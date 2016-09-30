«Мама для мамонтёнка»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол»,

пр. Ленина, 14

22 апреля, 11:00, 13:00



Для каждого малыша мама – самый родной и близкий человек. Она всегда поймёт, пожалеет и согреет. Это в том случае, если у тебя есть мама. А если ты – маленький мамонтёнок, который чудом спасся от Большого холода, но потерял свою дорогую маму? Значит малышу нужно срочно найти пропажу! В поисках мамонтёнку помогают белый медвежонок и морж: они отправляют его на льдине через огромный океан в теплую Африку. Почему именно туда? Приходите!

