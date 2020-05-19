Пионерское детство чиновников Нижнего Тагила

19 мая в России отмечается День пионерии. Редакция TagilCity.ru решила узнать, каким было пионерское детство известных тагильчан.
Пионеры были массовой детской организацией, которая существовала на государственном уровне. Пионерские отряды должны были воспитывать детей гражданами, преданными коммунистической партии и Советском государству.
День пионерии в Советском союзе был настоящим праздником. Обычно в этот день устраивались праздничные линейки, на которых октябрят принимали в пионеры. Ребята давали торжественную клятву и получали красный галстук с пионерским значком.
Денис Парамонов, глава Тагилстроевского района
«Для того, чтобы носить гордое звание пионера, надо было хорошо учиться. К чему я и стремился – быть прилежным учеником тогда было круто. Для меня пионерское детство стало очень важным и сильным стимулом для дальнейшего становления, в первую очередь, как человека».