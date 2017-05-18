«Совершенство дивных граней»
Музей природы и охраны окружающей среды, пр.Ленина 1а
15 мая - 31 декабря, с 09:00 до 18:00
Начиная с XVII века, Урал является богатейшим источником самоцветного камня в нашей стране. Наиболее известна Мурзинско-Алдуйская самоцветная полоса, богатство которой широко представлено в экспозиции музея природы: голубые топазы; таинственные фиолетовые аметисты; зеленые и розовые турмалины; а также бериллы разнообразной окраски: голубые аквамарины,
зеленые изумруды, желтые гелиодоры, бесцветные или слегка розоватые ростериты. Здесь их можно увидеть не только в природном виде, но и в огранке и камнерезных изделиях. Обычно окраска
в кристалле распространена неравномерно, она и подсказывает мастеру какую, форму придать камню: круглую, овальную, шестиугольную или же сделать кабошон.