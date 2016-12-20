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Веложизнь в Нижнем Тагиле

Нужны ли велодорожки тагильчанам? Насколько популярен данный вид транспорта в нашем городе?


Правила дорожного движения для велосипедистов, популярные веломаршруты в Нижнем Тагиле, советы опытных любителей двухколесного транспорта, а также расписание любительских велогонок на Урале в 2017 году - специально для читателей TagilCity.ru.
В мае 2017 года председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин предложил мэрии города рассмотреть вопрос об отсутствии велодорожек в Нижнем Тагиле.
Велосипедная дорожка (велодорожка) — это или часть дороги общего пользования, или самостоятельная дорога, предназначенная преимущественно для движения велосипедов.
Идея создания велодорожек в городе у меня возникла давно. Я прогуливался по городу и увидел, как много в Нижнем Тагиле велосипедистов. Я пообщался с некоторыми из них и понял, что городу необходимы безопасные дороги для тех, кто передвигается на велосипеде. Изначально, как дилетант, я предположил сделать разметки на дорогах для велосипедистов по большому кольцу ГГМ.

Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»
Велосипедные дорожки - это безопасность для менее защищенного участника дороги.
В Европе велосипедные дорожки выглядят так:
Всё больше городов России задумывается о строительстве велосипедной инфраструктуры и планировании велодорожек.
велосипедные
дорожки на
территории МГУ
В 2016 году администрация Екатеринбурга предписала оборудовать все новые улицы и реконструируемые проезжие части дополнительной полосой для движения велосипедистов.
Как обстоят дела с велосипедной инфраструктурой в других городах России?
Санкт-Петербург
Вопрос об инфраструктуре для велосипедистов Санкт-Петербург активно рассматривал на разных уровнях еще с 2014 года. На сегодняшний день в северной столице России установили велопарковки даже для депутатов.
Красноярск
В Красноярске появился проект «Бесплатные велосипеды».
Пермь
В Перми первые выделенные зоны для проезда велосипедистов появились в 2009 году.
Возможно ли создать велосипедную инфраструктуру в Нижнем Тагиле?
Сначала в Администрации города отнеслись скептически к моей идее, объясняя это тем, что на реконструкцию дорог для отведения специальных велодорожек потребуется значительная сумма из бюджета города. А ведь велосипед - сезонный транспорт. Но уже на втором совещании в мэрии города к данной проблеме отнеслись более лояльно. Глава города Сергей Носов потребовал, чтобы это была не просто идея, а тщательно проработанный план с эскизами маршрутов. Буду работать над этим. А пока, я пришел к выводу, что наиболее востребованным маршрутом для тех, кто использует велосипед как транспорт - это дорога от Уралвагонзавода до центра города.

Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»
А что думают о создании велодорожек в Нижнем Тагиле сами велосипедисты?
Идея о создании велодорог - слабая идея. У нас дорог-то нормальных нет. И потом, откуда возьмутся деньги на создание дорожек? Раньше нам город помогал в проведении соревнований и акций, патруль предоставлял, дежурную скорую. А сейчас денег на нас нет. Мы и сами это понимаем. Мы не просим денег у города. Сами как-то справляемся. Единственное, что по-настоящему необходимо, так это велокультура и культивация велоспорта. Раньше в СССР много было спортивный секций, кружков. Если ребенка воспитывать не на сериалах о «Глухаре», а рассказывать с детства, что такое культура, что такое транспорт, что такое закон, правомерное поведение, то он и без велодорожек будет уважать участников движения и передвигаться по правилам.
Я считаю, дорожки нам нужны, потому, что из-за их отсутствия приходится нарушать правила дорожного движения. Велосипед самый незащищенный транспорт. Водители автомобилей не замечают нас, прижимают, не соблюдают дистанцию.
А где кактаться на велосипедах в Тагиле? В парке запрещено, новую набережную, когда проектировали, могли бы добавить лишние полметра для дорожек. Дорожки в первую очередь нужны велосипедистам, чтобы в случае каких-то происшествий крайним не сделали велосипедиста. У нас во всём виноват велосипедист. Ребёнок резко выбежал под колеса, родители устроят скандал. Объезжаешь колодец на дороге и становишься помехой автомобилисту - тоже виноват. А на специальных дорогах нам будет спокойнее. Если кто-то их будет принимать в расчет.
Как вы представляете себе велодорожки в Нижнем Тагиле? Кто будет создавать проекты, маршруты? Тот, кто катается на велике от случая к случаю, не знает полной картины. И потом, если человек хам, то он как ездил где попало, так и будет.
А что думают автомобилисты?
Главное - это культура. Ни одна дорожка не будет полезной, если не будет уважения на дороге между участниками
По нормам велодорожки строятся качественнее основного покрытия, проще говоря, это хороший кусок дороги. Из-за этого на велодорожки выходят мамочки с колясками, дети на роликах. Велодорожка ничего не решит. Штрафы, юридическая грамотность, ответственность - вот, что важно.
У нас безграмотны в плане правил, связанных с велосипедами, как обладатели этого транспорта, так и автомобилисты. Никто не считается ни с кем. Люди не понимают к чему приведет их вызывающее поведение на дорогах. А связано это с маленькими штрафами. Велосипедисту легко скрыться в случае ПДД, так как у него нет госномера.
Специалисты Нижнего Тагила рассказывают о пользе езды на велосипеде
Полезно
Современному человеку просто необходимы физические зарядки и упражнения. Мы сидим в своих машинах и офисах, раздражаемся, потому что ничего не успеваем, постоянно находимся в напряжении. Результат - хроническая усталость и плохое самочувствие. Езда на велосипеде развивает мышцы спины, рук и ног, повышает выносливость, снижает вес, улучшает кровообращение. А самое главное, снижает уровень стресса. И потом, это не так скучно, как бегать. Анна Михайловна, врач-терапевт.
Бесплатно
Не нужно тратится на бензин, на мойку и дорогое обслуживание. Всё, что вам может понадобиться: насос, фонарик, заплатки, запасная камера, велоключ. Всё это доступно, не дорого. Если ездить аккуратно, то ремонт понадобится не скоро. Сергей, механик по ремонту велосипедов.
Безвредно для окружающей среды
Я и сам катаюсь на велосипеде с трех лет. Сейчас задумываюсь над тем, чтобы купить велики всей семье. Будем вместе кататься. В отличии от автомобиля, велосипед практически безвреден, как для человека, так и для окружающей среды.
Во-первых, не безопасно находиться внутри самого автомобиля.
Дешевая отделка из пластика, искусственная кожа, запах бензина - всё это вредные запахи. Во-вторых, велосипед не выделяет вредные вещества в воздух. Андрей Волегов, эколог.
В Нижнем Тагиле появятся велодорожки!
Олег Богачев
Организатор движения «Велоклуб - НТ».
Совместно с участниками нижнетагильского велоклуба, мы сходили в Администрацию города сделать своё предложение для развития велосипедной инфраструктуры. Я прокатился по трассам, сянл видео, всё сфотографировал, измерил, прошелся пешком и разработал маршруты и планы. К мэру Сергею Носову на прием мы не попали, но зато передали через секретарей подарок от клуба. Книгу и бейсболку. На следующий день с нами связались и сообщили, что предложение рассмотрели. Поставили нам куратора - Андрея Ленду. Мы рады такому исходу, ждем встречу с руководителем аппарата Администрации. Будем делать дорожки!
Веложизнь в Нижнем Тагиле
Более 2200 участников
В сообществе ВелоКлуб «Нижний Тагил»
Более 300 человек
Стали участниками акции «ПораНавел»
4 место
По количеству участников во всероссийской акции «На работу на велосипеде».
19 мая, началась всероссийская акция «На работу на велосипеде». В ней зарегистрировалось более двухсот тагильчан. Поехать на работу на велосипеде собрались люди из 62 городов России. По количеству участвующих от каждого города был составлен дружеский соревновательный рейтинг. Нижний Тагил занял в этом рейтинге 7 место!
Олег Богачев
Организатор движения «Велоклуб - НТ».
В Нижнем Тагиле веложизнь кипит! Соревнования выходят на область, велопарады пополняются большим количеством участников, по улицам города можно встретить велосипедистов разного возраста, и их всё больше и больше.
О важности велогонок и велопрогулок
Журналист TagilCity.ru пообщался с организатором всероссийских велосипедных акций в Нижнем Тагиле Александром Докучаевым и выяснил, зачем нужны массовые велопрогулки.
В первую очередь, с помощью организованный массовых велопрогулок, мы даем о себе знать. Велосипедистов Тагиле много, мы такие же полноправные участники дорожного движения и мы культурные, спортивные граждане.

Вторая цель - приобщить граждан к спорту, к приятному и полезному времяпровождению. Нам необходимы новые люди. Только тогда, когда нас будет много и мы будем вместе, мы сможем решать какие-то проблемы.

Не менее важно то, что на подобные акции мы приглашаем представителей ГИБДД и вместе рассказываем о правилах безопасного передвижения. Мы инструктируем ребят, как вести себя на тротуарах, на проезжей части.
Предстоящие веломероприятия в Нижнем Тагиле и Свердловской области
Как безопасно передвигаться по городу на велосипеде
Водитель велосипеда менее защищен на дороге от опасности. И травмы, получаемые велосипедистами достаточно серьёзные. Но ДТП с участием велосипедистов, зачастую происходят и по вине водителей велосипеда. Не все участники дорожного движения, передвигающиеся на двухколесном транспорте знают ПДД. Самыми распространёнными нарушениями являются проезд дороги по пешеходному переходу и отсутствие сигналов поворота. Некоторые умудряются несовершеннолетних детей перевозить на велосипеде по проезжей части.
Сергей Бернгардт

Начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Правила дорожного движения, которые чаще всего нарушаются велосипедистами
2.3. Водитель транспортного средства обязан:

2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (в дальнейшем - Основные положения).

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада.

Пункт 2.7 правил дорожного движения запрещает управлять велосипедом лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также передавать управление лицам, находящимся в состоянии опьянения.

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны – рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой.

24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд.

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 - 100 м.

14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:

на всех механических транспортных средствах и мопедах - фары дальнего или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии);

19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:

  • управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
  • перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
  • перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
  • перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
  • поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
  • двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
  • пересекать дорогу по пешеходным переходам.
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
Уроки вежливости от тагильских велосипедистов
  • никогда не тормозите резко - это не круто. Это опасно;
  • всегда следите за поворотником автомобиля, движущегося впереди вас;
  • смотрите, что происходит на дороге на 100 метров вперед, всегда будьте собраны;
  • не снимайте светоотражатели, ночью вас просто не заметят;
  • никогда не пользуйтесь телефоном во время езды;
  • если вам не хватает места на тротуаре, чтобы проехать, то посигнальте, а лучше попросите вежливо пропустить;
  • показывайте заранее, что вы хотите повернуть;
  • будьте вежливы! Уважайте автомобилистов, пешеходов, детей. Докажите, что вы полноправный участник дороги, а не помеха.
Любимые маршруты велосипедистов
Спортивно-развлекательный комплекс "Гора Белая", Уралец

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Медведь-камень,
г. Нижний Тагил

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Лыжная база «Пихтовые горы», Вагонка, ул.Максарева, 3.

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Велосемьи и веломода
Текст, оформление: Камила Мориак
Фото: Велоклуб «Нижний Тагил», TagilCity.ru
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