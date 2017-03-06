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Как вести бизнес в Нижнем Тагиле?
Рассказывают партнеры
Премии «Человек года»
Бизнесмены Нижнего Тагила рассказали, каковы особенности работы в нашем городе, а также поделились секретами своего успеха.
Партнеры Премии «Человек года 2017» порассуждали о том, кто достоин этого почетного звания, и озвучили свое видение перспектив Нижнего Тагила.
Василий Гришков
Директор садового центра «Пятница»
Почему мы поддерживаем Премию «Человек года»?
Сергей Ветошкин
Генеральный директор ТПК «Милое Солнышко»
Почему мы поддерживаем Премию «Человек года»?
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