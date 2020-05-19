Пионерское детство чиновников Нижнего Тагила

Юрий Бармин, глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила

«В пионеры меня принимали в торжественной обстановке, вместе с десятками таких же как я школьников – мальчишками и девчонками в ДК «Юбилейный». И хотя прошло более 40 лет, этот день навсегда остался у меня в памяти. Из пионерского детства остались такие воспоминания, как сбор макулатуры и металлолома, незабываемо и участие в военной игре «Зарница». Тогда не так пеклись о безопасности, меньше думали о том, какие работы детям можно выполнять, а какие нельзя. Мы были более самостоятельными, нас меньше опекали. Мои сверстники гораздо больше читали. Общение было живым, настоящим, а не виртуальным. И это понятно – ни гаджетов, ни соцсетей тогда и в помине не было. Верили ли мы в то, чему нас учили? Наверное, не всегда. Но я до сих пор храню свой пионерский галстук. Когда подросли дети, которые уже не застали Всероссийскую пионерскую организацию, я рассказывал им о своём детстве, показывал школьные пионерские фотографии».



