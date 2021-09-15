«Что по мемам?», лошадиные бега и поэтический вечер

Это уникальная возможность попробовать себя в беге, найти новых друзей и улучшить физическую форму. И для этого не нужна специальная подготовка, спортивные разряды и достижения.

Регистрация участников на спортивный забег на сайте «Тагилатлетикс» (обязательно для всех групп). Всех участников ждут призы и подарки.

Подробнее условия участия смотри в