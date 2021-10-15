Культобзор на tagilcity.ru
«Выше гор», рябиновый бал и кулинарный батл
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

Городской портал Нижнего Тагила желает вам отличной недели! В нашем культобзоре мероприятия предстоящих будней. Мы уверены, вам что-нибудь точно понравится.

октябрь 2021
Нижнетагильская филармония

«Выше гор»

Аргишти, дудук
Наталья Воронина, орган
20 октября / 18:30 — 20:00 950 ₽

Аргишти, дудук
Наталья Воронина, орган

Аргишти — известный исполнитель на дудуке, древнем армянском инструменте с историей, которая насчитывает несколько тысяч лет. Игра на дудуке признана ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества. «Дудук крадёт сердца, украл и моё…», — говорит музыкант-виртуоз Аргишти (ударение на последнюю «и»).

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.
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Центральная библиотека

Фестиваль документального кино «Россия»

Вход бесплатный
С 15 по 20 октября в кинотеатре «Красногвардеец» и Центральной городской библиотеке в Нижнем Тагиле, одновременно с Екатеринбургом и другими городами Свердловской области, проходит XXXII Открытый фестиваль документального кино «Россия».

«Плюшки, сдобу, беляши испечём мы для души»

Литературно-кулинарный батл
20 октября 15.00 Библиотека № 8. Клуб «Встреча»

Встреча приурочена к Всемирному дню хлеба. Участников ждут: занимательные викторины и конкурсы, знакомство с интересными фактами и легендами о хлебобулочных изделиях, взятых из различных источников информации, а также иллюстрированными книгами и журналами. Все желающие смогут не только продемонстрировать свой кулинарный шедевр, но и поделиться рецептами любимой выпечки.

«Рябиновый бал»

Комплексное мероприятие
20 октября 15.00 Библиотека № 2. Клуб «Настроение»

Участники мероприятия узнают интересные факты о рябине, о ее целебных свойствах, смогут поделиться рецептами осенних заготовок из рябин, примут участие в мастер-классе «рябиновые бусы». Все участники получат закладки с рецептами заготовок из рябины.
октябрь 2021
Спектакли Нижнетагильского Драматического Театра имени Мамина-Сибиряка
«Дуры мы, дуры», 18+
19 и 21 октября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 470 до 500
р.
«Демидовы. Версия», 12+
20 октября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 230 до 270
р.
октябрь 2021
Спектакли Маленького театра
«Трамвай "Желание"», 18+

19 октября 18:00
Бронь билетов в группе Маленького театра в Нижнем Тагиле
октябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ЮВЕЛИРОВ
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 6 октября в 17:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное выставке произведений тагильских художников – участников пятого Всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства.

На Всероссийской биеннале авторского ювелирного и камнерезного искусства, которая проходит в Калининграде с 2012 года, представлены работы ювелиров из пятнадцати городов России.

От Нижнего Тагила в конкурсе приняли 15 художников, среди них мастера – В.С. Безбородов, Ю.П. Маточкин, И.Б. Толкачев, Н.А. Романов, А.П. Барахвостов, С.А. Кислицкий и молодые художники – К.В. Гузенко, С.А. Бондаренков, Н.А. Дудин, А.Д. Кравченко и др.

Посетителей приглашают познакомиться с творчеством тагильских художников, увидеть уникальные произведения тагильских мастеров, узнать о конкурсе и ювелирном искусстве из презентации куратора биеннале в Нижнем Тагиле – Надежды Гундыревой, заместителя директора музея искусств по основной деятельности и развитию.

Стоимость посещения мероприятия: 150 руб. для взрослых, 100 руб. для студентов и пенсионеров, 50 руб. для школьников.

Организаторы просят сообщать о желании принять участие в мероприятии заранее сообщением в Нижнетагильский музей изобразительных искусств группу музея или по телефону /3435/ 25-26-47.
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Неизвестные переименовывают школы Нижнего Тагила на Google Maps
У нескольких школ Нижнего Тагила появились новые названия на картах Google. Некоторым из них неизвестные присвоили безобидные имена, некоторым — неприличные.
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Всероссийская перепись населения началась в Свердловской области
Она продлится до 14 ноября.
Поучаствовать в мероприятии можно очно или дистанционно, используя единый портал Госуслуг.
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Конкурс на название для «Тагильской лагуны-2» планируется провести в городе
Проект был осуществлен за год, вместо планируемых двух лет. Работы близятся к концу, открытие запланировано на ноябрь 2021 года, отметил глава города.
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октябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Семейка Адамс

с 23 сентября

«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Холодный расчёт

с 23 сентября,
ТЦ ДЕПО

«Разжимая кулаки»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

My Little Pony: Новое поколение»

с 23 сентября

ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Фикси Кино»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

«Вокруг света за 80 дней»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

октябрь 2021
Праздники и памятные даты
День написания письма в будущее

19 октября
Международный день повара

20 октября
День лабиринта

21 октября

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