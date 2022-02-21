Друзья! Впереди нас ждёт настоящий мужской праздник – День защитника Отечества. Это еще один прекрасный повод обнять своих обожаемых мужчин и сказать им, как вы их любите. А чтобы не пропустить ни одно событие, посвященное этому празднику, читайте срединедельный культобзор от TagilCity.ru!



Также на этой неделе вас ждут большой концерт «От классики до джаза», соревнования по слалому, спектакли, выставки и многое другое.



Хорошего вам настроения!