Друзья! Мы рады предложить вам новую подборку интересных мероприятий на предстоящую неделю. Где черпать вдохновение для рабочих будней - читайте в культобзоре TagilCity.ru.
Чудесной недели!
Выставка «Дно»
19 августа Автор работ Джоанна Уорик (США).
Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
Музеи
Тематическая экскурсия«Манси»
22 августа в 18:00
История нашего края богата и интересна. При этом в ней есть немало «белых пятен». О первых жителях - манси (вогулах), о загадочной культуре этого народа, о появлении русских и о том, как складывались их отношения – обо всем этом вы узнаете на тематической экскурсии.
Музей природы и охраны окружающей среды пр. Ленина, 1а
Тематическая экскурсия «Экслибрисы Владимира Истомина»
22 августа в 18:00
Сюжеты книжных знаков раскрывают историю их владельцев. На экскурсии вы узнаете, что такое экслибрисы и увидите оригинальные экслибрисы, выполненные в технике офорта и линогравюры заслуженным художником России, членом Союза художников РФ В. Истоминым.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Музей ИЗО
«УРАЛЬСКОЙ ТРОПОЙ»: ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ КОСТЫЛЕВА, работает до 1 сентября.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4, 7
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ ГРАЧИКОВА, работает до 31 декабря.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4, 7
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ, работает до 31 декабря.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4, 7
РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – ХХ ВЕКОВ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ, работает до 31 декабря.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4, 7
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
«В каждой заклепке - солнце», работает до 17 сентября.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А/1
«Экслибрисы Владимира Истомина», работает до 15 августа.
Музей-усадьба «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5А
«Тагильская обсерватория», работает до 20 октября.
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
«Самовары из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника».
Фондохранилище музея-заповедника, ул. Уральская, 2А
«Как прекрасен этот мир», работает до 11 августа.
Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24
«Про театр», работает до 18 августа.
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
«Не будем изобретать велосипед», работает до 16 октября.
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1А
«Театральные кумиры: Иза Высоцкая», работает до сентября.
Мемориально-литературный музей им. А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
Кино
«Капкан»
С 22 августа
«Россия»,«Родина»,ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«UglyDolls. Куклы с характером»
С 22 августа
«Россия»,«Родина»,ТЦ DEPO
«Эбигейл»
С 22 августа
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
Балет «Братья Карамазовы»
20 августа в 19:00
Балет «Братья Карамазовы» стал новым пластическим прочтением Борисом Эйфманом романа Ф.М. Достоевского. Кардинально переработав свой собственный спектакль «Карамазовы» 1995 года, хореограф создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму.
Стоимость: 400 рублей.
DEPO
Праздники и памятные даты
19 августа День рождения русской тельняшки
19 августа Всемирный день фотографии
21 августа Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
21 августа День офицера России
22 агуста День Государственного флага Российской Федерации
23 августа День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве