Февральская экспозиция микромоделей «Тракторы: история, люди, машины», предоставленная читателем-коллекционером Сергеем Чистяковым, познакомит с интересными моделями этих нужных и полезных машин. Посетители найдут здесь модели советских тракторов «Коломинец», «Универсал», «ДТ-24», первого в мире гусеничного трактора, созданного русским изобретателем-самоучкой Ф. А. Блиновым. На выставке также присутствуют журналы, где рассказывается об особенностях конструкции, истории создания и использования этих машин. Вместе они представляют собой уникальную энциклопедию отечественного тракторостроения.
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