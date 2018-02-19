Уралтрансбанк в Нижнем Тагиле: 22 года добрых традиций и опыт профессионалов

В 1990 году, в период начала отечественных экономических реформ, на базе структурного подразделения работавшего в то время государственной банковской системы, и был создан современный Уралтрансбанк.



С тех пор наш банк следует своей миссии: Наша цель — вне зависимости от экономической ситуации сохранять стабильность, всегда быть надежным партнером, тщательно планируя будущую деятельность в интересах наших клиентов.

Наш основной закон — быть командой профессионалов, постоянно развивающей и совершенствующей свое мастерство для реализации миссии банка. Наша история началась в 1947 году. С тех пор мы продолжаем добрые традиции.



Сегодня мы предлагаем современные банковские услуги для физических и юридических лиц, активно кредитуем предприятия малого и среднего бизнеса, а также предприятия аграрно-промышленного комплекса.



Уралтрансбанк ежегодно принимает участие в Фестивале качества и стабильно получает высокие оценки экспертов за свои услуги, что является показателем качественных услуг банка. Проекты Уралтрансбанка «Бизнес-инвест», «Всё включено» и «Пенсионный» принесли банку призовые места и получили высокую оценку экспертов на Фестивале качества.

