Друзья, на этой неделе нас ждут яркие события, наполненные красотой, вкусной едой и цветением вербы. Специально для вас TagilCity.ru подготовил культобзор на предстоящий уикэнд.



Что может быть чудесней поэзии? А чудесна ли рок-поэзия? Об этом вы узнаете на лекции в музее изо.



В выходные нас ждет мастер-класс от мэра на Фестивале постной кухни. Также выходит новый фильм Рэйфа Файнса о Рудольфе Нурееве.



Проведите выходные с пользой для ума и для души!