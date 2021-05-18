Амплуа — борец за права персонала, профсоюзник До победы на выборах Алексей Балыбердин более 10 лет работал на «Уралвагонзаводе» на разных рабочих должностях, а позже стал председателем комиссии по охране труда Общественной организации Первичной профсоюзной организации. В 2015 году он участвовал в митинге «Антимайдан» и возглавил Нижнетагильское отделение Межрегионального движения «В защиту человека труда». На праймериз Единой России действующий депутат документы не подал.﻿ По слухам, персону этого кандидата на повторное участие в выборах в Госдуму согласовал лично губернатор Евгений Куйвашев. В свете того, что накануне выборов недоброжелатели стали пророчить губернатору отставку, а другие участники политической повестки наоборот прогнозировать его переход на работу в федеральные органы власти, будущее Балыбердина до сих пор под вопросом. С одной стороны, его пиаром занимаются в течение большей части его депутатства (а не только за полгода до выборов). С другой стороны, если УВЗ делает ставку на другого кандидата, то у Балыбердина останется лишь шанс побороться за проходное место в списке от партии. Эксперты считают, что Балыбердину предложат баллотироваться в Законодательное собрание Свердловской области.

Депутат за последние месяцы обратил свое внимание сразу на несколько тем, волнующих избирателей. При этом Балыбердин не допускает громких популистских заявлений и не вступает в открытую конфронтацию с кем-либо, а больше работает с населением по текущим вопросам без привязки к предприятию, которое финансировало его избирательную кампанию.



В местной политической тусовке Алексей Балыбердин предпочитает проявлять себя минимально, больше акцентируя внимание на общение крупными государственными деятелями. Так, недавно депутат рассказал о встречах с министром экономразвития Максимом Решетниковым и министром промторга Денисом Мантуровым. Балыбердин также негативно высказался о нападках нового президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина, поддержав партийную позицию.



К обсуждению темы аутсорсинга скорых в Нижнем Тагиле не присоединился только ленивый. Алексей Балыбердин не стал поддерживать водителей, выступивших против аутсорсинга, чтобы не ввязываться в конфликт с областными элитами. Позиционироваться в информповестке по этой теме он решил в качестве наблюдателя за соблюдением прав персонала — без какой-либо оценки решения властей. Такая позиция с одной стороны не отворачивает депутата от народа, но и не решает по факту задачи электората.



Также депутат взялся за федеральную историю, открыто поддерживая автомобилистов, которые купили транспортные средства в Армении. Из-за ряда причин хозяевам таких автомобилей запрещено передвигаться по России и продавать их кому-то, а таможенные сборы в некоторых случаях превышают стоимость самих машин. Спрос на такие машины, по словам депутата, был у людей с ограниченными финансами — за счет невысоких цен. Так народный избранник пробует завоевать расположение среднего класса и автомобилистов.



Алексей Балыбердин регулярно появляется на городских событиях: за последние несколько недель он посетил как общественников из инклюзивного сообщества города, так и молодежные спортивные соревнования по рукопашному бою.