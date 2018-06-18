Кто они - байкеры Нижнего Тагила?

President — президент, то есть глава клуба или чаптера (отделения). Обычно выборная должность. Осуществляет общее стратегическое руководство клубом или его отделением, ведет отношения с другими клубами, официальными лицами и т. д.

У каждого байкера есть также прозвище. Калаш является вице-президентом клуба. Он замещает президента при решении важных вопросов клуба. Следит за порядком, делегирует полномочия между клубниками.



Казначей отвечает за капитал клуба, за его финансовые вопросы. Дорожный капитан прокладывает маршрут поездок, отвечает за безопасность в дороге, питание и отдых.