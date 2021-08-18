культобзор на tagilcity.ru
Архивы, ткачество и джаз
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Пока солнце согревает жаркими лучами, в выходные не хочется сидеть дома. Отправиться на лекцию или послушать джаз. Что выберете вы? Любителям активного отдыха предлагают сходить в поход и насладиться красивейшими видами. Но это, конечно, не всё. Куда еще сходить в предстоящий уикэнд, вы узнаете из культобзора от TagilCity.ru.

Приятных выходных!
Музеи
Литературная экскурсия «Нижний Тагил Булата Окуджавы»
Тагильчан приглашают расширить рамки истории, выйти из стен дома на литературную прогулку «Нижний Тагил Булата Окуджавы». Это увлекательный пешеходный маршрут по историческому центру города.
Путешествуя по центральным улицам, вы окунетесь в атмосферу тридцатых годов прошлого столетия: услышите истории Булата Окуджавы, узнаете о жизни советских граждан в тот период.
«Архивный документ – важный исторический источник»
21 августа в 14:00

Одним из основных источников по изучению горнозаводской промышленности Урала являются технические чертежи. Вы познакомитесь с альбомом чертежей Нижнетагильских заводов 1828 г., который хранится в Российском государственном историческом архиве. Он содержит богатый материал для изучения промышленной, гражданской, культовой архитектуры II половины XVIII – начала XIX веков.

Историко-краеведческом музее, пр. Ленина, 1

21 августа в 13.00

Тематическая экскурсия «Такие близкие животные»

Выставочные залы, пр. Ленина, 1

21 августа в 13.00

Пешеходная экскурсия «По улице Тагильской»


Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых», ул. Тагильская, 24

21 августа в 14.00

«Джаз-променад»

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

21 августа в 12.00

Пешеходная экскурсия «От Александровской до Тагильской»



Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

21 августа в 15.00

Пешеходная экскурсия «Вокруг Базарной площади»




Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

22 августа в 14.00

Интерактивное мероприятие «День Российского флага»



Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1
Встреча клуба
«Ткуют»
21 августа в 10:00

Первая встреча в рамках клуба ткачей.
Приглашаем тех, кто уже посетил два цикла занимательных уроков по домашнему ткачеству от Елены Цыпушкиной, а также тех, кто решил освоить азы этого ремесла.

Мемориально-литературный музей им. А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8.
Мастер-класс «Вкусный натюрморт»
22 августа в 13:00

Конец лета щедро дарит нам богатый урожай ягод и фруктов. На мастер-классе вы будете рисовать пастелью хит августа - сочный арбуз.

Стоимость: 200 рублей для взрослых, 150 рублей для детей.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Мастер-класс «Символы России»
22 августа в 15:00

На мастер-классе вы создадите из бумаги триколор и раскрасим яркого двуглавого орленка. Этот маленький сувенир в виде флага порадует вас своей красочностью и украсит город в праздник

Стоимость: 200 рублей для взрослых, 150 рублей для детей.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Читайте на TagilCity.ru
Тагильчане сходили в поход по горному массиву Кольского полуострова Хибинские тундры
Читать
Хирург детской больницы Валерий Белов получил знак «За заслуги перед Нижним Тагилом»
Читать
Новый рекорд России на перекладине установил тагильский спортсмен
Читать
Ежегодный литературный конкурс «Серая шейка» стартует в Нижнем Тагиле
Читать
Выставку «Город-завод» презентовали в нижнетагильском музее «Горнозаводской Урал»
Читать
Мемориальная доска в честь Юрия Фурмана появится на фасаде больницы в Нижнем Тагиле
Читать
Спектакли
«Променад. Тагил»
21 августа в 12:00

Нижнетагильский театр кукол
«Большое путешествие маленькой тучки»
21 августа в 18:00

Нижнетагильский театр кукол
Выставки
Выставка «Помогите мне помочь вам»
22 августа в 16:00

Автор — Моника Ушерович (США).


Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
Выставка «Человеческое
тело - 1»
20 августа в 17:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Кии-Беттина Хайкола из Финляндии.

В теле человека около 640 мышц, основная функция – сокращение и расслабление. Таким образом, мышцы производят силу, необходимую для движения. Нервы передают электрические импульсы от мозга к мышцам для управления мышечной функцией, в то время как кровь доставляет в мышцы необходимые питательные вещества, то есть кислород и энергию.

Культурный центр, К.Маркса, 20а
Выставка «Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»
21 августа в 15:30

Открытие сразу двух выставочных проектов в рамках Уральской индустриальной биеннале.

-Анна и Виталий Черепановы представят «DICEY».
-Выставка современного искусства и «Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином» художника Икуру Куваджима.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Выставка «Тагильская школа. Художники и явления»
21 августа в 14:00

В рамках программы арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства откроется первая выставка на площадке креативного кластера («Самородок»).

Выставка будет представлена сотней художественных работ, включая документации перформансов, фотографии и оригиналы объектов. Экспозиция разделена на 13 тематических секций, в каждой из которых представлены произведения работы классиков тагильской школы и молодых художников.
Спорт
Поход на Южную вершину
22 августа в 12:00

Вас ждёт:
-Обзорная экскурсия на кресельном подъёмнике,
-Пеший маршрут до южной вершины,
-Обед, приготовленный на костре,
-Неоднородный рельеф (спуски и подъёмы),
-Чистый горный воздух,
-Живописные пейзажи.

Гора Белая
Музыкальный фестиваль «Висимфония»
22 августа в 10:00
22 августа состоится .

Для гостей будет звучать музыка, организованы творческие мастер-классы, краеведческие квесты и прогулки по экотропам.

Висимский биосферный заповедник
Первенство России по футболу
21 августа в 17.00
﻿
Стадион «Уралвагонзавод»
Турнир по хоккею
С 20 по 22 августа

Турнир проводится по круговой системе, победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. Состав участников турнира:
Кристалл-Юпитер 2010 (Нижний Тагил)
Кристалл-Юпитер 2011 (Нижний Тагил)
Спутник (Нижний Тагил)
Горняк (Кушва)
Металлург (Серов)
Школа Советского Хоккея (Магнитогорск)

ФОК «Президентский»
Концерты
Концерт «Траулерз»
21 августа в 20:00

Вход свободный.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Джазовый вечер
20 августа в 20:00

Элина презентует новый альбом.
Саунд поддержка - джазовый квартет Данила Ветошкина.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Концерт Curly Brown
21 августа в 20:00


Бар «Маринад», ул. Победы, 47
Кино
«Главный герой»

21 и 22 августа

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Аннетт»

21 августа

«Красногвардеец»

«Босс-Молокосос 2»

21 и 22 августа


«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Не дыши 2»

21 и 22 августа


«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

Чудесных выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
Site logo menu