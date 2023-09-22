Культобзор на tagilcity.ru
Детские спектакли, настольные игры и аниме
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! В преддверии долгожданных выходных TagilCity.ru подобрал самые яркие события для наших любимых малышей.

Театр кукол открывает новый сезон уже полюбившимися детскими спектаклями. Ребята увидят приключения маленькой тучки, побывают в стране дорожных знаков и проводят на бал Золушку. Также наших сорванцов ждут творческие мастер-классы, встреча с пингвином Чиком и праздник «КиноДетство». Скучать не придется!

Взрослые же могут побывать на открытии фотовыставки, посоревноваться в настольных играх и встретится с фанатами аниме.

Хороших вам выходных!
Детям
Творческий проект «КиноДетство»
23 сентября в 12:00 в большом зале кинотеатра «Красногвардеец» пройдет праздничное мероприятие, посвященное открытию проекта.
В программе:
  • выставка детского рисунка «Кино и Детство» от художественной студии «Красная ворона»;
  • фотозона и буфет со сладостями;
  • концертная программа детских творческих коллективов;
  • сборник мультфильмов.
Стоимость: 200 рублей.
Мастер-класс скульптуры «Отливка из гипса»
22 сентября в 15:00
Почувствуйте себя настоящим скульптором! Вы сможете поработать со скульптурными материалами, инструментами и создать работу из гипса, которая украсит ваш дом или станет уникальным подарком.
Стоимость: дети – 200 рублей, взрослые – 300 рублей.


Нижнетагильский музей изобразительного искусства, ул. Уральская, 7.
Запись по телефону: 25-26-47.
Мастер-класс «Построим первый паровоз»

22 сентября в 15:00
Приглашаем на мастер-класс в историко-технический музей «Дом Черепановых». Создайте и запустите свой миниатюрный паровоз, сделав его эксклюзивным!
Стоимость: дошкольник – 60 руб., учащийся – 80 руб., студент – 90 руб., пенсионер – 90 руб., взрослый –120 руб.

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1.
Детский клуб «Пингвин Чик»
21 сентября в 18:00
Мы узнаем, как начинается учебный год, и какие учебные традиции существуют в других странах.
Поиграем, попрыгаем и повеселимся от души.
Каждый участник получит возможность выиграть приз
в беспроигрышной лотерее!

Вход свободный.
Кинотеатр «Красногвардеец». Запись по телефону: 43-56-73
Спектакли в Нижнетагильском театре кукол
«Большое путешествие маленькой тучки» 0+
22 и 23 сентября в 16:00
Стоимость: 250 рублей.
«В стране дорожных знаков» 5+
22 сентября в 11:00 и в 13:00
Стоимость: 130 рублей
«Золушка»
23 сентября в 11:00 и в 13:00
Стоимость: 130 рублей
Детский спектакль «Бамбуковый остров»
23 сентября в 12:00
Далеко-далеко, в сказочной восточной стране жил Страшный Дракон. Жители Бамбукового острова очень боялись его, хотя появлялся он всего один раз в 12 лет. Где он обитал в эти годы, было неизвестно. Но храбрец и отважный воин Кун Линь решил отыскать Дракона и победить его. Не захотел отставать от старшего брата и Джан Линь – веселый музыкант, танцор и рассказчик.

Место: Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Стоимость: 150 – 180 рублей
«Аллея победителей» высажена в сквере поселка Северный в Нижнем Тагиле
Победители смотра-конкурса ко Дню города в Нижнем Тагиле высадили «Аллею победителей» из 40 рябин в сквере поселка Северный.

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Тагильчанка победила в региональном конкурсе «Доброволец России – 2018»
Тагильчанка Елена Жижанова стала победительницей в региональном конкурсе «Доброволец России – 2018» в номинации «Вдохновленные искусством».
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Молодежная дума в Нижнем Тагиле провела субботник на горе Шихан
Депутаты из молодежной думы Нижнего Тагила провели субботник на горе Шихан.


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Выставки
Открытие фотовыставки «Две части»
22 сентября в 18:00
Две части – это серия фотографий из нескольких поездок в Бельгию и Германию. Этот выбор фотографий подчеркивает элементы, созданные человеком, которые формируют фон в современной городской жизни. Эти элементы принимают различные формы в зависимости от времени суток, хотя они всегда выполняли свою работу.

Дом Художника, ул. Уральская 4/1
Выставка «Корабли тагильских верфей»
С 20 сентября 2018 года по 20 апреля 2019 года
В экспозиции представлены: уникальные чертежи XIX века, на которых
изображены первые тагильские пароходы и конновозные суда, документы,
рассказывающие о работе чусовских сплавщиков и уникальные фотографии и
картины, показывающие историю судоходного транспорта в тагильском крае.
Также посетители смогут увидеть макеты речных тагильских кораблей XIX в.

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1.
Турнир по настольной игре «Каркассон»
23 сентября в 12:00
Вы — феодальный правитель одной из провинций средневековой Франции. Расширяйте свои владения, стройте города и монастыри, прокладывайте дороги и не забывайте мудро управлять своими подданными!
Участие бесплатное. Призовой фонд – 1500 рублей.


Детско-юношеская библиотека №1, ул. Карла Маркса, 11.
Аниме сходка
23 сентября в 15:30
Аниме сходки - это мероприятие, которое организует Тагильский Аниме Клуб с 2007 года и не изменяет своим традициям!
Это встреча, где каждый может найти единомышленников и друзей и круто провести время!
Это идея, которая призывает скрасить твои серые будни.
Каждая сходка клуба уникальна и повторяться не будет!

Встреча на Красной площади, ул. Выйская, 70
Спортивный турнир «Сильные духом»
23 сентября в 12:00
Турнир командный, команды могут состоят из двух юношей или двух девушек.
Мужская команда выполняет два упражнения::
  • подтягивания на перекладине;
  • отжимания на брусьях;
Женская команда выполняет три упражнения;:
  • пресс;
  • приседания;
  • наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами.
Городской дворец молодежи, ул. Пархоменко, 37.
Значок с Нижнетагильским заводом им. Куйбышева представлен на выставке во Франции
Во Франции в Париже открылась выставка, посвященная достопримечательностям Урала. Среди экспонатов представлен значок с изображением завода им. Куйбышева в Нижнем Тагиле.

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Худрук Драмтеатра Нижнего Тагила обрил актера для роли трудного подростка
Актеры Лаборатории молодой режиссуры в Нижнетагильском драмтеатре примеряют свои роли. Роман Ретунский будет играть трудного подростка Сашку в эскизе спектакля «Ангелочек», ради полного воплощения он лишился густой шевелюры.
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Фонтаны Нижнего Тагила будут отключены 30 сентября
Сезон фонтанов в 2018 году в Нижнем Тагиле завершится 30 сентября. После этого их отключат и приступят к работам по подготовке к зиме.


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Кино
Ужасы «Проклятие монахини»
Сеансы с 21 по 23 сентября
«Россия»: 12:50, 16:45, 21:05, 22:55
«Родина»: 11:05, 15:45, 20:25
ТЦ DEPO: 10:12, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 19:15, 21:15, 22:15, 23:15, 00:15
«Красногвардеец»: 14:30, 19:50
Комедия «Агент Джонни Инглиш 3.0»
Сеансы с 21 по 23 сентября
«Россия»: 11:30, 15:25, 19:20
«Родина»: 09:20, 13:25, 19:05
ТЦ DEPO: 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:00, 21:55, 23:55
Триллер «Простая просьба»

Сеансы с 21 по 23 сентября
«Россия»: 13:15, 17:10, 20:45
«Родина»: 11:10, 16:55, 20:55
ТЦ DEPO: 15:20, 22:05
Триллер «Лондонские поля»
Сеансы с 21 по 23 сентября
«Родина»: 23:05
ТЦ DEPO: 19:55, 00:25
Комедия «Доминика»
Сеансы с 21 по 23 сентября
«Красногвардеец»: 11:00, 18:20
Драма «Шоу Мистико»
Сеансы с 21 по 23 сентября
«Красногвардеец»: 15:20, 17:20, 19:20, 21:20
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