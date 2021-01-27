Вот и прошла еще одна рабочая неделя. В этот уикенд
нам предлагают масштабно отпраздновать «Всемирный день воды», приняв участие в различных играх, занятиях и мастер-классах, и День кукольника.
Также в выходные в Нижнем Тагиле выступят артисты с необычным шоу мыльных пузырей из Испании, которое сочетает элементы театра, циркового искусства и пантомимы.
Куда еще сходить в выходные - читайте в культобзоре от TagilCity.ru.
20 марта в 11:00 и 14:00
Уникальное семейное шоу, сочетающее в себе элементы театра, оригинального жанра, циркового искусства, пантомимы.
Обладатель театральной премии «MAX» (Испания) в номинации "Лучший детский спектакль 2019 года".
Мыльное шоу, всемирно известного режиссера из парка развлечений Порт Авентура, собравшее множество наград , полюбившееся зрителям Европы, Азии и Латинской Америки.
Стоимость: 500 - 1300 рублей
ДК Юбилейный, ул. Фрунзе, 39
«Демидовы. Версия»
20 марта в 17:00
Грандиозная постановка о династии заводчиков Демидовых. О том, как и зачем они пришли на Урал из Тулы. Как здесь поднимали заводы. Как жили, любили, страдали и строили.
Стоимость: 270-320 рублей
Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Ужин с дураком»
21 марта в 17:00
Франсис Вебер - режиссер, автор сценариев и продюсер знаменитых уморительных и изящных французских кинокомедий "Игрушка", "Папаши", "Высокий блондин в черном ботинке" и многих-многих других, над которыми хохочут во многих странах мира.
Стоимость: 270-320 рублей
Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Трамвай "Желание"»
20 и 21 марта в 18:00
Маленький театр, ул. Уральская 4/1 (Дом художника, 1 этаж)
«Ну и фрукт ты!»- это совершенно невероятная и неожиданная история, с множеством комичных ситуаций и доброго юмора. Современная пьеса, смешной сюжет, множество сменяющих друг друга забавных перипетий и гениальная игра актеров-все это не может оставить зрителя равнодушным. Не упустите шанс отлично провести время и получить массу положительных впечатлений от удивительного комического спектакля.
Стоимость: 1800 - 2400 рублей
Билеты в кассе гастролей в Александровском пассаже, в ДК Окунева, и на сайте gastrolint.ru.
День кукольника
20 и 21 марта
Разнообразная шоу-программа, посвященная Международному Дню кукольника, ждет зрителей театра кукол в ближайшие выходные перед началом спектаклей. В честь праздника куклы сойдут со сцены и поближе познакомятся с юными и взрослыми театралами.
Для гостей подготовили целых три площадки в одном театральном фойе. В первой можно понаблюдать за волшебной жизнью кукол-марионеток, во второй – посмотреть мини-спектакли и научиться управлять планшетными куклами. На третьей площадке зрители узнают все о тростевых куклах и работе актеров за ширмой.
Шоу-программа – бесплатный супербонус для тех, кто посетит спектакли.
Нижнетагильский театр кукол
«Серебряное копытце»
21 марта в 11:00 и в 13:00
Спектакль объединил в себе одноимённый сказ и две другие истории из вселенной Бажова – про Огневушку-Поскакушку и Синюшкин колодец.
Стоимость: 200 рублей
Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Маленький принц»
20 и 21 марта в 14:00
Маленький принц четко знает, что такое правильно, а что нет. Загадочное произведение. С одной стороны - мир глазами ребенка. А с другой - философская сказка для взрослых. Разные типы одиночества, познание самого себя.
Стоимость: 250 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
Неделя детской книги
с 20 марта
В эти дни все библиотеки страны, работающие с детьми, совместно с издателями, писателями, педагогами, готовят литературные встречи, игры, конкурсы, мастер-классы. Подводятся итоги библиотечного года, лучшим читателям присваиваются соответствующие звания.
Библиотеки города
Экологический праздник «Всемирный день воды»
20 марта в 13:00
Стоимость: 60 рублей.
Входной билет оплачивается отдельно:
Дошкольник – бесплатно;
Учащийся – бесплатно;
Пенсионер, студент – бесплатно;
Взрослый – 150 рублей.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А
13.00-15.00 «Жизнь морских глубин» - интерактивная зона. Узнайте об образовании минералов на морском дне, внимательно рассмотрите окаменелости древних организмов и найдите соответствия с изображениями. 6+
14.00, 15.00 «Чудесное превращение» - мастер-класс. Познакомьтесь со способами оценки качества воды, а также научись очищать ее разными способами. 6+
13.00-16.00 «Уральская рыбалка» - интерактивная зона. Разведайте все тайны многообразного подводного мира уральских рек и озер. 0+
13.00-16.00 «Выйти сухим из воды» - квест. Только один раз в году в музее природы можно получить водный паспорт своего организма. Для его получения необходимо справиться с заданиями квеста. 6+
13.00-16.00 «Рыбки» - мастер-класс. Узнайте о жизни рыб под водой и изготовьте фигурку обитательницы водоемов. 0+
13.00-16.00 «Восьминогий друг» - мастер-класс. Создайте движущуюся игрушку-осьминога и научись ей управлять. 6+
13.00-16.00 «В облаках» - фотозона. 0+
13.00-13.20 «Источник жизни» - лекция. Узнайте о существующих проблемах охраны водоемов и познакомьтесь со способами их сохранения.6+
15.00-15.30 «Замечательное вещество – вода» - интерактивная зона. Познакомьтесь с некоторыми свойствами воды, наблюдая за интересными и необычными опытами. 6+
Лекторий «Архитектурный ансамбль Главного заводоуправления Демидовых»
20 марта в 14.00
Интересные факты из истории застройки и о каждом из зданий Административно-усадебного ансамбля вы узнаете, посетив лекцию с одноименным названием.
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Тематическая экскурсия «Досуг тагильчан»
20 марта в 12.00
Вы узнаете, как проводили свой досуг тагильчане на рубеже XIX-XX вв., окунетесь в атмосферу прошлого и, возможно, найдете общие черты с сегодняшним днем.
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
Тематическая экскурсия «Была гора Высокая»
21 марта в 15.00
Вы познакомитесь с минералогической историей Высокогорского железорудного месторождения. Узнаете, почему его можно назвать символом Нижнего Тагила, как велись работы на протяжении 300 лет и что будет после того, как его разработка закончится.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Театр теней «Кто сказал мяу?»
20 марта в 13.30
Вы не только узнаете историю появления кино и мультипликации, увидите «в действии» настоящий кинопроектор XX века - «волшебный фонарь», но и самостоятельно изготовите из картона и бумаги фигурки театра теней и тауматропы.
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова,1
21 марта в 12.00
На концертной программе «Встречаем Весну!» вы познакомитесь с удивительным и светлым творчеством современных детских композиторов в исполнении воспитанников студии эстрадного вокала «Smile» (Смайл) МБУ ДО ТДДТ и специальных гостей – семейного дуэта Антона и Марии Поповой, а также Демьяна Серебренникова.
Стоимость: от 50 до 150 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Праздничная программа к Международному дню кукольника
20 марта в 15.00
Для вас выступит фольклорный ансамбль «Тагильская слобода» со спектаклем «Вертепное действо» — удивительное представление, которое бытует в России более двухсот лет. А затем посетители смогут создать из бумаги кукол для теневого театра и сыграть сказку.
Стоимость: 100 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
20 и 21 марта
Во второй раз в истории женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина лучшая летающая лыжница планеты будет определена в рамках финального тура, проведение которого доверено двум крупнейшим трамплинным центрам России – Нижнему Тагилу и Чайковскому (Пермский край). В Нижнем Тагиле будут выступать спортсменки из 17 стран.
Комплекс трамплинов «Аист», ул. Долгая, 1
20 марта в 22:00
Well Dance Band - кавер-группа для любителей настоящей живой музыки и ценителей прожаренных хитов. Бодрый русский рок и самые узнаваемые треки всех времён - всё что нужно для танцевального настроения в пабе.
Стоимость: 350 рублей
Бар «Ленинград», ул. Карла Маркса , 27
«С любовью, Антре»
20 марта в 18:00
Сольная концертная программа
Народного коллектива шоу-балета "Антре".и
Стоимость: 150 рублей
ДК им. Окунева, пр. Вагоностроителей,1
«День рождения Баха»
21 марта в 16:00
Органный концерт в день рождения великого композитора даст возможность в очередной раз окунуться в бесконечный мир гения. В программе прозвучат известные, но по-прежнему волнующие сочинения именинника.
Стоимость: 950 рублей
Музей изобразительных искусств, Органный зал, ул. Уральская, 7