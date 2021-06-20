Беседа-дискуссия «Искусство, которое пугает»



24 июня в 18:00



Часто произведения искусства рождают в нас крайне противоречивые эмоции – отталкивают или пугают, кажутся некрасивыми или жуткими. Они могут вызвать неприязнь и даже страх, но все же обладают непреодолимой притягательной силой. В рамках специальной беседы-дискуссии мы увидим некоторые «пугающие» произведения мировой живописи и графики, а также порассуждаем об «ужасающем» и «антиэстетичном» искусстве.

Темы нашего вечера – захватывающие, спорные, часто леденящие кровь, но предельно интересные и серьезные: «Кровавое искусство», «Красива ли смерть?», «Страшно не искусство, страшна жизнь», «Реальность ли это?», «Мистика и искусство», «Эстетика безобразного».



Стоимость: 30-50 рублей



Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4