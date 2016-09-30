КУЛЬТОБЗОР TAGILCITY.RU
Знание - Сила
Что выберут тагильчане в выходные: спорт или чтение?
Поэтические чтения или спортивные мероприятия, выставки или тусовки, детское или взрослое - победителей культурного ринга выбирать вам, дорогие друзья. Редакция TagilCity.ru представляет умных, сильных и красивых участников.
Знание|Cила
Автоквест «Затерянные в городе»

Парковка ТЦ DEPO,
Свердловское шоссе, 31Б
22 апреля, 22:30


Правила предельно просты!
Все участники игры получают приглашения с указанием даты, времени и места сбора
Гости распределяются по командам, одна команда (2-4 человека) = один автомобиль
Каждая команда получает набор улик и артефактов, в предметах скрыты загадки и подсказки.
Разгадывая загадки, команда определяет куда ехать, в случае сложностей может взять подсказку необходимо как можно быстрее передвигаться по заданному маршруту, искать подсказки, и таким образом продвигаться к финишу быстрее конкурентов.
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Моноспектакль «В грехе-забвенье»

Дворец культуры железнодорожников им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17
22 апреля, 18:00
Моноспектакль по стихам Игоря-Северянина в исполнении артиста Свердловского Академического театра драмы Александра Борисова!!!!
Перед вами предстанут образы лирических героев поэта, переплетенных в рифме и связанных друг с другом единой сюжетной линией собственной судьбы Игоря-Северянина!
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«ПораНаВел 2017»

ФОК «Президентский», Уральский пр., 65
23 апреля, с 11:00 до 16:00

Предварительный маршрут: (возможны изменения)

ФОК Президентский – Уральский проспект – Бригадная- Уральский Проспект- Береговая- Челюскинцев- Уральская- Горошникова- Мира- Красногвардейская- Форум.
Старт мероприятия будет возле КДК Современник в 11:00!
Сборы по точкам с разных районов города в 10:00!

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«Библионочь 2017»

21 апреля, с 18:00 до 22:00

Во всех библиотеках города удивительные меропрития! Квесты, спектакли, чтения, игры, живая музыка. Совместите приятное с полезным!
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Любительские гонки на снегоходах «Extreme SnowcatDa»

Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
22 апреля, 10:00
22 апреля 2017 состоятся любительские гонки на снегоходах в дисциплинах:
скоростной подъем в гору на снегоходе (Uphill)
слалом на снегоходе (Slalom).

Соревнования проходят по специально подготовленной горнолыжной трассе 2С, 2А («Учебная», «Спортивная»).

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«Вольности Тур» - Рома Гонза и Антон Володин

Гора Бар, ул. Огаркова, 2
21 апреля, 20:00
Позволь себе вольность назваться поэтом и забудь о тепличном покое. Рома Гонза и Антон Володин отправляются в «Вольности Тур». 21 апреля питерские поэты выступят в Нижнем Тагиле в баре Гора.

Один «повидавший жизнь» с сурового района севера, второй «домашний мальчик» с раскалённого района юга. Вас ждёт стихотворная борьба, игра на поэтическом контрасте, байки из литературной жизни Петербурга и реальные истории путешествий по хребтам безумия страшно красивой страны.
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КИНО
«Петр Первый» I серия
Кинотеатр «Красногвардеец»,
улица Победы, 26
20, 21 апреля, 13:00

Конец XVII — начало XVIII столетия. Период становления Великой Российской Империи, время крупных реформ и тайных заговоров, великих воинских побед и дворцовых переворотов, безудержного веселья ассамблей и жестокого кровопролития казней.

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9-й Всероссийский фестиваль авторских короткометражных фильмов «АРТкино»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
20-23 апреля, 18:00, 16:00

20 апреля (четверг) в 18.00 – конкурсная программа «КРАСНОЕ» (16+);
21 апреля (пятница) в 18.00 – конкурсная программа «ЖЁЛТОЕ» (16+);
22 апреля (суббота) в 16.00 – конкурсная программа «СИНЕЕ» (16+);
23 апреля (воскресенье) в 16.00 – конкурсная программа «БЕЛОЕ» (18+).
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«Наваждение»
Кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 57
20–26 апреля, 22:55

Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.

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ДЕТЯМ
Монтессори академия «Традиция успеха». Частное образовательное учреждение, работающее по методике Монтессори.
«Невезучая курица»,
МБУК «Нижнетагильский театр кукол»,
пр. Ленина, 14
22 апреля, 11:00, 13:00

«Невезучая курица» - спектакль, созданный группой постановщиков из Москвы, Санкт - Петербурга и Мурманска по сказке известного немецкого писателя Ганса Фаллады. Это яркое, живое, буффонадное представление, которое рекомендуется посетить всей семьей.
Главный герой, Невезучая курица, живёт в необыкновенном курятнике у обыкновенного Волшебника. Её сёстры-куры несут золотые и серебряные яйца, а она не может снести даже обыкновенного яйца, тем самым, вызывая презрение сестёр и блистательного петуха. Но Волшебник всячески оберегает несчастную, ведь Невезучая курица предназначена для великой волшебной миссии.

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«Бамбуковый остров»
Дворец культуры им. И.В. Окунева,
пр. Вагоностроителей, 1
22 апреля, 12:00

Далеко-далеко, в сказочной восточной стране жил Страшный Дракон. Жители Бамбукового острова очень боялись его, хотя появлялся он всего один раз в 12 лет. Где он обитал в эти годы, было неизвестно. Но храбрец и отважный воин Кун Линь решил отыскать Дракона и победить его. Не захотел отставать от старшего брата и Джан Линь – веселый музыкант, танцор и рассказчик.
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«Метель»
МБУК «Молодежный театр»,
Ильича, 37
22 апреля, 17:00

"Метель" (А.С. Пушкин, инс. О. Морозовой), романтическая история, 12+
Одна большая встреча, навсегда изменившая их жизни. Романтическая история двух любящих сердец, наполненная нежностью и красотой. Страсть, которая случается лишь однажды. И роковая метель, сметающая все на своем пути. Устоит ли перед ее холодным лицом первое, еще не окрепшее, но такое настоящее чувство, или же гибель любви неминуема…

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«Мама для мамонтёнка»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол»,
пр. Ленина, 14
22 апреля, 11:00, 13:00

Для каждого малыша мама – самый родной и близкий человек. Она всегда поймёт, пожалеет и согреет. Это в том случае, если у тебя есть мама. А если ты – маленький мамонтёнок, который чудом спасся от Большого холода, но потерял свою дорогую маму? Значит малышу нужно срочно найти пропажу! В поисках мамонтёнку помогают белый медвежонок и морж: они отправляют его на льдине через огромный океан в теплую Африку. Почему именно туда? Приходите!
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МУЗЫКА
Рок концерт «Космический апрель»
Высокогорский Многопрофильный Техникум,
Липовый тракт, 11
21 апреля, 18:00

В этот вечер для вас будут играть музыканты из альянса Делай свое дело!
Иван Коноркин - гитара, вокал
Кирилл Воробьев - перкуссия
Полина Филатова - скрипка
Николай Матвеев - гитара, вокал
Мария Пермякова - вокал
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«Какая песня без баяна?»
Нижнетагильская филармония,
ул. Ленина, 31
21 апреля, 18:30

Грандиозное шоу –
Гала-концерт конкурса
«Какая песня без баяна-2017»
Новые ИМЕНА, новые песни!
На ваших глазах, по итогам подведения конкурса будут объявлены Победители!
Победителям вручаются:
Гран-при!
Дипломы 1, 2, 3 степени!
Специальные призы и награды,
памятные подарки!
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Редакция TagilCity.ru желает тагильчанам провести выходные с пользой, задором и легкостью. Посещайте выставки, будьте театралами, смотрите хорошее кино, занимайтесь спортом и никогда не грустите! Следите за мероприятиями вместе с TagilCity.ru.
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Текст, оформление: Камила Мориак

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