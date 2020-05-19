Пионерское детство чиновников Нижнего Тагила

19 мая в России отмечается День пионерии. Редакция TagilCity.ru решила узнать, каким было пионерское детство известных тагильчан.

Пионерская организация создана в 1922 году

Пионеры были массовой детской организацией, которая существовала на государственном уровне. Пионерские отряды должны были воспитывать детей гражданами, преданными коммунистической партии и Советском государству.

День пионерии в Советском союзе был настоящим праздником. Обычно в этот день устраивались праздничные линейки, на которых октябрят принимали в пионеры. Ребята давали торжественную клятву и получали красный галстук с пионерским значком.

Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области
Валерий Николаевич родом он из Курской области. В Нижний Тагил его семья приехала в далеком 1977 году. Учился Валерий Горелых, по его словам, в легендарной средней общеобразовательной школе №3 имени Ю.А. Гагарина, что в Тагилстроевском районе города. Директором школы в то время был Юрий Иванович Стычинский, а классным руководителем — Вера Николаевна Лучицкая. По просьбе редакции TagilCity.ru Валерий Николаевич выкроил пару минут, чтобы вспомнить свою пионерскую молодость.
«На мой взгляд, отсутствие на современном этапе развития общества таких или похожих организаций для детей и подростков лишает их чувства сплоченности и чувства важности того, чем они занимаются. Компьютеры и гаджеты, к большому сожалению, заменили нормальные человеческие отношения. В связи с COVID-19 кто-то уже придумал шутку про участников некогда популярного сообщества. Раньше был пионерский салют. Необходимо было всегда произносить заветные слова: «Будь готов!» А в ответ: «Всегда готов!» Учитывая, что сейчас протягивать руку друг другу — дело чреватое, с точки зрения безопасности, текст бесконтактного приветствия юмористы переделали. Теперь говорят так: «Будь здоров!» А в ответ нужно ответить: «Всегда здоров!» Что тут скажешь? Лучше хоть таким образом, по-доброму, вспомнить пионерское движение, чем никак. Поэтому с Радостью Вас, дорогие земляки! С Днем Пионерии! Пусть у всех все получится, скорее вирус проклятый сгинет, здоровья, достатка, душевного уюта и комфорта!»

Юрий Бармин, глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила
«В пионеры меня принимали в торжественной обстановке, вместе с десятками таких же как я школьников – мальчишками и девчонками в ДК «Юбилейный». И хотя прошло более 40 лет, этот день навсегда остался у меня в памяти. Из пионерского детства остались такие воспоминания, как сбор макулатуры и металлолома, незабываемо и участие в военной игре «Зарница». Тогда не так пеклись о безопасности, меньше думали о том, какие работы детям можно выполнять, а какие нельзя. Мы были более самостоятельными, нас меньше опекали. Мои сверстники гораздо больше читали. Общение было живым, настоящим, а не виртуальным. И это понятно – ни гаджетов, ни соцсетей тогда и в помине не было. Верили ли мы в то, чему нас учили? Наверное, не всегда. Но я до сих пор храню свой пионерский галстук. Когда подросли дети, которые уже не застали Всероссийскую пионерскую организацию, я рассказывал им о своём детстве, показывал школьные пионерские фотографии».

Анатолий Чернов, начальник ОГИБДД Нижнего Тагила
«Моё пионерское детство пришлось на тот период, когда в стране происходили большие изменения. Но мы об этом еще не думали, некогда было. Например, наша 70 школа в тот момент переезжала из старого полуразрушенного здания с улицы Крупская в другое, где она расположена до сих пор – на улице Ильича. Мы помогали – например, грузили учебники. Дружно было».
Александр Ревенко, глава Дзержинского района
«Счастливое детство! Тогда, в то время, всё было предельно ясно и понятно. Наша страна самая могучая! Гордость, когда повязали галстук… Помню, все тогда не застёгивали куртки, чтобы пионерский галстук было видно всем! Чувство было принадлежности к чему-то большому и важному… Соревнования, кто соберёт больше металлолома и макулатуры, пионерские линейки, звук пионерского горна… И родители тогда – молодые, здоровые, живые…»
Игорь Булыгин, худрук Драматического театра
«Конечно я был пионером! Будучи октябрёнком, я мечтал получить заветный алый галстук, и в третьем классе был принят во Всесоюзную Ленинскую пионерскую организацию. Наш отряд (класс) носил гордое имя - пионерский отряд «Солнышко». Наш девиз звучал так: «Свети всегда, свети везде!» Для третьеклассников, так, название, и название, но к седьмому классу, как-то уже хотелось называться как-то не так по-детски. Пионерию вспоминая - «Будь готов!», «Всегда готов!». Собирали макулатуру, металлолом, помогали пенсионерам переходить через дорогу. Был награждён значком - «Пионер-активист» и медалью «Миллион Родине» - за активный сбор макулатуры. Иногда было весело, иногда скучно. Но, мы были вместе, объединённые единой идеей, и это было хорошо! Нашёл, к удивлению, только одну фотографию, на которой я в пионерском галстуке, фото сделано 1 мая 1982 года, за полгода до вступления в Комсомол».
«Когда мы стали пионерами, а затем комсомольцами, нам казалось, что на нас смотрит весь мир! Ярко-красный галстук, развивавшийся на груди, был символом принадлежности к той части молодежи, которая готова не считаясь с личным временем от чистого сердца и абсолютно искренне делать добрые дела, помогать ветеранам ВОВ и другим категориям людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И мы это реально делали! Чем, безусловно, гордились! Да и сейчас, откровенно говоря, гордимся».
Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области
Андрей Волегов, председатель правления региональной общественной организации «Экоправо»
«Я галстук носил до последнего! Нас оставалось в классе трое… По вечерам ходил в местный Дом Пионеров на Вагонке в разные кружки: фортепиано, камнерезный, туристический… А летом обязательно Пионерские лагеря - тоскливо там было, поэтому предпочитал каникулы у бабушки с дедушкой в деревне, с рыбалкой, грибами, ягодами и лаптой - уличными играми. Также добывал минералы и изведал месторождение горного хрусталя. В школе был Звеньевым и Председателем отряда класса. Это была целая эпоха, можно сказать, и особенность того времени. Галстук храню до сих пор вместе с октябрятским значком – потому, что ценю, как память».

«Сейчас галстук лежит и ждёт, когда подрастёт внучка. И, возможно, настанет время, когда она подойдёт ко мне и скажет: «Дедушка, а меня завтра принимают в пионеры! Приходи, пожалуйста, на торжественную линейку в школу».

Юрий Бармин
Глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила
Галстук
Красная шейная косынка, завязываемая спереди специальным узлом, символ принадлежности к пионерской организации, символическая частица знамени пионерской организации. Три конца галстука символизируют нерушимую связь трёх поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров.

Пионерский салют
Знак приветствия пионера.
Пионер отдаёт салют при встрече с пионерскими символами, при сдаче рапорта на линейках и сборах, при получении награды или взыскания.
При ответе «Всегда готов!» на призыв: «Пионер! Будь готов служить Родине, Добру и Справедливости!»

Значок
Наряду с пионерским галстуком был непременным атрибутом пионерской формы, означавшим, что школьник принят в пионеры. Оформление пионерского значка менялось, отражая историю страны.
Пионерскому галстуку посвящено множество литературных произведений. Одно из самых известных — одноимённое стихотворение Степана Щипачёва.
Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
А под этим знаменем
В бой идут бойцы,
За отчизну бьются
Братья и отцы.

Как повяжешь галстук,
Ты — светлей лицом…
На скольких ребятах
Он пробит свинцом!..
Пионерский галстук -
Нет его родней!
Он от юной крови
Стал ещё красней.

Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
Руслан Марчевский, директор Нижнетагильского цирка
«Самое главное, была ответственность за свои поступки. Пионер должен быть примером. Лично всегда гладил галстук перед тем, как его надеть. Это был тоже важный момент. Кто знает, тот поймёт».
Фото класса, в котором учился Руслан Марчевский

Денис Парамонов, глава Тагилстроевского района

«Для того, чтобы носить гордое звание пионера, надо было хорошо учиться. К чему я и стремился – быть прилежным учеником тогда было круто. Для меня пионерское детство стало очень важным и сильным стимулом для дальнейшего становления, в первую очередь, как человека».

С Днем пионерии!
Текст и оформление: Нателла Николова и Ксения Плесовских