Друзья! Неделя начнется активно и позитивно. Тагильчан приглашают послушать старинные, городские и цыганские романсы. Сотрудники музея проведут экскурсию по парку советской скульптуры и расскажут об истории и реставрации этих экспонатов. Что будет, если роботы станут неотличимы от человека? В кино стартует научно-популярный фильм, рассказывающий о роботах и людях.
Куда еще отправиться за новыми впечатлениями на этой неделе, узнаете из культобзора от TagilCity.ru.
«Моя сетевая безопасность»
21 апреля в 16:00
Отдел правовой, электронной информации и сервиса центральной библиотеки приглашает на занятие по кибербезопасности и цифровой грамотности.
Вам расскажут:
- что такое кибербезопасность и зачем она нужна;
- почему опасно выкладывать информацию о себе в интернет;
- как распознать, что вас пытаются подцепить на крючок мошенники.
По окончанию занятия вы пройдёте обучающую игру и получите сертификат гуру интернет-безопасности.
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
Литературная гостиная «Возвращение надежды. Пасха Христова»
22 апреля в 14:00
Для христиан всего мира Пасха – самый главный и самый любимый праздник. Вспомнить символы и атрибуты Пасхи, узнать, как готовятся к Светлому Празднику в других странах и какие пасхальные традиции существуют у разных народов, можно в литературной гостиной.
Читателей ждет встреча с произведениями литературы и живописи, в которых нашел свое отражение праздник, возвращающий надежду на вечное обновление жизни.
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
22 и 23 апреля в 18:30
В программе произведения А. Вивальди, Т. Альбинони, Дж. Платти, а также музыка знаменитого гобоиста А. Паскулли и шедевры другого великого итальянца, Э. Морриконе.
Стоимость: 950 рублей
Органный зал, Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Вечер Романса»
21 апреля в 18:00
В программе для вас прозвучат старинные, городские и цыганские романсы XIX - XX веков.у
Стоимость: 110 рублей
ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
«И хорошее настроение...»
22 апреля в 16:00
Развлекательная программа для старшего поколения. Концертная программа коллективов ДК. Любимые песни в вашем исполнении, танцы.
Стоимость: 110 рублей
ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари»
22 апреля в 19:00
Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная и театрализованная программа, в «живом» исполнении звезд московских мюзиклов. Авторские костюмы и свет дополняют слаженную актерскую игру звездного состава.
Городской Дворец Молодежи, ул. Пархоменко, 37
«Маленькие экраны»
Спектакль «Письма войны. Жил был тыл»
20 апреля в 19:00
76 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Память о тех днях хранят письма. В них есть все: отчаяние и слова поддержки, тоска и радость любви, надежды на будущее и мечты. Документальные материалы для этого урока театру предоставил Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».
Молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Земля Эльзы»
23 апреля в 18:00
Наверное, их можно назвать Ромео и Джульеттой наших дней. Как и в трагедии Шекспира возлюбленных разлучают родственники. Но неожиданно, боязливо и так искренне влюблённые Он и Она – не юные пылкие сердца, а люди самой зрелой зрелости.
Стоимость: 270 – 320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Наедине с природой 3D»
С 22 апреля
Вместе с командой искателей приключений, состоящей из легендарного космонавта Джона Херрингтона, молодежной активистки Ариэль Твето и рекордсменки в пешем туризме Дженнифер Фарр Дэвис, вы сойдете с протоптанного пути и окажетесь в удивительных местах дикой природы.
«Красногвардеец»
«Робот, я люблю тебя?»
С 22 апреля
Антропоморфные роботы все больше внедряются в нашу жизнь: встречают нас на стойках, обучают детей и даже живут в семьях в качестве компаньонов. Ученые пытаются сделать роботов максимально похожими на человека. В конце 80-х ученые, исследуя эмоциональную реакцию людей на роботов, обнаружили «эффект зловещей долины»: самые человекоподобные роботы вызывали у людей неприязнь и даже страх. Но что будет, когда они станут неотличимы от человека?
«Красногвардеец»
«Гнев человеческий»
С 22 апреля
Эйч (Джейсон Стейтем) – загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но виновные обязательно познают гнев человеческий.
ТЦ DEPO
«Властелин колец: Две крепости. Перевыпуск»
С 22 апреля
Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Громадная Армия Сарумана приближается: члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается.
ТЦ DEPO
«Ревизор (версия 1.2)»
20, 21, 23 апреля
Стоимость: 300 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Путешествие варенья. Бэби Чехов»
20 апреля в 10:00
Стоимость: 300 рублей
Молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Маленький принц»
23 апреля в 11:00
Стоимость: 250 рублей
Молодежный театр, ул. Ильича, 37