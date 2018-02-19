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Стабильность и профессионализм
Уралтрансбанк в Нижнем Тагиле: 22 года добрых традиций и опыт профессионалов
Добрые традиции и опыт профессиональных финансистов с 1947 года
Мы продолжаем добрые традиции.
В 1990 году, в период начала отечественных экономических реформ, на базе структурного подразделения работавшего в то время государственной банковской системы, и был создан современный Уралтрансбанк.

С тех пор наш банк следует своей миссии: Наша цель — вне зависимости от экономической ситуации сохранять стабильность, всегда быть надежным партнером, тщательно планируя будущую деятельность в интересах наших клиентов.
Наш основной закон — быть командой профессионалов, постоянно развивающей и совершенствующей свое мастерство для реализации миссии банка. Наша история началась в 1947 году. С тех пор мы продолжаем добрые традиции.

Сегодня мы предлагаем современные банковские услуги для физических и юридических лиц, активно кредитуем предприятия малого и среднего бизнеса, а также предприятия аграрно-промышленного комплекса.

Уралтрансбанк ежегодно принимает участие в Фестивале качества и стабильно получает высокие оценки экспертов за свои услуги, что является показателем качественных услуг банка. Проекты Уралтрансбанка «Бизнес-инвест», «Всё включено» и «Пенсионный» принесли банку призовые места и получили высокую оценку экспертов на Фестивале качества.
Уралтрансбанк:
Кредитование
Кредиты на выгодных условиях в короткие сроки
Банковские карты
Мобильно и современно
Вклады
Вклады от Уралтрансбанка - Ваш верный расчет
Интернет-банк
Просто, доступно, безопасно
Также наш Банк предлагает своим клиентам расчетно-кассовое обслуживание.
Полный комплекс услуг для бизнеса: торговый эквайринг, корпоративные банковские карты, зарплатный проект

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Уралтрансбанк
Уралтрансбанк работает по нескольким ключевыми направлениям, которые позволяют занимать ему достойное место в профессиональной банковской сфере. Таковыми для нас являются:



  • поддержка роста и развития среднего и малого бизнеса;
  • модернизация энергетики;
  • качественное и доступное потребительское кредитование;
  • современное обслуживание бизнеса.
Наш банк сегодня представляет собой уникальное явление. Мы являемся банком региональным и нацеленным на обслуживание населения и предприятий на Урале. Мы прекрасно знаем их потребности, проблемы, специфику каждого конкретного города и имеем возможность учитывать ее в своей работе — и это наше преимущество.

Валерий Заводов
Председатель правления Уралтрансбанка
Кредиты от Уралтрансбанка — это разнообразие программ и индивидуальный подход к каждому клиенту, кратчайшие сроки принятия решения о возможности выдачи денежных средств, а также надежные финансовые инструменты для защиты Вас и Вашей семьи.
Потребительское кредитование от Уралтрансбанк
Нецелевое кредитование
Минимальная сумма: 10 000 рублей
Сроки: от 1 года до 5 лет
Ставка: от 13%
Кредитные карты
Минимальная сумма: 10 000 рублей
Сроки: от 1 года до 3 лет
Ставка: от 21%
Целевое кредитование
Минимальная сумма: 15 000 рублей
Сроки: от 1 года до 3 лет
Ставка: от 15%
Уралтрансбанк — первый среди региональных банков, ставший принципиальным членом международной платежной системы VISA International.

Преимущества банковских карт Уралтрансбанка:

  • богатый выбор карт для самых требовательных клиентов;
  • расширенный пакет дополнительных услуг и привилегий;
  • бесплатное подключение к Интернет-Банку;
  • максимальная безопасность при расчетах;
  • бесплатное подключение к Мобильному банку;
  • бесплатное зачисление денежных средств на счет;
  • бесплатный запрос баланса в банкоматах и Интернет-Банке;
  • бесплатная блокировка при утере/краже;
  • круглосуточная клиентская поддержка;
  • скидки при оформлении*.
*Согласно условиям Программы лояльности, для клиентов при оформлении БК Visa.
    Специально для Клиентов мы разработали выгодное предложение по программе лояльности от национальной платежной системы «МИР» — Кэшбэк-сервис.
    На сайте Уралтрансбанка вы можете выбрать для себя удобный тип вклада, а также рассчитать его доходность на специальном калькуляторе, ознакомиться с условиями обязательного страхования банковских вкладов и узнать всё о программе лояльности для наших вкладчиков. Вкладчик, при заключении любого срочного вклада имеет возможность оформить банковскую карту (более подробно на сайте www.utb.ru) с помощью которой имеет возможность пополнять любой вклад не только через кассы Банка, но и через банкоматы банка, систему «Интернет-банк», «Мобильный банк» в формате 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году.
    Интернет-банк от Уралтрансбанка — это простота, доступность и безопасность. Оплатить сотовую связь, коммунальные услуги или билеты на концерт? Легко! Стоит только зарегистрироваться в личном кабинете на сайте банка, и мини-банк с быстрым и надежным обслуживанием появится у вас дома. Денежные переводы, информация о состоянии ваших счетов, обмен валюты — и всё это, находясь в любом месте и в любое время.

    Кредитование малого и среднего бизнеса.

    Мы активно поддерживаем малое и среднее предпринимательство и осуществляем кредитование бизнеса. Работая с нами, вы можете получить кредит на развитие малого бизнеса на индивидуальных условиях. Положитесь на нас в любых вопросах, касающихся роста и развития вашего бизнеса.
    Для кредитования предприятий малого и среднего бизнеса Уралтрансбанк разработал уникальные программы, позволяющие оказать компаниям Нижнего Тагила эффективную финансовую поддержку.
    Возможность получения беззалоговых кредитов не зависимо от размеров Бизнеса (кредиты от 50 тыс. рублей).
    Специальные программы кредитования для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
    ПАО «Уралтрансбанк» запустил акцию - «Овердрафт для своих»!

    Что это значит? Это возможность в любой момент использовать денежные средства банка для покрытия кассовых разрывов и расчетов с контрагентами. На срок 12 месяцев со ставкой от 14,5% годовых. Преимуществом данного продукта являются низкая ставка, отсутствие ежемесячного обнуления, оборот траншей от 30 до 90 дней при сумме более 3 млн рублей.

    Адреса офисов ПАО «Уралтрансбанк»:
    Опер. офис № 1: Ул. Огаркова, 5; работает - Пн - Пт: 09:00 - 17:30; Сб: 09:00 - 16:00; перерыв 12:30 - 13:30; Сб, Вс: выходной;
    8(3435) 41-74-27


    Опер. офис № 2: ш. Черноисточинское, д. 7, корп. 4; работает Пн - Пт: 09:00 - 17:45; перерыв 12:30 - 13:30; Сб, Вс: выходной;
    8(3435) 44-46-55

    Опер. офис №3: Пр-кт Вагоностроителей, д. 2; работает Пн - Пт: 09:00 - 17:30; перерыв 12:30 - 13:30; Сб, Вс: выходной;
    8(3435) 33-66-12, 33-74-41

    Опер. офис №4: ул. Металлургов, д. 36; Пн - Пт: 09:00 - 17:45; перерыв 12:30 - 13:30; Сб, Вс: выходной
    8 (3435)47-09-92.
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