Рок, голоса в пустыне и Малефисента

Друзья! Вновь приближаются выходные. TagilCity.ru приготовило для вас подборку мероприятий, чтобы серые осенние дни стали более яркими.
На улице слякоть? Это не повод сидеть дома, а повод наполнить выходные интересными и познавательными событиями.
Можно отправиться на рок-концерт или поучаствовать в трейле на гору, а можно просто сходить в кино на долгожданный фильм или посетить фотовыставку.
Также в этот уикенд вас ждут мастер-классы, творческие встречи, спектакли многое другое.
Приятных выходных!