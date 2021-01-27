Вот и прошла еще одна рабочая неделя. В этот уикенд

нам предлагают масштабно отпраздновать «Всемирный день воды», приняв участие в различных играх, занятиях и мастер-классах, и День кукольника.

Также в выходные в Нижнем Тагиле выступят артисты с необычным шоу мыльных пузырей из Испании, которое сочетает элементы театра, циркового искусства и пантомимы.

Куда еще сходить в выходные - читайте в культобзоре от TagilCity.ru.