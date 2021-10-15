«Выше гор», рябиновый бал и кулинарный батл

«Плюшки, сдобу, беляши испечём мы для души»

Литературно-кулинарный батл

20 октября 15.00 Библиотека № 8. Клуб «Встреча»



Встреча приурочена к Всемирному дню хлеба. Участников ждут: занимательные викторины и конкурсы, знакомство с интересными фактами и легендами о хлебобулочных изделиях, взятых из различных источников информации, а также иллюстрированными книгами и журналами. Все желающие смогут не только продемонстрировать свой кулинарный шедевр, но и поделиться рецептами любимой выпечки.