культобзор на tagilcity.ru
Радиоприёмник Геринга, рок-концерт и странствия
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья, вот и приближаются долгожданные выходные! По традиции мы собрали для вас самые яркие события предстоящего уикэнда.

Давайте будем придерживаться принципа: отдых — это не покой, а впечатления, и проведем выходные так, чтобы было полезно и интересно. А куда сходить в ближайший уикэнд, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Разное
Выставка «О странствии и свободе»
21 сентября в 18:00


Автор будет присутствовать на открытии.

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Паскаля Пьерру (Франция).


Галерея «Угол» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Игра «Что? Где? Когда?» - Школьный региональный кубок
21 сентября в 15:00

Приглашаются школьные команды, а также команды первых курсов колледжей и техникумов принять участие в играх.

МБОУ Лицей, ул. Энтузиастов, 15
Концерт группы «АД/СД»
20 сентября в 20:00

Группа «АД/СД» в обновлённом составе представит новую программу, а также полюбившиеся композиции.

В репертуар музыкантов входят хиты групп: «БИ-2», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Смысловые Галлюцинации».

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Вечеринки
Вечеринка в баре «Гора»
21 сентября в 22:00

Стоимость: 100 рублей


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Вечеринка HBMB
20 сентября в 22:00

Стоимость: 200 рублей

Клубное пространство «РОБОТ», ул. Юности 6, 2 этаж
День рождения батутного парка «Атмосфера»
22 сентября с 13:00
В программе: розыгрыш подарков, шоу-программа с участием артистов цирка «Аншлаг», выступление от инструкторов парка, прыжки на батутах, торжественное задувание свечей.

Батутный парк «Атмосфера»,
Черноисточинское шоссе, 17

Музеи
Кинопоказ авторского короткометражного кино
20 сентября в 18:00

Будет проведен дополнительный показ киноработ.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Интерактивное мероприятие «Месяцеслов»
21 сентября в 15:00

Лекция Месяцеслов знакомит с обычаями и обрядами основных традиционных праздников народного и церковного календаря: Рождеством, Масленицей, Пасхой, Троицей. Раскрывается значение каждого праздника в общественно-трудовой и семейной жизни людей. Ребята не только узнают о значении предметов быта, соответствующих каждому празднику, но и примут в игровой форме участие в обрядовых действиях: погадают в крещенский вечерок, почувствуют атмосферу шумной Масленицы, покатают яйца на Пасху, примут участие в обряде кумления на Троицу.

Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 40 рублей, студент - 50 рублей, пенсионер - 60 рублей, взрослый - 120 рублей.

Музей истории подносного промысла,
ул. Тагильская, 24
Лекция «История одного экспоната. Радиоприёмник из поместья Геринга?»
21 сентября в 14:00

Спикер — Мария Габтрахманова, научный сотрудник исторического отдела музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

В фондах Нижнетагильского музея-заповедника хранится немецкий радиоприёмник SABA, захваченный в качестве трофея на территории Германии в последние дни Великой Отечественной войны.

Действительно ли он хранился в поместье политического и военного деятеля нацистской Германии Геринга, как гласит запись в книге поступлений?
И в каком именно из поместий Геринга он был «захвачен в плен»? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на лекции.

Историко-краеведческий музей,
пр. Ленина, 1

Мастер-классы
Мастер-класс по живописи
21 сентября в 15:00

Мастер-класс по живописи осеннего пейзажа.
Рама включена в стоимость.

Навыков рисования не требуется, мастер-класс проводится в формате правополушарного рисования.

Стоимость: 700-900 рублей

Художественная студия «Цветные сны»
пр. Уральский, 83
Мастер-класс «Куколка в антикварном стиле»
21 сентября в 13:00

В программе: шлифовка, грунтовка и роспись кукольной головки, раскрой тельца, сшивание, набивка, сборка, покрытие фиксативом.

Стоимость: 300 рублей

ул. Красноармейская, 77
Мастер-класс по созданию картины
21 сентября в 14:00

Создайте уникальную картину для своего интерьера. Навыки рисования совершенно не нужны. Сюжет и формат холста на выбор. Будут использоваться различные материалы: акрил, поталь, текстурную паста.

Требуется заранее забронировать место. Обращаться по тел. 89826753109.

Стоимость: 1500-2200 рублей

квARTира, ул.Карла Маркса, 50
Спектакли
«Ханума»

21 сентября в 18:00

Стоимость: 270-500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Ужин с дураком»

22 сентября в 18:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Детям
«Приключения барона Мюнхгаузена»
21 сентября в 16:00

Стоимость: 350 рублей

Органный зал филармонии, ул. Уральская, 7
«Дюймовочка»

22 сентября в 12:00

Стоимость: 170-200 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Василиса Прекрасная»

21 сентября в 11:00 и 13:00

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский театр кукол
«Приключения поющих поросят»
22 сентября в 11:00 и 13:00



Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский театр кукол
«Мульт в кино»

21 и 22 сентября

ТЦ DEPO

«Побег из джунглей»

21 и 22 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
Детский спектакль «Три Кота: День варенья!»
7 октября в 18:00

Сюжет спектакля строится вокруг одного из самых важных событий в жизни кошачьей семьи – дня рождения Мамы.

На спектакле котята вместе с маленьким зрителями разучат веселый танец, споют песенку, научатся рисовать праздничные картины и узнают, как сделать самый незабываемый и веселый праздник для своих родителей.

Дворец молодежи, ул. Пархоменко, 37
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Кино
«Зеровилль»

21 и 22 сентября

ТЦ DEPO

«Комната желаний»

21 и 22 сентября

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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