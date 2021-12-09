Культобзор на tagilcity.ru
Новогодние базары, мастер-классы и «Наряд для ёлки»
Куда пойти в выходные в Нижнем Тагиле?

В Нижнем Тагиле продолжается подготовка к Новому году. Мы подготовили для вас интересные мероприятия на новогоднюю тематику.

Тёплых выходных, тагильчане!

Новогодние базары в Нижнем Тагиле

С праздничной атрибутикой
В Нижнем Тагиле начали свою работу новогодние базары. С 14 по 30 декабря жители и гости города смогут приобрести разнообразную новогоднюю атрибутику – игрушки, ёлочные украшения, сладости и подарки.

Такие базары можно найти во всех районах города. Они работают по адресам:

  • Черноисточинское шоссе, 15 (около Универсама);
  • ул. Захарова, 5а (в районе ТЦ «Семейный»);
  • ул. Окунева у здания №34 (район детской поликлиники);
  • проспект Ленинградский у дома №83 (в районе «Мечты»);
  • ул. Фрунзе, 19 (рядом с рынком «Феникс»);
  • ул. Пархоменко в районе дома №119 (у «Красногвардейца»);
  • ул. Красноармейская, 42а, у киоска «Роспечать».

Позднее пять домиков-ларьков c выпечкой, горячими напитками и новогодними сувенирами появятся на Театральной площади, где строится ледовый городок. А с 26 декабря на главной площади откроется вагончик с горячими напитками.

«Завод "Эмальпосуда"»

Общественный лекторий
18 декабря в 14.00 состоится лекция «Завод «Эмальпосуда», которая станет последней в этом году из цикла «Общественный лекторий-180».

Татьяна Александровна Коваль, заведующая этнографическим комплексом Нижнетагильского музея-заповедника, расскажет о работе завода «Эмальпосуда», который сыграл важную роль в возрождении, расцвете и распространении лаковой росписи по металлу в 1970-1992-х годах.

Где: Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

Вход свободный!

Телефон для справок и заявок: 8 (3435)37-02-01 (доб. номер 330 или 331).

«Банана Сплит»

Открытие выставки
18 декабря в 18:00 в креативном арт-кластере «Самородок» откроется выставка фотографа из Великобритании Генри Горса. На фотовыставке «Банана Сплит» гостей ожидают более 340 разноплановых работ и фуршет из банановых коктейлей.

«Баланс моей фотографии очень хороший, она сделана на грани того, что все пошло не так, ограничение вдохновляет направление. Мне нравится создавать энергию, на которую тоже реагируют, объект принимает образ моего направления и отражается вибрация. Я ценю силу одного изображения и стараюсь сделать его максимально интересным. Решение всех этих стилистических переменных вместе принимается на месте, подсознательная реакция на поиск правильного баланса. Я хотел собрать для вас все воедино, каждый аспект моей работы. Я надеюсь, что это создаст одну большую картину, ускоренную историю, выраженную в безумном столкновении образов», – делится автор.

Вход свободный.

Адрес: пр. Мира, 49/24 (2 этаж)

В ожидании Рождества

Мастер-классы
18 декабря с 13.00 по 18.00 Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает на вечер «В ожидании Рождества», на котором пройдут мастер-классы по созданию новогодних сувениров, концерт праздничных песен и аукцион тагильских художников.

* Посещение театра для взрослых возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19 или документа, подтверждающего перенесенную болезнь, а также документов, подтверждающих личность.

Дети до 18 лет допускаются в защитной маске.

«Конкурс «Наряд для ёлки»

В Нижнетагильском музее ИЗО
До 22 декабря необходимо принести ёлочную игрушку, созданную своими руками. Лучшие работы украсят новогоднюю ёлку музея на выставке «Предметное/беспредметное. Искусство тагильских художников», экспонаты с которой должны послужить для вас – участников конкурса – вдохновением.

Мы предлагаем Вам тему для сюжета «Геометрия Нового года»: эксперименты с абстрактными геометрическими формами, которые вызывают эмоции и размышления о вечных ценностях этого мира.

☃ Критерий отбора – соблюдение заданной тематики, аккуратность в изготовлении (детали игрушки не должен распадаться при перемещении).
❄ К работе необходимо предоставить данные: ФИО участника, возраст, контакты и материал, из которого сделана игрушка.

Участники конкурса получат сертификаты участия в электронном виде, а так же члены жюри определят лучшие работы из полученных и наградят победителей – билетами на праздничные мероприятия января.

We will rock you

Концерт
19 декабря в 17:00 часов.

В большом зале ДК им. И.В. Окунева пройдёт концерт We will rock you. Рок-музыканты исполнят известные хиты.

Билеты от 200 до 500 рублей в кассах ТЦ Александровский, ДК Окунева.

Резиденция Деда Мороза

Экскурсия, мастер-классы и встреча с героями
Ребят из Нижнего Тагила приглашают на праздничную экскурсию по фабрике сладостей. В программе шоколадный мастер-класс, встреча с новогодними героями, творческая мастерская, сладкий сувенир и чаепитие с вкусняшками.

Билеты - детский 800 рублей, а взрослый - 250 рублей.

Справки во Дворце национальных культур по телефону +7(932)111-03-94

Посещение возможно небольшими группами - до 5 человек.
Tagilcity.ru
Другие мероприятия


«Новогодние забавы на Демидовской даче» 6+

18 декабря в 15.00
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

Интерактивное мероприятие (1 час)
Обязательна предварительная заявка!

Как проходили новогодние праздники в доме господ? Во что играли дети и взрослые? Побывайте в мастерской игрушечника и примите участие в салонных играх XIX века!

от 30
р.


«Новогодний оберег. Кукла» 6+

18 декабря в 15.00
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский Дом», ул. Тагильская,26

Мероприятие в рамках Семейного клуба.
Обязательна предварительная заявка!

Мастер-класс сопровождается рассказом о традиционной русской кукле-закрутке – своеобразном обереге, который изготавливался без помощи иглы. Вы узнаете, когда она появилась, как и из каких материалов ее делали, а также самостоятельно изготовите оригинальный новогодний презент.



от 100
р.
Все новогодние мероприятия музея
декабрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Детство в Нижнетагильске», до 1 февраля

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

Читайте на TagilCity.ru
ТОП-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила
Кто потерял пункты в списке, кто резко усилил влияние и кому удалось дебютировать в рейтинге влиятельных в 2021 году — читайте в проекте редакции TagilCity.ru.
Читать на TagilCity.ru →
Фильм с участием 15-летней актрисы из Красноуфимска вышел на телеканале «Суббота»
Премьера мелодрамы «И в счастье, и в беде» состоялась в субботу 1 декабря. На данный момент актрисе уже 19 лет.
Читать на TagilCity.ru →
Тагильская школьница победила во всероссийском конкурсе по праву и получила грант
Ученица 11 класса Политехнической гимназии Нижнего Тагила Ксения Шабалина стала победительницей конкурса письменных работ и проектов на правовые темы «Юный правовед». Она получила грант в размере 150 тысяч рублей.
Читать на TagilCity.ru →
декабрь 2021
Что посмотреть в кино

«Энканто»

с 25 ноября

ТЦ ДЕПО

Человек-паук

с 15 декабря

ТЦ DEPO

«Матрица. Воскрешение»

с 16 декабря,
ТЦ ДЕПО

Большой красный пёс Клиффорд

с 149 декабря,

ТЦ ДЕПО

октябрь 2021
Праздники и памятные даты
День работников органов ЗАГСа

17 декабря
День выпечки печенья

18 декабря

День поиска вечнозеленой елки

19 декабря

<~>
Site logo menu