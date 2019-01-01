«Три стихии. Часть 1: вода»
Экологический спецпроект TagilCity.ru
Свердловская область славится своей металлургией, горнодобычей, машиностроением и плохой экологией. Начиная с 2009 года она регулярно занимает последние строки в различных экологических рейтингах. В самом регионе антирейтинг возглавляет Нижний Тагил.
«Три стихии» природы – вода, воздух и земля – постоянно подвергаются загрязнению со стороны местных промышленных гигантов. В 2018 году Нижний Тагил попал в новые «майские указы» президента Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на экологические проблемы загрязнённых промышленных центров, в число которых попал и второй по величине город Свердловской области.
Редакция TagilCity.ru подготовила экологический спецпроект, который посвящён основным стихиям и проблемам их загрязнения. В первой части мы расскажем о тагильской воде.
Самая крупная река в городе – Тагил. Её общая протяжённость составляет 414 км. По итогам доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2016 году» река Тагил попала в список наиболее загрязнённых рек России.
Кроме неё на территории Нижнего Тагила находятся ещё 18 рек, большинство которых впадают в Тагил:
  • Леба
  • Чащиха
  • Выя
  • Ольховка
  • Грязнушка
  • Приказчица
  • Руш
  • Баранча
  • Большая Кушва
  • Малая Кушва
  • Белая Ватиха
  • Лебяжка
  • Вязовка
  • Чёрная Катабка
  • Черемшанка
  • Гальянка
  • Рудянка
  • Ежиха
Историческая справка
Освоение тагильских рек началось ещё в 18 веке при Акинфие Демидове, когда в пойме Тагила были созданы пруд и плотина для работы первого в городе металлургического завода. Постепенно Нижний Тагил превращался в в крупный промышленный центр. В 1920–30-е годы здесь строились заводы по переработке руды, производству чугуна и стали, химические фабрики и предприятия тяжелого машиностроения. В Великую Отечественную войну в Нижний Тагил эвакуировано ещё несколько крупных производств. Во второй половине 20 века СССР начал гонку вооружений, промышленные предприятия Нижнего Тагила развивались, но экологические последствия тогда мало кого волновали.
Сейчас многие мелкие речки продолжают активно использоваться промышленными предприятиями для сброса сточных вод. В феврале 2019 года на экологическом совещании в Нижнем Тагиле с участием полпреда УрФО Николая Цуканова министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что лидерами по сбросу стоков в городе являются три предприятия – ЕВРАЗ НТМК, «Водоканал-НТ» и «Уралхимпласт».
Однако количество сточных вод не так страшно, как их содержание. В 2018 году совместные исследования администрации Нижнего Тагила и Роспотребнадзора показали, что в стоках промышленных предприятий ежемесячно превышается концентрация допустимой нормы по нефтепродуктам, железу, меди, взвешенным веществам, аммонийному азоту и другим веществам. Лидерство в превышении НДС (нормативов допустимых сбросов) вредных веществ снова досталось ООО «Водоканал-НТ».

Согласно мониторингу сточных вод, в период с сентября 2017 года по июнь 2018 предприятие регулярно нарушало нормативы сбросов в реку Тагил. Например, концентрация ванадия превышала норму от 2,5 до 21 раз, фосфатов – от 1,8 до 10,5 раз, марганца – до 2,6 раз.

Другие промышленные гиганты не отстают в загрязнении воды. ЕВРАЗ НТМК в тот же период сбрасывал в реки Малая Кушва, Вязовка и Ольховка стоки с превышением марганца до 5,7 раза, железа – до 3 раз, ванадия – до 6,6 раза.

Река Белая Ватиха загрязнялась нефтепродуктами «Уралвагонзавода» до 30 раз выше нормы.
Алексей Сергеев
Начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила
Если сравнивать эти цифры с параметрами питьевой воды, то разница в значениях не такая страшная. И другой пример – норматив сточных вод на западных очистных сооружениях, которыми пользуется «Водоканал», идёт по рыбохозяйственным нормам, а он значительно выше СанПиНа по питьевой воде. То есть, если промониторить каждое значение, где нормы превышены, цифры получаться не такими большими.
Реки, куда сбрасывают сточные воды, не являются питьевыми, но водный бассейн Нижнего Тагила таков, что вредные вещества всё равно имеют шанс попасть в организм человека.
Алексей Сергеев
Начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила
Безусловно сточные воды попадают в питьевые источники, но в процессе прохождения вода всё равно в той или иной степени самоочищается.
Однако многие металлы имеют свойство накапливаться в организме, попадая туда даже в небольших концентрациях. Прежде всего, это тяжелые металлы, некоторые из которых содержатся в стоках предприятий Нижнего Тагила: свинец, алюминий, марганец, кремний, железо, селен, цинк, ртуть, кадмий.

Негативное влияние этих веществ на организм человека чаще всего необратимо.

Железо – избыток металла постепенно накапливается в организме и со временем может способствовать возникновению инфаркта или инсульта. Также от избытка железа страдают органы, очищающие наш организм – печень и почки.

Марганец – забивает канальцы нервных клеток. Снижается проводимость нервного импульса, как следствие повышается утомляемость, сонливость, снижается быстрота реакции, работоспособность, появляются головокружение, депрессивные, подавленные состояния. Марганец почти невозможно вывести из организма; очень тяжело диагностировать отравление марганцем, так как симптомы очень общие и присущи многим заболеваниям, чаще же всего человек просто не обращает на них внимания.

Медь – вызывает острое нарушение функций желудочно-кишечного тракта, которое сопровождается тошнотой, рвотой, диареей.

Алюминий – в повышенных дозах металл обладает нейротоксическим эффектом, который угнетает функции головного мозга и развивается старческое слабоумие. Кроме того, алюминий вымывает из организма кальций, что особенно опасно для детского растущего организма.

Цинк – приводит к ухудшению состояния кожи и ногтей, выпадению волос, разрушению костной ткани и ослаблению сухожильных рефлексов. Всё это может приводить к бесплодию, замедлению роста у детей, аутоиммунным болезням, почечной недостаточности.

Нефтепродукты – при хлорировании воды с повышенным содержанием нефтепродуктов возникает высокая вероятность образования канцерогенных хлорорганических соединений, вызывающих рак. Также, употребление такой воды очень негативно действует на печень, вплоть до развития цирроза. Нередки и острые отравления данными химикатами.
Кроме непосредственного отравления организма человека они еще и чисто механически засоряют его – ионы тяжелых металлов оседают на стенках тончайших систем организма и забивают каналы печени и почек, снижая фильтрационную способность этих органов.

Надзорные органы регулярно проводят мониторинг сточных вод и процессов их очистки. В результате экологических проверок департамента Росприроднадзора по УрФО предприятия регулярно получают предписания со сроками устранения нарушений и привлекаются к административной ответственности.
Крупные штрафы предприятий за экологические нарушения нередко попадают в информационную повестку, хотя для промышленных гигантов эти суммы явно являются незаметными и несут, скорее, репутационные издержки.
В марте 2018 года «Уралхимпласт» оштрафован на 400 тысяч рублей за негативное воздействие на экологию, в том числе и за нарушения в области использования и охраны водных объектов.

В 2019 году это же предприятие Росприродназор оштрафовал на 80 тысяч рублей за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в реку Чёрная Катабка в Нижнем Тагиле. Проверку организовала Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура.

Артель золотоискателей «Нейва» оштрафовали на 80 тысяч рублей за загрязнение реки Тагил. В августе 2018 года сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили сильное глинистое замутнение реки Тагил на участке между посёлками Лёвиха и Аник.

Стройфирма «Уралстроймонтаж» в апреле 2018 года оштрафована на 200 тысяч рублей за свалку отходов возле Муринских прудов. В этих водах специалисты нашли превышение максимально разрешенного содержания нефтепродуктов в 1,8 раза, а взвешенных веществ в 7,45 раза.
Но ни количество, ни размер штрафов не смогут улучшить качество тагильской воды. Всё зависит от предпринимаемых заводами-загрязнителями мер, стоимость которых превышает суммы штрафов в тысячи раз, из-за чего акционеры не торопятся вкладывать прибыль в экологические программы. Суть «майских указов» состоит в том, чтобы придать придать собственникам и руководству этих компаний ускорение, хотя на самих промышленных предприятиях Нижнего Тагила заявляют, что они регулярно контролируют экологическое состояние используемых водоёмов и проводят мероприятия для их очистки.
На ЕВРАЗ НТМК говорят, что с 2007 года по сегодняшний день сбросы сточных вод предприятия уменьшились на 18%.
На «Уралвагонзаводе» заявили, что «реалия современности пока такова, что не существует крупных производств, способных свести к нулю влияние на окружающую среду», но на их предприятии «ответственно относятся к работе по снижению негативной нагрузки на экологию».
На УВЗ ведётся системный мониторинг по результатам лабораторных исследований сточных вод хозяйственно-бытовой, промливневой канализации, технологический контроль эффективности работы очистных сооружений. Также очищаются колодцы и канализация, что позволяет сократить сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Отслеживается качество сточных вод, сбрасываемых в системы канализации предприятия, чтобы не допустить появления в воде вредных и опасных примесей.

В качестве примера воодоохранных мероприятий руководство УВЗ приводит полное прекращение в 2014 году сброса сточных вод в реку Черная Катабка с гидрозолоотвала заводской ТЭЦ, которая обеспечивает теплом Дзержинский район. Такие меры, как утверждают на предприятии, позволили сократить объём сточных вод на 19%.

Кроме того, «Уралвагонзавод» провёл полную реконструкцию очистных сооружений на реке Белая Ватиха. Сейчас ремонтные работы находятся на стадии завершения.
Алексей Сергеев
Начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила
На УВЗ вообще разрешён сброс сточных вод без очистки, они платят сверхлимиты по сбросу, так как новые очистные сооружения ещё не готовы. Ранее сточными водами с большим содержанием нефтепродуктов даже затапливало сады. Новые очистные сооружения позволят УВЗ этого избегать.
На «Уралхимпласте» также утверждают, что ежегодно выполняют все запланированные мероприятия по реконструкции очистных сооружений на реке Чёрная Катабка.
Все отчёты предприятий попадают в итоге в отдел экологии и природопользования Нижнего Тагила.
Алексей Сергеев
Начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила
Мы делаем запросы, и они отчитываются – сколько и каких мероприятий они запланировали, о качестве сбрасываемых сточных вод. Все анализы предприятия делают на базе своих лабораторий, и не доверять их данным мы не имеем права. Также они делают исследования на базе ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии».
Кроме того, начальник отдела экологии отмечает, что в Нижнем Тагиле уменьшились объемы производства, что позволяет предприятиям уменьшать и количество сбрасываемых вод.
Питьевая вода
Если сбросы сточных вод в реки не оказывают большого влияния на качество жизни тагильчан, то проблема питьевых водоемов является для города самой острой (с ней может поспорить только проблема загрязнения атмосферного воздуха).
Источниками питьевой воды для Нижнего Тагила служат Верхне-Выйский и Черноисточинский пруды. Верхне-Выйский обслуживает центр города, Красный Камень, Выю и Тагилстроевский район. Черноисточинский питает Гальянку, Дзержинский район, посёлки Кушву и Сухоложский.

Вода из первого водохранилища не очищается, а лишь дезинфицируется при помощи хлора. Что касается Черноисточинского пруда, который является источником питьевой воды почти для половины населения города, то с лета 2016 года там назревает экологический коллапс. Водоём превращается в болото с отравленной водой.

По данным последнего отчета Роспотребнадзора «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Свердловской области» за 2017 год, тагильчане оказались в особой зоне риска из-за канцерогенного воздействия хлороформа в питьевой воде. Среди всех прогнозируемых случаев появления у свердловчан злокачественных опухолей из-за это вещества в воде почти половина заболевших окажутся в Нижнем Тагиле.
С чего началась экологическая катастрофа на Черноисточинском пруду?

В 2016 году в пруду стали активно размножаться сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсичные цианобактерии. Водоросли покрывали пруд плотной плёнкой, из-за недостатка кислорода в водоёме стала массово гибнуть рыба. Из кранов тагильчан лилась грязная вода с едким запахом. Роспотребнадзор категорически запретил пить воду из-под крана (даже кипяченую) и использовать её для проявления пищи.
Общественники забили тревогу и стали выяснять причину экологического коллапса. Прокуратура в свою очередь после проверки возбудила уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод).

Позже специалисты из лаборатории МУП «Водоканал» (Екатеринбург) изучили пробы из «зацветшего» пруда. По итогам лабораторных исследований в воде была найдена большая концентрация сине-зелёных водорослей.
«Вся слизистая маслянистая масса в пробах представлена спорами и распавшимися талломами представителя сине-зелёных водорослей – Aphanizomenon. Численность водорослей Aphanizomenon около плотины – 2 472 919,832 млн кл/дм3, биомасса – 455 941,209 мг/дм3», – говорилось в заключении «Водоканала».
Эта водоросль встречается в водоёмах с сильным загрязнением фосфором, который может попадать в пруд как с органическими сбросами, так и высвобождаясь из осадка со дна. Также сказывается слабое течение или его отсутствие.

Одной из причин столь быстрого распространения сине-зелёных водорослей назывался шламонакопитель, принадлежащий ООО «Водоканал-НТ». В шламонакопитель сбрасывается всё, что остается после очистки воды из пруда. Шлам отстаивается, а чистая вода попадает в пруд, однако на тот момент отходов накопилось слишком много. Сточные воды из шламонакопителя попадали в пруд.

Также по итогам проверки природоохранной прокуратуры выяснялось, что была нарушена целостность одного из водосбросных колодцев, переломлена труба правого канала выпуска из отстойника. Как следствие, стоки попадали в окружающую среду без какой-либо фильтрации. В результате «Водоканал-НТ» был оштрафован на 160 тысяч рублей.

В 2018 году общественники опасались того, что сине-зелёные водоросли попадут из Черноисточинского пруда в Тагильский через реку Исток.

Андрей Волегов
Лидер общественной организации «Экоправо»
Это может произойти из-за наличия большого количества спор водорослей на дне Черноисточинского пруда. Вся эта масса растений движется по направлению к Тагильскому пруду, из которого берется вода для промышленности и горячего водоснабжения центральной части города.
Однако в тот год опасения экологов не подтвердились. На сегодняшний день поверхность Черноисточинского пруда чистая, но это не значит, что летом 2019 года сине-зелёные водоросли не появятся вновь.

Экологические активисты Нижнего Тагила разработали план по улучшению качества воды в Черноисточинском пруду. В перечень предложенных мер вошли проведение в посёлке ливневой канализации, очистка шламонакопителя, модернизация Черноисточинского гидроузла, замена трубопроводов, очищение пруда от донных отложений.

Кроме того, общественники предложили строительство канала, который соединит реку Чёрную с Ушковским каналом.
Андрей Волегов
Лидер общественной организации «Экоправо»
На балансе ЕВРАЗа находится Верхний прудок, из него вода поступает в Ушковскую канаву, в Черноисточинский пруд. Там есть регулируемая плотина, идёт холостой сброс в реку Чёрную. Если этот сброс перенаправить в Ушковскую канаву, то количество поступающей туда воды увеличится в два раза, тем самым увеличится проточность пруда. Эта проточность позволит ему самоочищаться. Это эффективное решение, которое не требует больших затрат.
Однако, рассмотрев это предложение, Минприроды региона отказалось от его реализации.
«На совещании в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области от 20 февраля 2019 года под руководством начальника отдела водных ресурсов Н.О. Ванаева принято решение об отсутствии значимого эффекта по увеличению проточности Черноисточинского водохранилища в случае перераспределения стока из Верхнего Прудка через Ушаковскую канаву, в связи с тем, что в период весеннего половодья проточность водохранилища обеспечена объёмными расходами воды, а в меженный период расход проходящей воды незначительный», – заявили тогда в министерстве.
В 2016 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал комплексный план экологической реабилитации водоёмов Нижнего Тагила. Проект включает в себя 16 шагов, среди которых и предложения тагильских общественников. Все пункты планируется выполнить до 2021 года в рамках программы «Обеспечение рационального безопасного природопользования на территории Свердловской области». На программу восстановления водоема Минприроды области выделило около 50 млн рублей.

Подписание этого документа вселило в общественников и жителей Нижнего Тагила надежду на чистую питьевую воду.
Андрей Волегов
Лидер общественной организации «Экоправо»
В плане чётко прописаны ответственные и установлены сроки реализации. По сути, решена проблема несогласованности различных ведомств, которые не могли прийти к единому мнению в вопросе реабилитации водохранилищ.
Замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев отмечал, что реабилитация не может начаться пока не прекращён слив сточных вод из шламонакопителя. Для этого «Водоканал-НТ начал его очистку и к 2020 году планирует полностью убрать шлам из отстойника. После очистки его использование будет прекращено, а прилегающую к нему территорию рекультивируют.

С начала 2019 года «Водоканал-НТ» не сбрасывает воду в пруд, и шламонакопитель перестал негативно воздействовать на водохранилище в Черноисточинске. Постановление о запрете отведения стоков природоохранная прокуратура вынесла ещё в 2017 году, однако сразу остановить сброс воды в шламонакопитель было невозможно из-за отсутствия альтернативного места. Региональное Министерство природных ресурсов и экологии выдало разрешение на сброс в реку Исток, которая находится ниже Черноисточинского пруда.

Осенью 2018 года «Водоканал-НТ» отчитался, что вопрос строительства новой системы отведения сточных вод из шламонакопителя поработан. Сметная стоимость работ составила около 9 млн рублей. Сейчас «Водоканал-НТ» перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки.
Андрей Митькин
Начальник производственно-технического отдела ООО «Водоканал-НТ
Ведутся предпроектные работы по перебросу промывных вод, которые раньше текли в шламонакопитель, по другому пути. Точка сброса определена по реке Исток ниже самого водохранилища. Проектирование этого водовода закончится в сентябре. После этого мы назначим конкурс и определим подрядную организацию, которая займётся его строительством в будущем году.
В начале 2019 года водоочистка на Черноисточинском пруду была на время остановлена, проводились плановые ремонтные мероприятия отстойников и очистка их от шлама.
Алексей Сергеев
Начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила
После этого вода из кранов жителей той же Вагонки стала заметно чище.
Другие пункты плана экологической реабилитации также находятся на контроле у администрации Нижнего Тагила.
Алексей Сергеев
Начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила
Реконструкция ограждающей дамбы Черноисточинского водохранилища: контракт заключён, стоимость строительно-монтажных работ составила 3,2 млн рублей, работы были выполнены в июне 2017 года. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища: контракт заключён на сумму 53,2 млн рублей, сдать объект в эксплуатацию планируется до 31 июля 2019 года, после пропуска весеннего половодья. НПП «Проект Стройкомплекс» начаты работы по проведению экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Сумма по контракту составляет 4,5 млн рублей. Срок окончания работ — 1 мая 2019 года.
Однако, по мнению общественников, при ремонте гидротехнического сооружения допущены существенные упущения.
Андрей Волегов
Лидер общественной организации «Экоправо»
Я был на плотине, чтобы посмотреть ход ремонта и увидел, что внутренняя часть плотины заменена, всё отштукатурено. А вот сами отбойники не реконструированы, их основания не заменены. Там выступают демидовские сваи деревянные. Если сейчас всё запустить, то через год-два эти отбойники могут просесть. Вот этот вопрос сейчас недоделан, недоработан в рамках реализации программы ремонта ЧГТС. На совещании с замминистра экологии Тюменцевым, которое прошло 31 мая, мне сказали, что будет заключён дополнительный договор с подрядчиком, и реконструкция отбойников всё же будет сделана.
Кроме ремонта, в рамках создания зоны санитарной охраны, ограничен въезд на берег Черноисточинского пруда. Установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» и шлагбаумы, перекопаны дороги, ведущие на берег.
Денис Исаков
Природоохранный прокурор Нижнего Тагила
Автомобили, которые подъезжали к пруду, загрязняли его: горюче-смазочные материалы попадали в грунт, а через него в водоем. Сейчас незаконная парковка и движение транспорта в водоохранной зоне уже пресечены.
Запрещено также использование моторных лодок и промышленное рыболовство. Передвигаться по Черноисточинскому пруду можно только на вёсельных лодках.

Проектными работами по прокладке ливневой канализации занимается администрация Горноуральского городского округа.
Алексей Сергеев
Начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила
У них есть определённые трудности, но работы идут. Ливнёвка в посёлке будет.
Ранее представители ООО «Водоканал-НТ» заявляли, что воду в пруду загрязняют хозяйственными и канализационными стоками и местные жители. Администрация ГГО создала собственную комиссию, которая проверяет у жителей посёлка наличие канализации и договоров на её обслуживание. Министерство природных ресурсов выявляет недобросовестных предпринимателей, занимающихся ассенизаторскими услугами.

Сама реабилитация Черноисточинского пруда может начаться в 2020 году. Окончательные сроки пока не называются.
Алексей Сергеев
Начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила
Реабилитация будет проходить в два этапа в течение двух лет. Один из этапов – это установка технологического оборудования. В обход посёлка пойдёт трубопровод, по которому откачиваемый с пруда ил будет подаваться в специальные геотубы, огромные полупроницаемые мешки. Там он будет отстаиваться, с него будет стекать вода, и он будет превращаться по сути в торф. В районе Ушковского канала пруд будет углублён, а со дна будет вычерпан весь торф, так как когда-то до затопления на этом месте было болото.
В план реабилитации входит и так называемая «водная концессия», которая должна обеспечить всех жителей города чистой питьевой водой.

О полной замене водопровода, канализации и строительстве очистных сооружений на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах начали говорить ещё в 2017 году. Объектами концессии должны стать две станции подготовки питьевой воды. «Западная» – в районе Черемшанки, мощность которой составит 70 тысяч куб. м в сутки, и «Южная» в районе котельной ГГМ с мощностью 60 тысяч куб. м в сутки.

Инициатором концессии выступила российско-венгерская «Уральская водная компания». Стоимость проекта оценили в 12 млрд рублей.
«В состав технологической схемы очистки воды включены блоки коагуляции, мембранной ультрафильтрации, обеззараживания при помощи гипохлорита натрия. Для обеспечения стабильности работы зон водоснабжения, охватываемых «Западной» и «Южной» станциями, и подключения их к существующей централизованной системе холодного водоснабжения Нижнего Тагила планируется строительство магистральных водоводов «Западной» и «Южной» станций подготовки питьевой воды с соответствующими инженерными коммуникациями. Мощность планируемых к строительству «Западных» очистных сооружений канализации составляет 110 тысяч кубических метров в сутки», — говорилось в проекте концессионного соглашения.
В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что предложение УВК будет находится на рассмотрении до 24 апреля 2018 года, после чего с компанией заключат договор. Однако к этому времени на концессию заявились ещё три компании – ООО «Объединенная теплоснабжающая компания» (дочернее предприятие «Облкомунэнерго»), ООО «НОВОГОР-Прикамье» (учредителем является ООО «РКС-Холдинг», подконтрольное Виктору Вексельбергу) и ООО «РВК-центр» (связана с ООО УК «Росводоканал» «Альфа-Групп»). Появление новых заявок вынудило мэрию объявить открытый конкурс.

УВК появление конкурентов не устроило, и она обратилась в Российско-Венгерскую межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству с просьбой внести в правительство России вопрос о признании компании единственным исполнителем по данному проекту.
Однако это обращение не дало никаких результатов, а концессионер не был определён и через шесть месяцев. Конкурс в итоге был объявлен только в конце 2018 года. При этом в конкурсную документацию были внесены существенные изменения. Из-за отказа от постройки водоотведения (канализации), стоимость соглашения снизилась в два раза – с 12 до 6 млрд рублей. Теперь победитель конкурса должен был построить только две современные станции подготовки воды.
Вадим Кулик
Замглавы администрации Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству с 2017 по 2019 годы
Мы решили переориентироваться и вместо станции водоочистки провести исследования и подготовить следующую концессию по магистральным, городским и внутриквартальным сетям. Чтобы исключить вторичное загрязнение во время доставки воды. А уже потом, при наличии средств, можно уже заниматься канализацией. Значительные изменения должны произойти в 2021 году – это Гальянка и Вагонка. Остальное, в 2023 году – это Верхне-Выйский пруд, то есть остальной город.
Заявки принимались до 31 января 2019 года, позже дедлайн перенесли на 27 февраля. Однако на участие в новом конкурсе так никто и не заявился, в том числе и инициатор концессии – «Уральская водная компания».
Позже ещё одним претендентом на заключение «водной концессии» стала казанская компания «Миррико». Вместо мембранной технологии её специалисты предложили технологию динамического осветления DYCLAR с помощью химических реагентов. В середине апреля 2019 года «Миррико» запустила на Черноисточинском и Верхне-Выйском прудах испытания новой системы очистки. Ежедневно через установку пропускалось около двух кубических метров воды и проводился входной и выходной лабораторный контроль её состава.

27 мая «Миррико» отчиталась о результатах. По словам представителя компании, все показатели прошли нормы СанПиНа по питьевой воде. Присутствовавшие на встрече специалисты Роспотребнадзора подтвердили успех инновационного метода очистки.
Елена Ромашина
Главный врач центра эпидемиологии гигиены
Исследования подтвердили эффективность очистки воды, и наши специалисты отметили хорошие показатели по мутности и окисляемости перманганата, полученные после прохождения воды через мобильную установку.
Представители «Миррико» готовы масштабировать свою технологию при строительстве двух водоподготовительных установок стоимостью не менее 4 млрд рублей. Но есть и те, кто относится к «инновационным технологиям» «Миррико» скептически.
Андрей Волегов
Лидер общественной организации «Экоправо»
Я видел, как они производят очистку воды. У них точно такая же трехступенчатая система очистки, которую сейчас использует «Водоканал» на Черноисточинском гидроузле, с теми же коагулянтами. Только вода у них на выходе чище. Это единственный аргумент, которым они руководствуются. Они не говорят какими реагентами пользуются, утверждают, что это их «ноу-хау», секретная информация. Они навязывают нашей администрации покупку кота в мешке, в то время как УВК предлагают проверенную мембранную систему, которая используется повсеместно.
Администрация Нижнего Тагила также не спешит заключать соглашение с «Миррико».
Алексей Сергеев
Начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила
Испытания прошли условно успешно, но к компании остался ряд вопросов, на которые нам «Миррико» так и ответила. По составу реагентов, по процессу технологии очистки, где реально стоят их очистные сооружения. Нам бы хотелось увидеть пример большого очистного сооружения, но они нам не ответили на данные вопросы.
Для получения дополнительного финансирования «водной концессии» из федерального бюджета город планирует заявится в программу «Чистая вода».
Владислав Пинаев
Мэр Нижнего Тагила
Для подачи заявки и получения финансовой поддержки необходимо разработать хороший проект, где будут чётко прописаны технология очистки воды, используемые реагенты и стоимость всех возможных затрат. Пока же нерешённым остаётся даже вопрос захоронения или утилизации шлама, который будет образовываться после очистки воды.
При этом мэр планирует рассмотреть и другие предложения по спасению тагильских прудов.
Владислав Пинаев
Мэр Нижнего Тагила
Здесь нет каких-то подводных камней. Чем больше структур мы сейчас вовлечём в обсуждение данной темы, тем оно будет более открытым. Вопрос очень серьёзный, непростой, финансово ёмкий и, самое главное, жизненно важный для города. Строительство двух станций водоподготовки — это только первый этап, начало большой работы по реализации многолетнего проекта.
Качество питьевой воды в Нижнем Тагиле за последние годы улучшается и за счёт уменьшения объёмов её потребления, так как почти у всех горожан в квартирах появились счётчики, отмечает начальник отдела экологии мэрии Нижнего Тагила.
Алексей Сергеев
Начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила
Не стало многих пищевых предприятий – мясокомбината, завода по изготовлению дрожжей. Некоторые промышленные заводы закрылись. Потребление воды из прудов за последние годы существенно упало, поэтому существует мнение, что можно оставить только один пруд, другой сделать резервным.
Ещё одним резервом питьевой воды для города могут стать подземные источники. В 2017-2018 годах сотрудники Минприроды проводили поиски подземных вод, которые в достаточном количестве могут покрыть потребность горожан. Такой источник был найден в районе Верхне-Выйского пруда.
Алексей Кузнецов
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области
Источник может наращивать запасы питьевой воды до 35 тысяч кубических метров в сутки, что соответствует половине потребностей тагильчан.
По словам Алексея Сергеева, в будущем этот водозабор будет передан городу в муниципальную казну.
Нижний Тагил всегда гордился своей промышленностью, но забывал об экологии. Наличие чистой - одно из главных условий жизни человека, и современные люди всё чаще выбирают для проживания более экологически благополучные территории. Построенные в середине прошлого века тагильские предприятия продолжают сбрасывать в местные реки опасные химические элементы. При это их акционеры понимают (пусть иногда и под давлением государства), что без инвестиций в экологические программы современные производства существовать не имеют права.

С питьевой водой в Нижнем Тагиле дела обстоят намного хуже. События 2016 года на Черноисточинском водохранилище доказали городским и региональным властям, что сотни тысяч людей в один момент могут оказаться на непригодной для жизни территории. Экологической катастрофы тогда, к счастью, не произошло, но откладывать модернизацию тагильской системы водоснабжения больше нельзя. Конечно, чиновники и специалисты обязаны выбрать оптимальный вариант, чтобы миллиардные инвестиции не были потрачены зря. Но в то же время все должны понимать, что новые школы и детсады, современные музеи и спорткомплексы, красивые парки и набережные не удержат в городе людей, если у них из крана течет коричневая вода, а в небе клубится черный дым заводов. О воздухе Нижнего Тагила мы расскажем в следующей части нашего спецпроекта.
Текст и оформление: Анна Григорьева
Фото: Андрей Волегов


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