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СПЕЦПРОЕКТ tagilcity.RU

СПЕЦПРОЕКТ tagilcity.RU

Второй год пандемии сменился кризисом после событий в Украине. Элитам приходится оперативно подстраиваться под резко меняющийся мир - и далеко не все к этому готовы. Заводы в условиях стесненных средств должны искать способы заинтересовать лучшие умы в промышленности, власть ищет ресурсы для исполнения социальных обязательств и политических решений. TagilCity.ru фиксирует межклановый расклад в год тектонических сдвигов.



Юбилейный для Нижнего Тагила год должен стать не только годом знаковых инфраструктурных проектов, но и этапом обновления депутатского состава Гордумы. Смена системы выборов, по оценкам собеседников редакции, уменьшит шансы на появление в органе власти сколько-нибудь заметной оппозиции. При этом каждый клан способен увеличить свое влияние за счёт занятия большего числа депутатских кресел, чем ранее. Поскольку в скором времени разбираться с экономическими последствиями кризиса в Восточной Европе субъектам придется максимально самостоятельно, у тагильских властей появился шанс диктовать свои условия предприятиям: места в Гордуме будут доставаться самым финансово патриотичным представителям промышленности, бизнеса и общественности.

Предприятие вновь продвинуло в органы власти своих депутатов. В 2021 году дочерняя компания «Ростеха» заменила депутата в Госдуме - Алексей Балыбердин занял место директора по персоналу на УВЗ, а с этой позиции на пост депутата Госдумы был избран Константин Захаров. На рекламную кампанию кандидат потратил почти 27 млн рублей. При этом 26 млн рублей на пиар единоросса пожертвовали юридические лица.



Собеседники редакции рассказывали, что подрядные организации получали квитанции на добровольные переводы в избирательные фонды кандидатов. Однако добровольность, по словам источника, связана с желанием подрядчиков не лишиться контрактов с УВЗ в будущем, а не реальной поддержкой новоиспеченного депутата.



Завод ежегодно и планомерно избавляется от непрофильных объектов. После десяти лет владения дочерняя компания ООО «УБТ-Отель» продает гостиницу Demidov Plaza, которая сменила название в 2018 году из-за попадания Park Inn by Radisson под американские санкции.



Кадры для крупнейшего в Нижнем Тагиле градообразующего предприятия всегда были актуальной проблемой. Травмирование сотрудников на промышленном предприятии - это неизбежность, однако не только эти случаи попадают в новостную повестку. Анонимные телеграм-каналы стали уделять особое внимание тому, что часть громких преступлений в городе совершается именно сотрудниками «Уралвагонзавода», пусть и вне рабочего места. Работать над повышением уровня культуры персонала предприятию приходится на фоне растущей конкуренции и остром дефиците квалифицированных кадров в промышленной отрасли.



Проведение военной операции в Украине уже привело к санкциям в отношении «Уралвагонзавода». Там заявляют, что ситуация не изменится в худшую сторону. Вероятно, у завода вырастет гособоронзаказ - и это плюс. А вот то, что такой стратегический объект находится внутри города, в условиях военной повестки вызывает у горожан опасения.



Так исторически сложилось, что в зоне интересов УВЗ - гособоронзаказ. Вопросы экологического характера отнесены к группе «ЕВРАЗ НТМК». Поэтому оборонное предприятие направляет своего представителя в Госдуму, а металлургическое - довольствуется наполнением Гордумы. Настоящем полем битвы главных групп становится кадровый вопрос, поскольку молодежи в Нижнем Тагиле и окрестностях все меньше, а квалифицированных специалистов и вовсе на вес золота. Пока по уровню зарплат УВЗ проигрывает конкурентам.



В 2022 году корпорации предстоит обозначить свои амбиции и на выборах в Гордуму Нижнего Тагила. В прошлые годы количество депутатов по одномандатным округам было вдвое меньше, а теперь треть округов приходится на Дзержинский район, где идеологически господствует как раз «Уралвагонзавода». В связи с этим лоббистам предприятия вполне реально договориться с другими кланами о выделении количества мандатов, достаточного для решения местных задач. Кризиса после начала военной операции в Украине, по словам пресс-службы, корпорации не коснулся. Однако уже во второй половине марта часть персонала УВЗ была отправлена в вынужденный отпуск с сохранением ⅔ оплаты труда. Попадание этих данных в информационное поле обеспокоило руководство госкорпорации. Также отреагировал и депутат Госдумы Константин Захаров - он напомнил об инициативе внесения в закон о фейках данных об оборонных предприятиях страны. При этом само предприятие подтвердило информацию о частичном переводе персонала в вынужденный отпуск.

события 2021 года фигуры Контакты Сферы интересов Активы Медиа • Избрание Константина Захарова в Госдуму и Владимира Рощупкина в Законодательное собрание



• Отсутствие покупателей на торгах по Demidov Plaza



• Получение государственной награды коллективом впервые в России - почетный знак «За успехи в труде»



• Смерть бывшего генерального директора предприятия Николая Малых депутат Госдумы Константин Захаров Владимир Рощупкин депутат Заксобрания, исполнительный директор «Уралвагонзавода» депутат городской думы Нижнего Тагила, главный энергетик «Уралвагонзавода» депутат городской думы Нижнего Тагила, начальник металлургического производства «Уралвагонзавода»

‍ Руслан Юсупов Роман Гореленко глава Дзержинского района, экс-заместитель начальника механосборочного цеха «Уралвагонзавода» Александр Ревенко Алексей Балыбердин экс-депутат Госдумы, директор по персоналу «Уралвагонзавода» Гособоронзаказ ООО «УБТ-ОТЕЛЬ»

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ООО «УБТ-СЕРВИС»

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ООО «УВЗ-ЭНЕРГО»

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ООО «УКБВ»

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ООО «УВЗ-МЕДИА СЕРВИС»

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АО «УБТ-УРАЛВАГОНЗАВОД»

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АО «УРАЛКРИОМАШ»

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АО «УКБТМ»

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АО «ОМСКТРАНСМАШ» Корпоративное телевидение Корпоративная газета «Машиностроитель» События 2021 года • Избрание Константина Захарова в Госдуму и Владимира Рощупкина в Законодательное собрание



• Отсутствие покупателей на торгах по Demidov Plaza



• Получение государственной награды коллективом впервые в России - почетный знак «За успехи в труде»



• Смерть бывшего генерального директора предприятия Николая Малых. ФИГУРЫ депутат Госдумы депутат Заксобрания, исполнительный директор «Уралвагонзавода» депутат городской думы Нижнего Тагила, главный энергетик «Урал-вагонзавода»

‍

‍ Константин Захаров Владимир Рощупкин Руслан

Юсупов депутат городской думы Нижнего Тагила, начальник металлургического производства «Урал-вагонзавода» глава Дзержинского района, экс-заместитель начальника механосборочного цеха «Урал-вагонзавода»



‍ экс-депутат Госдумы, директор по персоналу «Урал-вагонзавода» Роман Гореленко Алексей Балыбердин Александр Ревенко КОНТАКТЫ генеральный директор «Урал-вагонзавода» глава «Ростеха» заместитель председателя правительства РФ

‍ Александр Потапов Юрий

Борисов Сергей

Чемезов СФЕРА ИНТЕРЕСОВ Гособоронзаказ АКТИВЫ ООО «УБТ-ОТЕЛЬ»

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ООО «УБТ-СЕРВИС»

‍

ООО «УВЗ-ЭНЕРГО»

‍

ООО «УКБВ»

‍

ООО «УВЗ-МЕДИА СЕРВИС»

‍

АО «УБТ-УРАЛВАГОНЗАВОД»

‍

АО «УРАЛКРИОМАШ»

‍

АО «УКБТМ»

‍

АО «ОМСКТРАНСМАШ» МЕДИА Корпоративное телевидение Корпоративная газета «Машиностроитель»

Летом 2021 года на коксохимическом производстве НТМК произошла авария, после которой едкие выбросы стали регулярно попадать в атмосферу мимо системы вентиляции. Тагильчане массово снимают видео с выбросами от КХП и ужасаются регулярными превышениями предельно допустимой концентрации вредных веществ. Поэтому с приближением года Х, когда в Нижнем Тагиле должны появиться результаты программы «Чистый воздух», клану «ЕВРАЗ НТМК» приходится все больше ресурсов тратить на сдерживание негативной экологической повестки.



Для решения вопросов экологии на уровне властей предприятию даже пришлось выделить отдельного человека - директора по взаимодействию с органами власти по вопросам экологии. Налаживать контакт с властями будет Александр Галкин, который также входит в организационный комитет по квотированию выбросов в Нижнем Тагиле, возглавляемый губернатором Евгением Куйвашевым.



Тень от дымов предприятия начинает ложиться на образ властей, в том числе федеральных. Чтобы разобраться, почему показания приборов (как редакции TagilCity.ru, так и станций УГМС и «Росгидромета») все еще регулярно фиксируют превышения ПДК вредных веществ, в конце 2021 года в Нижний Тагил приезжал руководитель проектного офиса проекта «Чистый воздух» Максим Корольков. Тогда федеральному чиновнику пришлось искать ответы на вопросы в том числе о сроках установления санитарно-защитной зоны у тагильских заводов.



Удушливый смог в конце января и начале февраля 2022 года в Нижнем Тагиле попал в федеральную новостную повестку, вызвав волну ярости у местных жителей, которые стали массово жаловаться на головные боли, кашель и тошноту. Попытка пресс-службы предприятия сказать, что на комбинате все в порядке, с треском провалилась: тагильчане перестали сомневаться, кто именно отравляет городской воздух, когда после публикации TagilCity.ru природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что выбросы с десяти- и двадцатикратными превышениями ПДК вредных веществ принадлежат именно «ЕВРАЗ НТМК».



В выборный 2022 год предприятию придется продвигать своих депутатов в городскую думу Нижнего Тагила на фоне негативной экологической повестки, и в первую очередь это коснется директора коксохимического производства Никиты Беркутова. За «ЕВРАЗ НТМК» городские органы власти негласно закреплены исторически. На место УВЗ в Госдуме здесь не посягают. Дай бог бы выиграть конкуренцию за профессионалов, на которых также претендуют предприятия Верхней Салды (ВСМПО и резиденты Титановой долины). Пока, надо отдать металлургам должное, у них зарплаты выше и криминогенная ситуация лучше.



Кризисная обстановка после событий в Украине и санкции в том числе от Лондона, где находится штаб-квартира холдинга, скажутся на расходах компании. Участие в переговорах Украины и России лично совладельца ЕВРАЗа Романа Абрамовича - сигнал о том, что олигарху крайне не понравились персональные санкции, последующие финансовые потери и массовая отставка совета директоров холдинга.



Для рядового тагильчанина это значит, что решением проблем города предприятие будет заниматься еще меньше. И здесь будет ход за властями - как местными, так и региональными.

события 2021 года фигуры Контакты Сферы интересов Активы Медиа • Избрание Владимира Радаева в Законодательное собрание



• Внимание федеральный властей к нарушениями в сфере экологии вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов Александр Галкин директор по взаимодействию с органами власти по вопросам экологии

‍ депутат Заксобрания, председатель профсоюза «Евраз НТМК»

‍ председатель Нижнетагильской городской думы

‍ Владимир Радаев Вадим Раудштейн депутат городской думы Нижнего Тагила, начальник КХП «Евраз НТМК» Никита Беркутов Денис Корякин Денис Шведов Елена Раудштейн депутат городской думы Нижнего Тагила, директор дивизиона «Урал» по энергетике

‍ начальник технического управления «Евраз НТМК» директор РЦКО «Урал» медиаменеджер («Радио-Экофонд», ИА «Все новости», РА «Идея», телекомпания «Телекон») Ирина Пудовкина Муниципальное управление Федеральное законодательство в сфере экологии ООО «АЛЛЕГРО»



ООО «ЗМР»



АО «ЕВРАЗ КГОК» ТТК «Телекон» ан «между строк» иа «Все новости Нижнего Тагила» Корпоративное издание «Новости ЕВРАЗа» События 2021 года • Избрание Владимира Радаева в Законодательное собрание



• Внимание федеральный властей к нарушениями в сфере экологии фигуры вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» директор по взаимодействию с органами власти по вопросам экологии

‍

‍ депутат Заксобрания, председатель профсоюза «ЕВРАЗ НТМК» Денис Новоженов Владимир Радаев Александр Галкин председатель Нижнетагильской городской думы депутат городской думы Нижнего Тагила, начальник КХП «ЕВРАЗ НТМК»

‍ депутат городской думы Нижнего Тагила, директор дивизиона «Урал» по энергетике

‍ Вадим Раудштейн Денис

Корякин Никита Беркутов начальник технического управления «ЕВРАЗ НТМК» директор РЦКО «Урал»

‍ медиаменеджер («Радио-Экофонд», ИА «Все новости», РА «Идея», телекомпания «Телекон»)



‍ Денис

Шведов Ирина Пудовкина Елена Раудштейн контакты совладелец ЕВРАЗа президент ЕВРАЗа GR-директор ЕВРАЗа

‍ Роман Абрамович Мария

Дронова Алексей

Иванов сферы интересов Федеральное законодательство в сфере экологии Муниципальное управление активы ООО «АЛЛЕГРО»



ООО «ЗМР»



АО «ЕВРАЗ КГОК» Медиа ТТК «Телекон» ан «между строк» иа «Все новости Нижнего Тагила» Корпоративное издание «Новости ЕВРАЗа»

Бизнесмены расширяют свои интересы. Кто-то выбирает новые медиаактивы, а кто-то зарабатывает на пандемии. Так, представители «Союз-НТ» приобрели портативный крематорий и разместили его в Сухоложском поселке. При этом растущая смертность от коронавируса и его последствий обеспечили бизнесменов стабильным спросом.



Внутри самого клана однако не все гладко. Негласно тагильские предприниматели работают каждый в своем направлении, поэтому группу «ЭЛИТЫ ГОРОДА» можно считать весьма условной. Иногда интересы деловых людей пересекаются, и далеко не всегда это заканчивается мирно. Так, Андрей Уткин судится с совладельцами ТЦ на Вые после приобретения доли в трехэтажном здании. Конфликт он связывает с отказом сотрудничать с представителями «Союз-НТ». Кстати, его брат Николай Уткин в конце 2021 года стал директором юрлица, занимающегося сдачей недвижимости. В 2017 году Николай Уткин баллотировался в Гордуму Нижнего Тагила, поэтому вполне вероятно, что интересы семьи рантье в 2022 году вновь будут касаться и получения места в этом органе власти.



Продолжение банкротства бизнесмена Льва Мордвова также говорит о том, что внутри бизнес-сообщества не все справляются с текущими реалиями, когда принципы ведения дел 90-х годов сменяются новыми правилами игры. Основной причиной банкротства владельца бывшей пиццерии на Первомайской стали долги за аренду. Размер арендной платы от новых владельцев помещений стал причиной судебных разбирательств, где была установлена подмена страниц с данными о плате за пользование имуществом. В результате суд встал на сторону арендодателей, а Мордвов заявил о начале своего банкротства.



Для медиаменеджера Александра Соловьева происходящее в городе становится поводом для медийной борьбы за права местных жителей. Во время избирательной кампании в Заксобрание осенью 2021 года несостоявшийся (по крайней мере пока) политик выбрал стратегию освещения в своих СМИ извечных проблем. Однако оппозиционный настрой недавнего единоросса, баллотировавшегося в итоге от «Справедливой России», стал утихать после неудачи на выборах в Заксобрание и с приближением выборов депутатов гордумы Нижнего Тагила.



Укрепление позиций в городе с помощью вхождения в этот орган власти могут запланировать и другие тагильские бизнесмены. В местный политсовет «Единой России» в январе 2022 года вошли еще два представителя ЗАО «Стройкомплекс» (генеральный директор Илья Баянкин и его заместитель по строительству Георгий Полевщиков), совет директоров этой компании возглавляет Олег Сохраннов. Также в политсовете впервые оказался второй представитель «Водоканала» Илья Силяев, сын соучредителя этой компании Сергея Силяева.



Геополитическая нестабильности и скачки валют влияют и на тагильский бизнес, переживающий не лучшие времена. Сейчас лучше быть поближе к органам власти и бюджетам любых уровней, поэтому желающих укрепить свой предпринимательский авторитет мандатом на выборах в Гордуму будет хоть отбавляй.

события 2021 года фигуры Сферы интересов Активы Медиа • Вхождение в политсовет «Единой России» сразу нескольких представителей клана в канун выборов в Гордуму



• Проигрыш Александра Соловьева на выборах в Законодательное собрание председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс»

‍ Олег Сохраннов Илья Баянкин генеральный директор ЗАО «Стройкомплекс» заместитель директора ЗАО «Стройкомплекс» директор АП «Союз-НТ» Георгий Полевщиков Илья Соловьев член местного политсовета партии «Единая Россия», соучредитель ООО «Водоканал-НТ»

‍ Сергей Силяев Илья Силяев Николай Кытманов Андрей Уткин соучредитель ООО «Водоканал-НТ» индвидиуальный предприниматель, совладелец ООО «Реквием» рантье рантье рантье депутат ЗакСО, экс-владелец ООО “Нижнетагильский холодильник”

‍ медиаменеджер Николай Уткин Вячеслав Малых Александр Соловьев Михаил Уткин Муниципальное управление Коммерческая деятельность ЗАО «Стройкомплекс»



АП «Союз-НТ»



ООО «Реквием»



ООО «Дорожник»

‍

ООО «Лидер»



ООО «Лидер-НТ»



ООО «ГК Инвест девелопмент» По факту связями со СМИ в клане каждый занимается самостоятельно. Больше всех в этом вопросе преуспел Александр Соловьев, руководящий собственным медиагентством События 2021 года • Вхождение в политсовет «Единой России» сразу нескольких представителей клана в канун выборов в Гордуму



• Проигрыш Александра Соловьева на выборах в Законодательное собрание фигуры председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс»



‍ генеральный директор ЗАО «Стройкомплекс»

‍ заместитель директора ЗАО «Стройкомплекс»



‍ Олег

Сохраннов Георгий Полевщиков Илья

Баянкин директор АП «Союз-НТ» член местного политсовета партии «Единая Россия», соучредитель ООО «Водоканал-НТ»



‍ соучредитель ООО «Водоканал-НТ»

‍ Илья

Соловьев Илья

Силяев Сергей

Силяев индивидуальный предприниматель совладелец ООО «Реквием»



‍ рантье рантье

‍ Николай Кытманов Михаил

Уткин Андрей

Уткин рантье депутат ЗакСО, экс-владелец ООО «Нижнетагильский холодильник»



‍ медиаменеджер

‍ Николай

Уткин Александр Соловьев Вячеслав Малых сфера интересов коммерческая деятельность Муниципальное управление активы ЗАО «Стройкомплекс»



АП «Союз-НТ»



ООО «Реквием»



ООО «Дорожник»



ООО «Лидер»



ООО «Лидер-НТ»



ООО «ГК Инвест девелопмент» Медиа По факту связями со СМИ в клане каждый занимается самостоятельно. Больше всех в этом вопросе преуспел Александр Соловьев, руководящий собственным медиагентством

Дорожно-строительные компании также являются отдельным сообществом, где есть внутренние договоренности по работе на рынке ремонтов дорог и благоустройства в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе. Ежегодно только в городе ремонтируются и строятся с нуля несколько десятков километров автомобильных дорог. Часть подрядчиков специализируется на капитальных ремонтах, часть занимается реконструкцией городских объектов, а кто-то выбирает нишу текущих ремонтов и содержания автодорог.



Муниципальное предприятие «Тагилдорстрой» получает крупные контракты: например, на реконструкцию привокзальной площади, ГДДЮТ и части объектов по нацпроекту БКД. Среди других крупных объектах у муниципалов реконструкции территории на Пихтовых горах. При этом директор МУПа становится все более медийной личностью за счет выступления предприятия в качестве генподрядчика на знаковых для города и объектах. Молодой, но опытный чиновник Игорь Васильев, ранее работавший в дочернем предприятии УВЗ - ООО «УБТ-сервис», может стать участником праймериз в мае этого года, а после и попасть в число депутатов Гордумы, лояльных к муниципальной власти.



Политические амбиции, вероятно, не оставит и другой представитель дорожной-строительной отрасли - Гаджи Абдулов. Его подрядная организация получает регулярные контракты на ремонты и обслуживание городских дорог, не имея серьезных замечаний от заказчика. Однако пока накопленный политический опыт не позволяет самому молодому депутату Гордумы избавиться от репутации только лишь сына полковника Абдулкадырова. При этом амбиции этого политика, вероятно, не остановятся на статусе только лишь самого молодого депутата в Нижнем Тагиле - вершин ещё много.



Персона Владимира Винтовкина для широкой публики малоизвестная, однако в кругах строительства его знают хорошо: только в прошлом году его подрядная организация получила контракт на сумму свыше 166 млн рублей. Более 100 млн из них - из бюджета Нижнего Тагила, ещё одна приличная доля - из бюджета Горноуральского городского округа. Помимо дорожных ремонтов в Шиловке и других мелких населённых пунктах ГГО, фирма Винтовкина «УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКС» получает контракты на благоустройство дворовых территорий и эксплуатационное обслуживание кладбища. Кстати, в одной из контор Винтовкина трудится сын депутата ЗакСО от УВЗ Владимира Рощупкина - Александр Рощупкин. До прихода Гаджи Абдулова в дорожную сферу «УБТ-сервис» возглавлял именно Александр Рощупкин. Однако влияние главного полицейского оказалось выше позиций депутата Заксобрания и в компании произошла ротация.



Печальная слава у другого тагильского дорожника - Алексея Голященко - в том числе из-за сроков реконструкции моста по улице Циолковского. Обещанное губернатору Куйвашеву открытие моста в сентябре 2021 года произошло только 31 декабря. Предновогодний подарок жители города оценили, а вот задержка вылилась для УСМ в попадание в реестр ненадёжных поставщиков. В текущих условиях бизнесмен Голященко преследует только коммерческие цели - в его частичном владении также находятся еще несколько компаний. Вероятно, амбиции предпринимателя связаны с созданием строительной сети полного цикла, начиная добычей щебня и других пород и заканчивая фактическим строительством объектов.

События 2021 года

• Рекордный километраж ремонтов по нацпроекту БКД в Нижнем Тагиле



• Ускоренное строительство второй очереди набережной Нижнетагильского пруда от МУП «Тагилдорстрой»



• Затяжной ремонт моста на Циолковского от ООО «Уралстроймонтаж»



• Подорожание стройматериалов в 2021 и 2022 году.

фигуры

директор ООО «УБТ-сервис» директор МУП «Тагилдорстрой»

‍

‍ директор ООО «Уралстро-ймонтаж» Гаджи

Абдулов Алексей Голященко Игорь

Васильев

совладелец и руководитель дорожно-строительных компаний, ГК «Уралстрой-комплекс»



‍ депутат ЗакСО, экс-владелец ООО «Нижнетагильский холодильник»



‍ Владимир Винтовкин Александр Рощупкин

сфера интересов

коммерческая деятельность



‍ Муниципальное управление

активы

ООО “УБТ-сервис”



ООО ГК «УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКС»

‍

ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»



ООО «Уралстроймонтаж»



МУП «Тагилдорстрой»

события 2021 года фигуры Сферы интересов Активы • Рекордный километраж ремонтов по нацпроекту БКД в Нижнем Тагиле



• Ускоренное строительство второй очереди набережной Нижнетагильского пруда от МУП «Тагилдорстрой»



• Затяжной ремонт моста на Циолковского от ООО «Уралстроймонтаж»

‍

• Подорожание стройматериалов в 2021 и 2022 году директор ООО «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов Игорь Васильев директор МУП «Тагилдорстрой»

‍ директор ООО «Уралстроймонтаж» совладелец и руководитель дорожно-строительных компаний, ГК «Уралстройкомплекс»

‍ Алексей Голященко Владимир Винтовкин экс-директор ООО «УБТ-сервис» Александр Рощупкин Муниципальное управление Коммерческая деятельность ООО «УБТ-сервис»



ООО ГК «УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКС»



ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»



ООО «Уралстроймонтаж»



МУП «Тагилдорстрой»

Владислав Пинаев

глава Нижнего Тагила

Минувший год дал главе города и его команде много разных шансов заявить о своих достижениях - частью из них они воспользовались с успехом, а некоторые были упущены. Владислав Пинаев не формирует собственной группы влияния, сосредоточившись на решении городских проблем и взаимодействии с региональной властью.



Инфраструктурные победы в городе проходили одна за другой, но неизбежно омрачались вандализмом: повреждения скульптур после реконструкции на Пихтовых горах показали истинное лицо жителей Вагонки, необъяснимые письмена на новой набережной за ГДДЮТ вызывают вопросы к молодёжи, а сломанные топиарные скульптуры мамонта и динозавра говорят о том, что дикари ещё не вымерли. Решения этого вопроса у города до сих пор нет.



Верстка рекордного для Нижнего Тагила бюджета в почти 20 млрд рублей стала показателем налаженного взаимодействия с региональными властями: муниципалитет под руководством Пинаева получает средства на всё новые проекты. Однако строить дороги и устанавливать красивые скамейки проще, чем устранять социальные проблемы. Пока в политсовет «Единой России» входят новые члены, в городе продолжает не хватать медиков. Пока Тагилу присваивают статус «Город трудовой доблести», городские предприятия травят тагильчан ядовитыми выбросами.



В резко изменившихся экономических условиях в феврале 2022 года главе города больше не придется ждать новых бюджетных вливаний в Нижний Тагил. Год 300-летия становится переломным: из-за обрушившегося на страну кризиса чиновнику придется искать помощь у градообразующих предприятий. Если ранее заводам удавалось делать вложения в социальную сферу города минимальными, и бюджет получал приличные транши от федерации и региона, то теперь Владиславу Пинаеву предстоит начать с главами заводов разговор о реальных вложениях в благополучие тагильчан. То есть начать делать то, чего удавалось избегать в последние годы из-за налаженных отношений с губернатором Куйвашевым. 2022 год должен стать для Пинаева временем проверки навыков лоббизма и умений консолидировать элиты муниципалитета.



Укрепившись в статусе градоначальника и реализовав большое число проектов в городе при регулярном денежном потоке, в условиях кризиса Владиславу Пинаеву потребуется решать проблемы с поиском денег внутри города.

Ибрагим Абдулкадыров

полковник, начальник МУ МВД “Нижнетагильское”