21 сентября в 14:00



Спикер — Мария Габтрахманова, научный сотрудник исторического отдела музея-заповедника «Горнозаводской Урал».



В фондах Нижнетагильского музея-заповедника хранится немецкий радиоприёмник SABA, захваченный в качестве трофея на территории Германии в последние дни Великой Отечественной войны.



Действительно ли он хранился в поместье политического и военного деятеля нацистской Германии Геринга, как гласит запись в книге поступлений?

И в каком именно из поместий Геринга он был «захвачен в плен»? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на лекции.



Историко-краеведческий музей,

пр. Ленина, 1

