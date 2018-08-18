Много ли каналов вы смотрите по телевизору? Не переплачиваете ли за ненужные?
Ученые выявили, что человек постоянно смотрит ограниченное число телеканалов.
При этом вкусы людей очень разнятся: кто-то хочет смотреть передачи про рыбалку, кому-то интересны рецепты, ток-шоу, сериалы или музыкальные каналы. А ведь телеканалов - сотни!
Как смотреть любимые передачи и при этом неплохо экономить - выяснила редакция TagiCity.ru.
Не всегда в тарифный план входят все те телеканалы, которые вы любите. Ведь невозможно объять необъятное - у всех такие разные интересы!
Но и покупать дорогие большие пакеты ТВ ради нескольких каналов - невыгодно. CONVEX придумал простое и недорогое решение - оплата за отдельные телеканалы. Давайте посчитаем выгоду!
Добавляйте любимые каналы
Смотреть дополнительные телеканалы в Цифровом ТВ от Convex - удобно и выгодно!
Не нужно менять свой тарифный план на новый
При добавлении любимых каналов вы сохраняете свой тарифный план со всеми его характеристиками: скорость, основной пакет каналов по тарифу и цена останутся без изменений.
Добавление каналов доступно на всех тарифах
Подключить дополнительный телеканал можно на любом тарифном плане с Цифровым ТВ от Convex.
Плата - чисто символическая
Сколько стоит подписка на любимый канал? Цены указаны за 1 месяц подписки.
30 рублей за обычные каналы
Дешевле, чем литр бензина или детское питание
50 рублей за HD-каналы
Дешевле, чем чашка кофе или поездка на такси
Зачем платить лишние деньги, если вам нужно всего несколько дополнительных каналов?
Например, вы хотите добавить к тарифу за 450 рублей 2 канала с обычным цифровым вещанием и 1 HD-канал. Доплата составит всего 110 рублей в месяц. При этом другой тариф будет стоить на 200 рублей дороже.
Так, в первом случае вы будете платить в год всего 6720 рублей, а по второму тарифу — 7800 рублей. И это в случае, если во втором пакете присутствует нужный вам телеканал. Разница — 1080 рублей — это еще почти 2 месяца. Согласитесь, приятная экономия?
Список телеканалов в личном кабинете удобно разделен на базовые каналы, предоставляемые по условиям тарифа, и предлагаемые к добавлению.
По данным за 2012 год россияне в большинстве своем смотрели по ТВ новости и художественные фильмы. Однако к весне 2018 года интересы телезрителей распределились между всеми тематиками более равномерно. Вырос спрос на интеллектуальные шоу и общественно-политические передачи.
Поэтому придумать универсальные пакеты с ТВ под интересы абсолютно всех людей - просто невозможно. Зато благодаря Convex можно добавлять любимые телеканалы на свой вкус!
Как добавить любимый канал?
Приобрести любимый канал можно прямо в Личном Кабинете абонента!
С любого устройства
Управлять каналами в вашем списке можно как с компьютера, так и со смартфона.
Из любой точки планеты
Вы можете подключить нужный канал, даже если находитесь далеко от дома: в отпуске, командировке или просто в очереди в супермаркете.
Оплата любыми картами - и кредитными, и дебетовыми
За подключение телеканала можно заплатить картой любого банка, любой платежной системы, в том числе МИР. Оплачивайте так, как удобно вам!
Мгновенное подключение каналов
Добавление дополнительного канала занимает совсем немного времени, платеж проходит быстро и вы сразу же можете начать просмотр!
Перейти в личный кабинет Convex
Надоело платить за ненужные каналы? Смотрите любимые!
Переходите на Convex
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