 13:00 ДК поселка Верхняя Черемшанка, ул. Полуденская, 25
Традиционная выставка «Дары осени»
19 сентября в 14:00 ДК поселка Уралец, ул. Трудовая, 1
Праздник урожая «Луковые посиделки»
19 сентября в 15:00 ДК поселка Висимо – Уткинск
Показ фильма «Необыкновенная выставка»
20 и 21 сентября в 13:00 «Красногвардеец», ул. Победы, д. 26 Стоимость: 50 рублей
Финал конкурса «Супер-бабушка»
21 сентября в 17:00 ДК имени Окунева
Для детей
Познавательная программа «Осень дивная пора»
18 сентября в 12:00 ДК «Юбилейный»
Творческая мастерская «А я умею делать так»
18 сентября в 14:00 ДК «Юбилейный»
Развлекательная программа «С днем рождения»
19 сентября в 11:00 ДК «Юбилейный»
Конкурсная программа «Как победить пивного барона»
19 сентября в 13:00 ДК «Юбилейный»
Игровая программа «Осенние встречи»
20 сентября в 10:00 ДК «Юбилейный»
Игровая программа «Школа домового»
20 сентября в 12:00 ДК «Юбилейный»
Игра «Сказки дедушки Музея»
Мы приглашаем ребят, которым уже исполнилось шесть лет, и они посещают подготовительные группы дошкольных образовательных учреждений, а также первоклашек образовательных учреждений Нижнего Тагила поучаствовать в увлекательной познавательной игре. Игра «Сказы дедушки Музея» — это прекрасная возможность с раннего возраста прикоснуться к истории своего края, расширить свою эрудицию – и все это в доступной игровой форме.
Нижнетагильский музей-заповедник. Заявки на участие принимаются по телефону 8-909-17-1663 или 37-02-01.
Библиотечные мероприятия
10:00 – «По сказкам Мамина-Сибиряка»: мозговой штурм, библиотека №6 11:00 – «Лабиринт потерянных надежд»: беседа-обсуждение, библиотека №2 12:00 – «На поле Куликовом»: урок памяти, библиотека №15
18 сентября
13:00 – «Час веселых затей»: посвящение в первоклассники, библиотека №6 14:00 – «Просто, как колесо»: беседа -фантазия, библиотека №1
19 сентября
10:00 – «Осторожно, огонь!»: медиа - час, библиотека №6 10:00 – «Почему это важно знать»: слайд-беседа, библиотека №13 13:00 – «Первоклассные ребята»: посвящение в читатели, библиотека №3 14:00 – «Безопасность превыше всего»: урок безопасности, библиотека №1
20 сентября
Акция «На работу на велосипеде»
Подробнее
Новые выставки
Выставка «Ювелирное искусство Нижнего Тагила»
С 19 сентября по 7 октября На выставке представлены произведения тагильских мастеров ювелирного и камнерезного искусства, принявших участие во всероссийском конкурсе Калининградского областного музея янтаря в 2018 году.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Фотовыставка «Странный Гонконг»
20 сентября в 17:00 Потрясающие городские пейзажи Николауса Грюнвальда, талантливого фотографа и ретушера, базирующегося в Штутгарте, Германия.
Галерея «Угол», ул. Карла Маркса, д. 20а
Фотовыставка «Южный пляж»
21 сентября в 18:30 Южный пляж – это серия фотографий, сделанных в районе Южный пляж в Майами-Бич, штат Флорида. Климат Майами – это бесконечное лето. Хотя есть холодные дни здесь и там, большая часть года – пляжная погода. Галерея SPACE PLACE, пр. Строителей 1а
Лекция «Люди, вещи и время»
20 сентября в 18:00 Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Тематическая экскурсия «По одежке встречают...»
20 сентября в 18:00 Музей быта и ремесел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 26
Опера в кино «Трубадур»
18 сентября в 19:00 Огонь костра, любовный жар, сжигающая душу ревность: в «Трубадуре» все охвачено пламенем. Верди считал главной героиней своей оперы цыганку Азучену, одержимую жаждой мести. Публика привычно возводит в герои пылкого тенора Манрико. Но не стоит ожидать меньшей страстности от Леоноры, вдохновенно жертвующей жизнью, или от графа ди Луны, преследуемого неудачами и обреченного на вечное одиночество. ТЦ DEPO
Праздники и памятные даты
17 сентября День щекотунчиков
18 сентября Всемирный день мониторинга качества воды
19 сентября День рождения cмайлика
20 сентября День общественнополезного человека
21 сентября День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве