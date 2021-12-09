Новогодние базары, мастер-классы и «Наряд для ёлки»

«Банана Сплит»

Открытие выставки

18 декабря в 18:00 в креативном арт-кластере «Самородок» откроется выставка фотографа из Великобритании Генри Горса. На фотовыставке «Банана Сплит» гостей ожидают более 340 разноплановых работ и фуршет из банановых коктейлей.



«Баланс моей фотографии очень хороший, она сделана на грани того, что все пошло не так, ограничение вдохновляет направление. Мне нравится создавать энергию, на которую тоже реагируют, объект принимает образ моего направления и отражается вибрация. Я ценю силу одного изображения и стараюсь сделать его максимально интересным. Решение всех этих стилистических переменных вместе принимается на месте, подсознательная реакция на поиск правильного баланса. Я хотел собрать для вас все воедино, каждый аспект моей работы. Я надеюсь, что это создаст одну большую картину, ускоренную историю, выраженную в безумном столкновении образов», – делится автор.



Вход свободный.



Адрес: пр. Мира, 49/24 (2 этаж)