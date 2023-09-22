Детский спектакль «Бамбуковый остров»

23 сентября в 12:00

Далеко-далеко, в сказочной восточной стране жил Страшный Дракон. Жители Бамбукового острова очень боялись его, хотя появлялся он всего один раз в 12 лет. Где он обитал в эти годы, было неизвестно. Но храбрец и отважный воин Кун Линь решил отыскать Дракона и победить его. Не захотел отставать от старшего брата и Джан Линь – веселый музыкант, танцор и рассказчик.



Место: Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Стоимость: 150 – 180 рублей

