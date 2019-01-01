Однако многие металлы имеют свойство накапливаться в организме, попадая туда даже в небольших концентрациях. Прежде всего, это тяжелые металлы, некоторые из которых содержатся в стоках предприятий Нижнего Тагила: свинец, алюминий, марганец, кремний, железо, селен, цинк, ртуть, кадмий.
Негативное влияние этих веществ на организм человека чаще всего необратимо.
Железо – избыток металла постепенно накапливается в организме и со временем может способствовать возникновению инфаркта или инсульта. Также от избытка железа страдают органы, очищающие наш организм – печень и почки.
Марганец – забивает канальцы нервных клеток. Снижается проводимость нервного импульса, как следствие повышается утомляемость, сонливость, снижается быстрота реакции, работоспособность, появляются головокружение, депрессивные, подавленные состояния. Марганец почти невозможно вывести из организма; очень тяжело диагностировать отравление марганцем, так как симптомы очень общие и присущи многим заболеваниям, чаще же всего человек просто не обращает на них внимания.
Медь – вызывает острое нарушение функций желудочно-кишечного тракта, которое сопровождается тошнотой, рвотой, диареей.
Алюминий – в повышенных дозах металл обладает нейротоксическим эффектом, который угнетает функции головного мозга и развивается старческое слабоумие. Кроме того, алюминий вымывает из организма кальций, что особенно опасно для детского растущего организма.
Цинк – приводит к ухудшению состояния кожи и ногтей, выпадению волос, разрушению костной ткани и ослаблению сухожильных рефлексов. Всё это может приводить к бесплодию, замедлению роста у детей, аутоиммунным болезням, почечной недостаточности.
Нефтепродукты – при хлорировании воды с повышенным содержанием нефтепродуктов возникает высокая вероятность образования канцерогенных хлорорганических соединений, вызывающих рак. Также, употребление такой воды очень негативно действует на печень, вплоть до развития цирроза. Нередки и острые отравления данными химикатами.