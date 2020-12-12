Ксения Алексеева. Лидер номинации "Приз зрительских симпатий. Дети»"

Представляете, Ксюша создала канал ‌Инстаграм и помогает детишкам, у которых такие же особенности здоровья. Ксюша сама лично проходит через испытание использования устройства тутор. Чтобы бороться с ДЦП, нужно использовать тутор регулярно. Взрослым-то сложно заставить себя заняться собой! А тут нужно быть таким не по-детски терпеливым. Вот Ксюша и рассказывает об этом на своем канале. Представляете, как канал Ксюши полезен ребятам, которым приходится носить тутор? И их мамам, несомненно. Кому нужна такая помощь, наш проект знает ник Ксюши в ‌Инстаграм: @ksuy_azariiНо сначала видеоинтервью посмотрите! Там Ксюша классные вещи говорит, и сама Ксюша - классная."Даже если что-то не так с учёбой, это можно всегда исправить! Всегда! Главное - не волноваться. И не спрыгивать на самую нижнюю ступеньку".Ксюша обожает всех животных, (но не змей) и поэтому хочет стать ветеринаром. Её любимая книга – Гарри Поттер. Она занимается горнолыжным спортом.