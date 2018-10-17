Евгений Григорьев, со своим музыкальном коллективом, презентует новую сольную программу более чем в 50 городах России и Белоруссии.

В 2017 году выходит 10 юбилейный сольный альбом Жеки «1000 дорог».

Два года автор знаменитой «Рюмки водки на столе» трудился над новой пластинкой. И вот свершилось: 10 треков, 9 из которых авторских и 2 бонуса в новом звучании готовы радовать слушателя.

Здесь и хитовая «Цвет Шафрана» и игривая «Венеция», трогательная и теплая «Прилетай», очень личная «Мама Простит», задорные и зажигательные «Петарды», обнадеживающий «Титаник», песня – признание «Молитва», откровенные «Белые пчелы» и конечно, особенно дорогая близкая автору песня «1000 дорог».

«По звучанию и содержанию альбом получился таким, каким мне и хотелось его услышать: местами лиричным и проникновенным, местами залихватски-хулиганским» — говорит Евгений Григорьев. «Думаю, что мои слушатели не разочаруются от прослушивания этого диска».

Весной выходит клип на заглавную песню «1000 дорог». В клипе герой Евгения Григорьева, стремясь к любимой женщине, отлично смотрится на загородном шоссе в агрессивном красном Ferrari и среди бескрайних полей в попутном деревенском тракторе. А затем в вечном городе Риме автор снимает новое видео на песню «Белые пчелы».

На своем праздничном сольном концерте Евгений исполнит совершенно новые песни из альбома «1000 дорог».

Будет только живой звук, уже полюбившиеся песни с альбомов артиста, сюрпризы от именинника, музыкальные премьеры и самое ценное – живое общение со зрительным залом.

Все, кто придёт на концерт, вне сомнений, получат удовольствие и только положительные эмоции от встречи с талантливым артистом и замечательным человеком — Евгением Григорьевым.

