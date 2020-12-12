Александр Коченков. Лидер номинации "Общественная деятельность"
"Когда ты делаешь такие дела, например, как фестиваль уличного спорта "Цени то, что есть", и получаешь обратную связь с комментариями, с положительными отзывами, - это вдохновляет тебя еще с большей ответственностью и с большими силами проводить ещё раз и ещё раз, и придумывать ещё какие-то новые проекты», - это слова лидера. "Все преграды только у вас в голове. Снимайте преграды. Вперед. Действуйте. Сделайте шаг, включайтесь", - говорит лидер Александр."Шаг вперёд" - название его собственного проекта и девиз по жизни. Александр – автор социальных проектов, тренер, работает над открытием инклюзивного центра для проведения мастер-классов, уроков доброты и дружбы. Сделал вклад в улучшение территории Девятого поселка. Наверняка, о массе других добрых дел и поступков скромно умалчивает.