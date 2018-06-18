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Кто они - байкеры Нижнего Тагила?
18 июня - Всемирный день мотоциклиста
Чтобы узнать, кто такие байкеры, чем они живут и какие скорости набирают, мы отправились в байкерский клуб «Revolvers».

Мотоциклисты предпочитают не разглашать точные адреса, пароли и явки. По их словам, байкеров на дорогах никто не любит.

Хотя сегодня байкерские сообщества носят в подавляющем большинстве случаев мирный характер.

«Автомобилисты нас не любят. Наверное, потому что мы быстрее и более маневренные. Вообще, о нас складывается много ложных представлений. И всё из-за телевизора. Люди думают, что мы постоянно бухаем, устраиваем драки, ходим с цепями. Думают, что мы - националисты или оппозиция. А у нас политика - личное дело каждого. Общих установок нет».

Екатерина
Как попасть в мотоклуб?
Для того, чтобы вступить в мотоклуб «Revolvers», как оказалось, недостаточно купить мотоцикл и надеть джинсовую жилетку (отличительная черта сообщников). Во-первых, у каждого кандидата должны быть водительские права с категорией «А». Во-вторых, за первый год придется доказать, что ты не опозоришь честь клуба.

В братстве «Revolvers» нельзя нарушать дорожные законы и оставлять в беде любого другого мотоциклиста. Выезжать на дорогу в нетрезвом состоянии категорически запрещено.
Своя иерархия

Если новичок прошел испытательный срок, собирается совет из всех мотоциклистов «Revolvers» и байкеру присуждаются «цвета» и звание. Цвета - это нашивка на джинсовой жилетке с изображением герба клуба. У каждого обладателя звания есть свои обязанности.
President — президент, то есть глава клуба или чаптера (отделения). Обычно выборная должность. Осуществляет общее стратегическое руководство клубом или его отделением, ведет отношения с другими клубами, официальными лицами и т. д.

У каждого байкера есть также прозвище. Калаш является вице-президентом клуба. Он замещает президента при решении важных вопросов клуба. Следит за порядком, делегирует полномочия между клубниками.

Казначей отвечает за капитал клуба, за его финансовые вопросы. Дорожный капитан прокладывает маршрут поездок, отвечает за безопасность в дороге, питание и отдых.
Не только мужчины
Есть несколько типов мотоклубов. И некоторые из них не допускают присутствие в сообществе женщин. «Revolvers» - смешанный мотоклуб, в его составе есть девушки.

Лену называют «Мама», потому что она мама вице-президента. Увлечение сына мотогонками не особо нравилось Лене, пока она сама не села на мотоцикл.

Катя в детстве дружила преимущественно с мальчишками, поэтому свой первый байк «оседлала» в 14 лет.
«Если девушка сломается на дороге - не страшно. Всегда приедут братья на помощь. Любой, кто свободен, приедет и поможет отремонтировать. Вообще, наш клуб даже узнают в других городах. Потому что мы отзывчивые и дружелюбные. Тебе могут ночью позвонить и сообщить о том, что на трассе кто-либо из мотоциклистов застрял. И любой из нас приедет».

Екатерина
Самые дальние поездки «револьверов»
Ханты-Мансийск

Чебоксары
Раритет
«Восход-3М», находящийся в клубе «Revolvers», еще ни разу не запускался. Его пробег на данный момент составляет 2 км - обкатка на заводе. Мотоцикл опломбирован и, по словам Екатерины, является редким экземпляром. Сувениры и коллекционные экспонаты клубу дарят байкеры из других городов.

Подарок «револьверам» от красноуральцев
Иж 1949 года
Гостеприимство
Для приезжих мотоциклистов из других городов у тагильских байкеров есть специальная комната для ночлега.

«Президента нашего клуба знают в ГАИ. Если случаются аварии с участием мотоцикла, могут и ему позвонить. Вообще, Тагил — маленький город. У каждого байкера — индивидуальный шлем, нас распознать несложно. Мы не имеем право подставлять наше братство. Поэтому принимаем не каждого. У нас же как принято: новичок купил себе малолитражку и начинает гонять где надо и не надо. А мы уже взрослые», — смеется Екатерина.

Екатерина
Накануне публикации этого материала журналист TagilCity.ru встретил еще одну команду тагильских мотоциклистов. Уже знакомые байкера опознали их как «банду полторашек». Такое прозвище им дали на дорогах. Связано оно с тем, что эти мотоциклисты ездят только по прямой и обратно. Возможно, наш следующий материал будет об этом сообществе.

С днем байкера!
Удачи на дорогах.
Текст: Камила Мориак
Фото: TagilCity.ru, «Revolvers»
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