ДУМА О
НИЖНЕМ
ТАГИЛЕ

Обзор выборов в Государственную думу
по Свердловской области в 2021 году
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ТЕНДЕНЦИИ

В единый день голосования жителям Нижнего Тагила предстоит вместе со всей страной избрать восьмой созыв Госдумы. TagilCity.ru в спецпроекте анализирует предвыборные расклады с персоналиями и электоральной базой.


В Нижнем Тагиле за полгода до выборов в Государственную думу начали проявлять свои практические амбиции как опытные политики, так и ранее неизвестные избирателям люди.

Традиционно на выборах от каждого района в городе будут выдвигаться одномандатники. Также каждая партия представит свой список кандидатов, за позиции в котором будут вестись внутрипартийные баталии.

Специальный проект TagilCity.ru расскажет о кандидатах и их публичных заявлениях, а также о возможных кандидатах, которые еще не озвучили свои намерения баллотироваться, но могли бы претендовать на те или иные позиции.

СОСТАВ
город Алапаевск
городской округ Верх-Нейвинский
городской округ Верхний Тагил
городской округ Верхняя Тура
Горноуральский городской округ
Кировградский городской округ
Кушвинский городской округ
Невьянский городской округ
город Нижний Тагил

171 округ

465 396
Общее количество избирателей
Число победителя*
*Число победителя - ориентир, количество голосов избирателей, необходимый для победы кандидата, исходя из электоральной истории округа
81 108
Нижнетагильский

КАНДИДАТЫ

Андрей Муринович
Алексей Балыбердин
Александр Моисеев
Константин Захаров
Александр Соловьев
Андрей Кузнецов
Дмитрий Арды
Заявил официально
Не заявлял официально
Не заявлял официально
Заявил официально
Не заявлял официально
Не заявлял официально
Заявил официально
Ирина Серебряникова
Дамир Завильский
Заявил официально
Заявил официально
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Андрей Муринович первым заявил о намерении баллотироваться в Госдуму от Нижнего Тагила. Для уральской политики он не новый игрок: с 2011 года он баллотировался на выборы разного уровня. Пять раз — от «Справедливой России», в 2017 году — от «Единой России» в городскую думу Нижнего Тагила. В 2012 году он стал депутатом городской думы от СР, а в 2016 отказался от участия в выборах в ЗакСО, куда изначально был выдвинут от этой же партии.
Андрей Муринович
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55 лет. Медиаменеджер, главный редактор телеканала «24/6»
ПОВЕСТКА
Политик известен своей работой по продвижению канала «Реальный Тагил» до его перехода к медиаменеджеру Александру Соловьеву. В местном инфополе Андрей Муринович напрямую не делает никаких заявлений, а его намерения баллотироваться в противовес кандидату от УВЗ местные политологи воспринимают как предмет будущего торга с правительством и дочкой «Ростеха», особенно потому, что он уже практиковал отказ от участия в выборах в последний момент.
СПРАВКА
Заявил официально
Амплуа — борец за права персонала, профсоюзник

До победы на выборах Алексей Балыбердин более 10 лет работал на «Уралвагонзаводе» на разных рабочих должностях, а позже стал председателем комиссии по охране труда Общественной организации Первичной профсоюзной организации. В 2015 году он участвовал в митинге «Антимайдан» и возглавил Нижнетагильское отделение Межрегионального движения «В защиту человека труда».

На праймериз Единой России действующий депутат документы не подал.﻿ По слухам, персону этого кандидата на повторное участие в выборах в Госдуму согласовал лично губернатор Евгений Куйвашев. В свете того, что накануне выборов недоброжелатели стали пророчить губернатору отставку, а другие участники политической повестки наоборот прогнозировать его переход на работу в федеральные органы власти, будущее Балыбердина до сих пор под вопросом. С одной стороны, его пиаром занимаются в течение большей части его депутатства (а не только за полгода до выборов). С другой стороны, если УВЗ делает ставку на другого кандидата, то у Балыбердина останется лишь шанс побороться за проходное место в списке от партии. Эксперты считают, что Балыбердину предложат баллотироваться в Законодательное собрание Свердловской области.
Алексей Балыбердин
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42 года. Депутат Государственной думы, «Единая Россия»
ПОВЕСТКА
Депутат за последние месяцы обратил свое внимание сразу на несколько тем, волнующих избирателей. При этом Балыбердин не допускает громких популистских заявлений и не вступает в открытую конфронтацию с кем-либо, а больше работает с населением по текущим вопросам без привязки к предприятию, которое финансировало его избирательную кампанию.

В местной политической тусовке Алексей Балыбердин предпочитает проявлять себя минимально, больше акцентируя внимание на общение крупными государственными деятелями. Так, недавно депутат рассказал о встречах с министром экономразвития Максимом Решетниковым и министром промторга Денисом Мантуровым. Балыбердин также негативно высказался о нападках нового президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина, поддержав партийную позицию.

К обсуждению темы аутсорсинга скорых в Нижнем Тагиле не присоединился только ленивый. Алексей Балыбердин не стал поддерживать водителей, выступивших против аутсорсинга, чтобы не ввязываться в конфликт с областными элитами. Позиционироваться в информповестке по этой теме он решил в качестве наблюдателя за соблюдением прав персонала — без какой-либо оценки решения властей. Такая позиция с одной стороны не отворачивает депутата от народа, но и не решает по факту задачи электората.

Также депутат взялся за федеральную историю, открыто поддерживая автомобилистов, которые купили транспортные средства в Армении. Из-за ряда причин хозяевам таких автомобилей запрещено передвигаться по России и продавать их кому-то, а таможенные сборы в некоторых случаях превышают стоимость самих машин. Спрос на такие машины, по словам депутата, был у людей с ограниченными финансами — за счет невысоких цен. Так народный избранник пробует завоевать расположение среднего класса и автомобилистов.

Алексей Балыбердин регулярно появляется на городских событиях: за последние несколько недель он посетил как общественников из инклюзивного сообщества города, так и молодежные спортивные соревнования по рукопашному бою.
СПРАВКА
Не заявлял официально
Амплуа — профессиональный чиновник

Александр Моисеев — бывший заместитель полпреда в Уральском федеральном округе, выходца с «Уралвагонзавода» Игоря Холманских. Успел поработать замгубернатора Новгородской и Иркутской областей. С 2011 года являлся замполпреда в УрФО, где курировал экономические вопросы, но покинул свой пост сразу после ухода полномочного представителя Игоря Холманских. С 2018 года работает на УВЗ. Также в копилке чиновника 20-тилетняя военная карьера.
Александр Моисеев
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66 лет. Советник гендиректора «Уралвагонзавода», полковник в отставке
СПРАВКА
Не заявлял официально
Амплуа — опытный управленец

Представитель клана «Уралвагонзавода» не раз участвовал в транзите власти: при главе Нижнего Тагила Сергее Носове он был вице-мэром по городскому хозяйству, придя в мэрию с предприятия. Позже он вновь вернулся на УВЗ. Серьезных политических амбиций Захаров никогда не проявлял, предпочитая работать чиновником, а не выступать с трибуны.
Константин Захаров
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48 лет. Директор по персоналу «Уралвагонзавода»
Член политсовета «Единой России», секретарь ПО Дзержинский
ПОВЕСТКА
22 апреля Константин Захаров подал документы на праймериз в качестве кандидата в Госдуму от Нижнетагильского округа.

Вся его активность сводится к рабочей деятельности. Лишь в середине апреля у кандидата появились аккаунты в соцсетях с различной повесткой — первые звоночки начатого политического пиара. На данный момент акценты ставятся на то, что Захаров был основателем молодежной организации на предприятии, а также поддерживает заводской КВН и другие актуальные для молодежи направления.

Стал Константин Захаров появляться и в городской повестке. В апреле глава города Владислав Пинаев назначил Захарова куратором проекта благоустройства Ленинградского проспекта в Дзержинском районе, где проживает основная масса работников УВЗ.
СПРАВКА
Заявил официально
Амплуа — оппозиционер местной власти

У этого тагильского бизнесмена не закрыт только один гештальт — политический. Бизнес в медиасфере и опыт в лоббировании могут обеспечить ему продвижение на электорат. При этом выборы в Госдуму и ЗакСО будут для медиаменеджера репетицией перед выборами в городскую думу, куда попасть для него будет гораздо проще.
Александр Соловьев
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49 лет. Медиаменеджер
ПОВЕСТКА
Александр Соловьев предпочитает не выступать напрямую с заявлениями. Одним из самых ярких поступков стал выход из политсовета «Единой России» осенью 2020 года. Тем самым бизнесмен открыто заявил об оппозиционном настрое, который транслируют и подвластные ему СМИ. Освещая проблемы города, издания Соловьева не стесняются обвинять местные власти в недоработках.
СПРАВКА
Не заявлял официально
Амплуа — опытный политик

В 2016 году Кузнецов претендовал на места в Госдуме от округа в Московской области и ЗакСО от Нижнего Тагила, работал совместно с Александром Бурковым, в последствии ставшим губернатором Омской области. Является основателем репутационной онлайн-базы «Урал паблисити монитор».
Андрей Кузнецов
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48 лет. Председатель Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
ПОВЕСТКА
В Нижнем Тагиле этот вероятный кандидат не является героем новостной повестки. Вошел, в отличие от Буркова, в президиум центрального совета обновленной «Справедливой России — Патриоты — За правду». Считается аппаратчиком, близким к лидеру партии Сергею Миронову. Конфликтовал с депутатом Госдумы Дмитрием Иониным, получившим мандат Буркова. В итоге сторонам конфликта удалось прийти к компромиссу. Кузнецов возглавит список партии по Свердловской области, а Ионин станет вторым номером с одновременным выдвижением по Березовскому одномандатному округу.
СПРАВКА
Не заявлял официально
Амплуа — волонтёр

Бывший депутат Молодежного парламента Свердловской области заявил о намерении баллотироваться в Госдуму и ЗакСО. В 2018 году молодежь при поддержке партии выбрала его депутатом от Нижнего Тагила, в 2021 году молодой человек пробует свои силы уже на выборах «для взрослых», накапливая опыт для будущей политической карьеры.
Дмитрий Арды
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21 год. Руководитель Нижнетагильского отделения «Молодой гвардии»
ПОВЕСТКА
Дмитрий Арды активно рассказывает о деятельности в МГЕР на протяжении нескольких лет. Основные направления его интересов — это помощь разным слоям населения. В конце 2020 года в повестку также добавилась экологическая составляющая: кандидат стал говорить о проблемах раздельного сбора отходов, а также участвовать в субботниках и экологических акциях.
СПРАВКА
Заявил официально
Амплуа — спортсменка

Воспитанница тагильского спортклуба часть времени проводит в Екатеринбурге, часть в Нижнем Тагиле. Политического опыта у спортсменки нет, при этом у неё дружеские отношения со звёздами спорта мирового уровня, это может дать ей определенную опору. Выход в политическую среду — по аналогии с Антоном Шипулиным — позволит спортсменке обеспечить себе будущее.
Дмитрий Арды
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33 года. Многократная чемпионка мира, Европы и России по боксу.
ПОВЕСТКА
Ирина Серебреникова поддерживает детский спорт, интересуется тренерской работой, развитием спорта в регионе. Также занимается волонтерской работой и благотворительностью. В начале мая она заявилась на праймериз «Единой России»
СПРАВКА
Заявил официально
Амплуа — тренер

В политике его фигура ранее не была замечена. Вероятно, участие в праймериз молодой педагог рассматривает в качестве нового опыта. Партийную поддержку кандидат может получить за счёт позитивного образа представителя современной молодежи.
Дамир Завильский
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32 года. Учитель, фитнес-инструктор
ПОВЕСТКА
Дамир активно занимается спортом (волейбол, фитнес) и пропагандирует ЗОЖ. Работает с молодежью в рамках педагогической деятельности и с желающими привести тело в порядок в рамках работы инструктором. Ведёт соцсети на околоспортивные темы.
СПРАВКА
Заявил официально
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