Друзья, вот и приближаются долгожданные выходные! По традиции мы собрали для вас самые яркие события предстоящего уикэнда.
Давайте будем придерживаться принципа: отдых — это не покой, а впечатления, и проведем выходные так, чтобы было полезно и интересно. А куда сходить в ближайший уикэнд, читайте в культобзоре TagilCity.ru.
Разное
Выставка «О странствии и свободе»
21 сентября в 18:00
Автор будет присутствовать на открытии.
Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Паскаля Пьерру (Франция).
Галерея «Угол» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Игра «Что? Где? Когда?» - Школьный региональный кубок
21 сентября в 15:00 Приглашаются школьные команды, а также команды первых курсов колледжей и техникумов принять участие в играх.
МБОУ Лицей, ул. Энтузиастов, 15
Концерт группы «АД/СД»
20 сентября в 20:00
Группа «АД/СД» в обновлённом составе представит новую программу, а также полюбившиеся композиции.
В репертуар музыкантов входят хиты групп: «БИ-2», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Смысловые Галлюцинации».
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Вечеринки
Вечеринка в баре «Гора»
21 сентября в 22:00 Стоимость: 100 рублей
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Вечеринка HBMB
20 сентября в 22:00 Стоимость: 200 рублей
Клубное пространство «РОБОТ», ул. Юности 6, 2 этаж
День рождения батутного парка «Атмосфера»
22 сентября с 13:00 В программе: розыгрыш подарков, шоу-программа с участием артистов цирка «Аншлаг», выступление от инструкторов парка, прыжки на батутах, торжественное задувание свечей.
Батутный парк «Атмосфера», Черноисточинское шоссе, 17
Музеи
Кинопоказ авторского короткометражного кино
20 сентября в 18:00
Будет проведен дополнительный показ киноработ.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Интерактивное мероприятие «Месяцеслов»
21 сентября в 15:00
Лекция Месяцеслов знакомит с обычаями и обрядами основных традиционных праздников народного и церковного календаря: Рождеством, Масленицей, Пасхой, Троицей. Раскрывается значение каждого праздника в общественно-трудовой и семейной жизни людей. Ребята не только узнают о значении предметов быта, соответствующих каждому празднику, но и примут в игровой форме участие в обрядовых действиях: погадают в крещенский вечерок, почувствуют атмосферу шумной Масленицы, покатают яйца на Пасху, примут участие в обряде кумления на Троицу.
Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24
Лекция «История одного экспоната. Радиоприёмник из поместья Геринга?»
21 сентября в 14:00
Спикер — Мария Габтрахманова, научный сотрудник исторического отдела музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
В фондах Нижнетагильского музея-заповедника хранится немецкий радиоприёмник SABA, захваченный в качестве трофея на территории Германии в последние дни Великой Отечественной войны.
Действительно ли он хранился в поместье политического и военного деятеля нацистской Германии Геринга, как гласит запись в книге поступлений? И в каком именно из поместий Геринга он был «захвачен в плен»? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на лекции. Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Мастер-классы
Мастер-класс по живописи
21 сентября в 15:00
Мастер-класс по живописи осеннего пейзажа. Рама включена в стоимость.
Навыков рисования не требуется, мастер-класс проводится в формате правополушарного рисования.
Стоимость: 700-900 рублей
Художественная студия «Цветные сны» пр. Уральский, 83
Мастер-класс «Куколка в антикварном стиле»
21 сентября в 13:00
В программе: шлифовка, грунтовка и роспись кукольной головки, раскрой тельца, сшивание, набивка, сборка, покрытие фиксативом.
Стоимость: 300 рублей
ул. Красноармейская, 77
Мастер-класс по созданию картины
21 сентября в 14:00
Создайте уникальную картину для своего интерьера. Навыки рисования совершенно не нужны. Сюжет и формат холста на выбор. Будут использоваться различные материалы: акрил, поталь, текстурную паста.
Требуется заранее забронировать место. Обращаться по тел. 89826753109.
Стоимость: 1500-2200 рублей
квARTира, ул.Карла Маркса, 50
Спектакли
«Ханума»
21 сентября в 18:00
Стоимость: 270-500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ужин с дураком»
22 сентября в 18:00
Стоимость: 270 - 320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Детям
«Приключения барона Мюнхгаузена»
21 сентября в 16:00
Стоимость: 350 рублей
Органный зал филармонии, ул. Уральская, 7
«Дюймовочка»
22 сентября в 12:00
Стоимость: 170-200 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Василиса Прекрасная»
21 сентября в 11:00 и 13:00
Стоимость: 200 рублей
Нижнетагильский театр кукол
«Приключения поющих поросят»
22 сентября в 11:00 и 13:00
Стоимость: 200 рублей
Нижнетагильский театр кукол
«Мульт в кино» 21 и 22 сентября
ТЦ DEPO
«Побег из джунглей»
21 и 22 сентября
«Красногвардеец», ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
Детский спектакль «Три Кота: День варенья!»
7 октября в 18:00
Сюжет спектакля строится вокруг одного из самых важных событий в жизни кошачьей семьи – дня рождения Мамы.
На спектакле котята вместе с маленьким зрителями разучат веселый танец, споют песенку, научатся рисовать праздничные картины и узнают, как сделать самый незабываемый и веселый праздник для своих родителей.