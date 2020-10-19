Рок, голоса в пустыне и Малефисента

Друзья! Вновь приближаются выходные. TagilCity.ru приготовило для вас подборку мероприятий, чтобы серые осенние дни стали более яркими.



На улице слякоть? Это не повод сидеть дома, а повод наполнить выходные интересными и познавательными событиями.

Можно отправиться на рок-концерт или поучаствовать в трейле на гору, а можно просто сходить в кино на долгожданный фильм или посетить фотовыставку.

Также в этот уикенд вас ждут мастер-классы, творческие встречи, спектакли многое другое.



Приятных выходных!

