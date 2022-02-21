Культобзор на tagilcity.ru
День защитника Отечества, слалом и концерт джаза
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Впереди нас ждёт настоящий мужской праздник – День защитника Отечества. Это еще один прекрасный повод обнять своих обожаемых мужчин и сказать им, как вы их любите. А чтобы не пропустить ни одно событие, посвященное этому празднику, читайте срединедельный культобзор от TagilCity.ru!

Также на этой неделе вас ждут большой концерт «От классики до джаза», соревнования по слалому, спектакли, выставки и многое другое.

Хорошего вам настроения!
Мероприятия ко Дню защитника Отечества
Конкурс «Патриотической песни»
19 февраля в 10:00
Горно-металлургический колледж, пр. Ленина, 38
Детская выставка прикладного творчества, посвященная 23 февраля
20 февраля в 15:45
Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
20 февраля в 18:00
Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23
Городское торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества
21 февраля в 18:00
Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 23
Концерт «От классики до джаза»
20 февраля в 18:30
Народный артист России, лауреат европейской премии им. Г. Малера –Даниил Крамер, фортепиано (г. Москва).
Лауреат международных конкурсов –
оркестр «Демидов-камерата».
Стоимость: 800 – 1500 рублей

Большой зал филармонии пр. Ленина, 31
Кубок по гигантскому слалому «Гора Белая
21 и 22 февраля в 10:00
Областные лично-командные соревнования по горнолыжному спорту. Дисциплина: слалом-гигант

ГЛК «Гора Белая»
Мероприятия в музеях
«Вечер в «Господском доме»
21 февраля в 17:30
Костюмированное театрализованное мероприятие «Вечер в «Господском доме» погрузит вас в атмосферу жизни усадьбы горнозаводского управляющего конца XIX-начала XX вв. Вы узнаете чем занимались жители Нижнетагильского поселка 19 столетия, увидите старинные обряды, подлинные предметы быта и орудия труда того времени. Завершится вечер концертом ансамбля народных инструментов «Рябинка».
Предварительная запись: 37-02-01 (доб. номер 353)
Стоимость: 175 рублей

Музей быта и ремесел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 26
«История уральской железной дороги»
21 февраля в 18:00
На экскурсии посетители узнают об этапах строительства уральской горнозаводской железной дороги и ее значении для Урала в XIX-XX вв. У каждого будет возможность увидеть не только модели паровозов прошлых столетий, но и действующий макет железной дороги современного мастера В.Г. Токарева.

Стоимость: дошкольник – 20 руб., учащийся – 45 руб., студент – 60 руб., пенсионер – 80 руб., взрослый – 90 руб.

Историко-технический музей «Дом Черепановы», ул. В. Черепанова, 1
Выставки
Персональная выставка Виктора Васильевича Рожкова «Мир моей души»
Здесь представлены работы тагильского художника Виктора Васильевича Рожкова разных лет. Это натюрморты, лирические и сельские пейзажи, ассоциативные произведения, выполненные пастелью, гуашью и другими материалами. Произведения Виктора Васильевича очень честные, тихие, камерные, им сознательно избран маргинальный стиль.

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 23
Фотографии Сергея Леонидовича Киселёва

В фотографиях Сергея Леонидовича Киселёва – пейзажах, натюрмортах, портретах – чувствуется искреннее желание увидеть красоту окружающего мира и поделиться увиденным с людьми, пережить вместе мгновения, которые дарит нам жизнь.


Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 23
«Мир твоих увлечений»
Февральская экспозиция микромоделей «Тракторы: история, люди, машины», предоставленная читателем-коллекционером Сергеем Чистяковым, познакомит с интересными моделями этих нужных и полезных машин. Посетители найдут здесь модели советских тракторов «Коломинец», «Универсал», «ДТ-24», первого в мире гусеничного трактора, созданного русским изобретателем-самоучкой Ф. А. Блиновым. На выставке также присутствуют журналы, где рассказывается об особенностях конструкции, истории создания и использования этих машин. Вместе они представляют собой уникальную энциклопедию отечественного тракторостроения.

Библиотека №9, ул. Энтузиастов, 74
«Живой мир»
В библиотеке № 1 проходит новая выставка творческих работ учащихся Черноисточинской детской школы искусств. Талантливо исполненные рисунки и поделки расположились в фойе и гостиной библиотеки.
Темой для выставки «Живой мир» педагогами изобразительного отделения школы искусств был выбран окружающий нас мир живой природы: птицы, рыбы и звери.





Библиотека №1, ул. Карла Маркса, 11
Спектакли
«Ревизор»
19 февраля в 18:00
«Ревизор» – классика. И он, действительно, бессмертен, хотя «продолжатели дела» его героев давно сменили мундиры на пиджаки, пересели с дрожек на машины с узнаваемыми номерами, переименовали свои должности, и взятки стали брать отнюдь не борзыми щенками. «Ревизор» бессмертен, потому что все мы, и пути наши, и «дураки и дороги» оказались неподвластны времени.

Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ханума»
20 февраля в 18:00
Жгучие страсти, зажигательная музыка, яркие костюмы и сочные декорации – в таком обрамлении предстанет перед тагильскими зрителями непримиримый спор двух тифлисских свах – Ханумы и Кабато.
Комедия-водевиль по пьесе Авксентия Цагарели умиляет и веселит поклонников театра на всём постсоветском пространстве уже несколько десятилетий.
Если ваше сердце хочет петь и танцевать – приходите на спектакль «Ханума»! Его обаятельные герои и пряный юмор гарантируют светлое послевкусие.
Стоимость: 450 – 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Дикое счастье»
22 февраля в 18:00
На Гордея Брагина – купца степенного и обстоятельного – обрушился немыслимый многотысячный долг, доставшийся ему в наследство от брата-каторжника Макарушки. Бежать от этой беды со всем семейством Гордей собрался на легендарные Белые озера – обетованную землю раскольников.
Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Праздники и памятные даты
19 февраля
Всемирный день китов
20 февраля
День леденцовых петушков
21 февраля
День фельдшера
22 февраля
Всемирный день размышления
23 февраля
День защитника Отечества
24 февраля
День рождения лотереи
Текст и оформление: Анна Григорьева
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