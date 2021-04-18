культобзор на tagilcity.ru
Романс, музеон и роботы
Куда сходить среди недели в Нижнем Тагиле?

Друзья! Неделя начнется активно и позитивно. Тагильчан приглашают послушать старинные, городские и цыганские романсы. Сотрудники музея проведут экскурсию по парку советской скульптуры и расскажут об истории и реставрации этих экспонатов. Что будет, если роботы станут неотличимы от человека? В кино стартует научно-популярный фильм, рассказывающий о роботах и людях.


Куда еще отправиться за новыми впечатлениями на этой неделе, узнаете из культобзора от TagilCity.ru.

Библиотека

«Моя сетевая безопасность»

21 апреля в 16:00


Отдел правовой, электронной информации и сервиса центральной библиотеки приглашает на занятие по кибербезопасности и цифровой грамотности.


Вам расскажут:

- что такое кибербезопасность и зачем она нужна;

- почему опасно выкладывать информацию о себе в интернет;

- как распознать, что вас пытаются подцепить на крючок мошенники.

По окончанию занятия вы пройдёте обучающую игру и получите сертификат гуру интернет-безопасности.


Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а

Литературная гостиная «Возвращение надежды. Пасха Христова»

22 апреля в 14:00


Для христиан всего мира Пасха – самый главный и самый любимый праздник. Вспомнить символы и атрибуты Пасхи, узнать, как готовятся к Светлому Празднику в других странах и какие пасхальные традиции существуют у разных народов, можно в литературной гостиной.

Читателей ждет встреча с произведениями литературы и живописи, в которых нашел свое отражение праздник, возвращающий надежду на вечное обновление жизни.


Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а

Концерты
«В созвездии Вивальди»

22 и 23 апреля в 18:30

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В программе произведения А. Вивальди, Т. Альбинони, Дж. Платти, а также музыка знаменитого гобоиста А. Паскулли и шедевры другого великого итальянца, Э. Морриконе.


Стоимость: 950 рублей


Органный зал, Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

«Вечер Романса»

21 апреля в 18:00


В программе для вас прозвучат старинные, городские и цыганские романсы XIX - XX веков.у


Стоимость: 110 рублей


ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1

«И хорошее настроение...»

22 апреля в 16:00


Развлекательная программа для старшего поколения. Концертная программа коллективов ДК. Любимые песни в вашем исполнении, танцы.


Стоимость: 110 рублей


ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1

Мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари»

22 апреля в 19:00

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Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная и театрализованная программа, в «живом» исполнении звезд московских мюзиклов. Авторские костюмы и свет дополняют слаженную актерскую игру звездного состава.


Городской Дворец Молодежи, ул. Пархоменко, 37

Выставки
«Так же, как и ты»
С 17 апреля
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Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Леи Анкерс (Великобритания).

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а

«Маленькие экраны»

С 16 апреля
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Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Джареда Краусса (Великобритания)

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Спектакли
«Театр на удаленке. Маяковский»
20 апреля в 18:00

Урок первый. «Маяковский». Сколько талантов может быть у одного человека! Маяковский – художник, поэт, драматург, режиссер, сценарист, актер… Яркий, молодой, неугомонный. О том, что успел сделать поэт и чего ему сделать не удалось.

Стоимость: 50 рублей

Молодежный театр, ул. Ильича, 37
Спектакль «Эварист Галуа»
20 апреля в 18:30

Новый Молодежный познакомит вас с гениальным математиком начала 19 века, сумевшим за 4 года свой научной деятельности решить проблему, над которой лучшие мировые умы корпели 300 лет… Речь пойдет об Эваристе Галуа. Этот молодой человек, погибший на дуэли в возрасте 20 лет, успел положить начало новому направлению в математике, сформировать принципиально новые методы работы, которые легли в основу современной высшей алгебры.

Стоимость: 50 рублей

Молодежный театр, ул. Ильича, 37

Спектакль «Письма войны. Жил был тыл»

20 апреля в 19:00

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76 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Память о тех днях хранят письма. В них есть все: отчаяние и слова поддержки, тоска и радость любви, надежды на будущее и мечты. Документальные материалы для этого урока театру предоставил Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Земля Эльзы»

23 апреля в 18:00

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Наверное, их можно назвать Ромео и Джульеттой наших дней. Как и в трагедии Шекспира возлюбленных разлучают родственники. Но неожиданно, боязливо и так искренне влюблённые Он и Она – не юные пылкие сердца, а люди самой зрелой зрелости.


Стоимость: 270 – 320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Пока она умирала»
22 апреля в 18:00

Это рождественская история, произошедшая с неугомонной Софьей, её дочерью Татьяной и мужчиной «бесвребровского» возраста, в финале которой окажутся трепетно счастливы не только они.

Стоимость: 230 – 270 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Музеи
Экскурсия «МУЗЕОН. Парковая скульптура советского периода»
22 апреля в 18:00

Вы сможете узнать, как каждая из скульптур попала в парк, где она находилась до этого, как проходил процесс реставрации, в чем художественные и исторические особенности советской парковой скульптуры и о многом другом.

Стоимость: от 50 до 150 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Мастер-класс по керамике «Живое дерево – колокольчик»
22 апреля в 18:00

Вместе с художником Еленой Прошко создадим красивый сувенир в виде дерева с птицей. А ещё один приятный бонус – наш сувенир ещё и будет громко звенеть.

Стоимость: от 100 до 200 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Кино
Opera HD: Аида
21 апреля в 19:00
Опера «Аида», впервые поставленная в 1871 году в Каирском оперном театре по случаю открытия Суэцкого канала, приглашает нас в фантазию на тему реконструированного древнего мира. В центре сюжета – неразрешимое противоречие между любовью и патриотическим долгом: пленная эфиопская принцесса и египетский военачальник предают свои народы, бросают вызов могущественной сопернице и навеки воссоединяются в смерти.

ТЦ DEPO

«Наедине с природой 3D»

С 22 апреля


Вместе с командой искателей приключений, состоящей из легендарного космонавта Джона Херрингтона, молодежной активистки Ариэль Твето и рекордсменки в пешем туризме Дженнифер Фарр Дэвис, вы сойдете с протоптанного пути и окажетесь в удивительных местах дикой природы.


«Красногвардеец»

«Робот, я люблю тебя?»

С 22 апреля


Антропоморфные роботы все больше внедряются в нашу жизнь: встречают нас на стойках, обучают детей и даже живут в семьях в качестве компаньонов. Ученые пытаются сделать роботов максимально похожими на человека. В конце 80-х ученые, исследуя эмоциональную реакцию людей на роботов, обнаружили «эффект зловещей долины»: самые человекоподобные роботы вызывали у людей неприязнь и даже страх. Но что будет, когда они станут неотличимы от человека?


«Красногвардеец»

«Гнев человеческий»

С 22 апреля


Эйч (Джейсон Стейтем) – загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но виновные обязательно познают гнев человеческий.


ТЦ DEPO

«Властелин колец: Две крепости. Перевыпуск»

С 22 апреля


Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Громадная Армия Сарумана приближается: члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается.


ТЦ DEPO

Детям

«Ревизор (версия 1.2)»

20, 21, 23 апреля


Стоимость: 300 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Путешествие варенья. Бэби Чехов»

20 апреля в 10:00


Стоимость: 300 рублей


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Маленький принц»

23 апреля в 11:00


Стоимость: 250 рублей


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

Мастер-класс «Зимний вечер»
21 апреля в 13:00 и 18:00

Работа (формат А4) выполняется шерстью для валяния, в рамке со стеклом. Материалы предоставляются организаторами. Продолжительность 1,5 часа.

Стоимость: 450 рублей

ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39
Праздники и памятные даты
День подснежника
19 апреля
Национальный день донора в России
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Всемирный день творчества и инновационной деятельности
21 апреля
Международный день Матери-Земли
22 апреля
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23 апреля
Международный день ветеринарного врача
24 апреля
Текст и оформление: Нателла Николова