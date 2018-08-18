Зачем платить лишние деньги, если вам нужно всего несколько дополнительных каналов?



Например, вы хотите добавить к тарифу за 450 рублей 2 канала с обычным цифровым вещанием и 1 HD-канал. Доплата составит всего 110 рублей в месяц. При этом другой тариф будет стоить на 200 рублей дороже.



Так, в первом случае вы будете платить в год всего 6720 рублей, а по второму тарифу — 7800 рублей. И это в случае, если во втором пакете присутствует нужный вам телеканал. Разница — 1080 рублей — это еще почти 2 месяца. Согласитесь, приятная экономия?