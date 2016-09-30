«Невезучая курица»,
МБУК «Нижнетагильский театр кукол»,
пр. Ленина, 14
22 апреля, 11:00, 13:00
«Невезучая курица» - спектакль, созданный группой постановщиков из Москвы, Санкт - Петербурга и Мурманска по сказке известного немецкого писателя Ганса Фаллады. Это яркое, живое, буффонадное представление, которое рекомендуется посетить всей семьей.
Главный герой, Невезучая курица, живёт в необыкновенном курятнике у обыкновенного Волшебника. Её сёстры-куры несут золотые и серебряные яйца, а она не может снести даже обыкновенного яйца, тем самым, вызывая презрение сестёр и блистательного петуха. Но Волшебник всячески оберегает несчастную, ведь Невезучая курица предназначена для великой волшебной миссии.