Друзья! В преддверии долгожданных выходных TagilCity.ru подобрал самые яркие события для наших любимых малышей.
Театр кукол открывает новый сезон уже полюбившимися детскими спектаклями. Ребята увидят приключения маленькой тучки, побывают в стране дорожных знаков и проводят на бал Золушку. Также наших сорванцов ждут творческие мастер-классы, встреча с пингвином Чиком и праздник «КиноДетство». Скучать не придется!
Взрослые же могут побывать на открытии фотовыставки, посоревноваться в настольных играх и встретится с фанатами аниме.
Хороших вам выходных!
Детям
Творческий проект «КиноДетство»
23 сентября в 12:00 в большом зале кинотеатра «Красногвардеец» пройдет праздничное мероприятие, посвященное открытию проекта. В программе:
выставка детского рисунка «Кино и Детство» от художественной студии «Красная ворона»;
фотозона и буфет со сладостями;
концертная программа детских творческих коллективов;
сборник мультфильмов.
Стоимость: 200 рублей.
Мастер-класс скульптуры «Отливка из гипса»
22 сентября в 15:00 Почувствуйте себя настоящим скульптором! Вы сможете поработать со скульптурными материалами, инструментами и создать работу из гипса, которая украсит ваш дом или станет уникальным подарком. Стоимость: дети – 200 рублей, взрослые – 300 рублей.
Нижнетагильский музей изобразительного искусства, ул. Уральская, 7. Запись по телефону: 25-26-47.
Мастер-класс «Построим первый паровоз»
22 сентября в 15:00 Приглашаем на мастер-класс в историко-технический музей «Дом Черепановых». Создайте и запустите свой миниатюрный паровоз, сделав его эксклюзивным! Стоимость: дошкольник – 60 руб., учащийся – 80 руб., студент – 90 руб., пенсионер – 90 руб., взрослый –120 руб.
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1.
Детский клуб «Пингвин Чик» 21 сентября в 18:00
Мы узнаем, как начинается учебный год, и какие учебные традиции существуют в других странах. Поиграем, попрыгаем и повеселимся от души. Каждый участник получит возможность выиграть приз в беспроигрышной лотерее!
Вход свободный. Кинотеатр «Красногвардеец». Запись по телефону: 43-56-73
Спектакли в Нижнетагильском театре кукол
«Большое путешествие маленькой тучки» 0+
22 и 23 сентября в 16:00 Стоимость: 250 рублей.
«В стране дорожных знаков» 5+
22 сентября в 11:00 и в 13:00 Стоимость: 130 рублей
«Золушка»
23 сентября в 11:00 и в 13:00 Стоимость: 130 рублей
Детский спектакль «Бамбуковый остров»
23 сентября в 12:00 Далеко-далеко, в сказочной восточной стране жил Страшный Дракон. Жители Бамбукового острова очень боялись его, хотя появлялся он всего один раз в 12 лет. Где он обитал в эти годы, было неизвестно. Но храбрец и отважный воин Кун Линь решил отыскать Дракона и победить его. Не захотел отставать от старшего брата и Джан Линь – веселый музыкант, танцор и рассказчик.
Место: Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Стоимость: 150 – 180 рублей
«Аллея победителей» высажена в сквере поселка Северный в Нижнем Тагиле
Победители смотра-конкурса ко Дню города в Нижнем Тагиле высадили «Аллею победителей» из 40 рябин в сквере поселка Северный.
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Тагильчанка победила в региональном конкурсе «Доброволец России – 2018»
Тагильчанка Елена Жижанова стала победительницей в региональном конкурсе «Доброволец России – 2018» в номинации «Вдохновленные искусством».
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Молодежная дума в Нижнем Тагиле провела субботник на горе Шихан
Депутаты из молодежной думы Нижнего Тагила провели субботник на горе Шихан.
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Выставки
Открытие фотовыставки «Две части»
22 сентября в 18:00 Две части – это серия фотографий из нескольких поездок в Бельгию и Германию. Этот выбор фотографий подчеркивает элементы, созданные человеком, которые формируют фон в современной городской жизни. Эти элементы принимают различные формы в зависимости от времени суток, хотя они всегда выполняли свою работу.
Дом Художника, ул. Уральская 4/1
Выставка «Корабли тагильских верфей»
С 20 сентября 2018 года по 20 апреля 2019 года В экспозиции представлены: уникальные чертежи XIX века, на которых изображены первые тагильские пароходы и конновозные суда, документы, рассказывающие о работе чусовских сплавщиков и уникальные фотографии и картины, показывающие историю судоходного транспорта в тагильском крае. Также посетители смогут увидеть макеты речных тагильских кораблей XIX в. Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1.
Турнир по настольной игре «Каркассон»
23 сентября в 12:00 Вы — феодальный правитель одной из провинций средневековой Франции. Расширяйте свои владения, стройте города и монастыри, прокладывайте дороги и не забывайте мудро управлять своими подданными! Участие бесплатное. Призовой фонд – 1500 рублей.
Детско-юношеская библиотека №1, ул. Карла Маркса, 11.
Аниме сходка
23 сентября в 15:30 Аниме сходки - это мероприятие, которое организует Тагильский Аниме Клуб с 2007 года и не изменяет своим традициям! Это встреча, где каждый может найти единомышленников и друзей и круто провести время! Это идея, которая призывает скрасить твои серые будни. Каждая сходка клуба уникальна и повторяться не будет! Встреча на Красной площади, ул. Выйская, 70
Спортивный турнир «Сильные духом» 23 сентября в 12:00
Турнир командный, команды могут состоят из двух юношей или двух девушек. Мужская команда выполняет два упражнения::
подтягивания на перекладине;
отжимания на брусьях;
Женская команда выполняет три упражнения;:
пресс;
приседания;
наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами.
Городской дворец молодежи, ул. Пархоменко, 37.
Значок с Нижнетагильским заводом им. Куйбышева представлен на выставке во Франции
Во Франции в Париже открылась выставка, посвященная достопримечательностям Урала. Среди экспонатов представлен значок с изображением завода им. Куйбышева в Нижнем Тагиле.
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Худрук Драмтеатра Нижнего Тагила обрил актера для роли трудного подростка
Актеры Лаборатории молодой режиссуры в Нижнетагильском драмтеатре примеряют свои роли. Роман Ретунский будет играть трудного подростка Сашку в эскизе спектакля «Ангелочек», ради полного воплощения он лишился густой шевелюры.
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Фонтаны Нижнего Тагила будут отключены 30 сентября
Сезон фонтанов в 2018 году в Нижнем Тагиле завершится 30 сентября. После этого их отключат и приступят к работам по подготовке к зиме.
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Кино
Ужасы «Проклятие монахини»
Сеансы с 21 по 23 сентября «Россия»: 12:50, 16:45, 21:05, 22:55 «Родина»: 11:05, 15:45, 20:25 ТЦ DEPO: 10:12, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 19:15, 21:15, 22:15, 23:15, 00:15 «Красногвардеец»: 14:30, 19:50
Комедия «Агент Джонни Инглиш 3.0»
Сеансы с 21 по 23 сентября «Россия»: 11:30, 15:25, 19:20 «Родина»: 09:20, 13:25, 19:05 ТЦ DEPO: 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:00, 21:55, 23:55
Триллер «Простая просьба»
Сеансы с 21 по 23 сентября «Россия»: 13:15, 17:10, 20:45 «Родина»: 11:10, 16:55, 20:55 ТЦ DEPO: 15:20, 22:05
Триллер «Лондонские поля»
Сеансы с 21 по 23 сентября «Родина»: 23:05 ТЦ DEPO: 19:55, 00:25
Комедия «Доминика»
Сеансы с 21 по 23 сентября «Красногвардеец»: 11:00, 18:20
Драма «Шоу Мистико»
Сеансы с 21 по 23 сентября «Красногвардеец»: 15:20, 17:20, 19:20, 21:20