культобзор на tagilcity.ru
Рок, голоса в пустыне и Малефисента
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Вновь приближаются выходные. TagilCity.ru приготовило для вас подборку мероприятий, чтобы серые осенние дни стали более яркими.

На улице слякоть? Это не повод сидеть дома, а повод наполнить выходные интересными и познавательными событиями.
Можно отправиться на рок-концерт или поучаствовать в трейле на гору, а можно просто сходить в кино на долгожданный фильм или посетить фотовыставку.
Также в этот уикенд вас ждут мастер-классы, творческие встречи, спектакли многое другое.

Приятных выходных!
Спорт
Разное
Death Cafe
20 октября в 15:00

Death Cafe – это пространство свободного общения, куда приходят люди, чтобы поговорить на тему смерти.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
АРТ-WEEKEND в студии «Цветные сны»
20 октября в 12:00 и в 16:00

В программе вас ждет: мастер-класс по акриловой живописи «Сливы», мастер-класс по масляной живописи «Музыка осени», мастер-класс по гончарному делу.

Художественная студия «Цветные сны», пр. Уральский, 83
Творческая встреча «Дар останавливать мгновенье»
20 октября в 16:00

Встреча с фотографом Анной Перевозкиной. Фотограф расскажет о лайфхаках, о том как правильно выстроить свет и выбрать красивый ракурс. И о многом другом

Библиотека №6, ул. Басова, 8
Концерты
Концерт «Аркадьюшка»
17 октября в 19:00

Концерт петербургского инди-поп музыканта.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Концерт группы «ЛюКра»
19 октября в 20:00

Группа «ЛюКра» образована в 2014 году. За минувшие 5 лет успела дать десятки концертов по Уралу, отснять 6 собственных клипов, записать альбом и ещё пару хитов, пережить смену состава и смену жительства, при этом не распасться, и, главное, продолжать радовать фанатов неиссякаемой энергией, харизмой и обаянием.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Концерт группы Honey Keys
19 октября в 21:00

Honey Keys – это современный дуэт, с зажигательными хитами.

Стоимость: 300 рублей

Гастропаб «Ленинград», ул. Карла Маркса, 27
Концерт «Золотые хиты» Мистера Кредо»
19 октября в 19:00

Нижнетагильский цирк
Концерт Вики Цыгановой
19 октября в 18:00

Дворец культуры им. И.В. Окунева
Вечер современной хореографии
18 октября в 18:00

В программе вечера хореографические спектакли: «Алиса в Стране Чудес» — школа балета «Реверанс».«Игра богов» — студия танца «Victory Dance». «Пленительная привычка» — студия танца «Творческий беспорядок».

ДК НТМК
Концерт группы Honey Keys
19 октября в 21:00

Концерт-трибьют посвящен творчеству Егора Летова, Майка Науменко, групп «Кино», «Сектор газа» и др.

Стоимость: 300 - 600 рублей

ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17
Выставки
Выставка «Прохожий»
19 октября в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Сергея Руслановича (Россия).
Автор будет присутствовать на открытии выставки.

Галерея «Угол» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Выставка «Голоса в пустыне»
18 октября в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Райана Уокера (Канада).

Галерея «Угол» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Музеи
Лекция «Современное искусство Нижнего Тагила»
19 октября в 15:00

Лекцию проведет искусствовед, член Союза художников России, член Международной ассоциации менеджеров культуры. С 2018 года она живет в Москве и заведует отделом исследований творчества А.С. Голубкиной Государственной Третьяковской галереи Елена Ильина.

Стоимость: 50 рублей для взрослых, 30 рублей для студентов, пенсионеров и школьников.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская 4
Празднование 75-летия Нижнетагильского музея изобразительных искусств
18 октября в 16:00

- Презентация выставочного проекта «Метафора творчества…Голос художника».

- Торжественное открытие Парка скульптуры советского периода, который станет еще одним местом культурного отдыха горожан.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Общественный лекторий «178»
19 октября в 14:00

Лекцию «Загадки тагильского жандарма Ральцевича» для вас прочтут Владимир Кашин, исследователь, член общества изучения истории отечественных спецслужб и
Николай Андреевич Щёкотов, научный сотрудник отдела фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

На лекции вы узнаете не только историю тагильской жандармерии, но и какие тайны может хранить почтовая карточка, и к каким неожиданным и важным выводам могут привести архивные поиски.

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Спектакли
«Пока она умирала»
19 октября 18:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«Три красавицы»
20 октября в 18:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
Детям
Детский праздник с Розой Барбоскиной
19 октября в 16:00

Веселые конкурсы, зажигательная детскотека, вкусности от кафе «Дворцовое».

Стоимость: 200 рублей (дети до четырех лет - бесплатно в сопровождении взрослого с билетом).

ДК НТМК
«Снежная королева»
20 октября 12:00

Стоимость: 170-200 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«Театр.book: Кошка, которая гуляла сама по себе»
19 октября в 11:00 и 13:00

Стоимость: 250 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пл. Ленина, 14
«Кукольный голос»
19 октября в 18:00

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пл. Ленина, 14
«Крошечка-Хаврошечка»
20 октября в 11:00 и 13:00

Стоимость: 150 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пл. Ленина, 14
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы»
Сеансы 19 и 20 октября

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Они»
Сеансы 19 и 20 октября

«Россия», «Родина»
«Окей, Лекси!»
19 и 20 октября

ТЦ DEPO
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова