Друзья! Впереди событие, которое ждут все неравнодушные к искусству тагильчане - «Ночь музеев-2017».



Из названия может показаться, что в этот день всего лишь музеи Нижнего Тагила будут всю ночь работать и ничего нового там не произойдет. На самом деле это не так.



В день международной акции, приуроченной Дню музеев, на разных площадках города пройдет огромное количество мероприятий: спектакли, лекции, ярмарки, кинопоказы, квесты, мастер-классы и многое другое.



Уникальное и масштабное событие пройдет на площадке ГДДЮТ: жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в создании самой большой тагильской картины.



Редакция TagilCity.ru подготовила для вас всю полезную информацию о тагильской «Ночи музеев».



А также 24 выставки Нижнего Тагила и расписание всех спектаклей тагильских театров - приятных, полезных, нескучных выходных!



