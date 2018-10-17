Друзья! Вот и снова пришли выходные. TagilCity.ru приготовил для вас подборку мероприятий, чтобы серые осенние дни стали более яркими.
На улице дождь и слякоть? Это не повод сидеть дома. Это повод на зло погоде участвовать в трейле на гору Голый Камень. Скорость, мастерство и физподготовка не имеют значение. Важны лишь ваши желание и цель.
Красавица Наталья Гончарова... Стали ли она роковой в жизни Пушкина? Честна ли она была с ним? И какую роль сыграла в судьбе Александра Сергеевича? Все это вы узнаете, посетив лекцию в одном из музеев Нижнего Тагила.
А также вас ждут литературные встречи, мастер-классы, фотовыставки, спектакли, интеллектуальные игры и многое-многое другое. Наполните свои выходные интересными и познавательными событиями.
Хороших вам выходных!
«Голый Камень Трейл»
21 октября в 12:00 Ну чем не повод провести запоминающийся выходной на свежем воздухе? Легкая трусца или работа на скорость – это не имеет значение. Значение имеет только то, что ты выйдешь на этот старт и впишешь его в свою беговую историю.
Дистанции: 18 км и 9 км.
Трейловый маршрут проложен по лесным тропам с покорением вершины горы Голый Камень. Затяжные подъемы и крутые спуски, техничные места, настоящий TRAIL – забег.
Онлайн регистрация доступна по ссылке. Центр соревнований л/б «Спартак».
Жека. Евгений Григорьев. 1000 дорог. 1 ноября в 19:00 в ДК имени Окунева
Евгений Григорьев, со своим музыкальном коллективом, презентует новую сольную программу более чем в 50 городах России и Белоруссии. В 2017 году выходит 10 юбилейный сольный альбом Жеки «1000 дорог». Два года автор знаменитой «Рюмки водки на столе» трудился над новой пластинкой. И вот свершилось: 10 треков, 9 из которых авторских и 2 бонуса в новом звучании готовы радовать слушателя. Здесь и хитовая «Цвет Шафрана» и игривая «Венеция», трогательная и теплая «Прилетай», очень личная «Мама Простит», задорные и зажигательные «Петарды», обнадеживающий «Титаник», песня – признание «Молитва», откровенные «Белые пчелы» и конечно, особенно дорогая близкая автору песня «1000 дорог». «По звучанию и содержанию альбом получился таким, каким мне и хотелось его услышать: местами лиричным и проникновенным, местами залихватски-хулиганским» — говорит Евгений Григорьев. «Думаю, что мои слушатели не разочаруются от прослушивания этого диска». Весной выходит клип на заглавную песню «1000 дорог». В клипе герой Евгения Григорьева, стремясь к любимой женщине, отлично смотрится на загородном шоссе в агрессивном красном Ferrari и среди бескрайних полей в попутном деревенском тракторе. А затем в вечном городе Риме автор снимает новое видео на песню «Белые пчелы». На своем праздничном сольном концерте Евгений исполнит совершенно новые песни из альбома «1000 дорог». Будет только живой звук, уже полюбившиеся песни с альбомов артиста, сюрпризы от именинника, музыкальные премьеры и самое ценное – живое общение со зрительным залом. Все, кто придёт на концерт, вне сомнений, получат удовольствие и только положительные эмоции от встречи с талантливым артистом и замечательным человеком — Евгением Григорьевым.
Какие чиновники Нижнего Тагила лишатся своих постов после назначения Пинаева?
15 октября стало известно имя нового главы Нижнего Тагила, им по решению депутатов гордумы назначен Владислав Пинаев.
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Малых, Булыгин и Беркутов чаще других пропускают заседания гордумы Нижнего Тагила
Вячеслав Малых, Игорь Булыгин и Никита Беркутов чаще других депутатов пропускают очередные заседания думы Нижнего Тагила.
20 октября в 15:00 Уже почти два столетия все, кто любят Александра Сергеевича Пушкина и те, кто не любят, сомневаются в кристальной честности его жены – Натальи Гончаровой. Так ли это? Об этом расскажет член Союза писателей РФ Василий Овсепьян при участии клуба авторской песни «Зеленая лампа». Вход свободный. Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а.
«До свидания, фотография». Artist talk Анастасии Богомоловой
20 октября в 16:00 Художник Анастасия Богомолова, последовательно показывая свои проекты, расскажет о том, как расширяла круг творческих практик и инструментов, начав с фотографии и перейдя к перформансу и стрит-арту. Запись по телефону: 25-26-47 Стоимость: 150 рублей.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4.
Мастер-класс «Тагильский трафарет»
20 октября в 15:00 Почти 300 лет назад в Нижнем Тагиле зародился подносный промысел. Используя разные техники, мастера расписывали подносы и другие изделия из металла. На мастер-классе посетители познакомятся с «кистевым» трафаретом, орнаментом, который является одним из ключевых украшений подноса, и распишут свой маленький поднос.
Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24.
Лекция «Неизвестные известные манси»
20 октября в 14:00 Лекцию прочитает Устинова Елена Александровна, кандидат исторических наук, зав. отделом «Искусство Урала» Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Речь пойдет о происхождении, исторической судьбе и вкладе этого немногочисленного народа в историю России, а также о мировоззрении и мировосприятии коренного населения Урала. Лекция пройдет на выставке «Манси», что позволит познакомиться с реальными предметами культуры и быта этого народа Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а.
Проекты, деньги и молодёжь: Владислав Пинаев и Алексей Орлов о бюджете Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев после торжественной инаугурации в разговоре с журналистами рассказал о том, как будет строиться работа по привлечению бюджета на финансирование проектов по развитию города.
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Концерт Алексея Шулякивского
20 октября в 18:00 Ещё будучи 14-летним мальчишкой Алексей увлёкся музыкой, и с тех пор не выпускает гитару из рук. Он написал уже более ста песен. Также он участник музыкальной группы из Сибири «Лазурно-Золотой Берег Запредельного». В его песнях можно услышать как отголоски музыки бардов Средневековья, так и мотивы современной рок-культуры. Музыка Алексея уводит нас за пределы обыденности, давая возможность соприкоснуться с вечными истинами. Стоимость: 300 рублей Дом Художника ул. Уральская, 4/1.
Фотовыставки
«Медоус»
Открытие 19 октября С 2015 года Линдли Уоррен Микюнас снимает «Медоус», медитацию на членов ее семьи и их проблемную историю. У них тихие, неподвижные изображения, и процесс их создания послужил средством для восстановления сломанных семейных отношений.
Галерея Space Place, пр. Строителей, 1а
«Инфрамакс против Исландии»
Открытие 19 октября От автора. Летом 2017 года я отправился в ультра-вдохновляющее приключение по удивительной стране Исландии. Я путешествовал со своими родителями из коллектива PhoGøls – Джейка Саржанта и Джеймса Эредиа. Вместе мы провели 11 дней, исследуя острова, подталкивая себя к тому, чтобы создать результат, которым мы могли бы гордиться.
Галерея «Угол», ул. Карла Маркса, д. 20а.
Туркластер «Гора Белая» в Нижнем Тагиле будет поделен на функциональные зоны
19 октября на заседании рабочей группы по созданию туристического кластера «Гора Белая» были определены границы и функциональные зоны проекта.
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Волонеры из поискового отряда «Прорвыв» помогали в эвакуции людей из горящего дома
Вечером 18 октября в Екатеринбурге на улице Таежной загорелся 16-этажный дом. Четверо волонтеров из поискового отряда «Прорыв» помогали сотрудникам МЧС эвакуировать людей.
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Нижнетагильская студия «Зеркало» показала спектакль в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сцене учебного театра ЕГТИ актеры театральной студии «Зеркало» из Нижнего Тагила показали спектакль «Марина Цветаева».
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Детям
Спектакли в Театре кукол
«Маша и Миша» 3+
20 октября в 11:00 и в 13:00 Стоимость: 130 рублей
«Прыгающая принцесса» 5+
21 октября в 11:00 и в 13:00 Стоимость: 130 рублей
«Шалунишки» 3+
21 сентября в 16:00 Стоимость: 200 рублей
Спектакли в Драматическом театре
«Волшебник Изумрудного города»
20 октября в 12:00 Путешествие маленькой Элли и ее собачки Тотошки в Изумрудный город, где живет волшебник Гудвин, не было бы таким увлекательным, если бы в пути не присоединились к ним Соломенное Чучело, Железный дровосек и другие персонажи сказки. Стоимость: 150 – 180 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Волшебная лампа Аладдина»
21 октября в 12:00 «Волшебная лампа Аладдина» – одна из самых знаменитых сказок древнего сборника «Тысяча и одна ночь. Она полна восточной мудрости и приключений. И как во всех сказках мира, в ней побеждают Добро и Любовь! Стоимость: 150 – 180 рублей Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мультфильмы
«Мульт в кино»
Сеансы 20 и 21 октября «Россия»: 10:00, 11:00 «Родина»: 10:00, 11:00 ТЦ DEPO: 10:15
«Лягушонок Риббит»
Сеансы 20 и 21 октября ТЦ DEPO: 10:05
«Ученик чудовища»
Сеансы 20 и 21 октября «Красногвардеец»: 10:45
«Что? Где? Когда?»
20 октября в 15:00 Друзья! Осень в самом разгаре, а, значит, пришло время для долгожданного общегородского турнира по интеллектуальным играм, в котором смогут соревноваться как школьные, так и студенческие команды колледжей и техникумов. Вас ждут 24 вопроса «Что? Где? Когда?» и 12 тем командной «Своей игры», которые мы разыграем за два часа. Весь турнир будет состоять из 6 туров, по его итогам в апреле 2019 года лучшие команды Нижнего Тагила будут награждены. Лицей №51, ул.Энтузиастов, 15.
Тагильчане приглашаются к участию в конкурсе литературного творчества
Приём заявок на участие в конкурсе литературного творчества, посвящённого творчеству Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка идёт в Нижнем Тагиле полным ходом. Уже поступили заявки не только из других регионов, но и из других стран.
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Тагильчанин привез четыре золотых медали с чемпионата мира по гиревому спорту
Спортсмен из Нижнего Тагила Сергей Бестужев завоевал четыре золотых медали на чемпионате мира по гиревому спорту в Латвии.
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Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» выйдет на экран в конце 2018 года
11-серийный фильм Сергея Урсуляка «Ненастье», который был снят, в том числе в Нижнем Тагиле, выйдет на телеканале «Россия 1» в конце 2018 года.
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Спектакли
«Тартюф»
20 октября в 18:00 Невозможно отказать в прозорливости господину Мольеру, предчувствовавшему бессмертность своего героя. Господин Оргон как раз из тех, кто верит и фразам, и фальшивому благочестию, и деланному благородству своего кумира, с радостью принимая желаемое за действительное. Очарованный талантливым нахалом, азартно манипулирующим людьми, он готов отдать Тартюфу не только последнюю рубашку, но и собственный дом, богатство и даже красавицу дочь. Стоимость: 250 – 300 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ужин с дураком»
21 октября в 18:00 Франсис Вебер - режиссер, автор сценариев и продюсер знаменитых уморительных и изящных французских кинокомедий «Игрушка», «Папаши», «Высокий блондин в черном ботинке и многих-многих других, над которыми хохочут во многих странах мира. Стоимость: 250 – 300 рублей Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка