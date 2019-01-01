На фестивале храмы, монастыри, учебные заведения и представители общепита представят свои блюда. Глава города Владислав Пинаев с женой и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова проведут кулинарные мастер-классы.
Для всех желающих будут открыты площадки с блюдами участников и ярмарка постных блюд. Также планируются выступления коллективов ГДДЮТ, мастер-класс по оформлению имбирных пряников и лекция про пост.
ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15
Спектакли
Премьера спектакля «О любви»
20 и 21 апреля в 18:00
Спектакль по одноимённому рассказу Антона Чехова. Бережно сохранённый убедительный чеховский текст прекрасно уживается в одном пространстве с проекцией футбольного матча. Декорации, современная машинерия сцены дают возможность ярких, эффектных постановочных решений. Режиссёрские находки и художественные образы сплетаются в одну историю.
Стоимость: 400-450 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Маша и Миша»
20 апреля в 11:00, 13:00 Стоимость: 150 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Принцесса Крапинка, или ведьма и все прочие»
21 апреля в 11:00, 13:00
Стоимость: 150 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
Открытый телевизионный международный проект «Таланты России»
21 апреля
На конкурсе-фестивале выступят художественные коллективы и отдельные исполнители дворцов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, представители неформальных художественных объединений, концертирующие самостоятельные исполнители и другие.
ДК железнодорожников им. Ю.А. Гагарина, ул. Хохрякова, 17В
Музеи
Экологический праздник «День Земли»
20 апреля в 13:00
В программе праздника мастер-классы, игры и викторины для больших и маленьких. Стоимость: 60 рублей
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
Лекция «Строгановский и Демидовский Урал. Особенности социально-экономического и социокультурного пространства»
20 апреля в 14:00
Лекцию проведет кандидат исторических наук Татьяна Мезенина, уже более двадцати лет изучающая историю Урала и историю рода Строгановых. В истории Урала широко известны две предпринимательские династии: Демидовы и Строгановы. Интерес вызывают вопросы: врагами они были или друзьями, соперниками и конкурентами или находили возможности объединения усилий; чей вклад в историю и развитие культуры более значителен?
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Лекция«Феномен рок-поэзии в русской культуре»
20 апреля в 16:00
Лекцию проведет Галина Авдеева – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологического образования и массовых коммуникаций НТГСПИ (ф) РГППУ.
Во время лекции будет рассмотрен феномен рок-поэзии в русской культуре: проблема возникновения, этапы эволюции, взаимодействие с бардовской традицией. Особое внимание будет уделено этапу формирования русского (советского) варианта рок-поэзии как самостоятельного феномена в 70-80-е годы прошлого века. Стоимость: 50 рублей для взрослых, 30 рублей для студентов, пенсионеров, школьников.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Мастер-класс «Иллюстрация»
20 апреля в 12:00
Мастер-класс художника, иллюстратора, сказочника и поэта Жени Нестеровой, на кортом вы сможете создать и проиллюстрировать книгу.
Стоимость: дети - 200 рублей, взрослые – 250 рублей.
Нижнетагильский Музей Изобразительных Искусств, ул.Уральская, 4
Мастер-класс «Народная кукла Вербница»
21 апреля в 12:00
На мастер-классе вы создадите своими руками куклу Вербницу. Она олицетворяет собой женщину, идущую в церковь освящать вербу. Таких кукол делали накануне Вербного Воскресенья.
Мастер-класс проведет Светлана Шкабара.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская 4
Мастер-класс «Часовых дел мастер»
20 апреля в 15:00
В рамках мастер-класса вы не только совершите путешествие в историю часовых механизмов, но и создадите свои собственные «авторские» часы.
Историко-технический музей «Дом Черепановы», ул. В. Черепанова, 1
Тематическая экскурсия «Русская кухня XIX века»
20 апреля в 15:00
А вы знаете, во сколько вставала кухарка, чтобы приготовить завтрак господам? А чем подчевали в господских домах на масленой неделе? Приходите на занимательную экскурсию о русских традициях и застольной культуре XIX в. По окончании мероприятия каждый посетитель получит в подарок подборку старинный рецептов блюд, которые готовили на «пасхальной неделе».
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Выставки
Wet & Wild
20 апреля в 18:00
Выставка Джори Босма (Нидерланды)
Побывав в экспедиции в Атлантическом океане, автор выставки сделал серию снимков воды.
В своих работах он надеется вызвать сострадание к воде, которая ответственна за всю жизнь на Земле.
Дом Художника, ул. Уральская 4/1
«Не будем изобретать велосипед»
На выставке для посетителей представлены документы, образцы металлографического анализа железа «Артамоновского» велосипеда и сам загадочный экспонат – двухколесный железный велосипед II пол. XIX в.
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1
«Мгновения в вечности»
На персональной выставка Анжелики Южаковой представлены работы, показывающие широкий диапазон творчества автора. Это и скульптура из глины – одного из самых любимых материалов художника, и керамические произведения в сочетании с деревом, и рисунки, выполненные пастелью.
Среди образов Анжелики Южаковой – крупные исторические личности (княгиня Ольга, Андрей Рублев); мотивы, как будто иллюстрирующие мгновения вечности и философские размышления о жизни (цветочные композиции, ангелы и т.д.).
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Кино
Ретрокино: «Король Лир»
20 и 21 апреля в 13:00
Стоимость: 50 рублей
К\т «Красногвардеец»
«Нуреев. Белый ворон»
Драматичная и многогранная история становления и восхождения на мировую театральную сцену легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева, прославившего отечественную балетную школу на весь мир. Исключительный человек и выдающийся артист, на долю которого выпало немало испытаний, доказал, что целеустремленность, страсть к искусству и стремление к свободе способны изменить судьбу. Сеансы с 20 апреля