Сезон пилингов продолжается



«VIP - эстетика» дарит скидку 20% к Новому году на пилинг Easy Droxy .

Особенности технологии:

– «Изи Дрокси» имеет многокомпонентный состав и отличается полифункциональностью.

– Это новая запатентованная технология, созданная для улучшения цвета, рельефа и текстуры кожи.

– В основе состава препарата – синергетическая комбинация кислот (гликолевая, молочная, лимонная, салициловая, койевая). АНА + койевая кислоты - именно такая насыщенная комбинация помогает корректировать возрастные и эстетические проблемы, ориентируясь на физиологические ресурсы клеток кожи.

Одной из уникальных особенностей данного пилинга является его форма – это плотный жидкокристаллический гель, исключающий быстрый контакт кислот с кожей. Он максимально удобен для равномерного нанесения и имеет низкий рН. Нейтрализующая эмульсия «Версиколор», входящая в комплект, не имеет аналогов на косметическом рынке. Она позволяет визуально контролировать процесс нейтрализации пилинга.

Easy Droxy Сomplex Рeel не только результативен и безопасен, но и прост в применении. Не вызывает осложнений в постпилинговый период, очень комфортен для пациента и может применяться для любого возраста, любого фототипа, на коже любой плотности.

Запись по телефону: 8 (912) 617-30-63 , Юлия Воеводова



