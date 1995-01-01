22 августа в 18:00



История нашего края богата и интересна. При этом в ней есть немало «белых пятен». О первых жителях - манси (вогулах), о загадочной культуре этого народа, о появлении русских и о том, как складывались их отношения – обо всем этом вы узнаете на тематической экскурсии.



Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 55 рублей, студент - 60 рублей, пенсионер - 75 рублей, взрослый - 90 рубле



Музей природы и охраны окружающей среды

пр. Ленина, 1а

