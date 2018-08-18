Обзор tagilcity.ru
Любимые ТВ-каналы
Не платите больше, чем нужно!
Много ли каналов вы смотрите по телевизору? Не переплачиваете ли за ненужные?
Ученые выявили, что человек постоянно смотрит ограниченное число телеканалов.

При этом вкусы людей очень разнятся: кто-то хочет смотреть передачи про рыбалку, кому-то интересны рецепты, ток-шоу, сериалы или музыкальные каналы. А ведь телеканалов - сотни!

Как смотреть любимые передачи и при этом неплохо экономить - выяснила редакция TagiCity.ru.
Не всегда в тарифный план входят все те телеканалы, которые вы любите. Ведь невозможно объять необъятное - у всех такие разные интересы!

Но и покупать дорогие большие пакеты ТВ ради нескольких каналов - невыгодно. CONVEX придумал простое и недорогое решение - оплата за отдельные телеканалы.

Давайте посчитаем выгоду!
Добавляйте любимые каналы
Смотреть дополнительные телеканалы в Цифровом ТВ от Convex - удобно и выгодно!
Не нужно менять свой тарифный план на новый
При добавлении любимых каналов вы сохраняете свой тарифный план со всеми его характеристиками: скорость, основной пакет каналов по тарифу и цена останутся без изменений.
Добавление каналов доступно на всех тарифах
Подключить дополнительный телеканал можно на любом тарифном плане с Цифровым ТВ от Convex.
Плата - чисто символическая
Сколько стоит подписка на любимый канал?
Цены указаны за 1 месяц подписки.
30 рублей за обычные каналы
Дешевле, чем литр бензина или детское питание
50 рублей за HD-каналы
Дешевле, чем чашка кофе или поездка на такси
Зачем платить лишние деньги, если вам нужно всего несколько дополнительных каналов?

Например, вы хотите добавить к тарифу за 450 рублей 2 канала с обычным цифровым вещанием и 1 HD-канал. Доплата составит всего 110 рублей в месяц. При этом другой тариф будет стоить на 200 рублей дороже.

Так, в первом случае вы будете платить в год всего 6720 рублей, а по второму тарифу — 7800 рублей. И это в случае, если во втором пакете присутствует нужный вам телеканал. Разница — 1080 рублей — это еще почти 2 месяца. Согласитесь, приятная экономия?
Список телеканалов в личном кабинете удобно разделен на базовые каналы, предоставляемые по условиям тарифа, и предлагаемые к добавлению.
По данным за 2012 год россияне в большинстве своем смотрели по ТВ новости и художественные фильмы. Однако к весне 2018 года интересы телезрителей распределились между всеми тематиками более равномерно. Вырос спрос на интеллектуальные шоу и общественно-политические передачи.

Поэтому придумать универсальные пакеты с ТВ под интересы абсолютно всех людей - просто невозможно. Зато благодаря Convex можно добавлять любимые телеканалы на свой вкус!

Как добавить любимый канал?
Приобрести любимый канал можно прямо в Личном Кабинете абонента!
С любого устройства
Управлять каналами в вашем списке можно как с компьютера, так и со смартфона.
Из любой точки планеты
Вы можете подключить нужный канал, даже если находитесь далеко от дома: в отпуске, командировке или просто в очереди в супермаркете.
Оплата любыми картами - и кредитными, и дебетовыми
За подключение телеканала можно заплатить картой любого банка, любой платежной системы, в том числе МИР. Оплачивайте так, как удобно вам!
Мгновенное подключение каналов
Добавление дополнительного канала занимает совсем немного времени, платеж проходит быстро и вы сразу же можете начать просмотр!
Перейти в личный кабинет Convex
Надоело платить за ненужные каналы? Смотрите любимые!
Переходите на Convex

Отдел технической поддержки:

+7 (3435) 379-379
круглосуточно

Адреса офисов обслуживания:
ул. Юности, 16 (ТЦ "Реал")
Время работы: пн-вс с 9:00 до 20:00
Перерыв: нет
Выходные: нет
пр. Строителей, 5
Время работы: пн-вс с 9:00 до 20:00
Перерыв: нет
Выходные: нет
Поделиться в соцсетях:
Made on
Tilda