КУЛЬТОБЗОР НА TAGILCITY.RU
Праздник воды, мыльные пузыри и День кукольника
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?

Вот и прошла еще одна рабочая неделя. В этот уикенд

нам предлагают масштабно отпраздновать «Всемирный день воды», приняв участие в различных играх, занятиях и мастер-классах, и День кукольника.

Также в выходные в Нижнем Тагиле выступят артисты с необычным шоу мыльных пузырей из Испании, которое сочетает элементы театра, циркового искусства и пантомимы.

Куда еще сходить в выходные - читайте в культобзоре от TagilCity.ru.

TagilCity.ru рекомендует
CLINC! Легендарное шоу мыльных пузырей

20 марта в 11:00 и 14:00


Уникальное семейное шоу, сочетающее в себе элементы театра, оригинального жанра, циркового искусства, пантомимы.

Обладатель театральной премии «MAX» (Испания) в номинации "Лучший детский спектакль 2019 года".

Мыльное шоу, всемирно известного режиссера из парка развлечений Порт Авентура, собравшее множество наград , полюбившееся зрителям Европы, Азии и Латинской Америки.


Стоимость: 500 - 1300 рублей


ДК Юбилейный, ул. Фрунзе, 39

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Спектакли

«Демидовы. Версия»

20 марта в 17:00


Грандиозная постановка о династии заводчиков Демидовых. О том, как и зачем они пришли на Урал из Тулы. Как здесь поднимали заводы. Как жили, любили, страдали и строили.


Стоимость: 270-320 рублей


Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33

«Ужин с дураком»

21 марта в 17:00


Франсис Вебер - режиссер, автор сценариев и продюсер знаменитых уморительных и изящных французских кинокомедий "Игрушка", "Папаши", "Высокий блондин в черном ботинке" и многих-многих других, над которыми хохочут во многих странах мира.


Стоимость: 270-320 рублей


Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33

«Трамвай "Желание"»

20 и 21 марта в 18:00



Маленький театр, ул. Уральская 4/1 (Дом художника, 1 этаж)

Спектакль «Ну и фрукт ты!»
9 апреля в 19:00
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«Ну и фрукт ты!»- это совершенно невероятная и неожиданная история, с множеством комичных ситуаций и доброго юмора. Современная пьеса, смешной сюжет, множество сменяющих друг друга забавных перипетий и гениальная игра актеров-все это не может оставить зрителя равнодушным. Не упустите шанс отлично провести время и получить массу положительных впечатлений от удивительного комического спектакля.


Стоимость: 1800 - 2400 рублей

Билеты в кассе гастролей в Александровском пассаже, в ДК Окунева, и на сайте gastrolint.ru.


ДК им. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Детям

День кукольника

20 и 21 марта

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Разнообразная шоу-программа, посвященная Международному Дню кукольника, ждет зрителей театра кукол в ближайшие выходные перед началом спектаклей. В честь праздника куклы сойдут со сцены и поближе познакомятся с юными и взрослыми театралами.

Для гостей подготовили целых три площадки в одном театральном фойе. В первой можно понаблюдать за волшебной жизнью кукол-марионеток, во второй – посмотреть мини-спектакли и научиться управлять планшетными куклами. На третьей площадке зрители узнают все о тростевых куклах и работе актеров за ширмой.

Шоу-программа – бесплатный супербонус для тех, кто посетит спектакли.


Нижнетагильский театр кукол

«Театр.book: Кошка, которая гуляла сама по себе»
20 марта в 15:00 и 17:00

Каждый присутствующий станет свидетелем увлекательной и таинственной жизни доисторических джунглей и на расстоянии вытянутой руки сможет понаблюдать за приключениями их обитателей.

Нижнетагильский театр кукол
«Сказки Бабушки Зимы»
20 марта в 11:00 и 13:00

Длинными и уютными снежными вечерами Бабушка Зима вяжет детям чудесные сказки. Главные герои одной из её волшебных историй, маленькие Снеговики, отправляются на поиски Солнышка.

Нижнетагильский театр кукол
«Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»
21 матра в 11:00 и 14:00

Сказка рассказывает о Принцессе, которая была слишком красивая, чтобы любить кого-то еще, кроме себя. Но встреча с Королем лягушек заставляет её посмотреть на красоту другими глазами.

Нижнетагильский театр кукол
«Зоки и Бада»
21 марта в 17:00

Эта веселая и душевная сказка рассказывает о жизни трех странных существ.
Жил-был тихо и правильно черный Бада, был он воспитанный и очень-очень добрый. Но как только в его прекрасном мире появились проказники Зоки, тут же начался полнейший кавардак

Нижнетагильский театр кукол
Мультфильмы
«Айнбо. Сердце Амазонии»
20 и 21 марта

«Родина», ТЦ DEPO
«Ганзель, Гретель и Агентство магии»
20 и 21 марта

«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Серебряное копытце»

21 марта в 11:00 и в 13:00


Спектакль объединил в себе одноимённый сказ и две другие истории из вселенной Бажова – про Огневушку-Поскакушку и Синюшкин колодец.


Стоимость: 200 рублей


Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33

«Маленький принц»

20 и 21 марта в 14:00


Маленький принц четко знает, что такое правильно, а что нет. Загадочное произведение. С одной стороны - мир глазами ребенка. А с другой - философская сказка для взрослых. Разные типы одиночества, познание самого себя.


Стоимость: 250 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

Театральный критик Котская Морда о спектакле: «Грустная сказка «Маленький принц» для немаленьких детей»
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Неделя детской книги

с 20 марта


В эти дни все библиотеки страны, работающие с детьми, совместно с издателями, писателями, педагогами, готовят литературные встречи, игры, конкурсы, мастер-классы. Подводятся итоги библиотечного года, лучшим читателям присваиваются соответствующие звания.


Библиотеки города

Все мероприятия
Музеи

Экологический праздник «Всемирный день воды»

20 марта в 13:00


Стоимость: 60 рублей.

Входной билет оплачивается отдельно:

Дошкольник – бесплатно;

Учащийся – бесплатно;

Пенсионер, студент – бесплатно;

Взрослый – 150 рублей.


Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А

Выставка «Малахитовый зал»
3.00-16.00 «Аква-Арт» - мастер – класс. С помощью воды и акварели нарисуйте красочных обитателей морей и океанов. 0+
Выставка «Была гора Высокая…»
13.00-16.00 «Водные приключения насекомых» - интерактивная зона. Познакомьтесь с жизнью подводных насекомых, узнайте, какую пользу они приносят другим водным обитателям и какую роль выполняют в исследовании водоемов. Самых крошечных представителей пресных вод можно будет разглядеть под микроскопом. 6+
Выставка «Земля минералов»

13.00-15.00 «Жизнь морских глубин» - интерактивная зона. Узнайте об образовании минералов на морском дне, внимательно рассмотрите окаменелости древних организмов и найдите соответствия с изображениями. 6+


14.00, 15.00 «Чудесное превращение» - мастер-класс. Познакомьтесь со способами оценки качества воды, а также научись очищать ее разными способами. 6+


13.00-16.00 «Уральская рыбалка» - интерактивная зона. Разведайте все тайны многообразного подводного мира уральских рек и озер. 0+


13.00-16.00 «Выйти сухим из воды» - квест. Только один раз в году в музее природы можно получить водный паспорт своего организма. Для его получения необходимо справиться с заданиями квеста. 6+


13.00-16.00 «Рыбки» - мастер-класс. Узнайте о жизни рыб под водой и изготовьте фигурку обитательницы водоемов. 0+


13.00-16.00 «Восьминогий друг» - мастер-класс. Создайте движущуюся игрушку-осьминога и научись ей управлять. 6+


13.00-16.00 «В облаках» - фотозона. 0+

Выставка «Мамонт возвращается»
13.00-16.00 «Пернатые друзья воды» - интерактивная игра. Вы узнаете, какие водоплавающие и околоводные птицы существуют, как пернатые приспособились к жизни на воде и рядом с ней в разное время года, а также научитесь самостоятельно узнавать птиц, жизнь которых тесно связана с водой. 6+
Экологический класс

13.00-13.20 «Источник жизни» - лекция. Узнайте о существующих проблемах охраны водоемов и познакомьтесь со способами их сохранения.6+


15.00-15.30 «Замечательное вещество – вода» - интерактивная зона. Познакомьтесь с некоторыми свойствами воды, наблюдая за интересными и необычными опытами. 6+

Лекторий «Архитектурный ансамбль Главного заводоуправления Демидовых»

20 марта в 14.00


Интересные факты из истории застройки и о каждом из зданий Административно-усадебного ансамбля вы узнаете, посетив лекцию с одноименным названием.


Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

Тематическая экскурсия «Досуг тагильчан»

20 марта в 12.00


Вы узнаете, как проводили свой досуг тагильчане на рубеже XIX-XX вв., окунетесь в атмосферу прошлого и, возможно, найдете общие черты с сегодняшним днем.


Выставочные залы, пр. Ленина, 1

Тематическая экскурсия «Была гора Высокая»

21 марта в 15.00


Вы познакомитесь с минералогической историей Высокогорского железорудного месторождения. Узнаете, почему его можно назвать символом Нижнего Тагила, как велись работы на протяжении 300 лет и что будет после того, как его разработка закончится.


Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Театр теней «Кто сказал мяу?»

20 марта в 13.30


Вы не только узнаете историю появления кино и мультипликации, увидите «в действии» настоящий кинопроектор XX века - «волшебный фонарь», но и самостоятельно изготовите из картона и бумаги фигурки театра теней и тауматропы.


Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова,1

Концерт «Встречаем Весну!»

21 марта в 12.00


На концертной программе «Встречаем Весну!» вы познакомитесь с удивительным и светлым творчеством современных детских композиторов в исполнении воспитанников студии эстрадного вокала «Smile» (Смайл) МБУ ДО ТДДТ и специальных гостей – семейного дуэта Антона и Марии Поповой, а также Демьяна Серебренникова.


Стоимость: от 50 до 150 рублей


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

Праздничная программа к Международному дню кукольника

20 марта в 15.00


Для вас выступит фольклорный ансамбль «Тагильская слобода» со спектаклем «Вертепное действо» — удивительное представление, которое бытует в России более двухсот лет. А затем посетители смогут создать из бумаги кукол для теневого театра и сыграть сказку.


Стоимость: 100 рублей


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4

Спорт
Этап кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

20 и 21 марта

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Во второй раз в истории женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина лучшая летающая лыжница планеты будет определена в рамках финального тура, проведение которого доверено двум крупнейшим трамплинным центрам России – Нижнему Тагилу и Чайковскому (Пермский край). В Нижнем Тагиле будут выступать спортсменки из 17 стран.


Комплекс трамплинов «Аист», ул. Долгая, 1

Концерты
Концерт группы Well Dance Band

20 марта в 22:00


Well Dance Band - кавер-группа для любителей настоящей живой музыки и ценителей прожаренных хитов. Бодрый русский рок и самые узнаваемые треки всех времён - всё что нужно для танцевального настроения в пабе.


Стоимость: 350 рублей


Бар «Ленинград», ул. Карла Маркса , 27

«С любовью, Антре»

20 марта в 18:00


Сольная концертная программа

Народного коллектива шоу-балета "Антре".и


Стоимость: 150 рублей


ДК им. Окунева, пр. Вагоностроителей,1

«День рождения Баха»

21 марта в 16:00


Органный концерт в день рождения великого композитора даст возможность в очередной раз окунуться в бесконечный мир гения. В программе прозвучат известные, но по-прежнему волнующие сочинения именинника.


Стоимость: 950 рублей


Музей изобразительных искусств, Органный зал, ул. Уральская, 7

Кино
«Никто»
20 и 21 марта

«Родина», ТЦ DEPO
«Снега больше не будет»
20 и 21 марта
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«Красногвардеец»

Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова