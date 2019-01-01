Культобзор на tagilcity.ru
Рок-поэзия, Фестиваль постной кухни и Рудольф Нуреев
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Друзья, на этой неделе нас ждут яркие события, наполненные красотой, вкусной едой и цветением вербы. Специально для вас TagilCity.ru подготовил культобзор на предстоящий уикэнд.

Что может быть чудесней поэзии? А чудесна ли рок-поэзия? Об этом вы узнаете на лекции в музее изо.

В выходные нас ждет мастер-класс от мэра на Фестивале постной кухни. Также выходит новый фильм Рэйфа Файнса о Рудольфе Нурееве.

Проведите выходные с пользой для ума и для души!
Концерты

«Мир, который нужен мне»

21 апреля в 15:00

Концерт народного циркового коллектива «Улыбки друзей»

Стоимость: 100-200 рублей

ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
«Мелодии ветра и песни гор»

20 апреля в 16:00

Цикл концертов «Притяжение органа: книга странствий»

Стоимость: 650 рублей

Органный зал, Музей изобразительных искусств ул. Уральская, 7
Концерт Басты
17 мая в 19:00

Баста - один из главных исполнителей российской сцены, настоящий народный артист, песни которого разлетаются на цитаты.

Подробности и билеты

Для лиц старше шестнадцати лет (16+)

 СК Металлург Форум, ул. Красногвардейская, 61
Библионочь в музее
Программа библионочи

Фестиваль постной кухни

20 апреля в 11:00

На фестивале храмы, монастыри, учебные заведения и представители общепита представят свои блюда. Глава города Владислав Пинаев с женой и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова проведут кулинарные мастер-классы.

Для всех желающих будут открыты площадки с блюдами участников и ярмарка постных блюд. Также планируются выступления коллективов ГДДЮТ, мастер-класс по оформлению имбирных пряников и лекция про пост.

ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15

Спектакли
Премьера спектакля «О любви»

20 и 21 апреля в 18:00

Спектакль по одноимённому рассказу Антона Чехова. Бережно сохранённый убедительный чеховский текст прекрасно уживается в одном пространстве с проекцией футбольного матча. Декорации, современная машинерия сцены дают возможность ярких, эффектных постановочных решений. Режиссёрские находки и художественные образы сплетаются в одну историю.

Стоимость: 400-450 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Маша и Миша»
20 апреля в 11:00, 13:00

Стоимость: 150 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Принцесса Крапинка, или ведьма и все прочие»
21 апреля в 11:00, 13:00

Стоимость: 150 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
Открытый телевизионный международный проект «Таланты России»

21 апреля

На конкурсе-фестивале выступят художественные коллективы и отдельные исполнители дворцов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, представители неформальных художественных объединений, концертирующие самостоятельные исполнители и другие.


ДК железнодорожников им. Ю.А. Гагарина, ул. Хохрякова, 17В

Музеи
Экологический праздник «День Земли»
20 апреля в 13:00

В программе праздника мастер-классы, игры и викторины для больших и маленьких.

Стоимость: 60 рублей

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а


Лекция «Строгановский и Демидовский Урал. Особенности социально-экономического и социокультурного пространства»

20 апреля в 14:00

Лекцию проведет кандидат исторических наук Татьяна Мезенина, уже более двадцати лет изучающая историю Урала и историю рода Строгановых.
В истории Урала широко известны две предпринимательские династии: Демидовы и Строгановы.
Интерес вызывают вопросы: врагами они были или друзьями, соперниками и конкурентами или находили возможности объединения усилий; чей вклад в историю и развитие культуры более значителен?

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1


Лекция «Феномен рок-поэзии в русской культуре»

20 апреля в 16:00

Лекцию проведет Галина Авдеева – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологического образования и массовых коммуникаций НТГСПИ (ф) РГППУ.

Во время лекции будет рассмотрен феномен рок-поэзии в русской культуре: проблема возникновения, этапы эволюции, взаимодействие с бардовской традицией. Особое внимание будет уделено этапу формирования русского (советского) варианта рок-поэзии как самостоятельного феномена в 70-80-е годы прошлого века.

Стоимость: 50 рублей для взрослых, 30 рублей для студентов, пенсионеров, школьников.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4

Мастер-класс «Иллюстрация»
20 апреля в 12:00

Мастер-класс художника, иллюстратора, сказочника и поэта Жени Нестеровой, на кортом вы сможете создать и проиллюстрировать книгу.

Стоимость: дети - 200 рублей, взрослые – 250 рублей.

Нижнетагильский Музей Изобразительных Искусств, ул.Уральская, 4
Мастер-класс «Народная кукла Вербница»
21 апреля в 12:00

На мастер-классе вы создадите своими руками куклу Вербницу.
Она олицетворяет собой женщину, идущую в церковь освящать вербу. Таких кукол делали накануне Вербного Воскресенья.

Мастер-класс проведет Светлана Шкабара.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская 4
Мастер-класс «Часовых дел мастер»
20 апреля в 15:00

В рамках мастер-класса вы не только совершите путешествие в историю часовых механизмов, но и создадите свои собственные «авторские» часы.

Стоимость: дошкольник: 60 - рублей, учащийся - 60 рублей, студент - 60 рублей, пенсионер - 60 рублей, взрослый - 140 рублей.

Историко-технический музей «Дом Черепановы», ул. В. Черепанова, 1

Тематическая экскурсия «Русская кухня XIX века»
20 апреля в 15:00

А вы знаете, во сколько вставала кухарка, чтобы приготовить завтрак господам? А чем подчевали в господских домах на масленой неделе? Приходите на занимательную экскурсию о русских традициях и застольной культуре XIX в. По окончании мероприятия каждый посетитель получит в подарок подборку старинный рецептов блюд, которые готовили на «пасхальной неделе».

Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 25 рублей, студент - 35 рублей, пенсионер - 50 рублей, взрослый - 90 рублей.

Музей «Демидовская дача»,
ул. Красногвардейская, 5а
Выставки
Wet & Wild
20 апреля в 18:00

Выставка Джори Босма (Нидерланды)

Побывав в экспедиции в Атлантическом океане, автор выставки сделал серию снимков воды.

В своих работах он надеется вызвать сострадание к воде, которая ответственна за всю жизнь на Земле.


Дом Художника, ул. Уральская 4/1
«Не будем изобретать велосипед»
На выставке для посетителей представлены документы, образцы металлографического анализа железа «Артамоновского» велосипеда и сам загадочный экспонат – двухколесный железный велосипед II пол. XIX в.

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1
«Мгновения в вечности»
На персональной выставка Анжелики Южаковой представлены работы, показывающие широкий диапазон творчества автора. Это и скульптура из глины – одного из самых любимых материалов художника, и керамические произведения в сочетании с деревом, и рисунки, выполненные пастелью.

Среди образов Анжелики Южаковой – крупные исторические личности (княгиня Ольга, Андрей Рублев); мотивы, как будто иллюстрирующие мгновения вечности и философские размышления о жизни (цветочные композиции, ангелы и т.д.).

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

Кино

Ретрокино: «Король Лир»

20 и 21 апреля в 13:00

Стоимость: 50 рублей

К\т «Красногвардеец»

«Нуреев. Белый ворон»

Драматичная и многогранная история становления и восхождения на мировую театральную сцену легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева, прославившего отечественную балетную школу на весь мир. Исключительный человек и выдающийся артист, на долю которого выпало немало испытаний, доказал, что целеустремленность, страсть к искусству и стремление к свободе способны изменить судьбу.

Сеансы с 20 апреля

ТЦ DEPO 14:20, 18:45, 23:35

Комедия «Миллиард»
Сеансы 20 и 21 апреля
«Россия»: 12:55, 15:30, 19:20, 21:05
«Родина»: 12:55, 15:30, 19:20, 21:05
ТЦ DEPO: 11:00, 13:15, 15:20, 17:30, 19:50, 21:15, 21:55, 23:55

Мелодрама «После»
Сеансы 20 и 21 апреля
«Россия»: 19:05
«Родина»: 19:05
ТЦ DEPO: 10:40, 12:55, 17:10, 19:20, 21:30
Ужасы «Проклятие
плачущей»
Сеансы 20 и 21 апреля
«Россия»: 17:30, 21:20, 23:10
«Родина»: 17:30, 21:20, 23:10
ТЦ DEPO: 10:05, 12:10, 14:05, 16:10, 18:10, 20:20, 22:15, 00:10
Мультфильм «Пушистый шпион»
Сеансы 20 и 21 апреля
«Россия»: 09:10, 13:40
«Родина»: 09:10, 13:40
ТЦ DEPO: 10:00
21 апреля - Вербное воскресенье
Текст и оформление: Нателла Николова
Made on
Tilda