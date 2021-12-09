Новогодние базары, мастер-классы и «Наряд для ёлки»

В Нижнем Тагиле продолжается подготовка к Новому году. Мы подготовили для вас интересные мероприятия на новогоднюю тематику.
Тёплых выходных, тагильчане!
Новогодние базары в Нижнем Тагиле
«Завод "Эмальпосуда"»
«Банана Сплит»
В ожидании Рождества
«Конкурс «Наряд для ёлки»
We will rock you
Резиденция Деда Мороза
Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Детство в Нижнетагильске», до 1 февраля
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Энканто»
с 25 ноября
ТЦ ДЕПО
Человек-паук
с 15 декабря
ТЦ DEPO
«Матрица. Воскрешение»
Большой красный пёс Клиффорд
с 149 декабря,
ТЦ ДЕПО