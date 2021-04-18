Друзья! Неделя начнется активно и позитивно. Тагильчан приглашают послушать старинные, городские и цыганские романсы. Сотрудники музея проведут экскурсию по парку советской скульптуры и расскажут об истории и реставрации этих экспонатов. Что будет, если роботы станут неотличимы от человека? В кино стартует научно-популярный фильм, рассказывающий о роботах и людях.

Куда еще отправиться за новыми впечатлениями на этой неделе, узнаете из культобзора от TagilCity.ru.