Нижний Тагил всегда гордился своей промышленностью, но забывал об экологии. Наличие чистой - одно из главных условий жизни человека, и современные люди всё чаще выбирают для проживания более экологически благополучные территории. Построенные в середине прошлого века тагильские предприятия продолжают сбрасывать в местные реки опасные химические элементы. При это их акционеры понимают (пусть иногда и под давлением государства), что без инвестиций в экологические программы современные производства существовать не имеют права.



С питьевой водой в Нижнем Тагиле дела обстоят намного хуже. События 2016 года на Черноисточинском водохранилище доказали городским и региональным властям, что сотни тысяч людей в один момент могут оказаться на непригодной для жизни территории. Экологической катастрофы тогда, к счастью, не произошло, но откладывать модернизацию тагильской системы водоснабжения больше нельзя. Конечно, чиновники и специалисты обязаны выбрать оптимальный вариант, чтобы миллиардные инвестиции не были потрачены зря. Но в то же время все должны понимать, что новые школы и детсады, современные музеи и спорткомплексы, красивые парки и набережные не удержат в городе людей, если у них из крана течет коричневая вода, а в небе клубится черный дым заводов. О воздухе Нижнего Тагила мы расскажем в следующей части нашего спецпроекта.

