Твой подарок для красоты и здоровья
Красота и здоровье в Нижнем Тагиле
Варианты ухода за кожей лица и тела
от квалифицированных специалистов Нижнего Тагила
Начни Новый год с омоложения
Представительницы прекрасного пола приглашаются в Центр косметологии и медицины «VIP - эстетика» в Нижнем Тагиле. Вас ждут разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.
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Всё для ухода за кожей лица
Регулярный уход за кожей лица – основа свежести и красоты для женщины любого возраста.

Уход за кожей можно начинать уже с подросткового возраста – когда кожа девочки меняется, и продолжать до бесконечности.

В «VIP - эстетика» представительницы прекрасного пола могут записаться и регулярно посещать самые разнообразные процедуры по уходу за лицом.

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Инновации современной косметологии
Революция эстетической медицины – нитевой лифтинг APTOS.
Нитевая подтяжка лица является прекрасной альтернативой омоложения для пациентов, по той или иной причине, не желающих или не имеющих возможности прибегать к пластической операции.
«VIP - эстетика» – единственный в городе центр, где проводят нитевой лифтинг APTOS.
У нас работает Евгения Проскурнина – специалист в этой области с правом преподавания.
Контурная коррекция предполагает введение под кожу биологически активного вещества, благоприятно влияющего на клеточные процессы.
Это и гиалуроновая кислота, и коллаген.
Профессионалы, работающие в Центре косметологии и медицины «VIP - эстетика», помогут преобразить ваше лицо.
До конца декабря акция на филлеры:
- Ювидерм УЛЬТРА от 8000 рублей
- Ювидерм ВОЛБЕЛЛА от 15000 рублей
Easy Droxy Сomplex Рeel – первый пилинг на основе гидрокислот с функцией цветового контроля за процессом нейтрализации пилинга в режиме реального времени. Комплексный пилинг «Изи Дрокси» - результат научных исследований от Skin Tech (Испания).
Сезон пилингов продолжается

«VIP - эстетика» дарит скидку 20% к Новому году на пилинг Easy Droxy.
Особенности технологии:
– «Изи Дрокси» имеет многокомпонентный состав и отличается полифункциональностью.
– Это новая запатентованная технология, созданная для улучшения цвета, рельефа и текстуры кожи.
– В основе состава препарата – синергетическая комбинация кислот (гликолевая, молочная, лимонная, салициловая, койевая). АНА + койевая кислоты - именно такая насыщенная комбинация помогает корректировать возрастные и эстетические проблемы, ориентируясь на физиологические ресурсы клеток кожи.
Одной из уникальных особенностей данного пилинга является его форма – это плотный жидкокристаллический гель, исключающий быстрый контакт кислот с кожей. Он максимально удобен для равномерного нанесения и имеет низкий рН. Нейтрализующая эмульсия «Версиколор», входящая в комплект, не имеет аналогов на косметическом рынке. Она позволяет визуально контролировать процесс нейтрализации пилинга.
Easy Droxy Сomplex Рeel не только результативен и безопасен, но и прост в применении. Не вызывает осложнений в постпилинговый период, очень комфортен для пациента и может применяться для любого возраста, любого фототипа, на коже любой плотности.
Запись по телефону: 8 (912) 617-30-63, Юлия Воеводова

Глубокий уход за вашей кожей
Мезотерапия и биоревитализация представляют собой коррекцию изменений кожи и подкожно-жировой клетчатки путём введения биологически активных веществ на глубину от 2 до 4 мм.

Применяется как для кожи лица, тела, кожи головы и даже для сглаживания рубцов, а также для устранения целлюлита.

Клиентки Центра «VIP - эстетика» ценят специалистов за индивидуальный и трепетный подход.

Процедура против мимических морщин
Многие уже знают, что ботокс – это природный протеин, расслабляющий мышцы, ответственные за образование мимических морщин.
Квалифицированные специалисты центра «VIP - эстетика» проконсультируют и помогут выбрать наиболее подходящий вариант.
Макияж, который не нужно смывать
Подчеркнуть красоту вашего лица помогут профессиональные косметологи.
Благодаря достижениям современной косметологии, процедура проходит безболезненно, бескровно и без образования рубцов.
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Возможности лазера для вашей красоты!
Центр косметологии и медицины «VIP - эстетика» оснащен лазерным комплексом Multiline.

Лазер используется для избавления от сосудистых звёздочек, нежелательных татуировок и мягких тканей (папилломы, невусы, шипиги, бородавки).
Скидка 20% на процедуру RF-Tripollar в Центре «VIP - эстетика»
Устранение целлюлита по зонам безболезненно и эффективно 100% на аппарате RF-Tripollar.
Скидка действует до Нового года!
Руки
1260 рублей - 1000 рублей
Бёдра
2170 рублей - 1730 рублей
Живот
1610 рублей - 1280 рублей
Подбородок
910 рублей - 720 рублей
До встречи в «VIP - эстетика»!
Нижний Тагил, Тельмана, 2а
здание «Савад», 1 этаж

Телефоны: +7(3435) 34-21-40; 8 (912) 617-30-63

Режим работы:
понедельник-суббота: 9.00 - 21.00
воскресенье: выходной
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