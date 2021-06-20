Большой зал Дворца культуры имени И.В. Окунева
Историческая реконструкция военно-полевого госпиталя
22 июня
Студенты Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» с 19 по 22 июня развернут на территории парка историческую реконструкцию, которая покажет работу эвакогоспиталя во Время Великой Отечественной войны. Будущие медики расскажут тагильчанам о работе врачей, спасавших жизни солдат в Нижнем Тагиле.
Парк им. А. П. Бондина
Большой славянский хоровод
25 июня в 13:00
Ежегодно во всём мире отмечают День дружбы и единения славян. Праздник сравнительно молодой, объединяет он русских, украинцев, белорусов, поляков, сербов, словаков, словенцев, чехов, болгар и представителей других народов, проживающих в разных уголках мира. Гостей ждут:
-Караоке-батл;
- Концертная программа;
- Славянские игры;
- Призы от парка – билеты на аттракционы;
- Флэшмоб «Славянский хоровод».
Парк им. А. П. Бондина
Международный день йоги