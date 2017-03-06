Бизнесмены Нижнего Тагила рассказали, каковы особенности работы в нашем городе, а также поделились секретами своего успеха.



Партнеры Премии «Человек года 2017» порассуждали о том, кто достоин этого почетного звания, и озвучили свое видение перспектив Нижнего Тагила.

